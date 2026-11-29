طوّر باحثون من جامعة كامبريدج البريطانية نموذجاً أولياً لجهاز طبي يشبه سماعات الرأس، يساعد المصابين بالدوار واضطرابات التوازن على أداء تمارين إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي في المنزل، دون الحاجة إلى زيارة المراكز المتخصصة بشكل متكرر.

وحصل المشروع على منحتين تمويليتين من هيئة البحوث والابتكار البريطانية (UKRI)، والمعهد الوطني لأبحاث الصحة والرعاية (NIHR)، بقيمة إجمالية تقارب 400 ألف جنيه إسترليني (نحول 524 ألف دولار)، بهدف تطوير النموذج الأولي ليصبح جهازاً طبياً متكاملاً قابلاً للتصنيع على نطاق واسع والطرح في الأسواق العالمية، حسب موقع جامعة كامبريدج.

ويعاني ما بين 15 و20 في المائة من البالغين من الدوار واضطرابات التوازن، ويمكن أن تساعد التمارين التي تستهدف حركة الرأس والعينين والجسم، تحت إشراف اختصاصيي العلاج الطبيعي، في تحسين حالاتهم.

لكن هذا النوع من الرعاية عقب التعرض للسقوط لا يتوافر إلا لدى ثلث المؤسسات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، فيما تظل فاعلية تمارين إعادة التأهيل الدهليزي التي يؤديها المرضى في المنزل دون إشراف محدودة، ويضطر كثيرون إلى الانتظار سنوات قبل تلقي العلاج.

ويستند الجهاز الجديد، الذي يحمل اسم «eVRT»، إلى تقنيات طوّرها فريق بحثي بجامعة كامبريدج متخصص في ابتكار الأجهزة والعلاجات الموجهة لاضطرابات السمع والتوازن.

ويعمل الفريق على تطوير أجهزة إلكترونية قابلة للارتداء على الأذن، تُصنّع باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، لرصد أنماط المشي وقياس التوازن لدى المرضى.

ويتألف النظام الجديد من جهاز مزوّد بمستشعرات يُرتدى على الأذن، ويتصل بتطبيق إلكتروني يراقب أداء المرضى للتمارين العلاجية، ويتحقق من تنفيذها بصورة صحيحة، ويرصد مدى تقدمهم بمرور الوقت، ما يتيح للأطباء واختصاصيي العلاج الطبيعي تعديل الخطط العلاجية وفقاً لاحتياجات كل مريض.

اضطرابات التوازن

وأوضح الباحثون أن الجهاز قد يساعد عدداً كبيراً من المصابين باضطرابات التوازن على التعافي في المنزل، مشيرين إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تطوير النموذج الأولي ليصبح قابلاً للإنتاج على نطاق واسع، بالتوازي مع التعاون مع الأطباء والمرضى لضمان سلامته وسهولة استخدامه وفاعليته في المنزل.

وخصصت هيئة البحوث والابتكار البريطانية تمويلاً لتجهيز الجهاز لمرحلة التصنيع، بما يشمل استيفاء متطلبات الاعتماد الطبي، ودراسة آليات طرحه في أسواق المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تقدم شركة «وايد بلو»، المتخصصة في الأجهزة الطبية، استشارات بشأن تصنيع الجهاز، فيما يجري التخطيط لتسويقه من خلال شركة ناشئة تحمل اسم «بيناكل نيوروساينس»، يجري تأسيسها بالتعاون مع مؤسسة «كامبريدج إنتربرايز».

كما قدم المعهد الوطني لأبحاث الصحة والرعاية تمويلاً لدعم تطوير النسخة النهائية من الجهاز، بالتعاون مع المرضى ومتخصصي الرعاية الصحية، ضمن برنامج يهدف إلى دعم الابتكارات الطبية الواعدة والحد من أوجه عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية.

وتتضمن المرحلة المقبلة إجراء تجربة أولية تستمر أسبوعين، يختبر خلالها المرضى الجهاز داخل منازلهم، لتقييم مدى ملاءمته للاستخدام المنزلي.

ويعتزم الفريق أيضاً إجراء مقابلات مع المرضى ومقدمي الرعاية والمتخصصين الصحيين في أنحاء المملكة المتحدة، للتعرف على احتياجات المرضى والعقبات التي تحول دون حصولهم على العلاج المتخصص، والاستفادة من تجاربهم في تطوير الجهاز.