تظن أن البرد يسبب المرض؟ 4 خرافات شائعة عن الشتاء قد تفاجئك حقيقتها

مع حلول الأشهر الباردة، ربما سمعتَ معلومات متضاربة بشأن تأثيرات الطقس البارد على الجسم والصحة.

وفيما يلي أربع خرافات شائعة عن الطقس البارد، تكررت على مسامعنا إلى حدّ أن كثيرين باتوا يتعاملون معها بوصفها حقائق ثابتة. لكن قد تتفاجأ عندما تكتشف أنها غير صحيحة، وفقاً لموقع «هيلث لاين».

الخرافة الأولى: تفقد معظم حرارة جسمك عبر رأسك

ربما سمعت أن معظم حرارة جسمك تتسرب عبر رأسك، بل إن البعض يزعم أن نسبة الحرارة المفقودة من خلاله قد تصل إلى 80 في المائة.

لكن الحقيقة أن الجسم يفقد الحرارة من مختلف أجزائه بصورة متناسبة. ولا يشكّل الرأس سوى نحو 7 إلى 10 في المائة من إجمالي مساحة سطح الجسم، كما أنه لا يفقد الحرارة بمعدل أسرع من بقية أجزائه.

فأي جزء من الجلد يتعرض للبرد يكون عرضة لفقدان الحرارة. ويمكنك ارتداء قبعة لحماية رأسك إذا رغبت في ذلك، لكن الرأس ليس أكثر عرضة لفقدان الحرارة من سائر أجزاء الجسم.

الخرافة الثانية: المشروبات الساخنة تساعدك على التدفئة بسرعة أكبر

إذا أمضيت يوماً في الخارج وسط أجواء باردة، فقد تشتهي تناول مشروب ساخن يمنحك شعوراً بالدفء. ورغم أن ذلك قد يجعلك تشعر بالدفء نفسياً، فإن شرب السوائل الساخنة لا يؤدي فعلياً إلى رفع درجة حرارة الجسم الداخلية.

وينطبق الأمر نفسه على المشروبات الباردة، إذ إن تناولها لا يؤدي إلى خفض درجة حرارة الجسم الداخلية.

وفي الواقع، قد يساعد تناول مشروب ساخن على تبريد الجسم في ظروف معينة تتسم بارتفاع الحرارة وجفاف الأجواء، وذلك من خلال زيادة معدل التعرق. فعندما يتعرق الجسم، تتبخر قطرات العرق عن سطح الجلد، مما يسهم في تبريده.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن المشروبات الساخنة خيار سيئ؛ إذ يمكنك الاستمتاع بمشروبك المفضل خلال الأجواء الاحتفالية، مع إدراك أنه لن يرفع درجة حرارة جسمك بصورة ملحوظة.

الخرافة الثالثة: الطقس البارد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض

ربما سمعت أن الخروج في الطقس البارد يزيد احتمالات إصابتك بالمرض. ورغم أن هذا الاعتقاد ليس دقيقاً، فإنه يرتبط بحقيقة تستحق التوضيح.

فالأمراض، مثل نزلات البرد والإنفلونزا والعدوى بالفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، تنجم عن مسببات مرضية، من بينها الفيروسات والبكتيريا، وليس عن الطقس البارد بحد ذاته.

لكن مع انخفاض درجات الحرارة، يميل الناس إلى قضاء فترات أطول داخل الأماكن المغلقة، وهو ما قد يزيد انتشار الأمراض المعدية، نتيجة عوامل مثل إعادة تدوير الهواء وارتفاع احتمالات الوجود على مسافات قريبة من الآخرين.

ويمكن الحد من هذا الخطر عبر تحسين تهوية الأماكن المغلقة، سواء بفتح النوافذ أو باستخدام مرشحات الهواء عالية الكفاءة (HEPA).

ويُنصح أيضاً بالخروج لاستنشاق الهواء النقي وممارسة النشاط البدني، ما دامت البرودة غير شديدة إلى درجة تسبب الانزعاج. فقد تشعر ببعض البرد في البداية، لكن بمجرد البدء بالمشي أو الجري، سيصل جسمك إلى درجة حرارة مريحة.

الخرافة الرابعة: لا يمكن الإصابة بحروق الشمس خلال فصل الشتاء

انخفاض درجات الحرارة في الخارج لا يعني أن أشعة الشمس توقفت عن التأثير في الجلد؛ فالمسؤولة عن حروق الشمس هي الأشعة فوق البنفسجية (UV) الصادرة عن الشمس، وليس الحرارة. كما أن هذه الأشعة قادرة على اختراق السحب والضباب.

وإذا كنت تمارس أنشطة شتوية، مثل التزلج على الثلج، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بحروق الشمس؛ إذ تُمارس هذه الرياضات غالباً في مناطق مرتفعة، حيث يكون الغلاف الجوي أقل كثافة، مما يعني امتصاص كمية أقل من الأشعة فوق البنفسجية.

وإضافة إلى ذلك، يعكس سطح الثلج ما يصل إلى 80 في المائة من الأشعة فوق البنفسجية، مما يعرّض جسمك لأشعة الشمس المباشرة والمنعكسة في الوقت نفسه.