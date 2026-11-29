شدّدت السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان على أهمية حماية أمن إمدادات الطاقة والممرات البحرية الدولية، محذرة بأن استهداف البنية التحتية للطاقة، وتعطيل حركة الملاحة، يفاقمان تقلبات الأسواق، ويقوضان الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، في وقت لا تزال فيه تكاليف الشحن والتأمين عند مستويات غير مسبوقة تتجاوز ثلث قيمة السلع.

Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria, and Oman reaffirm commitment to market stability.Read Press Release ➡️https://t.co/F00PlpW9lM — OPEC (@OPECSecretariat) November 29, 2026

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع افتراضي عقدته الدول الـ7، وهي الدول التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل (نيسان) ونوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2023؛ لمراجعة مستجدات السوق النفطية وآفاقها المستقبلية.

واستعرضت الدول أوضاع السوق، مؤكدة الدور المحوري لـ«إعلان التعاون» في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، وأهمية حماية ممرات الملاحة البحرية الدولية لضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة دون انقطاع.

وأعربت الدول عن قلقها إزاء الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، مشيرة إلى أن إعادة المنشآت المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية تتطلب تكاليف مرتفعة ووقتاً طويلاً؛ بما يؤثر على توافر الإمدادات. وشددت على أن أي أعمال تمس أمن إمدادات الطاقة، سواء أكانت عبر استهداف البنية التحتية، أم تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد تقلبات الأسواق وتضعف الجهود الجماعية المبذولة في إطار «إعلان التعاون» لدعم استقرار الأسواق بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

تكلفة الشحن والتأمين

ولفت البيان إلى أن استمرار تعطل تدفقات الطاقة، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، التي بقيت عند مستويات غير مسبوقة تجاوزت ثلث قيمة السلع، يعرقلان نقل النفط الخام والمنتجات النفطية في الوقت المناسب وبكفاءة، ويضيفان ضغوطاً تضخمية على الاقتصاد العالمي.

وأكدت الدول الـ7 أنها ستواصل مراقبة التطورات والتواصل مع الحكومات المتأثرة والدول المنتجة والمستهلكة، إلى جانب الجهات المعنية في القطاع والمنظمات الدولية ذات الصلة، ومن بينها «منتدى الطاقة الدولي» و«وكالة الطاقة الدولية»؛ بهدف تحسين ظروف الشحن العالمية. كما أكدت استمرار المشاورات ومراجعة أوضاع السوق من خلال لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف «أوبك بلس».