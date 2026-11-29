اعتمد تحالف «أوبك بلس» نتائج تقييم القدرات الإنتاجية المستدامة للدول المشاركة مرجعاً لتحديد خطوط الأساس الإنتاجية لعام 2027، مع إتاحة مهلة حتى نهاية مارس (آذار) المقبل لاستكمال المناقشات مع الاستشاريين المستقلين بشأن نتائج التقييم، بناءً على طلب بعض الدول الأعضاء.

وقال التحالف، في بيان صدر عقب اجتماعه الوزاري الثاني والأربعين الأحد، إن الدول المشاركة قررت اعتماد نتائج تقييم الحد الأقصى للقدرة الإنتاجية المستدامة (MSC) أساساً مرجعياً لتحديد خطوط الأساس الإنتاجية لعام 2027، مع الإشارة إلى أن بعض الدول طلبت إجراء مزيد من المداولات مع الاستشاريين المستقلين، على أن تُستكمل بحلول نهاية مارس 2027.

وفي ضوء أوضاع السوق الحالية وما يحيط بها من حالة عدم يقين، اتفقت الدول المشاركة على مواصلة المشاورات ومتابعة تطورات السوق عبر الآليات القائمة، على أن يُتخذ القرار بشأن مستويات الإنتاج المطلوبة للفترة التالية استناداً إلى نتائج تقييم القدرات الإنتاجية المستدامة، خلال الاجتماع الوزاري الثالث والأربعين المقرر عقده في 6 يونيو (حزيران) 2027، أو قبل ذلك إذا سمحت ظروف السوق.

وجدد التحالف تأكيد إطار «إعلان التعاون» الموقع في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2016، كما أكد استمرار دور اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة في متابعة أوضاع سوق النفط العالمية ومستويات الإنتاج، بمساعدة الأمانة العامة لـ«أوبك»، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها كل شهرين، مع احتفاظها بصلاحية الدعوة إلى اجتماعات إضافية أو طلب عقد اجتماع وزاري عند الحاجة لمواكبة تطورات السوق.

كما أقر الاجتماع جدول أعمال «ميثاق التعاون» لعام 2027، بما يشمل الدراسات المختارة لتحقيق أهداف الميثاق، على أن يبدأ تنفيذها في يناير (كانون الثاني) المقبل.