مع انتقال العمليات الإسرائيلية في الأيام الماضية إلى مستوى جديد من التصعيد بعد مرحلة من تراجع وتيرة الهجمات وحصرها إلى حد بعيد داخل المنطقة الأمنية التي أعلنتها تل أبيب في الجنوب اللبناني، ووصولها إلى البقاع الغربي، شرقي لبنان، تكثر التساؤلات حول طبيعة الأهداف والخطط الإسرائيلية للبنان في المرحلة المقبلة، وما إذا كانت إسرائيل تتجه إلى توسيع نطاق عملياتها العسكرية وصولاً إلى شن حرب جديدة موسعة، أو تسعى إلى تكريس معادلة أمنية تتيح لها مواصلة استهداف مواقع تابعة لـ«حزب الله» في مختلف المناطق اللبنانية. وبينما ترد تل أبيب عملياتها لتحركات للحزب تستدعي التحرك عسكرياً، يرى خبراء عسكريون أن ما يجري يتجاوز الرد على نشاط ميداني محدد، ليشكل جزءاً من استراتيجية ضغط متواصلة، هدفها منع الحزب من استعادة قدراته العسكرية وإبقاء لبنان أمام واقع أمني مفتوح على احتمالات التصعيد.

رجل يقود دراجة نارية ويمر إلى جانب جدار متضرر في دار أيتام للبنات ببلدة تبنين كانت تعرضت لأضرار نتيجة القصف الإسرائيلي خلال الحرب (أ.ب)

حرب تراجعت... ولم تنتهِ

يعتبر الباحث والكاتب في شؤون الأمن والدفاع رياض قهوجي أن «الحرب بين إسرائيل و(حزب الله) لم تنتهِ بعد، وإن كانت وتيرتها تراجعت في الأشهر الماضية». وقال: «تل أبيب مستمرة في عملياتها، ونرى بين الحين والآخر أن هناك تصعيداً يحصل. ويتحدث الإسرائيليون عن تحركات لـ(حزب الله) أدت إلى تصعيد العمليات». وأضاف: «أمّا الاستهدافات في البقاع الغربي فمردها (بحسب قهوجي) إلى أن الطريق هناك تحول مسلكاً جديداً لتهريب السلاح، وهو الأكثر نشاطاً في الآونة الأخيرة». ويرد قهوجي في حديث مع «الشرق الأوسط» تكثيف التحركات الإسرائيلية إلى كونها متاخمة لمناطق جنوب سوريا حيث لا نشاط لقوات الأمن التابعة للإدارة السورية الجديدة. وهنا «نتحدث بشكل أساسي عن طريق السويداء - راشيا، حيث تنشط حركة تهريب متزايدة».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس الماضي استهداف «عشرات القذائف الصاروخية وفوهات الإطلاق داخل معسكر تدريب تابع لوحدة (قوة الرضوان) في تنظيم (حزب الله)» في منطقة عين التينة الواقعة في البقاع الغربي.

ويذكر قهوجي أن «العمليات الأخيرة الإسرائيلية الموسعة انتهت في تلة علي الطاهر على مشارف النبطية، وهي قريبة من البقاع الغربي وإقليم التفاح. وإسرائيل تقوم منذ ذلك الحين بمراقبة تحركات الحزب وتحديد بنك أهداف جديد لتنفيذ العمليات»، مضيفاً: «لذلك رأينا خلال الأيام القليلة الماضية قصف مستودعات أسلحة»، معتبراً أن الهدف من هذه العمليات هو «منع (حزب الله) من استعادة قوته».

آليات مدرعة إسرائيلية تتحرك في زوطر الشرقية بالقرب من منازل مدمّرة نتيجة القصف الإسرائيلي (رويترز)

قواعد اشتباك جديدة

في المقابل، يتحدث خبراء آخرون عن محاولة إسرائيلية لإعادة رسم قواعد الاشتباك من طرف واحد، وتوسيع هامش حرية الحركة العسكرية داخل لبنان. وهو ما يوافق عليه العميد المتقاعد منير شحادة الذي يتحدث عن «ثلاثة أبعاد ينبغي التوقف عندها: أولاً توسيع نطاق الضغط الجغرافي؛ إذ إن وصول الاستهدافات إلى البقاع الغربي يحمل رسالة بأن إسرائيل لا تريد حصر عملياتها في منطقة جنوب الليطاني أو المناطق الحدودية، بل تريد تكريس شعور بأن كامل الجغرافيا اللبنانية باتت تحت دائرة الاستهداف المحتملة».

ويشير شحادة لـ«الشرق الأوسط» إلى محاولات إسرائيلية لـ«فرض معادلة أمنية جديدة؛ إذ إن إسرائيل تحاول إبقاء لبنان تحت ضغط عسكري متواصل، ومنع تثبيت أي واقع ميداني، مع استخدام القوة لفرض شروطها على الدولة اللبنانية»، لافتاً إلى أن البُعد الثالث يتصل بـ«الضغط السياسي؛ إذ لا يمكن فصل التصعيد العسكري عن مسار الضغوط المتعلقة بملف لبنان والتزاماته الأمنية. فكلما أرادت إسرائيل رفع سقف شروطها، لجأت إلى توسيع الضغط الميداني لتحسين موقعها التفاوضي».

ولا يستبعد شحادة «تطور مستوى التصعيد والعودة إلى سياسة الاغتيالات»، موضحاً أن التصعيد قد يطول 3 مستويات: «المستوى الأول، هو استمرار الغارات الجوية والاستهدافات المحددة، مع توسيع بنك الأهداف جغرافياً، وهذا ينسجم مع نمط العمليات الذي نشهده حالياً. أما المستوى الثاني فيلحظ العودة إلى الاغتيالات النوعية، سواء عبر المسيَّرات أو الطيران الحربي، باعتبارها أداة ضغط استخباراتي وعسكري، ورسالة بأن إسرائيل تحتفظ بحرية العمل الأمني في العمق اللبناني، وصولاً للمستوى الثالث الذي يقول بالانتقال إلى مواجهة عسكرية أوسع، وهذا مسار مختلف لا يمكن الجزم باتجاهه من خلال الغارات وحدها».

ويخلص شحادة إلى أن «إسرائيل قد لا تكون معنية حالياً بالضرورة بالذهاب إلى حرب شاملة، بقدر ما هي معنية بإبقاء لبنان في حالة استنزاف أمني وعسكري ونفسي، وفرض وقائع ميدانية وسياسية تدريجية»، مشدداً على وجوب عدم إغفال اقتراب انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» في نهاية العام، وما يرافق ذلك من نقاش دولي حول الترتيبات الأمنية البديلة أو الانتقالية في الجنوب، وهذا «يضيف بعداً سياسياً إلى التوقيت الحالي للتصعيد».

اعتداءات إسرائيلية متواصلة

إلى ذلك، تواصل التصعيد الإسرائيلي يوم الأحد مع استمرار القصف المدفعي والتفجيرات التي تطول عدداً من البلدات، بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق مناطق البقاع. ونفّذ الجيش الإسرائيلي، بعد منتصف ليل السبت – الأحد تفجيراً عنيفاً في بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، جنوبي لبنان، كما استهدف بقصف مدفعي عنيف منطقة الحرش باتجاه حي الدير في بلدة النبطية الفوقا، في حين تعرضت أطراف بلدة ميفدون لقصف مدفعي متقطع.

وفي سياق الاعتداءات المتواصلة، ألقت محلّقة إسرائيلية قنبلة صوتية في أجواء بلدة المنصوري، في وقت سُجّل فيه تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة البقاع.