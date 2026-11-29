أكدت المخرجة الفلسطينية صابرين خوري أن فيلمها القصير «خيوط رقيقة» ينطلق من حكايتها الشخصية بعدما أصبحت أُماً، لكنه يمس كل الأمهات اللاتي يختبرن الأمومة للمرة الأولى، ويدركن مدى هشاشة المرأة وحساسيتها في هذه المرحلة، مؤكدة أنه شهد تجاوباً من النساء في عرضه الأول بمهرجان «تورنتو السينمائي»، وكذلك في مشاركته بمسابقة الأفلام القصيرة في «مهرجان القاهرة». وأوضحت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أنها لا تقدم أفلامها من منطلق شخصي بقدر اهتمامها بصدق إحساسها بالتجربة نفسها.

وحاز فيلم «خيوط رقيقة» تنويهاً خاصاً في «مهرجان القاهرة السينمائي»، وأشادت لجنة التحكيم بقدرة المخرجة على كشف الأحاسيس الدقيقة التي تواجه أُماً في تجربتها الأولى، وعدّت صابرين التنويه بمنزلة جائزة مهمة.

ملصق الفيلم

في فيلمها الروائي القصير «خيوط رقيقة»، تتناول صابرين خوري قصة ولادة طفلها الأول من خلال أم فلسطينية شابة تعيش في هولندا. ومع زيارة والديها للاحتفاء بالمولود، وعبر توترات خفية وإيماءات بسيطة، يستكشف الفيلم حالة الاختناق الصامتة المتوارية خلف الحب العائلي.

وحين وقفت على المسرح لتتحدث عن فيلمها عقب عرضه ضمن مسابقة الأفلام القصيرة بـ«مهرجان القاهرة» الـ47، سمعت المخرجة الفلسطينية الشابة صابرين خوري صوت طفلها، فارتبكت ودمعت عيناها، واتجهت الأنظار نحو طفل يحمله والده بين الحضور، ووجهت شكرها للمهرجان والقائمين عليه، وقالت: «حين وجهوا إليّ الدعوة للحضور، أخبرتهم أن لديّ طفلاً لا أستطيع تركه، وسألتهم إن كان بإمكاني اصطحابه معي، فرحبوا بمجيئه مع زوجي».

وفي حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أوضحت صابرين أنها لم تكن تعلم بوجود زوجها وطفلهما داخل القاعة، فقد كانا ينتظرانها خارجها، لكن زوجها أراد حضور المناقشة، ولم تتمالك نفسها حين سمعت صوت طفلها.

تحكي صابرين أن فكرة الفيلم نبعت من تجربتها الشخصية، وأنها لم تكن مستعدة، حين أنجبت طفلها، لكل هذا القدر من المشاعر التي تنتاب المرأة حين تصبح أُمّاً، ولم تكن تدرك مدى حساسية هذه المرحلة وهشاشتها، وما يعتريها من فرح ووجع وقلق. وتقول: «حين جاء والداي لزيارتي بعد أن وضعت طفلي، كنت ممتنة لوجودهما معي وحبهما غير العادي لحفيديهما، لكنني، من ناحية أخرى، شعرت بأنني لا أملك المساحة الخاصة التي أستكشف فيها أمومتي بطريقتي. من هنا جاءت فكرة الفيلم لترصد التناقض في علاقاتنا العائلية؛ فنحن بحاجة إلى أهلنا بجوارنا، لكننا بحاجة أيضاً إلى هذه المساحة الشخصية. هذا الخيط الرفيع كان نقطة الانطلاق لفيلمي، لأطرح من خلاله كيف يمكن أن يكون الحب مصدر أمان، لا مصدر اختناق وتعب».

واستعانت خوري بمخرجة سورية أدت دور الأم الشابة، وتقول عنها: «رند قدمت الدور ببراعة كبيرة، وهي مخرجة سورية تقيم في برلين. وقد كنت محظوظة بكل الطاقم الذي شاركني الفيلم، وهو إنتاج هولندي. إنهم يمنحون مساحات لمخرجين لهم أصوات مختلفة».

مع زوجها وطفلها يحمل جائزتها (إدارة المهرجان)

وظهرت خوري في أحد مشاهد الفيلم، مؤكدة أن كل مخرج لا بد أن تكون لديه قدرة على الأداء ليتمكن من توجيه أبطاله. وتقول: «في داخلي شيء صغير يحب التمثيل، لكنني أحب وجودي خلف الكاميرا أكثر».

لا تقدم خوري أفلامها لتحكي عن نفسها بقدر اهتمامها بصدق التجربة وحساسيتها بعدما اختبرتها، فتترجمها في أفلامها. وتقول: «أكتب انطلاقاً من مشاعر تنتابني لأعبر عنها بالسينما، وأثق بأنه حين نقدم أفلاماً صادقة، فإنها تستطيع أن تلامس جمهوراً أكبر وتؤثر فيه، وقد لمست ذلك في تجاوب الجمهور مع الفيلم في مهرجاني تورنتو والقاهرة».

وكان مشروع الفيلم قد طُوّر في مختبر «الدوحة السينمائي»، بينما تظل فلسطين حاضرة في الفيلم عبر مشاهد العائلة. وكما تقول خوري: «فلسطين حاضرة بالتفاصيل الصغيرة، ومهما ابتعدنا عنها فهي في حياتنا. وقد ظهرت في الفيلم عبر مشاهد حضور والدي البطلة، والطعام الفلسطيني، واللهجة. وليس معنى إقامتي بعيداً عنها أن تغيب؛ فهي لا تبارح خيالي منذ غادرتها قبل 8 سنوات لأقيم في هولندا».

وتؤكد أن أي شخص يغادر فلسطين يعتريه دائماً شعور بالذنب، وتقول: «رغم أنني لا أنكر أن وجودي في هولندا يجعلني أحقق حياة مستقرة لطفلي، فإنني أشتاق إلى فلسطين كثيراً، وإلى عائلتي التي لم تغادرها، وأصدقاء الطفولة والصبا والجامعة. وبصفتي أماً فلسطينية، أربي طفلي بوصفه فلسطينياً، وكونه هولندياً يجب ألا يؤثر على هويته الفلسطينية».

وتستعد صابرين خوري لفيلمها الطويل الأول، مؤكدة أن الأمومة الفلسطينية خارج الوطن لم تُطرح بشكل كبير في السينما، وأن الأم، مهما ابتعدت، يظل قلبها في فلسطين.