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العالم العربي شمال افريقيا

القطاع الصحي في ليبيا يُصعّد ضد «الوحدة» للمطالبة بحقوقه

«الحراك» تقدّم بشكاوى إلى منظمات دولية

الحراك الصحي يغلق النقابة العامة للأطباء بطرابلس يوم 19 أكتوبر الماضي (اتحاد حراك القطاع الصحي في ليبيا)
الحراك الصحي يغلق النقابة العامة للأطباء بطرابلس يوم 19 أكتوبر الماضي (اتحاد حراك القطاع الصحي في ليبيا)
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القطاع الصحي في ليبيا يُصعّد ضد «الوحدة» للمطالبة بحقوقه

الحراك الصحي يغلق النقابة العامة للأطباء بطرابلس يوم 19 أكتوبر الماضي (اتحاد حراك القطاع الصحي في ليبيا)
الحراك الصحي يغلق النقابة العامة للأطباء بطرابلس يوم 19 أكتوبر الماضي (اتحاد حراك القطاع الصحي في ليبيا)

صعّد «اتحاد حراك القطاع الصحي» في ليبيا تحركاته ضد حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعدما أعلنت النقابات الطبية العامة، المساندة للحراك، الإضراب عن العمل في خدمات إصدار الشهادات الصحية والتطعيمات، بدءاً من الأحد المقبل، إلى جانب الشروع في إعداد بروتوكول لتنفيذ إضراب عام خلال أسبوعين.

يأتي ذلك بالتزامن مع استدعاء 4 من قيادات الاتحاد إلى رئاسة المباحث الجنائية، ومع أعقبه بالتحرك لتقديم شكوى إلى منظمات نقابية دولية.

وقالت النقابات الطبية العامة في بيان، الثلاثاء، إن قرار الإضراب يأتي «في ظل استمرار تجاهل الدولة مطالب العاملين بالقطاع الصحي، وعدم الاستجابة لها، واستمرار صرف الرواتب بقيم (متدنية، ولا تليق بكرامة العناصر الطبية والطبية المساعدة والإدارية والفنية)».

ملصق بمطالب الأطباء المضربين عن العمل على واجهة النقابة بعد غلقها 19 أكتوبر (اتحاد حراك القطاع الصحي في ليبيا)

وأعلنت النقابات تشكيل لجنة تضم أطباء استشاريين واختصاصيين وفنيين، تتولى إعداد بروتوكول واضح للإضراب العام خلال مدة أقصاها أسبوعان، تمهيداً للدخول فيه، وأكدت أن البروتوكول سيستثني الحالات الطارئة التي تستوجب التدخل لإنقاذ الحياة، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات الضرورية.

ولم يُحدد البيان موعداً لبدء الإضراب العام، لكنه أكد استمرار التصعيد حتى الاستجابة الجادة والعادلة لمطالب العاملين في القطاع.

وفي تطور متصل، أعلن «اتحاد حراك القطاع الصحي» أن رئاسة المباحث الجنائية استدعت 4 من قياداته، وقال إنهم سيلبون الاستدعاء أمام الجهات المختصة، مع تمسكهم بمطالبهم القانونية والمهنية، ورفضهم «تسييس» التحرك النقابي.

كما أعلن الاتحاد التحرك لتقديم شكوى عاجلة إلى منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات، على خلفية ما يعدّه «تضييقاً على نشاطه النقابي وملاحقة لقياداته». ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من تسلم المنظمتين الشكوى، أو اتخاذهما إجراءات بشأنها.

وكان الاتحاد قد دعا إلى اجتماع موسع في مركز مصراتة الطبي، الثلاثاء، لمناقشة تطورات الأزمة وتنسيق الخطوات المقبلة، في ظل اتساع دائرة الاحتجاجات داخل المؤسسات الصحية.

في سياق ذلك، تمسك «ائتلاف النقابات الطبية» في مصراتة باستمرار الاعتصام وفق الآلية المتفق عليها، مع تأجيل خطوات تصعيدية أخرى إلى حين استكمال التنسيق بشأنها، ما يعكس اتجاهاً نحو توحيد التحركات النقابية، وتنسيق خطواتها التصعيدية.

وتتركز مطالب العاملين في القطاع الصحي على صرف الرواتب والمستحقات المتأخرة، وتحسين الأجور، وتوفير التأمين الصحي وبدل الخطر، وتسوية الأوضاع الوظيفية، إلى جانب توفير الأدوية والمعدات، والمستلزمات الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية.

ولا تقتصر الأزمة على المطالب المالية، إذ تشمل أيضاً خلافات بشأن إدارة المؤسسات النقابية وأوضاع نقابة الأطباء، التي سبق أن أُغلق مقرها، فضلاً عن مطالب بإصلاح العمل النقابي، وإجراء انتخابات تتيح للعاملين اختيار ممثليهم.

وتتصل التحركات كذلك بالاعتراض على تدخل الأجهزة الأمنية في الاحتجاجات النقابية؛ حيث أعلن الاتحاد تضامنه مع حراك المعلمين، عادّاً أن المطالب المهنية والوظيفية ينبغي ألا تواجه بإجراءات أمنية، أو ضغوط تحول دون ممارسة الحق في الاحتجاج والعمل النقابي.

إغلاق مقر نقابة الأطباء بطرابلس (حراك اتحاد القطاع الصحي)

ويضع التصعيد الجديد حكومة «الوحدة» أمام اختبار في إدارة أزمة القطاع الصحي، خصوصاً أن التحرك تجاوز المطالب المالية والوظيفية إلى المطالبة بضمان استقلال العمل النقابي ووقف ما تعدّه القيادات النقابية تضييقاً على نشاطها.

ويفتح تحول الاحتجاجات والاعتصامات إلى إضراب محدد في خدمات الشهادات الصحية والتطعيمات، بالتوازي مع الإعداد لإضراب عام، الباب أمام اتساع تأثير الأزمة على الخدمات العامة، رغم تأكيد النقابات استثناء الحالات الطارئة والمنقذة للحياة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه حكومة «الوحدة» تحركات واعتراضات من قطاعات أخرى، من بينها قطاع التعليم، بما يعكس اتساع الضغوط الاجتماعية والمهنية عليها، ويضع قدرتها على تحويل الوعود والتفاهمات إلى إجراءات تنفيذية ملموسة أمام اختبار متزايد.

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العالم العربي شمال افريقيا

نائب معارض يستقيل من البرلمان الموريتاني احتجاجاً على «الفساد»

النائب بيرام ولد الداه ولد أعبيد (أ.ف.ب)
النائب بيرام ولد الداه ولد أعبيد (أ.ف.ب)
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نائب معارض يستقيل من البرلمان الموريتاني احتجاجاً على «الفساد»

النائب بيرام ولد الداه ولد أعبيد (أ.ف.ب)
النائب بيرام ولد الداه ولد أعبيد (أ.ف.ب)

أعلن النائب الموريتاني المعارض والناشط الحقوقي المناهض للعبودية، بيرام الداه ولد أعبيد، استقالته من البرلمان؛ احتجاجاً على «الفساد المستشري» في البلاد، وفق ما أوردت «وكالة الأنباء الألمانية». وترشّح أعبيد للانتخابات الرئاسية ثلاث مرات، وخسر مرتين أمام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي فاز في انتخابات عام 2024 بحصوله على 56 في المائة من الأصوات، مقابل 22 في المائة لأعبيد.

وفي جلسة عامة للبرلمان، الاثنين، بُثّت عبر التلفزيون، قال أعبيد إن استقالته تأتي احتجاجاً على «سوء الإدارة والفساد المستشريين اللذين ترعاهما الحكومة الحالية»، دون تقديم تفاصيل موسعة بشأن اتهاماته.

وتابع أعبيد: «سأعارض النظام الحالي بالوسائل القانونية والنضال، والعمل الميداني»، مضيفاً أن «النقاشات داخل البرلمان الحالي أصبحت بلا جدوى».

وفي جلسة خُصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، بحضور رئيس الوزراء، انتقد أعبيد بشدةٍ أداء الحكومة الحالية، وقال إن الفساد «مستشرٍ، ومع ذلك لا يوجد شخص واحد في السجن بتهمة الفساد».

وانتُخب أعبيد للمرة الأولى عضواً في البرلمان عام 2018 بينما كان في السجن، وأُعيد انتخابه في مايو (أيار) 2023 ضِمن تحالف معارض.

ويقود ولد أعبيد «مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية» (إيرا)، التي تندد باستمرارٍ بالعبودية والممارسات المرتبطة بها في موريتانيا، لكن الدولة الموريتانية، التي أصدرت تشريعات تحظر جميع أشكال العبودية، تنفي استمرار وجود هذه الظاهرة، وتؤكد أن ما تبقّى منها يقتصر على آثارها. والعبودية متجذرة بعمقٍ في موريتانيا، آخِر بلد في العالم ألغى هذه الممارسة في عام 1981. ويبلغ عدد سكان موريتانيا 5.5 مليون نسمة ينتمون إلى مجموعات عِرقية عدة.

وفي عام 2012، قدّر «مؤشر العبودية العالمي» نسبة الأشخاص الذين يعيشون في وضعية عبودية بموريتانيا بين 10 و20 في المائة؛ أي ما يصل إلى 680 ألف شخص.

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العالم العربي شمال افريقيا

مصر لتطوير منظومة «الأمن النووي» مع تسارع العمل في مشروع «الضبعة»

مسؤولون مصريون يتفقدون «محطة الضبعة» منتصف الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)
مسؤولون مصريون يتفقدون «محطة الضبعة» منتصف الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)
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مصر لتطوير منظومة «الأمن النووي» مع تسارع العمل في مشروع «الضبعة»

مسؤولون مصريون يتفقدون «محطة الضبعة» منتصف الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)
مسؤولون مصريون يتفقدون «محطة الضبعة» منتصف الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)

تعمل مصر على تطوير منظومة «الأمن النووي» بالبلاد بمشاركة خبراء «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، والمؤسسات الوطنية المعنية، وذلك مع تسارع العمل في مشروع «محطة الضبعة النووية» المزمع تشغيل أولى وحداتها خلال عام 2028.

وعلى مدار أربعة أيام، استضافت «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية» في مصر اجتماعاً لمراجعة «الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي»، بمشاركة خبراء «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وممثلي الجهات الوطنية المعنية، وذلك في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز منظومة «الأمن النووي».

وأكدت «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية»، في بيان صحافي، الثلاثاء، أن الاجتماع ناقش «الاحتياجات والأولويات الوطنية في ضوء المجالات الستة التي تتضمنها الخطة»، والتي تتضمن «السياسة والاستراتيجية الوطنية، والإطار التشريعي والتنظيمي، والمنع، والكشف، والتصدي، والضمان والتحسين المستمر».

وتناولت جلسات الاجتماع «الإجراءات والأنشطة المقترحة لدعم الأهداف المحددة في كل مجال، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في مختلف مجالات (الأمن النووي)».

وتتزامن التحركات المصرية لتطوير منظومة «الأمن النووي» مع تسارع وتيرة العمل بمشروع «محطة الضبعة» شمال غربي البلاد، وتضم 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل، ومن المقرَّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً في عام 2030، بحسب وزارة الكهرباء المصرية.

ووقّعت القاهرة وموسكو في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 اتفاق تعاون لإنشاء «محطة الضبعة» بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها روسيا قرضاً حكومياً ميسّراً إلى مصر، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة.

أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة الدكتور جمال القليوبي، قال إن «(الأمن النووي) هو نموذج تقني يتم تطبيقه على أي مفاعل نووي في العالم قبل بدء العمل في إنشائه، وخلال كل مراحله، وأيضاً مراحل التشغيل، حيث يتم إجراء مراجعة كاملة للمفاعل، بدءاً من تأثيره على البيئة المحيطة، ومعاملات الأمن والسلامة في كل مكوناته وأنظمته تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وأوضحت «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية» في بيانها أن الاجتماع يأتي في إطار «الجهود الوطنية المتواصلة لتطوير منظومة (الأمن النووي)، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الوطنية المعنية»، والاستفادة من «خبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعمها الفني، بما يسهم في ضمان استدامة وفاعلية منظومة (الأمن النووي) على المستوى الوطني»، مؤكدة «استمرار جهودها في التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمتابعة مخرجات الاجتماع والعمل على تنفيذ الأنشطة ذات الأولوية».

جانب من اجتماع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمصر لمراجعة «الأمن النووي» (هيئة الرقابة النووية والإشعاعية)

ويشير القليوبي إلى أن مفهوم «الأمن النووي» يمتد إلى محاور أخرى غير فنية، تتعلق بالتشريعات الوطنية؛ إذ «تسمح التشريعات المصرية لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المفاعل والرقابة المستمرة ومراجعة طرق التشغيل... كما تمتد رقابة الوكالة الدولية إلى مراجعة القوانين المحلية التي تضمن حماية المنشأة، واتفاقات استيراد الوقود النووي وطرق تحميله ونقله، واستقبال الرماد النووي، وطرق التخلص من النفايات النووية».

وفي أواخر أغسطس (آب) الماضي توافقت مصر وروسيا على «توسيع المشروع النووي» ببناء وحدتين إضافيتين بـ«محطة الضبعة»، عقب اجتماع بمدينة نيجني نوفغرود الروسية بين وزير الكهرباء المصري محمود عصمت، والمدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية (روساتوم) أليكسي ليخاتشوف.

وحظي التعاون بين مصر وروسيا في مجال الطاقة النووية بنقاشات واسعة على هامش زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لموسكو للمشاركة في القمة «الروسية – الأفريقية» الثالثة، أواخر الشهر الماضي.

وأكد السيسي، خلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حينها، أن مصر تتطلع لزيادة التنسيق بين البلدين في ما يتعلق بالوحدات الإضافية التي يمكن تركيبها في موقع «محطة الضبعة» للطاقة النووية بعد عام 2030، فضلاً عن «إمكانيات التعاون في مجال المفاعلات النووية العائمة»، بحسب بيان المتحدث الرئاسي المصري حينها.

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العالم العربي شمال افريقيا

الجزائر: إدانة الكاتب كمال داود وزوجته غيابياً بالسجن 5 سنوات

الكاتب كمال داود (أ.ب)
الكاتب كمال داود (أ.ب)
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الجزائر: إدانة الكاتب كمال داود وزوجته غيابياً بالسجن 5 سنوات

الكاتب كمال داود (أ.ب)
الكاتب كمال داود (أ.ب)

أدانت محكمة الجنح بفلاوسن في وهران، بغرب الجزائر، الثلاثاء، الكاتب الجزائري - الفرنسي كمال داود وزوجته بخمس سنوات سجن نافذة، وتغريمهما بنحو 2500 دولار، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي ضدهما، بتهم «إفشاء سر مهني وسرقة ملف طبي والمساس بالحياة الخاصة»، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية». وكان ممثل النيابة قد التمس الحكم بست سنوات سجناً ضد المتهمين، في جلسة المحاكمة، التي عُقدت بتاريخ 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. يُذْكر أن سعادة عربان، وهي مواطنة جزائرية، تقدمت بشكوى ضد الكاتب كمال داود، وزوجته عائشة دحدوح، طبيبتها النفسية، التي كانت تعالجها بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بسيد الشحمي بوهران. واتهمت عربان طبيبتها وزوجها الكاتب بسرقة قصتها لجعلها محور روايته «حوريات»، التي فازت بجائزة «غونكور» الأدبية المرموقة عام 2024. وقالت عائشة درار، محامية سعادة عربان، في تصريح نقلته صحيفة «الخبر»: «الحكم هو إقرار من العدالة بالضرر الذي لحق بموكلتي، واستغلال مأساتها، رغم رفضها للأمر، وتبليغها الكاتب بقرارها». وحاولت زوجة الكاتب النأي بنفسها في هذه القضية؛ حيث عبّرت عن رغبتها في حضور جلسة المحاكمة، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب وضعها العائلي، وإجراءات الطلاق من زوجها الكاتب كمال داود.

وكشفت في تصريحات للموقع الإلكتروني «قصبة تريبون» عن وصول الخلافات مع زوجها إلى قرار فك الرابطة الزوجية، بسبب المشكلات التي تراكمت منذ نشر رواية «حوريات»، كما نفت بشكل قاطع انتهاك السر المهني الطبي، أو تسريب أي معلومات أو ملفات طبية، تتعلق بسعادة عربان (مريضتها السابقة)، التي ادعت أن رواية «حوريات» تروي مأساتها بوصفها ضحية من ضحايا مرحلة الإرهاب، التي عاشتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، من دون موافقتها. وأقرت زوجة الكاتب بوجود اتصالات وعلاقات مع عربان خارج الإطار المهني، وبأن سعادة عربان كانت تلتقي زوجها كمال داود، وأنهما تبادلا الحديث في مناسبات عدة، بحضورها وفي غيابها.

وأشارت إلى اللقاء الذي جمع عربان بكمال داود في منزلهما خلال رمضان 2022، مؤكدة أن اللقاء جاء بناءً على رغبة والدة عربان بالتبني، التي كانت تتمنى أن يتولى الكاتب رواية قصة ابنتها. لكن سعادة عربان «سحبت موافقتها لاحقاً، وأبلغت الكاتب شفهياً بقرارها». واتهم كمال داود، في تصريحات سابقة، السلطات الجزائرية بالوقوف وراء قرار محاكمته.

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