أعلن «الحرس الثوري»، الأحد، أن ناقلتي نفط، إحداهما تحمل أكثر من مليوني برميل، تعرضتا لانفجار وحريق بعد اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز، وحذّر شركات الشحن من تطمينات الجيش الأميركي.

ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن بحريته أن الناقلتين تجاهلتا القواعد والتحذيرات البحرية، وسلكتا منذ الساعات الأولى من صباح الأحد المسار الجنوبي في المضيق.

ووصف بيان «الحرس الثوري» المسار الواقع قبالة سواحل عمان بـ«غير القانوني والمزيف».

وقال بيان «الحرس الثوري» إن الأولى، وهي ناقلة عملاقة، اصطدمت بلغم شمال ميناء خصب العُماني، ما أدى إلى انفجار على متنها.

واصطدمت الثانية بلغم في الجزء الشرقي من المضيق في أثناء مغادرتها الممر المائي، واشتعلت فيها النيران، بحسب البيان.

ولم يكشف «الحرس الثوري» هوية الناقلتين أو جنسيتيهما أو حجم الأضرار. ولم يتسنَّ التحقق من الرواية بشكل مستقل.

وحذّر«الحرس الثوري» مالكي الناقلات وشركات الشحن من تعريض سفنهم وأصولهم للخطر اعتماداً على ما وصفته بـ«ادعاءات ووعود غير صحيحة» من قادة القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم).

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

وقالت إن تطمينات المسؤولين الأميركيين لا تلغي مخاطر الألغام البحرية، وإن تجاهل هذه المخاطر قد ينتهي بغرق السفن في مياه المضيق.

وهذا رابع إعلان من نوعه منذ الأربعاء، حين أعلن «الحرس الثوري» اصطدام ثلاث سفن بألغام في المضيق.

وقالت بحريته، الخميس، إن ناقلتين انفجرتا بعد اصطدامهما بألغام شمال ميناء خصب، ثم أعلنت، الجمعة، انفجار ناقلة بلغم شمال جزيرة غنم العُمانية.

روايتان متعارضتان

ونفت «سنتكوم»، الجمعة، سلسلة مزاعم أطلقها قائد بحرية الجيش الإيراني شهرام إيراني، بينها استعادة ناقلتي نفط إيرانيتين من القوات الأميركية، وإصابة حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» بصاروخ إيراني في اليوم الأول من الحرب.

ووصفت «سنتكوم» هذه الروايات بأنها «ادعاءات كاذبة»، وقالت إن إيران «لم تعد تملك بحرية»، وإن مجموعة «لينكولن» الضاربة لم تُصب، وعادت إلى الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول).

ونفت أن تتقاضى 2.5 مليون دولار من السفن العابرة، وقالت إن الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين «يسيطرون على مضيق هرمز»، وإن «آلاف السفن ومليارات براميل النفط الخام» عبرته تحت الحماية الأميركية.

وكان إيراني قد زعم أن واشنطن لم تتمكن من تمرير «سفينة واحدة» عبر المضيق. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بعبور 114 سفينة بمساعدة أميركية بين 19 و21 نوفمبر (تشرين الثاني).

دخان يتصاعد من ناقلة غاز بترولي مسال مشتعلة في مضيق «هرمز» قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية يوم 17 نوفمبر 2026 (مؤسسة لويس بوغ - أسوشييتد برس)

تهديدات بكسر الحصار

وأعلن «الحرس الثوري» الحادثة غداة تهديدات إيرانية بتنفيذ عمليات لكسر الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.

وقال شهرام إيراني، السبت، إن «هناك بالتأكيد عمليات في الطريق» لكسر الحصار، وإن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي كلّف القوات المسلحة بمهام «ستُنفذ قريباً».

وأضاف أن «الهدف النهائي» إخراج الأميركيين من غرب آسيا والمحيط الهندي، من دون أن يحدد موعد العمليات أو طبيعتها.

وأعلن «الحرس الثوري»، الجمعة، أن مقاتلة أميركية من طراز «إف-16» ابتعدت بعد نيران تحذيرية قرب جزيرة هنغام. ولم يصدر تعليق من الجيش الأميركي.

وقالت «سنتكوم» إن طائرة عسكرية أميركية عطّلت، الخميس، سفينة الشحن «باسيفيك آرتشر» في خليج عُمان بذخائر دقيقة، بعدما حاولت اختراق الحصار إثر مغادرتها ميناء بندر عباس.

وأوضحت أن الضربة استهدفت مؤخرة السفينة لتعطيل محركاتها، من دون إصابة أفراد طاقمها.

وفرضت واشنطن الحصار على الموانئ الإيرانية في أبريل (نيسان)، رداً على إغلاق طهران مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، ثم رفعته في يونيو (حزيران)، وأعادت فرضه في يوليو (تموز).

وتربط طهران عودة الملاحة في المضيق إلى طبيعتها برفع الحصار وإنهاء الحرب. ولم تفض الوساطة القطرية والباكستانية حتى الآن إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.