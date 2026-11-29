بين شخصيات تبحث عن فرصة لتجاوز واقعها المؤلم، وأخرى تحاول استعادة قدرتها على مواجهة الحياة بعدما وضعتها الظروف أمام اختبارات قاسية، جاءت اختيارات لجنة تحكيم الدورة الثالثة والعشرين من «المهرجان الدولي للفيلم بمراكش» لتحتفي بتجارب سينمائية تتقاطع مع انشغالها بالإنسان وقدرته على المقاومة، رغم اختلاف البيئات الثقافية والاجتماعية التي تنتمي إليها، مع حضور لافت للسينما الأفريقية التي تصدرت قائمة الجوائز.

واختتم المهرجان فعالياته، مساء السبت، بتتويج الفيلم الكاميروني «بيت الريح» للمخرج أوغست برنار كويمو يانغو بالنجمة الذهبية، خلال حفل أقيم بقصر المؤتمرات في مراكش، بعد 9 أيام من العروض واللقاءات السينمائية، تنافس خلالها 13 فيلماً على جوائز المسابقة الرسمية، التي ترأست لجنة تحكيمها الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار.

ويتناول الفيلم الكاميروني «بيت الريح» حياة سيدة في الثمانين من عمرها تعيش بمفردها في ياوندي بعدما هاجر أبناؤها إلى الغرب، فيما تحاول إقناعهم ببناء منازل في الكاميرون أملاً في عودتهم إليها، قبل أن تقودها علاقتها غير المتوقعة بشابة من الحي إلى إعادة النظر في مفهوم العائلة وتصوراتها عن المستقبل. وسبق للفيلم، الذي يمثل التجربة الروائية الطويلة الأولى لمخرجه، الفوز بجائزتين في مهرجان «فينيسيا السينمائي»، هما جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة «آفاق»، وجائزة «أسد المستقبل» لأفضل عمل أول.

جانب من حفل ختام مهرجان مراكش (إدارة المهرجان)

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها للفيلم المكسيكي «فتيات حزينات» للمخرجة فيرناندا توفار، فيما حصل رفيقي فاريالا على جائزة أفضل إخراج عن فيلمه «فتى الكونغو»، وحظي الفيلم الرواندي «بنيمانا» للمخرجة ماري كليمونتين دوسابيجامبو بتنويه خاص.

وحصدت الممثلتان اللبنانيتان ماريا ناكوزي وريم مروة جائزة أفضل أداء نسائي مناصفة عن دوريهما في فيلم «غضب» للمخرج رامي قديح، فيما نال بيونار مونتو جائزة أفضل أداء رجالي عن دوره في فيلم «ماري مادلين» للمخرجة الهايتية جيسيكا جينيوس، في حين خرج الفيلم المصري «في ظلال القاهرة» للشقيقين راني وسالم مصالحة من المسابقة الرسمية دون جوائز.

ولم يكن الانتماء الجغرافي وحده ما جمع الأفلام المتوجة، إذ بدت اختيارات لجنة التحكيم أقرب إلى الاحتفاء بسينما تنشغل بمصائر شخصياتها في مواجهة ظروف تتجاوز قدرتها على التحكم فيها، وتبحث في تفاصيل الحياة اليومية عن المعنى الكامن وراء المعاناة الإنسانية، دون أن تجعل من الألم نهاية للحكاية، بقدر ما تفتح المجال أمام شخصياتها للبحث عن فرص جديدة للحياة.

وفي الفيلم المكسيكي «فتيات حزينات»، تتبع المخرجة فيرناندا توفار رحلة فتاتين في السادسة عشرة من عمرهما، تتشاركان حلم المشاركة في بطولة رياضية دولية، قبل أن تتبدل طبيعة علاقتهما بالعالم، وإحداهما بالأخرى، إثر واقعة تضع صداقتهما أمام اختبار قاسٍ.

الممثلتان اللبنانيتان ماريا ناكوزي وريم مروة حصدتا جائزة أفضل أداء نسائي مناصفة عن دوريهما في فيلم «غضب» (إدارة المهرجان)

وحضر الإرث الإنساني للصراعات في الفيلم الرواندي «بنيمانا»، الذي يستكشف تداعيات الماضي على الحاضر من خلال علاقة أم بابنتها، واضعاً مسألة المصالحة أمام اختبار إنساني يتجاوز حدود الخطاب العام إلى التفاصيل الشخصية والعائلية، في تجربة شارك فيها مدير التصوير المصري مصطفى الكاشف، وتبحث في إمكانية تجاوز الجراح التي تتركها الصراعات في حياة الأفراد والمجتمعات.

وجاء تتويج بطلتي الفيلم اللبناني «غضب» ليمنح السينما العربية حضوراً في قائمة الجوائز، من خلال تجربة تتناول مواجهة الظلم، وتستكشف المسافة بين الشعور بالعجز والرغبة في تغيير الواقع، فيما عزز فوز «فتى الكونغو» بجائزة الإخراج، و«ماري مادلين» بجائزة التمثيل الرجالي، حضور تجارب سينمائية تنطلق من بيئات محلية، لكنها تحمل انشغالات إنسانية تتجاوز حدودها الجغرافية.

وقال المدير الفني للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش ريمي بونوم، لـ«الشرق الأوسط»، إن الدورة الثالثة والعشرين جسّدت إلى حدّ كبير رؤيته للمهرجان بعد 5 دورات تولى خلالها إدارته الفنية، مشيراً إلى أن «أبرز ما تحقق خلال هذه الفترة هو بناء علاقة ثقة متبادلة مع الجمهور، انعكست في الإقبال على العروض واللقاءات الحوارية، ومستوى النقاشات التي أعقبت عرض الأفلام، والتي أثارت إعجاب العديد من السينمائيين المشاركين».

وسجّلت الدورة المنتهية رقماً قياسياً على مستوى الحضور الجماهيري، بعدما استقطبت العروض السينمائية واللقاءات الحوارية نحو 50 ألف متفرج، استفادوا من مجانية حضور فعاليات المهرجان، الذي ضم برنامجه 74 فيلماً من 38 دولة، بينها 10 أفلام شهدت عروضها العالمية الأولى، إلى جانب 11 فيلماً تمثل بلدانها في سباق جوائز الأوسكار، بحسب إفادة إدارة المهرجان.

جانب من تسليم جوائز مهرجان مراكش (إدارة المهرجان)

وأكّد المدير الفني للمهرجان أن خصوصية مهرجان مراكش تكمن في قدرته على الجمع بين أبرز الأسماء في السينما العالمية والمواهب الصاعدة، موضحاً أن استضافة كبار المخرجين والممثلين لا تستهدف الاحتفاء بمسيرتهم الفنية فحسب، وإنما إتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة للاستفادة من خبراتهم، وهو ما تجسد في رئاسة ماريون كوتيار للجنة تحكيم المسابقة الرسمية المخصصة للتجارب الإخراجية الأولى والثانية.

وشدّد بونوم على أن المهرجان لا يسعى إلى محاكاة نموذج المهرجانات الأوروبية الكبرى، بل تأسيس هوية مستقلة تجمع بين الانفتاح على السينما العالمية والارتباط الوثيق بالمنطقة، معتبراً أن نجاح الدورة الحالية لا يعني اكتمال مشروعه الفني، إذ يظل المهرجان حدثاً حياً يتعين عليه التطور باستمرار، وأن تعكس اختياراته ما يريد السينمائيون قوله عن العالم، مع الحفاظ على اهتمامه باكتشاف المواهب الجديدة وصناعة مستقبل السينما.

وأعرب بونوم عن اعتزازه بأن الأفلام العشرة التي شهدت عروضها العالمية الأولى خلال الدورة جاءت جميعها لمخرجين عرب وأفارقة، معتبراً أن «هذه الخطوة تمثل أحد أهم أهدافه منذ توليه الإدارة الفنية، لما تحمله من أهمية في تمكين سينمائيّي المنطقة من تقديم أعمالهم للمرة الأولى داخل العالم العربي والقارة الأفريقية، والاستفادة في الوقت نفسه من الحضور الدولي للمهرجان».