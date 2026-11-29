الأمير هاري يلتقي الملك تشارلز سراً في قلعة بالمورالhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5346974-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84
الأمير هاري يلتقي الملك تشارلز سراً في قلعة بالمورال
الملك البريطاني تشارلز (أ.ف.ب)
كُشف النقاب عن لقاء سري جمع الأمير هاري بوالده الملك تشارلز، في أول اجتماع مباشر بينهما منذ عودة الأمير إلى المملكة المتحدة، بعدما وجَّه الملك دعوة إلى نجله للالتقاء به على انفراد في قلعة بالمورال باسكوتلندا الشهر الماضي.
وحسبما أوردته صحيفة «ذا صن» البريطانية، استقبل تشارلز (78 عاماً) ابنه في القلعة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي بدأت السبت 17 أكتوبر (تشرين الأول)، من دون حضور زوجته الملكة كاميلا، ولا زوجة هاري ميغان ماركل، ولا طفليهما آرتشي وليليبت.
ويُعتقد أن هذا اللقاء هو الرابع فقط الذي يجمع الأب والابن منذ تتويج الملك تشارلز قبل 3 سنوات ونصف سنة.
وكان الملك موجوداً بمفرده في مقر إقامته الاسكوتلندي، بينما كانت كاميلا على بُعد نحو 400 ميل، لحضور فعاليات «رويال أسكوت» لسباقات الخيل. كما صادف اللقاء عطلة منتصف الفصل الدراسي في أكتوبر، التي كان يقضيها طفلا الأمير هاري وزوجته.
وأُحيط الاجتماع بسرية تامة، على خلاف اللقاء الذي جمع تشارلز بكاميلا وميغان وآرتشي وليليبت في مقر هايغروف الصيف الماضي، والذي أعلنه قصر باكنغهام رسمياً.
ولم تتضح طبيعة الموضوعات التي تناولها الأب والابن خلال لقائهما؛ لكن مصادر مطلعة قالت إن كليهما كان حريصاً على «الحفاظ على علاقة جيدة».
وكانت قلعة بالمورال الرئيسية مفتوحة أمام الزوار خلال اللقاء، بينما أقام الملك في منزله الخاص «بيرك هول» داخل أراضي القصر.
ورفض المتحدثون باسم الملك تشارلز والأمير هاري التعليق على هذه الأنباء.
وعلى الرغم من هذا اللقاء، لا يُتوقع أن ينضم هاري إلى أفراد العائلة المالكة في مقر ساندرينغهام للاحتفال بعيد الميلاد؛ إذ يخطط بدلاً من ذلك لقضاء فترة الأعياد مع دوريا، والدة زوجته ميغان.
ويُعتقد أن ميغان وطفليها آرتشي وليليبت لم يلتقوا الملك تشارلز منذ عودتهم اللافتة إلى المملكة المتحدة قبل 3 أشهر.
وقبل أيام قليلة من اللقاء الذي جمع الأب والابن في اسكوتلندا، تعرَّض هاري وميغان لموقف محرج خلال أول ظهور مشترك لهما منذ عودتهما إلى بريطانيا؛ إذ تعرَّضا لمضايقات لفظية أثناء وجودهما في مدينة نوتنغهام.
وكان الزوجان يتجولان في المدينة عندما صاحت في وجههما امرأة ترتدي قبعة رياضية وتحمل هاتفين، في حين عبَّر أشخاص آخرون من الحشد عن إعجابهم بأفراد العائلة المالكة وأشادوا بهم.
الجهاز الطبي الجديد يشبه سماعات الرأس (جامعة كامبريدج)
طوّر باحثون من جامعة كامبريدج البريطانية نموذجاً أولياً لجهاز طبي يشبه سماعات الرأس، يساعد المصابين بالدوار واضطرابات التوازن على أداء تمارين إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي في المنزل، دون الحاجة إلى زيارة المراكز المتخصصة بشكل متكرر.
وحصل المشروع على منحتين تمويليتين من هيئة البحوث والابتكار البريطانية (UKRI)، والمعهد الوطني لأبحاث الصحة والرعاية (NIHR)، بقيمة إجمالية تقارب 400 ألف جنيه إسترليني (نحول 524 ألف دولار)، بهدف تطوير النموذج الأولي ليصبح جهازاً طبياً متكاملاً قابلاً للتصنيع على نطاق واسع والطرح في الأسواق العالمية، حسب موقع جامعة كامبريدج.
ويعاني ما بين 15 و20 في المائة من البالغين من الدوار واضطرابات التوازن، ويمكن أن تساعد التمارين التي تستهدف حركة الرأس والعينين والجسم، تحت إشراف اختصاصيي العلاج الطبيعي، في تحسين حالاتهم.
لكن هذا النوع من الرعاية عقب التعرض للسقوط لا يتوافر إلا لدى ثلث المؤسسات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، فيما تظل فاعلية تمارين إعادة التأهيل الدهليزي التي يؤديها المرضى في المنزل دون إشراف محدودة، ويضطر كثيرون إلى الانتظار سنوات قبل تلقي العلاج.
ويستند الجهاز الجديد، الذي يحمل اسم «eVRT»، إلى تقنيات طوّرها فريق بحثي بجامعة كامبريدج متخصص في ابتكار الأجهزة والعلاجات الموجهة لاضطرابات السمع والتوازن.
ويعمل الفريق على تطوير أجهزة إلكترونية قابلة للارتداء على الأذن، تُصنّع باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، لرصد أنماط المشي وقياس التوازن لدى المرضى.
ويتألف النظام الجديد من جهاز مزوّد بمستشعرات يُرتدى على الأذن، ويتصل بتطبيق إلكتروني يراقب أداء المرضى للتمارين العلاجية، ويتحقق من تنفيذها بصورة صحيحة، ويرصد مدى تقدمهم بمرور الوقت، ما يتيح للأطباء واختصاصيي العلاج الطبيعي تعديل الخطط العلاجية وفقاً لاحتياجات كل مريض.
اضطرابات التوازن
وأوضح الباحثون أن الجهاز قد يساعد عدداً كبيراً من المصابين باضطرابات التوازن على التعافي في المنزل، مشيرين إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تطوير النموذج الأولي ليصبح قابلاً للإنتاج على نطاق واسع، بالتوازي مع التعاون مع الأطباء والمرضى لضمان سلامته وسهولة استخدامه وفاعليته في المنزل.
وخصصت هيئة البحوث والابتكار البريطانية تمويلاً لتجهيز الجهاز لمرحلة التصنيع، بما يشمل استيفاء متطلبات الاعتماد الطبي، ودراسة آليات طرحه في أسواق المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة.
ومن المقرر أن تقدم شركة «وايد بلو»، المتخصصة في الأجهزة الطبية، استشارات بشأن تصنيع الجهاز، فيما يجري التخطيط لتسويقه من خلال شركة ناشئة تحمل اسم «بيناكل نيوروساينس»، يجري تأسيسها بالتعاون مع مؤسسة «كامبريدج إنتربرايز».
كما قدم المعهد الوطني لأبحاث الصحة والرعاية تمويلاً لدعم تطوير النسخة النهائية من الجهاز، بالتعاون مع المرضى ومتخصصي الرعاية الصحية، ضمن برنامج يهدف إلى دعم الابتكارات الطبية الواعدة والحد من أوجه عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية.
وتتضمن المرحلة المقبلة إجراء تجربة أولية تستمر أسبوعين، يختبر خلالها المرضى الجهاز داخل منازلهم، لتقييم مدى ملاءمته للاستخدام المنزلي.
ويعتزم الفريق أيضاً إجراء مقابلات مع المرضى ومقدمي الرعاية والمتخصصين الصحيين في أنحاء المملكة المتحدة، للتعرف على احتياجات المرضى والعقبات التي تحول دون حصولهم على العلاج المتخصص، والاستفادة من تجاربهم في تطوير الجهاز.
جوائز «مراكش السينمائي» تبتسم للقصص المدفوعة بالأمل
لقطة جماعية للفائزين (إدارة مهرجان مراكش)
بين شخصيات تبحث عن فرصة لتجاوز واقعها المؤلم، وأخرى تحاول استعادة قدرتها على مواجهة الحياة بعدما وضعتها الظروف أمام اختبارات قاسية، جاءت اختيارات لجنة تحكيم الدورة الثالثة والعشرين من «المهرجان الدولي للفيلم بمراكش» لتحتفي بتجارب سينمائية تتقاطع مع انشغالها بالإنسان وقدرته على المقاومة، رغم اختلاف البيئات الثقافية والاجتماعية التي تنتمي إليها، مع حضور لافت للسينما الأفريقية التي تصدرت قائمة الجوائز.
واختتم المهرجان فعالياته، مساء السبت، بتتويج الفيلم الكاميروني «بيت الريح» للمخرج أوغست برنار كويمو يانغو بالنجمة الذهبية، خلال حفل أقيم بقصر المؤتمرات في مراكش، بعد 9 أيام من العروض واللقاءات السينمائية، تنافس خلالها 13 فيلماً على جوائز المسابقة الرسمية، التي ترأست لجنة تحكيمها الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار.
ويتناول الفيلم الكاميروني «بيت الريح» حياة سيدة في الثمانين من عمرها تعيش بمفردها في ياوندي بعدما هاجر أبناؤها إلى الغرب، فيما تحاول إقناعهم ببناء منازل في الكاميرون أملاً في عودتهم إليها، قبل أن تقودها علاقتها غير المتوقعة بشابة من الحي إلى إعادة النظر في مفهوم العائلة وتصوراتها عن المستقبل. وسبق للفيلم، الذي يمثل التجربة الروائية الطويلة الأولى لمخرجه، الفوز بجائزتين في مهرجان «فينيسيا السينمائي»، هما جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة «آفاق»، وجائزة «أسد المستقبل» لأفضل عمل أول.
ومنحت لجنة التحكيم جائزتها للفيلم المكسيكي «فتيات حزينات» للمخرجة فيرناندا توفار، فيما حصل رفيقي فاريالا على جائزة أفضل إخراج عن فيلمه «فتى الكونغو»، وحظي الفيلم الرواندي «بنيمانا» للمخرجة ماري كليمونتين دوسابيجامبو بتنويه خاص.
وحصدت الممثلتان اللبنانيتان ماريا ناكوزي وريم مروة جائزة أفضل أداء نسائي مناصفة عن دوريهما في فيلم «غضب» للمخرج رامي قديح، فيما نال بيونار مونتو جائزة أفضل أداء رجالي عن دوره في فيلم «ماري مادلين» للمخرجة الهايتية جيسيكا جينيوس، في حين خرج الفيلم المصري «في ظلال القاهرة» للشقيقين راني وسالم مصالحة من المسابقة الرسمية دون جوائز.
ولم يكن الانتماء الجغرافي وحده ما جمع الأفلام المتوجة، إذ بدت اختيارات لجنة التحكيم أقرب إلى الاحتفاء بسينما تنشغل بمصائر شخصياتها في مواجهة ظروف تتجاوز قدرتها على التحكم فيها، وتبحث في تفاصيل الحياة اليومية عن المعنى الكامن وراء المعاناة الإنسانية، دون أن تجعل من الألم نهاية للحكاية، بقدر ما تفتح المجال أمام شخصياتها للبحث عن فرص جديدة للحياة.
وفي الفيلم المكسيكي «فتيات حزينات»، تتبع المخرجة فيرناندا توفار رحلة فتاتين في السادسة عشرة من عمرهما، تتشاركان حلم المشاركة في بطولة رياضية دولية، قبل أن تتبدل طبيعة علاقتهما بالعالم، وإحداهما بالأخرى، إثر واقعة تضع صداقتهما أمام اختبار قاسٍ.
وحضر الإرث الإنساني للصراعات في الفيلم الرواندي «بنيمانا»، الذي يستكشف تداعيات الماضي على الحاضر من خلال علاقة أم بابنتها، واضعاً مسألة المصالحة أمام اختبار إنساني يتجاوز حدود الخطاب العام إلى التفاصيل الشخصية والعائلية، في تجربة شارك فيها مدير التصوير المصري مصطفى الكاشف، وتبحث في إمكانية تجاوز الجراح التي تتركها الصراعات في حياة الأفراد والمجتمعات.
وجاء تتويج بطلتي الفيلم اللبناني «غضب» ليمنح السينما العربية حضوراً في قائمة الجوائز، من خلال تجربة تتناول مواجهة الظلم، وتستكشف المسافة بين الشعور بالعجز والرغبة في تغيير الواقع، فيما عزز فوز «فتى الكونغو» بجائزة الإخراج، و«ماري مادلين» بجائزة التمثيل الرجالي، حضور تجارب سينمائية تنطلق من بيئات محلية، لكنها تحمل انشغالات إنسانية تتجاوز حدودها الجغرافية.
وقال المدير الفني للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش ريمي بونوم، لـ«الشرق الأوسط»، إن الدورة الثالثة والعشرين جسّدت إلى حدّ كبير رؤيته للمهرجان بعد 5 دورات تولى خلالها إدارته الفنية، مشيراً إلى أن «أبرز ما تحقق خلال هذه الفترة هو بناء علاقة ثقة متبادلة مع الجمهور، انعكست في الإقبال على العروض واللقاءات الحوارية، ومستوى النقاشات التي أعقبت عرض الأفلام، والتي أثارت إعجاب العديد من السينمائيين المشاركين».
وسجّلت الدورة المنتهية رقماً قياسياً على مستوى الحضور الجماهيري، بعدما استقطبت العروض السينمائية واللقاءات الحوارية نحو 50 ألف متفرج، استفادوا من مجانية حضور فعاليات المهرجان، الذي ضم برنامجه 74 فيلماً من 38 دولة، بينها 10 أفلام شهدت عروضها العالمية الأولى، إلى جانب 11 فيلماً تمثل بلدانها في سباق جوائز الأوسكار، بحسب إفادة إدارة المهرجان.
وأكّد المدير الفني للمهرجان أن خصوصية مهرجان مراكش تكمن في قدرته على الجمع بين أبرز الأسماء في السينما العالمية والمواهب الصاعدة، موضحاً أن استضافة كبار المخرجين والممثلين لا تستهدف الاحتفاء بمسيرتهم الفنية فحسب، وإنما إتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة للاستفادة من خبراتهم، وهو ما تجسد في رئاسة ماريون كوتيار للجنة تحكيم المسابقة الرسمية المخصصة للتجارب الإخراجية الأولى والثانية.
وشدّد بونوم على أن المهرجان لا يسعى إلى محاكاة نموذج المهرجانات الأوروبية الكبرى، بل تأسيس هوية مستقلة تجمع بين الانفتاح على السينما العالمية والارتباط الوثيق بالمنطقة، معتبراً أن نجاح الدورة الحالية لا يعني اكتمال مشروعه الفني، إذ يظل المهرجان حدثاً حياً يتعين عليه التطور باستمرار، وأن تعكس اختياراته ما يريد السينمائيون قوله عن العالم، مع الحفاظ على اهتمامه باكتشاف المواهب الجديدة وصناعة مستقبل السينما.
وأعرب بونوم عن اعتزازه بأن الأفلام العشرة التي شهدت عروضها العالمية الأولى خلال الدورة جاءت جميعها لمخرجين عرب وأفارقة، معتبراً أن «هذه الخطوة تمثل أحد أهم أهدافه منذ توليه الإدارة الفنية، لما تحمله من أهمية في تمكين سينمائيّي المنطقة من تقديم أعمالهم للمرة الأولى داخل العالم العربي والقارة الأفريقية، والاستفادة في الوقت نفسه من الحضور الدولي للمهرجان».
السعودية غنية بتراث حضاري عريق يمتد لآلاف السنين، تجسده آثارها التاريخية (واس)
أعلنت هيئة التراث السعودية تسجيل 7882 أصلاً تراثياً عمرانياً جديداً في السجل الوطني للتراث العمراني، ليرتفع إجمالي الأصول المسجلة إلى 67468 أصلاً، وذلك في إطار جهودها لحصر الأصول التراثية وتوثيقها، وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية للمملكة.
وأوضحت الهيئة، في بيان صدر الأحد، أن التسجيلات الجديدة توزعت جغرافياً على مناطق المملكة الـ13، بواقع 1659 أصلاً في منطقة الرياض، و806 أصول في منطقة مكة المكرمة، و474 أصلاً في منطقة المدينة المنورة، و77 أصلاً في منطقة القصيم، و20 أصلاً في المنطقة الشرقية، و1852 أصلاً في منطقة عسير، و35 أصلاً في منطقة تبوك، و4 أصول في منطقة حائل، و59 أصلاً في منطقة الحدود الشمالية، وأصل واحد في كل من منطقتي جازان ونجران، و2858 أصلاً في منطقة الباحة، و36 أصلاً في منطقة الجوف.
وأكدت الهيئة أن أعمال التسجيل والتحديث المستمرة تعكس اتساع نطاق عملها الميداني والتقني، مشيرة إلى تطوير إجراءات التدقيق والمراجعة من خلال فرق متخصصة تتولى متابعة البيانات والتحقق منها دورياً؛ بما يضمن كفاءة السجل ودقته وموثوقيته.
ودعت الهيئة المواطنين والمهتمين إلى الإبلاغ عن المواقع والمباني التراثية تمهيداً لتسجيلها وحمايتها، عبر خدمة التراث العمراني، أو من خلال حسابها الرسمي على منصة «إكس» وفروعها في المناطق، مؤكدة أهمية المشاركة المجتمعية بوصفها ركيزة أساسية في جهود حفظ التراث الوطني وتنميته.