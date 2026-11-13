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صحتك

تظن أن البرد يسبب المرض؟ 4 خرافات شائعة عن الشتاء قد تفاجئك حقيقتها

الاعتقاد بأن الخروج في الطقس البارد يزيد احتمالات إصابتك بالمرض ليس دقيقاً (بكسلز)
الاعتقاد بأن الخروج في الطقس البارد يزيد احتمالات إصابتك بالمرض ليس دقيقاً (بكسلز)
TT
TT

تظن أن البرد يسبب المرض؟ 4 خرافات شائعة عن الشتاء قد تفاجئك حقيقتها

الاعتقاد بأن الخروج في الطقس البارد يزيد احتمالات إصابتك بالمرض ليس دقيقاً (بكسلز)
الاعتقاد بأن الخروج في الطقس البارد يزيد احتمالات إصابتك بالمرض ليس دقيقاً (بكسلز)

مع حلول الأشهر الباردة، ربما سمعتَ معلومات متضاربة بشأن تأثيرات الطقس البارد على الجسم والصحة.

وفيما يلي أربع خرافات شائعة عن الطقس البارد، تكررت على مسامعنا إلى حدّ أن كثيرين باتوا يتعاملون معها بوصفها حقائق ثابتة. لكن قد تتفاجأ عندما تكتشف أنها غير صحيحة، وفقاً لموقع «هيلث لاين».

الخرافة الأولى: تفقد معظم حرارة جسمك عبر رأسك

ربما سمعت أن معظم حرارة جسمك تتسرب عبر رأسك، بل إن البعض يزعم أن نسبة الحرارة المفقودة من خلاله قد تصل إلى 80 في المائة.

لكن الحقيقة أن الجسم يفقد الحرارة من مختلف أجزائه بصورة متناسبة. ولا يشكّل الرأس سوى نحو 7 إلى 10 في المائة من إجمالي مساحة سطح الجسم، كما أنه لا يفقد الحرارة بمعدل أسرع من بقية أجزائه.

فأي جزء من الجلد يتعرض للبرد يكون عرضة لفقدان الحرارة. ويمكنك ارتداء قبعة لحماية رأسك إذا رغبت في ذلك، لكن الرأس ليس أكثر عرضة لفقدان الحرارة من سائر أجزاء الجسم.

الخرافة الثانية: المشروبات الساخنة تساعدك على التدفئة بسرعة أكبر

إذا أمضيت يوماً في الخارج وسط أجواء باردة، فقد تشتهي تناول مشروب ساخن يمنحك شعوراً بالدفء. ورغم أن ذلك قد يجعلك تشعر بالدفء نفسياً، فإن شرب السوائل الساخنة لا يؤدي فعلياً إلى رفع درجة حرارة الجسم الداخلية.

وينطبق الأمر نفسه على المشروبات الباردة، إذ إن تناولها لا يؤدي إلى خفض درجة حرارة الجسم الداخلية.

وفي الواقع، قد يساعد تناول مشروب ساخن على تبريد الجسم في ظروف معينة تتسم بارتفاع الحرارة وجفاف الأجواء، وذلك من خلال زيادة معدل التعرق. فعندما يتعرق الجسم، تتبخر قطرات العرق عن سطح الجلد، مما يسهم في تبريده.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن المشروبات الساخنة خيار سيئ؛ إذ يمكنك الاستمتاع بمشروبك المفضل خلال الأجواء الاحتفالية، مع إدراك أنه لن يرفع درجة حرارة جسمك بصورة ملحوظة.

الخرافة الثالثة: الطقس البارد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض

ربما سمعت أن الخروج في الطقس البارد يزيد احتمالات إصابتك بالمرض. ورغم أن هذا الاعتقاد ليس دقيقاً، فإنه يرتبط بحقيقة تستحق التوضيح.

فالأمراض، مثل نزلات البرد والإنفلونزا والعدوى بالفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، تنجم عن مسببات مرضية، من بينها الفيروسات والبكتيريا، وليس عن الطقس البارد بحد ذاته.

لكن مع انخفاض درجات الحرارة، يميل الناس إلى قضاء فترات أطول داخل الأماكن المغلقة، وهو ما قد يزيد انتشار الأمراض المعدية، نتيجة عوامل مثل إعادة تدوير الهواء وارتفاع احتمالات الوجود على مسافات قريبة من الآخرين.

ويمكن الحد من هذا الخطر عبر تحسين تهوية الأماكن المغلقة، سواء بفتح النوافذ أو باستخدام مرشحات الهواء عالية الكفاءة (HEPA).

ويُنصح أيضاً بالخروج لاستنشاق الهواء النقي وممارسة النشاط البدني، ما دامت البرودة غير شديدة إلى درجة تسبب الانزعاج. فقد تشعر ببعض البرد في البداية، لكن بمجرد البدء بالمشي أو الجري، سيصل جسمك إلى درجة حرارة مريحة.

الخرافة الرابعة: لا يمكن الإصابة بحروق الشمس خلال فصل الشتاء

انخفاض درجات الحرارة في الخارج لا يعني أن أشعة الشمس توقفت عن التأثير في الجلد؛ فالمسؤولة عن حروق الشمس هي الأشعة فوق البنفسجية (UV) الصادرة عن الشمس، وليس الحرارة. كما أن هذه الأشعة قادرة على اختراق السحب والضباب.

وإذا كنت تمارس أنشطة شتوية، مثل التزلج على الثلج، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بحروق الشمس؛ إذ تُمارس هذه الرياضات غالباً في مناطق مرتفعة، حيث يكون الغلاف الجوي أقل كثافة، مما يعني امتصاص كمية أقل من الأشعة فوق البنفسجية.

وإضافة إلى ذلك، يعكس سطح الثلج ما يصل إلى 80 في المائة من الأشعة فوق البنفسجية، مما يعرّض جسمك لأشعة الشمس المباشرة والمنعكسة في الوقت نفسه.

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صحتك

تشعر بالجوع سريعاً بعد الإفطار؟ 8 أفكار تجعل وجبتك أكثر إشباعاً

8 أفكار سهلة لتجديد وجبة الإفطار (بكسلز)
8 أفكار سهلة لتجديد وجبة الإفطار (بكسلز)
TT
TT

تشعر بالجوع سريعاً بعد الإفطار؟ 8 أفكار تجعل وجبتك أكثر إشباعاً

8 أفكار سهلة لتجديد وجبة الإفطار (بكسلز)
8 أفكار سهلة لتجديد وجبة الإفطار (بكسلز)

قد يتحول الإفطار إلى وجبة متكررة ومملة إذا اعتدنا تناول الأطعمة نفسها كل صباح، لكن إدخال تعديلات بسيطة على المكونات وطرق التحضير يمكن أن يجعلها أكثر تنوعاً وفائدة. فإضافة البروتين والألياف والدهون الصحية إلى الأطعمة المعتادة تساعد على تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، وتمنح الوجبة قيمة غذائية أكبر.

ويقدم تقرير لموقع «فيريويل هيلث» 8 أفكار سهلة لتجديد وجبة الإفطار، والاستفادة من مكونات متوفرة في معظم المطابخ.

1. أضف البروتين إلى الشوفان لتعزيز الشبع

يُعد الشوفان من الحبوب الكاملة المفيدة، فهو غني بالألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساعد على الشعور بالامتلاء. ويمكن جعل هذه الوجبة أكثر إشباعاً بإضافة مصادر البروتين، الذي يبطئ بدوره عملية الهضم ويساعد على استمرار الشعور بالشبع مدة أطول.

وتشير أبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون إفطاراً غنياً بالبروتين يميلون إلى استهلاك كميات أقل من الطعام خلال بقية اليوم، كما قد يشهدون تقلبات أقل في مستويات السكر في الدم.

ومن الإضافات المناسبة للشوفان:

- المكسرات والبذور.

- زبدة المكسرات.

- مسحوق البروتين.

- البيض المقلي.

2. اجعل العصائر أكثر كثافة وفائدة بمكونات مشبعة

يمكن تحويل العصير الصباحي إلى وجبة أكثر تكاملاً بإضافة أطعمة غنية بالبروتين أو الدهون الصحية، ما يمنحه قواماً أكثر كثافة ويجعله مشبعاً لفترة أطول، فضلاً عن المساعدة في الحفاظ على النشاط خلال ساعات الصباح.

ومن الخيارات التي يمكن إضافتها:

- الخضراوات الورقية الطازجة.

- الحليب قليل الدسم أو الحليب النباتي.

- الزبادي.

- زبدة المكسرات.

- الأفوكادو.

- الجبن القريش.

- بذور الكتان أو الشيا.

- الشوفان.

- مسحوق البروتين.

3. استبدل إضافات الخبز المحمص بمكونات غنية بالبروتين

قد لا تكون شريحة الخبز المحمص مع الزبدة وحدها كافية لتوفير إفطار مشبع، لكن إضافة مكونات غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية يمكن أن تحوّلها إلى وجبة متكاملة وأكثر تنوعاً.

ويُفضل البدء بخبز الحبوب الكاملة، ثم إضافة مكونات مختلفة حسب المتوفر في المنزل، مثل:

- الحمص المهروس مع جبن الفيتا المفتت والطماطم المقطعة.

- جبن الريكوتا مع بذور الشيا والتوت.

- الأفوكادو مع بيضة مقلية.

- الخضراوات المخللة مع جبن البارميزان.

- الفاصوليا المهروسة مع قليل من ملح البحر.

- زبدة المكسرات مع شرائح الموز.

4. حضّر عجة البيض بحشوات متنوعة

يُعد البيض قاعدة سهلة لإعداد إفطار غني ومشبع، ويمكن تحضير العجة باستخدام البيض الكامل أو بياض البيض، ثم إضافة مكونات مختلفة لتغيير النكهة وزيادة القيمة الغذائية.

ومن الحشوات المقترحة:

- الخضراوات المطبوخة المتبقية من وجبات سابقة.

- البطاطا الحلوة المشوية.

- الخضراوات الورقية.

- البصل والثوم.

- الفلفل الحلو والطماطم والفطر.

- الجبن المبشور.

- جبن الريكوتا أو الجبن القريش.

- الأعشاب الطازجة.

- النقانق أو اللحم المقدد.

- الفاصوليا.

5. اجمع مكوناتك المفضلة في طبق إفطار واحد

تُعد أطباق الإفطار المتنوعة وسيلة عملية للخروج من روتين الوجبات الصباحية؛ إذ يمكن إعدادها باستخدام مكونات مختلفة متوفرة في المنزل، مع الحرص على الجمع بين البروتين والألياف للحصول على وجبة مشبعة.

ويمكن إعداد الطبق وفق الخطوات التالية:

- ابدأ بقاعدة غنية بالألياف: مثل الأرز البني أو الكينوا أو العدس أو الشوفان أو الخضراوات المشوية أو الفاصوليا المطبوخة.

- أضف مصدراً للبروتين: مثل البيض المخفوق أو المقلي أو المسلوق، أو التوفو، أو الدجاج المفتت، أو السلمون.

- أدخل الدهون الصحية: باستخدام الأفوكادو أو المكسرات أو البذور أو الجبن قليل الدسم.

- أضف النكهة: من خلال الصلصة الحارة أو السالسا أو الغواكامولي أو الأعشاب الطازجة.

6. لفائف الإفطار... وجبة سهلة التحضير مسبقاً

تتميز لفائف الإفطار بإمكانية تنويع مكوناتها وسهولة إعدادها مسبقاً، ما يجعلها خياراً مناسباً للأشخاص الذين لا يملكون وقتاً كافياً لتحضير وجبة صباحية يومياً.

ويمكن إعداد كمية منها خلال عطلة نهاية الأسبوع، والاحتفاظ بها للاستمتاع بها خلال أيام العمل.

ومن المكونات التي يمكن استخدامها:

- البيض المخفوق أو شرائح البيض المسلوق.

- الأرز البني أو الكينوا.

- الفاصوليا السوداء.

- البطاطا المشوية أو البطاطا الحلوة.

- البصل المفروم.

- الفلفل الحلو أو الفطر المطبوخ.

- نقانق الدجاج أو الديك الرومي.

- التوفو.

- الجبن المبشور أو جبن الريكوتا.

7. الشوفان المخبوز... خيار حلو ومناسب للصباح المزدحم

إذا كنت تفضل المذاق الحلو في الصباح، فإن الشوفان المخبوز أو المحضر مسبقاً طوال الليل يوفر بديلاً عملياً ومغذياً، خصوصاً أنه يمكن تجهيزه قبل موعد تناوله، ما يوفر الوقت خلال الصباح.

وللحفاظ على التنوع وتجنب الملل، يمكن تغيير الإضافات من أسبوع إلى آخر، مثل:

- شرائح التفاح والقرفة.

- التوت الأزرق واللوز.

- الفستق والتوت البري المجفف.

- مسحوق البروتين بنكهات مختلفة.

8. استفد من بقايا عشاء الليلة السابقة

لا يشترط أن تتكون وجبة الإفطار من أطعمة تقليدية أو حلوة؛ ففي كثير من البلدان، يتناول الناس أطعمة مالحة في الصباح، مثل حساء الميسو أو يخنة الفاصوليا.

ويمكن الاستفادة من بقايا الطعام المحفوظة في الثلاجة لإعداد وجبات صباحية متنوعة، من بينها:

- تقديم البطاطا الحلوة المطبوخة مع الفاصوليا المخبوزة وصلصة السالسا.

- إضافة الخضراوات المشوية إلى طبق من الأرز البني والبيض المخفوق.

- إعداد لفافة بخبز الحبوب الكاملة والخضراوات الطازجة ومصدر للبروتين، مثل صدر الدجاج.

- تسخين الحساء المتبقي وتناوله مع خبز الحبوب الكاملة.

- تحضير سلطة من أنواع مختلفة من الفاصوليا وإضافة الخضراوات المتبقية.

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أطعمة صحية نصائح صحية أميركا
صحتك

تظن أن البرد يسبب المرض؟ 4 خرافات شائعة عن الشتاء قد تفاجئك حقيقتها

الاعتقاد بأن الخروج في الطقس البارد يزيد احتمالات إصابتك بالمرض ليس دقيقاً (بكسلز)
الاعتقاد بأن الخروج في الطقس البارد يزيد احتمالات إصابتك بالمرض ليس دقيقاً (بكسلز)
TT
TT

تظن أن البرد يسبب المرض؟ 4 خرافات شائعة عن الشتاء قد تفاجئك حقيقتها

الاعتقاد بأن الخروج في الطقس البارد يزيد احتمالات إصابتك بالمرض ليس دقيقاً (بكسلز)
الاعتقاد بأن الخروج في الطقس البارد يزيد احتمالات إصابتك بالمرض ليس دقيقاً (بكسلز)

مع حلول الأشهر الباردة، ربما سمعتَ معلومات متضاربة بشأن تأثيرات الطقس البارد على الجسم والصحة.

وفيما يلي أربع خرافات شائعة عن الطقس البارد، تكررت على مسامعنا إلى حدّ أن كثيرين باتوا يتعاملون معها بوصفها حقائق ثابتة. لكن قد تتفاجأ عندما تكتشف أنها غير صحيحة، وفقاً لموقع «هيلث لاين».

الخرافة الأولى: تفقد معظم حرارة جسمك عبر رأسك

ربما سمعت أن معظم حرارة جسمك تتسرب عبر رأسك، بل إن البعض يزعم أن نسبة الحرارة المفقودة من خلاله قد تصل إلى 80 في المائة.

لكن الحقيقة أن الجسم يفقد الحرارة من مختلف أجزائه بصورة متناسبة. ولا يشكّل الرأس سوى نحو 7 إلى 10 في المائة من إجمالي مساحة سطح الجسم، كما أنه لا يفقد الحرارة بمعدل أسرع من بقية أجزائه.

فأي جزء من الجلد يتعرض للبرد يكون عرضة لفقدان الحرارة. ويمكنك ارتداء قبعة لحماية رأسك إذا رغبت في ذلك، لكن الرأس ليس أكثر عرضة لفقدان الحرارة من سائر أجزاء الجسم.

الخرافة الثانية: المشروبات الساخنة تساعدك على التدفئة بسرعة أكبر

إذا أمضيت يوماً في الخارج وسط أجواء باردة، فقد تشتهي تناول مشروب ساخن يمنحك شعوراً بالدفء. ورغم أن ذلك قد يجعلك تشعر بالدفء نفسياً، فإن شرب السوائل الساخنة لا يؤدي فعلياً إلى رفع درجة حرارة الجسم الداخلية.

وينطبق الأمر نفسه على المشروبات الباردة، إذ إن تناولها لا يؤدي إلى خفض درجة حرارة الجسم الداخلية.

وفي الواقع، قد يساعد تناول مشروب ساخن على تبريد الجسم في ظروف معينة تتسم بارتفاع الحرارة وجفاف الأجواء، وذلك من خلال زيادة معدل التعرق. فعندما يتعرق الجسم، تتبخر قطرات العرق عن سطح الجلد، مما يسهم في تبريده.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن المشروبات الساخنة خيار سيئ؛ إذ يمكنك الاستمتاع بمشروبك المفضل خلال الأجواء الاحتفالية، مع إدراك أنه لن يرفع درجة حرارة جسمك بصورة ملحوظة.

الخرافة الثالثة: الطقس البارد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض

ربما سمعت أن الخروج في الطقس البارد يزيد احتمالات إصابتك بالمرض. ورغم أن هذا الاعتقاد ليس دقيقاً، فإنه يرتبط بحقيقة تستحق التوضيح.

فالأمراض، مثل نزلات البرد والإنفلونزا والعدوى بالفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، تنجم عن مسببات مرضية، من بينها الفيروسات والبكتيريا، وليس عن الطقس البارد بحد ذاته.

لكن مع انخفاض درجات الحرارة، يميل الناس إلى قضاء فترات أطول داخل الأماكن المغلقة، وهو ما قد يزيد انتشار الأمراض المعدية، نتيجة عوامل مثل إعادة تدوير الهواء وارتفاع احتمالات الوجود على مسافات قريبة من الآخرين.

ويمكن الحد من هذا الخطر عبر تحسين تهوية الأماكن المغلقة، سواء بفتح النوافذ أو باستخدام مرشحات الهواء عالية الكفاءة (HEPA).

ويُنصح أيضاً بالخروج لاستنشاق الهواء النقي وممارسة النشاط البدني، ما دامت البرودة غير شديدة إلى درجة تسبب الانزعاج. فقد تشعر ببعض البرد في البداية، لكن بمجرد البدء بالمشي أو الجري، سيصل جسمك إلى درجة حرارة مريحة.

الخرافة الرابعة: لا يمكن الإصابة بحروق الشمس خلال فصل الشتاء

انخفاض درجات الحرارة في الخارج لا يعني أن أشعة الشمس توقفت عن التأثير في الجلد؛ فالمسؤولة عن حروق الشمس هي الأشعة فوق البنفسجية (UV) الصادرة عن الشمس، وليس الحرارة. كما أن هذه الأشعة قادرة على اختراق السحب والضباب.

وإذا كنت تمارس أنشطة شتوية، مثل التزلج على الثلج، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بحروق الشمس؛ إذ تُمارس هذه الرياضات غالباً في مناطق مرتفعة، حيث يكون الغلاف الجوي أقل كثافة، مما يعني امتصاص كمية أقل من الأشعة فوق البنفسجية.

وإضافة إلى ذلك، يعكس سطح الثلج ما يصل إلى 80 في المائة من الأشعة فوق البنفسجية، مما يعرّض جسمك لأشعة الشمس المباشرة والمنعكسة في الوقت نفسه.

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صحتك

هل يحمي هرمون الإستروجين دماغ المرأة من الخرف؟ دراسة تكشف نتائج لافتة

النساء اللواتي أمضين فترة إنجابية أطول سجلن مستويات أقل من مؤشرات مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة (بكسلز)
النساء اللواتي أمضين فترة إنجابية أطول سجلن مستويات أقل من مؤشرات مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة (بكسلز)
TT
TT

هل يحمي هرمون الإستروجين دماغ المرأة من الخرف؟ دراسة تكشف نتائج لافتة

النساء اللواتي أمضين فترة إنجابية أطول سجلن مستويات أقل من مؤشرات مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة (بكسلز)
النساء اللواتي أمضين فترة إنجابية أطول سجلن مستويات أقل من مؤشرات مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة (بكسلز)

قد تلعب سنوات التعرض لهرمون الإستروجين دوراً في الحفاظ على صحة الدماغ لدى النساء مع التقدم في العمر، وفقاً لدراسة حديثة رصدت ارتباطاً بين طول الفترة الإنجابية واستخدام العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث، وانخفاض بعض مؤشرات تلف الأوعية الدموية الدماغية وتحسن سلامة أنسجة الدماغ.

ووفق تقرير نشره موقع «ماديكال نيوز توداي»، تكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بمرض ألزهايمر والخرف بين النساء، لكنها لا تثبت أن الإستروجين يمنع هذه الأمراض.

سنوات الخصوبة وهرمون الإستروجين... ما علاقتهما بصحة الدماغ؟

بحثت الدراسة، المنشورة في مجلة «نيورولوجي» الطبية التابعة للأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب، تأثير التعرض للإستروجين في صحة الأوعية الدموية والأنسجة الدماغية لدى مجموعة من النساء الأكبر سناً.

وشملت الدراسة 352 امرأة سويدية، بلغ متوسط أعمارهن نحو 70 عاماً، ولم تكن أي منهن مصابة بالخرف أو بأمراض عصبية أخرى. وخضعت المشاركات لتصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي، كما أُجري تصوير مماثل بعد 5 سنوات لـ205 منهن.

وركّز الباحثون على 3 جوانب مرتبطة بالتعرض للإستروجين: طول الفترة الإنجابية، واستخدام موانع الحمل الهرمونية الفموية، والعلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث.

وتُعرّف الفترة الإنجابية بأنها المدة الممتدة من بداية الدورة الشهرية الأولى حتى انقطاع الطمث، وبلغ متوسطها لدى المشاركات أكثر قليلاً من 37 عاماً.

كما فحص الباحثون مؤشرات مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة، وهي تغيرات تصيب الأوعية الدقيقة في الدماغ، وقد ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بالخرف، إلى جانب سلامة المادة البيضاء التي تربط مناطق الدماغ المختلفة.

انقطاع الطمث في سن متأخرة يرتبط بانخفاض مؤشرات تلف الأوعية الدماغية

أظهرت النتائج أن النساء اللواتي أمضين فترة إنجابية أطول سجلن مستويات أقل من مؤشرات مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة.

وكان التقدم في العمر عند انقطاع الطمث مرتبطاً بانخفاض عبء هذه التغيرات، في حين لم يظهر عمر بدء الدورة الشهرية الأولى ارتباطاً مهماً بها.

ورصد الباحثون أيضاً ارتباطاً بين استخدام العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث وتحسن سلامة المادة البيضاء في الدماغ، إلى جانب انخفاض مؤشرات مرض الأوعية الدموية الصغيرة.

أما استخدام موانع الحمل الهرمونية الفموية، فقد ارتبط في البداية بتحسن سلامة المادة البيضاء، لكن هذا الارتباط لم يظل ذا دلالة إحصائية بعد تصحيح النتائج.

وعند الجمع بين تأثير استخدام موانع الحمل الهرمونية والعلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث، وجد الباحثون أن النساء اللواتي استخدمن النوعين سجلن احتمالات أقل لوجود مؤشرات مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة، إلى جانب سلامة أفضل للمادة البيضاء، مقارنة بمن لم يستخدمن أياً منهما.

هل يحمي العلاج الهرموني مناطق الدماغ المرتبطة بألزهايمر؟

درس الباحثون أيضاً دور جين «APOE-ε4»، وهو أحد الأشكال الجينية المرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

وأظهرت النتائج أن العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث ارتبط بزيادة سُمك مناطق معينة في الدماغ لدى النساء الحاملات لهذا الشكل الجيني، وهي مناطق ترتبط بمرض ألزهايمر. لكن هذا الارتباط لم يستمر بعد تصحيح النتائج إحصائياً.

كما أظهرت متابعة تصوير الدماغ بعد 5 سنوات اتجاهاً نحو تباطؤ تراكم فرط الإشارات في المادة البيضاء لدى النساء اللواتي استخدمن العلاج الهرموني، وهو مؤشر آخر على مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة.

وقالت الباحثتان؛ غيوليا لورينزون، وآنا مارسيليا، إن النساء اللواتي تمتعن بفترة إنجابية أطول ظهرت لديهن مؤشرات أقل على تلف الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ عند بلوغ سن السبعين.

وأضافتا أن استخدام موانع الحمل الهرمونية والعلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث ارتبط بالحفاظ بصورة أفضل على المادة البيضاء، وكانت النتائج الأكثر إيجابية لدى النساء اللواتي استخدمن النوعين. كما ارتبط العلاج الهرموني بسلامة أفضل للمادة الرمادية في المناطق الأكثر عرضة للتأثر بألزهايمر لدى حاملات جين «APOE-ε4».

هل يعني ذلك أن العلاج بالإستروجين يقي من الخرف؟

على الرغم من النتائج الواعدة، شدّد الباحثون على وجود قيود مهمة في الدراسة، أبرزها أنها رصدية، وبالتالي لا يمكنها إثبات علاقة سببية بين التعرض للإستروجين وتحسن صحة الدماغ، أو الجزم بأن العلاج الهرموني يمنع التدهور المعرفي أو الخرف.

كما لم تتوفر معلومات تفصيلية عن مدة استخدام المشاركات للعلاج الهرموني، واعتمد الباحثون على بيانات أبلغت النساء عنها بأنفسهن، وهي معلومات قد لا تكون دقيقة دائماً.

واقتصرت الدراسة على مجموعة من النساء السويديات، ما قد يحد من إمكانية تعميم نتائجها على مجموعات سكانية أخرى. كذلك كانت بيانات المتابعة بعد 5 سنوات محدودة، ولم تشمل سوى عدد من المشاركات اللواتي لم يعانين من ضعف إدراكي.

من جهته، قال الطبيب دونغ ترينه، اختصاصي الطب الباطني في مجموعة «ميموريال كير» الطبية، الذي لم يشارك في الدراسة، إن البحث عن وسائل جديدة للحد من خطر الخرف لدى النساء بعد انقطاع الطمث يكتسب أهمية كبيرة، نظراً إلى أن النساء يشكلن نحو ثلثي المصابين بالخرف، كما أن مرحلة انقطاع الطمث تمثل تحولاً بيولوجياً قد يؤثر في عمليات الأيض الدماغية والصحة العصبية على المدى الطويل.

وأشار إلى أن تحديد عوامل الخطر القابلة للتعديل في منتصف العمر قد يساعد في تقليل حالات الخرف مستقبلاً، حتى لو كان الانخفاض في مستوى الخطر محدوداً.

لكن الباحثتين لورينزون ومارسيليا أكدتا أن النتائج لا تستدعي تغيير التوصيات الطبية الحالية المتعلقة بموانع الحمل الفموية أو العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث.

وشددتا على عدم وجود أدلة كافية حالياً للتوصية بالعلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث لمجرد حماية الدماغ على المدى الطويل، موضحتين أن قرارات العلاج يجب أن تُتخذ بصورة فردية، مع مراعاة الأعراض والعمر والمدة التي انقضت منذ انقطاع الطمث والتاريخ الطبي وعوامل الخطر الخاصة بكل امرأة.

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