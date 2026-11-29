تخيّم على المشهد الليبي مخاوف متزايدة من تراجع المؤشرات الاقتصادية، في ظل الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار مقابل الدينار، وسط تساؤلات بشأن إمكانية تعويم العملة المحلية.

وتتجلى ضغوط التضخم التي تعانيها ليبيا في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، في ظل تقلبات سعر صرف الدينار واختلالات الإنفاق العام والسيولة، بما يثقل كاهل الأسر ويزيد من الضغوط المعيشية.

محافظ المركزي الليبي يتوسط المدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار (إلى اليسار) ومدير عام المحفظة الاستثمارية طويلة المدى الأسبوع الماضي (المصرف)

ويعتبر اقتصاديون ليبيون، من بينهم الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي، أن التضخم وارتفاع سعر الدولار يمثلان مؤشراً واضحاً على تدهور الاقتصاد، وسط دعوات إلى التخلي عن «السياسات التي تصنع الأزمة وتعيد إنتاجها».

وتشير بيانات أكتوبر (تشرين الأول) 2026 إلى تسارع الضغوط التضخمية في ليبيا، إذ بلغ معدل التضخم السنوي نحو 20.3 في المائة، مقابل 16.6 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)؛ فيما يبلغ سعر الدولار في السوق الرسمية 6.47 دينار، وفي السوق الموازية 10.71 دينار.

وتضع هذه المؤشرات الاقتصاد الليبي أمام تحديات متشابكة لا تقتصر على ضبط الأسعار، بل تشمل حماية القوة الشرائية للمواطنين، وتعزيز استقرار العملة، ومعالجة اختلالات الإنفاق.

ويشير الشحاتي إلى أن الأزمة الحالية تتمثل في «خروج التضخم عن السيطرة، ما يشير إلى أن المصرف المركزي غير قادر على الدفاع عن السعر الرسمي للدولار». ويُرجع ذلك إلى أن «السياسة النقدية تحت سيطرة المصرف، وذلك بعد إلغاء سعر الفائدة على الدولار».

وينوّه الشحاتي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك جزءاً كبيراً من الاقتصاديين في ليبيا باتوا ينادون بإعادة سعر الفائدة ليتم التحكم في عرض النقود وتعقيم السيولة. والتعقيم هو إجراء يتخذه «المصرف المركزي» لامتصاص السيولة النقدية الفائضة من السوق أو النظام المصرفي، بهدف منع ارتفاع التضخم أو الضغط على سعر صرف العملة المحلية.

ويرى الشحاتي أن معظم الاقتصاديين في ليبيا «لا يطالبون بتعديل سعر الصرف؛ ففي مقابل وجود فئة تدعو إلى تعويم الدينار وإلغاء سياسة سعر الصرف الثابت، لا يزال الجزء الأكبر منهم يؤيد الاستمرار في السياسة الحالية لسعر الصرف الثابت الذي يحدده المصرف المركزي».

دعوة إلى «توخي الدقة»

ومع تزايد المخاوف في ليبيا من تردّي الوضع الاقتصادي، نُسب إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه أنها حذرت من «خطر انهيار النظام المالي الليبي خلال عام 2027 حال استمرار الانسداد السياسي، بما قد يهدد قدرة الدولة على دفع رواتب موظفي القطاع العام»؛ لكن المتحدث باسم البعثة محمد الأسعدي نفى صحة التصريح المنسوب إلى تيتيه.

وكانت وكالة إخبارية إيطالية قد نقلت عن مصادر وصفتها بـ«المطّلعة على اجتماع مغلق عُقد في أوروبا» تحذير المبعوثة الأممية من احتمال عجز ليبيا عن الوفاء بالتزامات الرواتب في وقت مبكر من العام المقبل.

وقال الأسعدي، صباح الأحد: «لا صحة للتصريح المنسوب إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الوضع الاقتصادي في ليبيا»؛ مشيراً إلى أنها «لم تُدلِ بأي تصريحات تتعلق بقدرة الدولة على دفع الرواتب».

تيتيه خلال لقاء في سبها جنوب ليبيا الأسبوع الماضي (البعثة الأممية)

ونوّه الأسعدي إلى أن «الفعالية المشار إليها في بعض وسائل الإعلام كانت جلسة نقاش مغلقة ودون تغطية إعلامية، وتناولت، بحضور عدد من المشاركين، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، كما تطرقت إلى الوضع الاقتصادي. ونظراً إلى كون الجلسة مغلقة، فإن التقارير الإعلامية بشأنها تعد مضللة».

ولفت إلى أن تيتيه «دأبت في إحاطاتها السابقة إلى مجلس الأمن، وكذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مؤخراً لفريق العمل الاقتصادي المنبثق عن عملية برلين، على التعبير عن قلقها إزاء الوضع الحالي للاقتصاد الليبي وتأثيره على حياة المواطنين العاديين».

كما أشار إلى أن المبعوثة الأممية «لطالما ركزت على الحاجة الملحة إلى الانضباط في الإنفاق العام، وتوحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية، واعتماد ميزانية وطنية موحدة، باعتبارها وسائل لتعزيز الاستدامة المالية والشفافية، وترشيد الإنفاق العمومي وتخفيف الضغوط على قيمة الدينار».

وانتهى الأسعدي داعياً وسائل الإعلام إلى «توخي الدقة والمهنية والرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

تحذيرات من الداخل

وكان الدكتور علي الشريف، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، قد قال تعقيباً على تلك التصريحات المنسوبة إلى المبعوثة الأممية: «التحذيرات من احتمالية انهيار النظام المالي خلال العام المقبل وعجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك سداد فاتورة الرواتب، في حال استمرار الأوضاع الراهنة وتراجع أسعار النفط، تؤكد مجدداً خطورة المسار الذي تسير فيه البلاد».

وأضاف: «هذا تحديداً ما حذرنا منه منذ فترة ليست بالقصيرة؛ فاستمرار الوضع الحالي، في ظل الانقسام المؤسسي والمالي وغياب إدارة موحدة للموارد العامة، لن يقود إلا إلى تفاقم العجز المالي، وإضعاف قدرة الدولة على أداء وظائفها الأساسية، فضلاً عن الوفاء بالتزاماتها الأخرى تجاه المواطنين».

وانتهى الشريف إلى القول: «الإسراع في توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة الانقسام، وتشكيل أجسام تنفيذية ومالية موحدة تتولى إعداد وتقديم موازنة عامة واحدة قائمة على الإيرادات الحقيقية وخالية من العجز والاقتراض غير المنضبط، هو المسار الضروري لتدارك الأزمة وتجنب الوصول إلى مرحلة تعجز فيها الدولة عن الوفاء بأبسط التزاماتها».