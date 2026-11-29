مركز المعلومات البحرية: إصابة 17 ناقلة في هرمز منذ مطلع نوفمبرhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346972-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-17-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
مركز المعلومات البحرية: إصابة 17 ناقلة في هرمز منذ مطلع نوفمبر
دخان يتصاعد من ناقلة غاز بترولي مسال مشتعلة في مضيق «هرمز» قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية يوم 17 نوفمبر 2026 (مؤسسة لويس بوغ - أسوشييتد برس)
أفاد مركز المعلومات البحرية المشترك، الأحد، بإصابة 17 ناقلة في مضيق هرمز منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، وأبقى مستوى التهديد في المضيق عند «شديد»، محذراً من أن وقوع هجمات جديدة «مرجح للغاية» في الظروف الحالية.
ولم يسجل المركز الذي يتخذ من البحرين مقراً له، أي هجوم أو اضطراب ملاحي مؤكد خلال الساعات الـ72 الأخيرة، لكنه أبقى مستوى التهديد في المضيق على أعلى مستوياته.
وأوضح المركز في التقرير الذي نشرته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن مستوى التهديد «الشديد» يعني أن الهجمات المتعمدة «مرجحة جداً» في الظروف الحالية، وأن ناقلات النفط والسفن الراسية أو البطيئة أو المعطلة تواجه خطراً مرتفعاً في مساري الملاحة شرقاً وغرباً.
ونوه التقرير بأن مزاعم إيران عن اصطدام ناقلات بألغام بحرية لم تؤكدها «أي سلطة رسمية؛ وطنية أو دولية».
مضايقات وازدحام
وقال المركز إن «الحرس الثوري» يواصل مضايقة السفن عبر تحليق المسيّرات فوقها، ومراقبة سفن تجارية بعينها، ومناداتها أحياناً عبر اللاسلكي.
وحذّر من أن السفن التي تُبقي أجهزة التعريف الآلي قيد التشغيل قد تتلقى تعليمات لاسلكية بتحويل مسارها إلى الممر الشمالي الخاضع لسيطرة إيران.
وأضاف أن «هيئة مضيق الخليج» الإيرانية أدرجت، في 24 نوفمبر، 26 قاطرة بحرية إضافية على قائمة السفن التي تصفها بأنها «غير ممتثلة».
وحذّر من أن سفن القطر والإنقاذ والدعم البحري قد تواجه مخاطر من المضايقة أو الاستهداف، ما قد يعرقل قطر السفن المتضررة وإنقاذها.
وأشار التقرير إلى نحو 217 سفينة تجارية متوقفة في مراسٍ شرق المضيق، بينها الفجيرة وخورفكان وصحار ومسندم.
وسجل 109 حركات عبور بمساعدة أميركية بين 26 و28 نوفمبر، بمعدل نحو 36 يومياً، مقابل 32 يومياً بين 22 و25 نوفمبر.
وكان المعدل التاريخي نحو 138 سفينة يومياً في 2025، لكن المركز نبّه إلى أن الرقمين مأخوذان من قواعد بيانات مختلفة، ولا تصح مقارنتهما مباشرة.
ورصدت بيانات «إس آند بي» ثلاث عمليات عبور فقط، بين 26 و28 نوفمبر، لسفن شحن تتجاوز حمولتها الساكنة ألف طن، يظهرها نظام التعريف الآلي.
وأوضح المركز أن البيانات لا تشمل السفن العابرة بمساعدة أميركية، ولا تمثل إجمالي الحركة في المضيق.
الحصار الأميركي
وقال المركز، نقلاً عن أرقام القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الصادرة في 27 نوفمبر، إن 158 سفينة تجارية أُعيد توجيهها، وعُطّلت ست سفن منذ بدء الحصار، واعتُليت سفينتان في وقت سابق.
وأشار إلى أن طائرات عسكرية أميركية عطّلت، في 26 نوفمبر، محركات سفينة الشحن السائب «باسيفيك آرتشر» في خليج عُمان خلال عملية لفرض الحصار، من دون إصابة طاقمها.
وأبقى المركز مستوى التهديد في خليج عُمان «متوسطاً»، محذراً من احتمال اعتراض السفن التي تحاول دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها من دون تصريح.
وقال إن السفن المحايدة تستطيع العبور، لكنها قد تخضع لتفتيش وتدقيق في وثائقها، وإن إعفاءً إنسانياً محدوداً للشحنات لا يزال سارياً، بموافقة مسبقة من السلطات البحرية الأميركية.
تشويش واختطاف
وأبقى المركز مستوى التهديد في الخليج العربي «مرتفعاً»، خصوصاً عند المداخل الغربية لمضيق هرمز. ورصد عودة مؤشرات التشويش على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، في 28 نوفمبر، بعد تراجعها في اليوم السابق، خصوصاً في جنوب وسط الخليج العربي، قبالة الإمارات وقطر والبحرين والسعودية وإيران.
وأوضح أن هذه المؤشرات مصدرها الطائرات أساساً، ولم تؤكدها تقارير السفن أو إشعارات رسمية.
وفي خليج عدن، صعد مسلحون، في 28 نوفمبر، إلى سفينة الحاويات «مرسى فيرغو» وسيطروا عليها مؤقتاً، على بُعد نحو 64 ميلاً بحرياً جنوب غربي باب المندب. وغادر المسلحون السفينة لاحقاً، وأفاد المركز بأن طاقمها بخير، وأنها واصلت رحلتها إلى ميناء توقفها التالي.
وأبقى المركز مستوى التهديد في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر وباب المندب «مرتفعاً».
وسجل المركز 203 حوادث أمنية بحرية مؤكدة منذ الأول من مارس (آذار)، بينها حادثتان جديدتان منذ تحديثه السابق، هما تعطيل «باسيفيك آرتشر» وحادثة «مرسى فيرغو».
قال سفير إيران لدى باكستان رضا أميري مقدم إن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة، وتتبادل معها «رسائل» عبر قطر وباكستان، لكنها سترد بـ«صرامة» على أي عدوان.
«الشرق الأوسط» (لندن)
مركز المعلومات البحرية: إصابة 17 ناقلة في هرمز منذ مطلع نوفمبرhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346972-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-17-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
مركز المعلومات البحرية: إصابة 17 ناقلة في هرمز منذ مطلع نوفمبر
دخان يتصاعد من ناقلة غاز بترولي مسال مشتعلة في مضيق «هرمز» قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية يوم 17 نوفمبر 2026 (مؤسسة لويس بوغ - أسوشييتد برس)
أفاد مركز المعلومات البحرية المشترك، الأحد، بإصابة 17 ناقلة في مضيق هرمز منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، وأبقى مستوى التهديد في المضيق عند «شديد»، محذراً من أن وقوع هجمات جديدة «مرجح للغاية» في الظروف الحالية.
ولم يسجل المركز الذي يتخذ من البحرين مقراً له، أي هجوم أو اضطراب ملاحي مؤكد خلال الساعات الـ72 الأخيرة، لكنه أبقى مستوى التهديد في المضيق على أعلى مستوياته.
وأوضح المركز في التقرير الذي نشرته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن مستوى التهديد «الشديد» يعني أن الهجمات المتعمدة «مرجحة جداً» في الظروف الحالية، وأن ناقلات النفط والسفن الراسية أو البطيئة أو المعطلة تواجه خطراً مرتفعاً في مساري الملاحة شرقاً وغرباً.
ونوه التقرير بأن مزاعم إيران عن اصطدام ناقلات بألغام بحرية لم تؤكدها «أي سلطة رسمية؛ وطنية أو دولية».
مضايقات وازدحام
وقال المركز إن «الحرس الثوري» يواصل مضايقة السفن عبر تحليق المسيّرات فوقها، ومراقبة سفن تجارية بعينها، ومناداتها أحياناً عبر اللاسلكي.
وحذّر من أن السفن التي تُبقي أجهزة التعريف الآلي قيد التشغيل قد تتلقى تعليمات لاسلكية بتحويل مسارها إلى الممر الشمالي الخاضع لسيطرة إيران.
وأضاف أن «هيئة مضيق الخليج» الإيرانية أدرجت، في 24 نوفمبر، 26 قاطرة بحرية إضافية على قائمة السفن التي تصفها بأنها «غير ممتثلة».
وحذّر من أن سفن القطر والإنقاذ والدعم البحري قد تواجه مخاطر من المضايقة أو الاستهداف، ما قد يعرقل قطر السفن المتضررة وإنقاذها.
وأشار التقرير إلى نحو 217 سفينة تجارية متوقفة في مراسٍ شرق المضيق، بينها الفجيرة وخورفكان وصحار ومسندم.
وسجل 109 حركات عبور بمساعدة أميركية بين 26 و28 نوفمبر، بمعدل نحو 36 يومياً، مقابل 32 يومياً بين 22 و25 نوفمبر.
وكان المعدل التاريخي نحو 138 سفينة يومياً في 2025، لكن المركز نبّه إلى أن الرقمين مأخوذان من قواعد بيانات مختلفة، ولا تصح مقارنتهما مباشرة.
ورصدت بيانات «إس آند بي» ثلاث عمليات عبور فقط، بين 26 و28 نوفمبر، لسفن شحن تتجاوز حمولتها الساكنة ألف طن، يظهرها نظام التعريف الآلي.
وأوضح المركز أن البيانات لا تشمل السفن العابرة بمساعدة أميركية، ولا تمثل إجمالي الحركة في المضيق.
الحصار الأميركي
وقال المركز، نقلاً عن أرقام القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الصادرة في 27 نوفمبر، إن 158 سفينة تجارية أُعيد توجيهها، وعُطّلت ست سفن منذ بدء الحصار، واعتُليت سفينتان في وقت سابق.
وأشار إلى أن طائرات عسكرية أميركية عطّلت، في 26 نوفمبر، محركات سفينة الشحن السائب «باسيفيك آرتشر» في خليج عُمان خلال عملية لفرض الحصار، من دون إصابة طاقمها.
وأبقى المركز مستوى التهديد في خليج عُمان «متوسطاً»، محذراً من احتمال اعتراض السفن التي تحاول دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها من دون تصريح.
وقال إن السفن المحايدة تستطيع العبور، لكنها قد تخضع لتفتيش وتدقيق في وثائقها، وإن إعفاءً إنسانياً محدوداً للشحنات لا يزال سارياً، بموافقة مسبقة من السلطات البحرية الأميركية.
تشويش واختطاف
وأبقى المركز مستوى التهديد في الخليج العربي «مرتفعاً»، خصوصاً عند المداخل الغربية لمضيق هرمز. ورصد عودة مؤشرات التشويش على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، في 28 نوفمبر، بعد تراجعها في اليوم السابق، خصوصاً في جنوب وسط الخليج العربي، قبالة الإمارات وقطر والبحرين والسعودية وإيران.
وأوضح أن هذه المؤشرات مصدرها الطائرات أساساً، ولم تؤكدها تقارير السفن أو إشعارات رسمية.
وفي خليج عدن، صعد مسلحون، في 28 نوفمبر، إلى سفينة الحاويات «مرسى فيرغو» وسيطروا عليها مؤقتاً، على بُعد نحو 64 ميلاً بحرياً جنوب غربي باب المندب. وغادر المسلحون السفينة لاحقاً، وأفاد المركز بأن طاقمها بخير، وأنها واصلت رحلتها إلى ميناء توقفها التالي.
وأبقى المركز مستوى التهديد في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر وباب المندب «مرتفعاً».
وسجل المركز 203 حوادث أمنية بحرية مؤكدة منذ الأول من مارس (آذار)، بينها حادثتان جديدتان منذ تحديثه السابق، هما تعطيل «باسيفيك آرتشر» وحادثة «مرسى فيرغو».
تركيا: جدل بشأن الانتخابات المبكرة وترشح إردوغان للرئاسةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346945-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
تركيا: جدل بشأن الانتخابات المبكرة وترشح إردوغان للرئاسة
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد يترشح لولاية مقبلة عبر طلب البرلمان تجديد الانتخابات لتجاوز العقبة الدستورية أمام ترشحه (الرئاسة التركية)
تصاعد الجدل في تركيا مجدداً بشأن الانتخابات المبكرة ومرشحي الرئاسة، وسط تصريحات متبادلة بين الحكومة والمعارضة.
وتجددت النقاشات بعد تصريحات زعيم المعارضة رئيس «الحزب الجديد»، أوزغور أوزيل، بشأن عقده مؤتمراً صحافياً، الجمعة المقبل؛ «لإعلان بعض الأمور الخاصة بالانتخابات والمرشح للرئاسة، وحث الشارع التركي على التفكير في اتجاه جديد».
وفي هذا الإطار، أكد نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في عام 2028، «لكن يمكن تقديمها شهراً أو شهرين عن موعدها المحدد بـ7 مايو (أيار) من ذلك العام؛ مما يعني أنها لن تكون انتخابات مبكرة».
وقال يلماظ، في تصريحات الأحد، إن النظام الرئاسي، الذي بدأ العمل به في عام 2018، هو نظام قائم على مبادئ القدرة على التنبؤ والاستقرار السياسي، داعياً إلى عدم تصديق التكهنات بشأن موعد الانتخابات. ولفت إلى وجود أمثلة سابقة لـ«تقديم موعد الانتخابات مدة قصيرة، وهذا الوضع لا يعني إجراء انتخابات مبكرة».
ترشح إردوغان
وبشأن المرشح الرئاسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، قال يلماظ، إن مرشح حزب «العدالة والتنمية» و«تحالف الشعب» (يضم الحزب الحاكم وحزب «الحركة القومية»)، هو الرئيس رجب طيب إردوغان.
وقال: «العالم يمر بفترة عصيبة على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي، وهذه المرحلة تتطلب وجود قيادة خبيرة وحازمة لتركيا، ونحن ننظر إلى ترشيح رئيسنا في الانتخابات المقبلة من هذا المنظور».
ودستورياً، لا يجوز ترشيح إردوغان لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة بسبب ترشحه مرتين في 2018 و2023، وهو الحد الأقصى لمرات الترشح للرئاسة بموجب «المادة 101» من الدستور الذي عُدّل في 2017 للانتقال إلى النظام الرئاسي.
ومع ذلك تجيز «المادة 116» للرئيس الترشح مرة أخرى إذا دعا البرلمان إلى انتخابات جديدة خلال ولايته الثانية، وهو ما يُقصد به «تجديد الانتخابات» بموافقة 360 نائباً من بين نواب البرلمان، وعددهم 600 نائب؛ أي غالبية 3 أخماس الأعضاء. ووفق الدستور، فإن الرئيس يملك أيضاً صلاحية الدعوة إلى انتخابات جديدة، لكن لا يجوز له الترشح في هذه الحالة.
ويركز «تحالف الشعب» («العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»)، الذي يملك 327 مقعداً، على سيناريو «تجديد الانتخابات» لفتح الطريق أمام ترشح إردوغان لولاية جديدة، في ظل دعم حزب «هدى بار» للتحالف، حيث يملك 4 مقاعد، وحزب «اليسار الديمقراطي» نائباً واحداً، ليصل العدد إلى 332 نائباً، وإعلان رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المعين مؤقتاً بقرار قضائي، كمال كليتشدار أوغلو، أن الحزب، الذي يملك 43 مقعداً، سيدعم أي اقتراح لتقديم موعد الانتخابات؛ مما يضمن عدداً أكبر من 360 نائباً.
أوزيل يشعل التكهنات
على الجانب الآخر، فجرت تصريحات أوزيل بشأن ما سيعلن عنه في مؤتمره الصحافي، الجمعة المقبل، تكهنات بشأن طرح اسم جديد مرشحاً للرئاسة من جانب المعارضة بعدما باتت فرص مرشحها السابق؛ رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو، شبه معدومة، بعد تأييد مجلس الدولة قرار إلغاء شهادته الجامعية؛ مما أفقده أحد الشروط الأساسية للترشح.
وذهبت التكهنات إلى أن أوزيل قد يطرح اسم منصور ياواش، رئيس بلدية أنقرة الذي استقال من حزب «الشعب الجمهوري» وفضل ممارسة مهام منصبه بصفته مستقلاً، مرشحاً للرئاسة، على الرغم من تحاشي أوزيل الإشارة إلى ذلك في مقابلة تلفزيونية، ليل الجمعة - السبت.
بدوره، لم يتأخر ياواش في الرد على هذه التكهنات، وقال في تصريحات للصحافيين بأنقرة، مساء السبت، عندما سئل عمّا إذا كان التقى أوزيل لبحث هذا الأمر: «لم ألتقِ السيد أوزغور منذ مدة طويلة. لذلك؛ فليست لديّ أي معلومات. سأتابع الأخبار عبر التلفزيون مثلكم».
وعن إمكانية ترشحه للرئاسة ضمن تحالف قد ينشأ بين «الحزب الجديد»، وحزبي «الجيد» و«النصر» القوميين، قال ياواش: «لستُ طرفاً في أي من هذه السيناريوهات التي تُطرح دون علمي»، مؤكداً أن تركيزه ينصب على حل المشكلات العالقة في العاصمة أنقرة.
تعليقاً على هذا الجدل المتصاعد، رأى المحلل السياسي، إينان موطلو، أنه الأمر يتعلق في الأساس بالوضع الاقتصادي، وأن «الانتخابات هي الخيار الذي تخشاه الحكومة أكبر من غيره، وبالتالي؛ فلن تلجأ إلى انتخابات مبكرة جداً».
ويضغط أوزيل من أجل انتخابات مبكرة، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي الحالي، وأزمة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار، لن يمكّنا إردوغان من الفوز بالانتخابات، مشيراً إلى أنه أياً كان الوضع؛ فإن حزبه سيغير الحكومة في الانتخابات المقبلة.
احتجاجات على سياسات الحكومة
في السياق، تجمع آلاف من أعضاء 125 اتحاداً ونقابة عمالية ومهنية وحزباً سياسياً وجمعية غير حكومية في مظاهرة حاشدة بمنطقة كارتال بالشطر الآسيوي من إسطنبول، الأحد، تحت شعار «العدالة الاجتماعية، الخبز، الحرية... من أجل حياةٍ كريمةٍ ضد الفساد والفقر وسياسات الحرب الإمبريالية».
شارك في المظاهرة، التي خرجت رغم الأمطار الغزيرة والعواصف التي تضرب إسطنبول، مسؤولون ونواب من «الحزب الجديد» وأحزاب أخرى، إلى جانب رؤساء الاتحادات والنقابات.
وطالب المشاركون بـ«تحسين رواتب الموظفين والمتقاعدين، واتخاذ إجراءات احترازية ضد حوادث العمل القاتلة، ووقف انتهاكات الحقوق والحريات والعنف ضد النساء، والعودة إلى (اتفاقية إسطنبول) لمناهضة العنف ضد المرأة التي انسحبت منها الحكومة»، منددين بـ«سياسات الحكومة، والتساهل مع فضيحة صناديق الاستثمار؛ بسبب تورط مسؤولين من الحزب الحاكم فيها».
قاليباف يتحدث إلى كبار المسؤولين في وسائل الإعلام الإيرانية الأحد (البرلمان الإيراني)
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البرلمان الإيراني يفتح الاستخبارات لغير المعمّمين
قاليباف يتحدث إلى كبار المسؤولين في وسائل الإعلام الإيرانية الأحد (البرلمان الإيراني)
فتح البرلمان الإيراني، الأحد، الطريق أمام أول وزير استخبارات من خارج رجال الدين منذ تأسيس الوزارة عام 1983، وذلك بعدما أقر جهازاً مستقلاً لحمايتها يحتاج تعيين رئيسه إلى موافقة المرشد مجتبى خامنئي.
وأفاد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، بأن المرشد مجتبى خامنئي أمر بإجراء تعديل جذري في منظومة الاستخبارات، بعدما كشفت أحداث السنوات الأخيرة ثغرات كبيرة في أجهزة الأمن والاستخبارات.
وصوّت 165 نائباً لصالح الخطوط العريضة لمشروع مستعجل أسقط شرط بلوغ الوزير مرتبة «الاجتهاد» من الحوزة الدينية لرجال الدين الشيعة، بعد أكثر من 8 أشهر على مقتل الوزير إسماعيل خطيب في ضربة إسرائيلية.
ولا يصبح التعديل نافذاً قبل مصادقة مجلس صيانة الدستور، الهيئة الخاضعة للمرشد الإيراني، التي تشرف على تشريعات البرلمان.
وكان القانون السابق يحصر المنصب عملياً في رجال الدين المتنفذين؛ إذ يشترط مرتبة «الاجتهاد»، وهي درجة رفيعة. وتعاقب من يرتدون العمامة على الوزارة منذ تأسيسها، وكان خطيب آخرهم.
ويكتفي النص الجديد بأن يحمل المرشح «درجة الاجتهاد أو الماجستير»، وأن يملك «تخصصاً وخبرة في الشؤون الاستخباراتية»، و«10 سنوات على الأقل» في مناصب إدارية متوسطة أو عليا.
ولا يستبعد التعديل رجال الدين؛ إذ يتيح الاختيار بين من يملك المؤهل الديني ومن يستوفي الشروط المهنية الجديدة.
وقال نائب رئيس البرلمان علي نيكزاد، لوكالة «دانشجو» التابعة لـ«الباسيج الطلابي»، إن سنوات الخبرة العشر يجب أن تكون في «الإدارة المتوسطة أو العليا لوزارة الاستخبارات» نفسها، ما يحصر الخيارات عملياً في أشخاص تولوا مناصب استخباراتية.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان عباس غودرزي، للصحافيين، أن الشروط الثلاثة المقترحة تضاف إلى الشروط القانونية الأخرى، وقد «تتغير» خلال بحث تعديلات النواب.
وتُدار الوزارة بالوكالة منذ مقتل خطيب، ولم تكشف الحكومة هوية القائم بأعمالها «لأسباب أمنية».
ويطلق إلغاء الشرط يد الحكومة في اختيار الوزير، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً بشأن تعيين من يدير الوزارة المعنية بالأمن داخل البلاد وخارجها.
ويعدّ وزير الاستخبارات واحداً من 5 وزراء يحتاج الرئيس إلى موافقة المرشد على تسميتهم، ويشغل مقعداً في المجلس الأعلى للأمن القومي.
«ولو ساعة واحدة»
لم ينتظر قاليباف مصادقة مجلس صيانة الدستور ليضغط على حكومة الرئيس مسعود بزشكيان. وقال من على منصة البرلمان: «آمل في ألا تتأخر الحكومة ولو ساعة واحدة في تقديم وزير الاستخبارات»، بعد أن يجتاز مشروع إصلاح وزارة الاستخبارات مجلس صيانة الدستور ويصبح قانوناً نهائياً.
وأضاف أن البرلمان والحكومة ووزارة الاستخبارات تعاونت في صياغة التعديل «ليرتقي» بالوزارة، لكنه أقر بأن القانون «لا يحل المشكلات البنيوية»، وأن معالجتها «يجب حتماً» أن تتم «في فرصة مناسبة».
وانتقد غودرزي الحكومة بسبب تأخيرها في التعديلات الوزارية. وقال في مؤتمر صحافي إن «الأولوية الأولى للبرلمان» هي إجراء الرئيس تعديلاً وزارياً، وإن الحكومة «لم تُحسن الأداء» في هذا الملف.
وأشار إلى وزير النفط الذي أقالته الحكومة نفسها، قائلاً إن البرلمان كان ينتظر تقديم بديل «على الفور»، وأضاف: «في وزارة الاستخبارات أيضاً، ضاع الوقت وضاعت الفرصة القانونية».
جهاز حماية بإشراف المرشد
يأتي تعديل شرط «الاجتهاد»، بعدما صوّت النواب، على اقتراح يرفع دائرة الحماية في وزارة الاستخبارات إلى مستوى «منظمة حماية الاستخبارات».
وحدد النص هدف المنظمة بـ«صون العاملين وحفظ أمن المهام الموكلة» إلى الوزارة. وكانت دائرة الحماية تعمل حتى الآن بقرار من الوزير. وتعدّ خطوة مماثلة لجهاز الحماية الذي أنشأه «الحرس الثوري»، في السنوات الأخيرة بموازاة جهاز استخباراته.
لكن التعديل أعاد تسمية رئاسة المنظمة إلى صلاحيات المرشد. وعليه، يقترح ممثل المرشد في الوزارة رئيسها بالتنسيق مع الوزير، ثم يجري تعيينه بعد موافقة المرشد. ويضع رئيس المنظمة نظامها الأساسي، ويصادق عليه المرشد.
ويشترط في رئيس المنظمة «10 سنوات على الأقل» في مناصب إدارية متوسطة أو عليا، أو مناصب موازية في الشؤون الاستخباراتية والأمنية.
وقال نيكزاد إن رئيسها سيختار «من بين الكوادر الداخلية» للوزارة، وإن القانون سيصبح بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور «أساس تقديم وزير الاستخبارات» إلى البرلمان بالمواصفات المحددة.
وأضاف التعديل مادة تنص على أن يعين المرشد ممثله في الوزارة بمرسوم، ويحدد صلاحياته، بهدف «مطابقة اللوائح والضوابط الداخلية مع الشرع».
وكان المشروع يتضمن إنشاء منظمة مستقلة ثانية للشؤون «العقائدية - السياسية» في الوزارة. ولم تُعلن بعد نتيجة هذا البند.
وتواجه المنظمة الاستخباراتية الإيرانية منذ الحرب انتقادات حادة بعد سلسلة اختراقات، نُسبت إلى «الموساد» الإسرائيلي، ووصول الاستخبارات الإسرائيلية إلى قادة عسكريين ومسؤولين في البرنامج النووي قتلوا خلال الحرب.
وقال نجل خطيب، في مقابلة نشرتها وكالة «إرنا» الرسمية في أغسطس (آب)، إن والده نجا من 4 محاولات اغتيال؛ اثنتان منها خلال حرب يونيو (حزيران) 2025. وأضاف أن والده قُتل في منزل زوجته الثانية، رغم الإجراءات الأمنية المشددة.
ولم تكشف السلطات أيضاً هوية المسؤولين الحاليين في جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، ولا قائد جهاز استخبارات الشرطة الإيرانية، وقتل كلاهما في الحرب الأخيرة.
وفي الأثناء، قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أمير حياة مقدم، إن وزارة الاستخبارات وجهاز استخبارات «الحرس الثوري» اقترحا قانون «مكافحة التغلغل»، الذي بحثه البرلمان «نحو 3 أشهر».
وأضاف، لموقع «جماران»، أن القانون سيشمل «200 أو 300 شخص في المجمل» في البلاد، رداً على من يشككون في قابليته للتطبيق، مشيراً إلى أن لدى بريطانيا والولايات المتحدة قوانين مماثلة.
وقال إن النص أُحيل إلى مجلس صيانة الدستور، الذي لم يصادق عليه بعد ليبلغه رئيس البرلمان إلى الحكومة.
8 أشهر من الانتظار
أعلن بزشكيان مقتل خطيب في 18 مارس (آذار). وبعد 4 أيام، أعلن متحدث باسم الرئاسة تعيين قائم بأعمال الوزارة، من دون الكشف عن اسمه.
وتنص المادة 135 من الدستور على أن الرئيس لا يستطيع تعيين قائم بالأعمال لوزارة شاغرة لأكثر من 3 أشهر، لكن هذه المهلة مُددت بعد استئذان بزشكيان المرشد.
وكان غودرزي قد أعلن في أغسطس، أن المرشد مجتبى خامنئي منح الحكومة مهلة شهر ونصف الشهر، بدءاً من 20 أغسطس، لتقديم مرشحيها لوزارتي الاستخبارات والدفاع. وقال حينها إن الحكومة ستقدم مشروعاً لإلغاء شرط «الاجتهاد».
لكن الحكومة لم تفعل؛ فبادر النواب إلى صياغة المشروع. وأقروا في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، التصويت عليه بصفة معجلة، بأغلبية 192 صوتاً مقابل 49 وامتناع 4.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، في 10 نوفمبر، إن اختيار الوزير يحظى بـ«أعلى مستوى من التوافق» داخل «مجمل منظومة الحكم»، مضيفة: «نأمل في أن يتم ذلك قريباً».
وقبلها بيومين، وجّه نواب من تكتل «الأمة المبعوثة» رسالة إلى بزشكيان وضعوا فيها 7 شروط للمرشح؛ أبرزها «الاعتقاد بالولاية والقيادة والتماهي معها مائة في المائة».
وطالبت الرسالة باستبعاد أعضاء الأحزاب السياسية ومن «تجاوز الخطوط الحمراء للنظام»، وأبدت قلقاً من «أخبار» عن أن أحد المرشحين المحتملين «يفتقر إلى بعض الشروط»، من دون تسميته.
وحذّر النواب من أن «تسييس» الوزارة قد يؤدي إلى «تكرار بعض الأحداث المريرة في الماضي»، ودعوا بزشكيان إلى «إجراء فوري وعاجل» لتسمية مرشح يستوفي الشروط.
وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية إبراهيم عزيزي قد قال، مطلع نوفمبر، إن البلاد تُدار «منذ 8 أشهر» من دون وزير للاستخبارات، والقانون لم يمنح الحكومة سوى 3 أشهر.
وقال عضو هيئة الرئاسة البرلمانية محمد رشيدي، إن إدارة الوزارات بالوكالة «ليست نهجاً صحيحاً من حيث المبدأ»، لأن صلاحيات القائم بالأعمال محدودة.
وأثار شرط «الاجتهاد» حينها جدلاً داخل اللجنة. وقال نائب رئيسها أمير حياة مقدم، إن الأعضاء وافقوا على إلغائه في «تصويت استطلاعي»، ونفى عضو اللجنة أحمد بخشايش أردستاني أن يكون الأمر قد نوقش.
الأسماء المطروحة
يتصدر محمد صادق معتمديان، محافظ طهران الحالي، قائمة الأسماء المتداولة، بعدما تحدثت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن احتمال اختياره.
وتولى سابقاً منصب المحافظ في خراسان الجنوبية، ثم خراسان رضوي بين 2018 و2021، ثم في أذربيجان الغربية منذ خريف 2021. وهو من كبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات الإيرانية.
وقال عباس موسوي، المساعد السياسي للرئيس الإيراني، إن مصطفى بور محمدي، وزير الداخلية في حكومة محمود أحمدي نجاد، ووزير العدل في حكومة حسن روحاني، بين الخيارات المحتملة.
لكن مواقع مقربة من حكومة بزشكيان نقلت عن أجواء الحكومة أن بور محمدي خرج من السباق، من دون تأكيد رسمي.
ويبرز أيضاً اسم علي رضا رشيديان، رئيس منظمة الحج والزيارة. وشغل رشيديان منصب المدير العام للاستخبارات في خراسان الكبرى في عهدي الرئيسين أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي.
ثم أصبح نائباً لوزير الاستخبارات في الولاية الثانية لخاتمي وعامين من ولاية أحمدي نجاد الأولى، وعمل مدة في مكتب المرشد، قبل أن يتولى منصب محافظ خراسان رضوي.
وسيكون معتمديان ورشيديان المرشحين الأقوى بعد إلغاء شرط «الاجتهاد».
ومن الأسماء الأخرى المتداولة أحمد شفيعي، مسؤول وحدة الدراسات في الوزارة بين 1999 و2005، الذي يُعدّ خياراً ضعيفاً، ووزير التراث الثقافي رضا صالحي أميري.
وعمل صالحي أميري محققاً في الوزارة خلال ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته، وعُرف حينها باسم «رضا فلاح»، قبل أن يتولى وزارة الثقافة في حكومة روحاني.
وذكر موقع «تابناك» التابع لمكتب محسن رضائي، اسمي مجيد أنصاري، نائب الرئيس الحالي للشؤون القانونية، ورجل الدين محمد بور فلاح، وهو مسؤول استخباراتي كبير. وتتداول أوساط إيرانية أيضاً اسمي جعفر قائم بناه، المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني الحالي، وحسام الدين آشنا، مسؤول دائرة الإعلام في مكتب الرئيس الأسبق حسن روحاني.
ويزعم بعض النواب أن بزشكيان لا يزال يصرّ على مرشح قالوا إنه واجه اعتراض المرشد السابق علي خامنئي قبل مقتله، ويواجه معارضة من المرشد الحالي أخيراً.