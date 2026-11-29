تجاوز الدولار الأميركي 3 ملايين ريال في السوق الحرة الإيرانية، الأحد، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، ووصفت وزارة الخارجية الأميركية تصريحات محافظ البنك المركزي الإيراني عن الاحتياطات بأنها «خطابة» تكشف «انهيار» الاقتصاد.

وأظهرت مواقع غير رسمية لتتبع الأسعار أن الدولار يتداول بين 3 ملايين و7 آلاف و3 ملايين و30 ألف ريال، بعدما بلغ السبت مليونين و989 ألفاً.

وتجاوز سعر اليورو 3 ملايين و297 ألف ريال، وبلغ الجنيه الإسترليني 3 ملايين و945 ألفاً.

وارتفع الدولار نحو 11 في المائة خلال أسبوع، وأكثر من 160 في المائة على أساس سنوي. وكان قد تجاوز مليوني ريال للمرة الأولى في أغسطس (آب).

وعلقت منصة «نوبيتكس» الإيرانية لتداول العملات المشفرة، السبت، التداول على عملة «تيثر» المستقرة المرتبطة بالدولار مؤقتاً، بسبب «التقلبات الحادة في سعر تيثر والهيجان السائد في السوق».