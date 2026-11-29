تصاعد الجدل في تركيا مجدداً بشأن الانتخابات المبكرة ومرشحي الرئاسة، وسط تصريحات متبادلة بين الحكومة والمعارضة.

وتجددت النقاشات بعد تصريحات زعيم المعارضة رئيس «الحزب الجديد»، أوزغور أوزيل، بشأن عقده مؤتمراً صحافياً، الجمعة المقبل؛ «لإعلان بعض الأمور الخاصة بالانتخابات والمرشح للرئاسة، وحث الشارع التركي على التفكير في اتجاه جديد».

وفي هذا الإطار، أكد نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في عام 2028، «لكن يمكن تقديمها شهراً أو شهرين عن موعدها المحدد بـ7 مايو (أيار) من ذلك العام؛ مما يعني أنها لن تكون انتخابات مبكرة».

جودت يلماظ نائب الرئيس التركي (حسابه على إكس)

وقال يلماظ، في تصريحات الأحد، إن النظام الرئاسي، الذي بدأ العمل به في عام 2018، هو نظام قائم على مبادئ القدرة على التنبؤ والاستقرار السياسي، داعياً إلى عدم تصديق التكهنات بشأن موعد الانتخابات. ولفت إلى وجود أمثلة سابقة لـ«تقديم موعد الانتخابات مدة قصيرة، وهذا الوضع لا يعني إجراء انتخابات مبكرة».

ترشح إردوغان

وبشأن المرشح الرئاسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، قال يلماظ، إن مرشح حزب «العدالة والتنمية» و«تحالف الشعب» (يضم الحزب الحاكم وحزب «الحركة القومية»)، هو الرئيس رجب طيب إردوغان.

رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي يدعم إعادة ترشيح حليفه إردوغان للرئاسة (الرئاسة التركية)

وقال: «العالم يمر بفترة عصيبة على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي، وهذه المرحلة تتطلب وجود قيادة خبيرة وحازمة لتركيا، ونحن ننظر إلى ترشيح رئيسنا في الانتخابات المقبلة من هذا المنظور».

ودستورياً، لا يجوز ترشيح إردوغان لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة بسبب ترشحه مرتين في 2018 و2023، وهو الحد الأقصى لمرات الترشح للرئاسة بموجب «المادة 101» من الدستور الذي عُدّل في 2017 للانتقال إلى النظام الرئاسي.

ومع ذلك تجيز «المادة 116» للرئيس الترشح مرة أخرى إذا دعا البرلمان إلى انتخابات جديدة خلال ولايته الثانية، وهو ما يُقصد به «تجديد الانتخابات» بموافقة 360 نائباً من بين نواب البرلمان، وعددهم 600 نائب؛ أي غالبية 3 أخماس الأعضاء. ووفق الدستور، فإن الرئيس يملك أيضاً صلاحية الدعوة إلى انتخابات جديدة، لكن لا يجوز له الترشح في هذه الحالة.

كليتشدار أوغلو لمح إلى دعم ترشيح إردوغان للرئاسة مجدداً (حسابه على إكس)

ويركز «تحالف الشعب» («العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»)، الذي يملك 327 مقعداً، على سيناريو «تجديد الانتخابات» لفتح الطريق أمام ترشح إردوغان لولاية جديدة، في ظل دعم حزب «هدى بار» للتحالف، حيث يملك 4 مقاعد، وحزب «اليسار الديمقراطي» نائباً واحداً، ليصل العدد إلى 332 نائباً، وإعلان رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المعين مؤقتاً بقرار قضائي، كمال كليتشدار أوغلو، أن الحزب، الذي يملك 43 مقعداً، سيدعم أي اقتراح لتقديم موعد الانتخابات؛ مما يضمن عدداً أكبر من 360 نائباً.

أوزيل يشعل التكهنات

على الجانب الآخر، فجرت تصريحات أوزيل بشأن ما سيعلن عنه في مؤتمره الصحافي، الجمعة المقبل، تكهنات بشأن طرح اسم جديد مرشحاً للرئاسة من جانب المعارضة بعدما باتت فرص مرشحها السابق؛ رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو، شبه معدومة، بعد تأييد مجلس الدولة قرار إلغاء شهادته الجامعية؛ مما أفقده أحد الشروط الأساسية للترشح.

رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش يتجنب الخوض في مسألة ترشحه للرئاسة (حسابه على إكس)

وذهبت التكهنات إلى أن أوزيل قد يطرح اسم منصور ياواش، رئيس بلدية أنقرة الذي استقال من حزب «الشعب الجمهوري» وفضل ممارسة مهام منصبه بصفته مستقلاً، مرشحاً للرئاسة، على الرغم من تحاشي أوزيل الإشارة إلى ذلك في مقابلة تلفزيونية، ليل الجمعة - السبت.

بدوره، لم يتأخر ياواش في الرد على هذه التكهنات، وقال في تصريحات للصحافيين بأنقرة، مساء السبت، عندما سئل عمّا إذا كان التقى أوزيل لبحث هذا الأمر: «لم ألتقِ السيد أوزغور منذ مدة طويلة. لذلك؛ فليست لديّ أي معلومات. سأتابع الأخبار عبر التلفزيون مثلكم».

وعن إمكانية ترشحه للرئاسة ضمن تحالف قد ينشأ بين «الحزب الجديد»، وحزبي «الجيد» و«النصر» القوميين، قال ياواش: «لستُ طرفاً في أي من هذه السيناريوهات التي تُطرح دون علمي»، مؤكداً أن تركيزه ينصب على حل المشكلات العالقة في العاصمة أنقرة.

تعليقاً على هذا الجدل المتصاعد، رأى المحلل السياسي، إينان موطلو، أنه الأمر يتعلق في الأساس بالوضع الاقتصادي، وأن «الانتخابات هي الخيار الذي تخشاه الحكومة أكبر من غيره، وبالتالي؛ فلن تلجأ إلى انتخابات مبكرة جداً».

أوزيل فجّر تكهنات جديدة بشأن مرشح المعارضة للرئاسة (حساب الحزب الجديد على إكس)

ويضغط أوزيل من أجل انتخابات مبكرة، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي الحالي، وأزمة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار، لن يمكّنا إردوغان من الفوز بالانتخابات، مشيراً إلى أنه أياً كان الوضع؛ فإن حزبه سيغير الحكومة في الانتخابات المقبلة.

احتجاجات على سياسات الحكومة

في السياق، تجمع آلاف من أعضاء 125 اتحاداً ونقابة عمالية ومهنية وحزباً سياسياً وجمعية غير حكومية في مظاهرة حاشدة بمنطقة كارتال بالشطر الآسيوي من إسطنبول، الأحد، تحت شعار «العدالة الاجتماعية، الخبز، الحرية... من أجل حياةٍ كريمةٍ ضد الفساد والفقر وسياسات الحرب الإمبريالية».

شارك في المظاهرة، التي خرجت رغم الأمطار الغزيرة والعواصف التي تضرب إسطنبول، مسؤولون ونواب من «الحزب الجديد» وأحزاب أخرى، إلى جانب رؤساء الاتحادات والنقابات.

مظاهرة حاشدة في إسطنبول ضد سياسات الحكومة (الاتحاد التركي لنقابات العمال)

وطالب المشاركون بـ«تحسين رواتب الموظفين والمتقاعدين، واتخاذ إجراءات احترازية ضد حوادث العمل القاتلة، ووقف انتهاكات الحقوق والحريات والعنف ضد النساء، والعودة إلى (اتفاقية إسطنبول) لمناهضة العنف ضد المرأة التي انسحبت منها الحكومة»، منددين بـ«سياسات الحكومة، والتساهل مع فضيحة صناديق الاستثمار؛ بسبب تورط مسؤولين من الحزب الحاكم فيها».