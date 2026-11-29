صحيح أن غالبيتنا إن لم يكن جميعنا يماطل بين الحين والآخر، لكن ذلك لا يمثل عادةً مشكلة كبيرة. إنما «المماطلة الدائمة» قضية مختلفة. فـ«التسويف المزمن» أمر سيئ ومزعج، وقد يخلق المشكلات مع الأشخاص الذين تتخلف عن حضور مقابلاتهم باستمرار بسبب المماطلة.

ووفق ما ذكره موقع «سيكولوجي توداي» المعني بأخبار الصحة النفسية، فإن من يسوِّف باستمرار عليه أن يشعر بالقلق من أن هذا التخلف المزمن عن المواعيد والمقابلات قد يؤدي في النهاية إلى تآكل علاقاته الاجتماعية.

وقد يتحول التسويف من مجرد عادة مزعجة إلى سمة أو تصرف دائم، فيصبح «شكلاً من أشكال الفشل المزمن في التنظيم الذاتي الذي ينطوي على التأخير الطوعي وغير الضروري للمهام المُهمة المقصودة على الرغم من معرفة أنه قد ينتج عن ذلك عواقب سلبية».

إن فكرة أن الأشخاص الذين يماطلون لا يستطيعون تنظيم أمورهم لها تأثير أكبر عندما تسهم هذه السمة في تدهور الصحة.

الصحة الجنسية والإنجابية

ويشير باحثون إلى أن هناك الكثير من الأدلة على المخاطر التي تشكلها المماطلة على مجالات صحية مختلفة، مثل مشكلات النوم، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن المرجح أن المُماطِل يواجه هذه المشكلات؛ لأنه غالباً يؤجل مواعيد مهمة، مثل موعد النوم، أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، أو البدء في تناول نظام غذائي صحي.

أيضاً، قد ترتبط المماطلة بانخفاض الصحة الجنسية والإنجابية؛ لأن المماطلين، وفقاً للأبحاث، «يميلون إلى تجربة قدر غير ضروري من العاطفة السلبية أو التعاسة».

ويرى خبراء أن العامل الرئيسي الذي يربط بين المماطلة وضعف الصحة الجنسية والإنجابية هو التوتر والإجهاد، حيث يغضب المُماطِلون من أنفسهم مثلما يغضب أصدقاؤهم وعائلاتهم، ويمكنهم اجترار تأخرهم المزمن؛ ما يضع ضغطاً على قدرتهم على الحفاظ على عمل نظام المناعة لديهم على النحو الأمثل.