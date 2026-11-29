كُشف النقاب عن لقاء سري جمع الأمير هاري بوالده الملك تشارلز، في أول اجتماع مباشر بينهما منذ عودة الأمير إلى المملكة المتحدة، بعدما وجَّه الملك دعوة إلى نجله للالتقاء به على انفراد في قلعة بالمورال باسكوتلندا الشهر الماضي.

وحسبما أوردته صحيفة «ذا صن» البريطانية، استقبل تشارلز (78 عاماً) ابنه في القلعة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي بدأت السبت 17 أكتوبر (تشرين الأول)، من دون حضور زوجته الملكة كاميلا، ولا زوجة هاري ميغان ماركل، ولا طفليهما آرتشي وليليبت.

ويُعتقد أن هذا اللقاء هو الرابع فقط الذي يجمع الأب والابن منذ تتويج الملك تشارلز قبل 3 سنوات ونصف سنة.

وكان الملك موجوداً بمفرده في مقر إقامته الاسكوتلندي، بينما كانت كاميلا على بُعد نحو 400 ميل، لحضور فعاليات «رويال أسكوت» لسباقات الخيل. كما صادف اللقاء عطلة منتصف الفصل الدراسي في أكتوبر، التي كان يقضيها طفلا الأمير هاري وزوجته.

وأُحيط الاجتماع بسرية تامة، على خلاف اللقاء الذي جمع تشارلز بكاميلا وميغان وآرتشي وليليبت في مقر هايغروف الصيف الماضي، والذي أعلنه قصر باكنغهام رسمياً.

ولم تتضح طبيعة الموضوعات التي تناولها الأب والابن خلال لقائهما؛ لكن مصادر مطلعة قالت إن كليهما كان حريصاً على «الحفاظ على علاقة جيدة».

وكانت قلعة بالمورال الرئيسية مفتوحة أمام الزوار خلال اللقاء، بينما أقام الملك في منزله الخاص «بيرك هول» داخل أراضي القصر.

ورفض المتحدثون باسم الملك تشارلز والأمير هاري التعليق على هذه الأنباء.

وعلى الرغم من هذا اللقاء، لا يُتوقع أن ينضم هاري إلى أفراد العائلة المالكة في مقر ساندرينغهام للاحتفال بعيد الميلاد؛ إذ يخطط بدلاً من ذلك لقضاء فترة الأعياد مع دوريا، والدة زوجته ميغان.

ويُعتقد أن ميغان وطفليها آرتشي وليليبت لم يلتقوا الملك تشارلز منذ عودتهم اللافتة إلى المملكة المتحدة قبل 3 أشهر.

وقبل أيام قليلة من اللقاء الذي جمع الأب والابن في اسكوتلندا، تعرَّض هاري وميغان لموقف محرج خلال أول ظهور مشترك لهما منذ عودتهما إلى بريطانيا؛ إذ تعرَّضا لمضايقات لفظية أثناء وجودهما في مدينة نوتنغهام.

وكان الزوجان يتجولان في المدينة عندما صاحت في وجههما امرأة ترتدي قبعة رياضية وتحمل هاتفين، في حين عبَّر أشخاص آخرون من الحشد عن إعجابهم بأفراد العائلة المالكة وأشادوا بهم.