هل تفضل الصيف أم الشتاء؟ فصلك المفضل قد يكشف أسرار شخصيتك

قد يكشف فصلك المفضل عن جوانب من شخصيتك أكثر مما تتصور. فسواء كنت تفضل دفء الصيف أو نسمات الخريف المنعشة، فقد تكون لهذه التفضيلات صلة بعوامل نفسية. تعرّف إلى الكيفية التي يمكن أن تعكس بها الفصول التي تستمتع بها أكثر من غيرها بعض سمات شخصيتك، وفقاً لتقرير نشره موقع «فيري ويل مايند».

لماذا نفضل فصولاً بعينها؟

هل هناك وقت معين من السنة تحبه أكثر من غيره؟ فبينما يفضل البعض أيام الصيف الطويلة والدافئة، يستمتع آخرون بأيام الخريف الباردة. وقد يكشف الفصل الذي تتطلع إلى قدومه وتستمتع بأجوائه عن بعض جوانب شخصيتك. ورغم أن الأبحاث التي تناولت أسباب تفضيل الناس فصولاً معينة لا تزال محدودة، فإن التغيرات في درجات الحرارة ومستويات الضوء قد تؤثر في مشاعرنا وسلوكياتنا.

وقد بحث العلماء في تأثير الفصل الذي يولد فيه الإنسان على شخصيته، مشيرين إلى أن العوامل البيئية والثقافية التي ينفرد بها كل فصل قد تسهم في تشكيل نمو الفرد وتطوره.

ويدرك علماء النفس أيضاً مدى تأثير الفصول في الحالة المزاجية؛ إذ يعاني المصابون بـ«الاضطراب العاطفي الموسمي» أعراضاً ترتبط بالتغيرات في الضوء والطقس، مثل الشعور بالاكتئاب خلال أشهر الشتاء، حين يقصر النهار وتطول ساعات الظلام.

وتؤدي الاختلافات الجغرافية دوراً في تحديد التفضيلات الموسمية.

العلاقة بين الطقس والمزاج

تشير الأبحاث إلى أن انخفاض درجات الحرارة قد يؤثر في المزاج والسلوك، بل قد يمتد تأثيره إلى الطريقة التي ننظر بها إلى الآخرين.

ففي إحدى الدراسات، كان الأشخاص الموجودون في غرف دافئة أكثر ميلاً إلى النظر إلى المتهمين بارتكاب جرائم على أنهم أشخاص مندفعون، في حين مال الموجودون في غرف باردة إلى الاعتقاد بأن المشتبه بهم ارتكبوا جرائمهم عن سبق إصرار وترصد.

ووجدت دراسة أخرى أن حمل مشروب ساخن يجعل الأشخاص أكثر ميلاً إلى النظر إلى الآخرين بوصفهم ودودين ولطفاء، بينما قد يؤدي حمل مشروب بارد إلى تكوين انطباع بأن الآخرين أكثر بروداً من الناحية العاطفية. ومع ذلك، لم تنجح محاولات تكرار هذه النتائج في جميع الحالات، ما يجعل المدى الفعلي لتأثير درجات الحرارة في أحكامنا على الآخرين غير واضح تماماً.

كيف يمكن لتغيرات الطقس أن تؤثر في صحتك النفسية؟

يمكن أن يكون للضوء تأثير كبير في حالتك المزاجية؛ فالأيام المشرقة والمشمسة قد تمنحك شعوراً بالسعادة والحيوية، بينما قد تجعلك الأيام القاتمة أكثر عُرضة للكآبة وفتور الحماس. وقد ينعكس ذلك بدوره على تفضيلاتك الموسمية.

ويتبع جسمك دورة يومية من اليقظة والنوم، تمتد على مدار 24 ساعة، وتُعرف باسم «الإيقاع اليوماوي» (circadian rhythm)، ويتأثر تنظيمها بدرجة كبيرة بضوء الشمس. وقد يؤدي انخفاض التعرض لأشعة الشمس إلى تحفيز إفراز هرمونات تسبب الشعور بالخمول.

ولدى الأشخاص المصابين بـ«الاضطراب العاطفي الموسمي» (SAD)، قد يتسبب نقص ضوء الشمس خلال فصلي الخريف والشتاء في ظهور أعراض الاكتئاب والشعور بالتعب وفقدان الاهتمام بالأنشطة المعتادة.

وقد تساعد زيادة التعرض اليومي لضوء الشمس، أو اللجوء إلى العلاج بالضوء باستخدام صناديق ضوئية مخصصة، في تخفيف أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي المرتبطة بالفصول التي تقل فيها ساعات النهار.

ورغم أن النمط الصيفي من الاضطراب العاطفي الموسمي أقل شيوعاً، فإن بعض الأشخاص يعانون منه أيضاً؛ إذ قد تسهم درجات الحرارة المرتفعة وطول ساعات النهار وزيادة مستويات حبوب اللقاح في الإصابة بما يُعرف بـ«اكتئاب الصيف».

الصيف يرتبط بالأيام الأطول والأكثر دفئاً وإشراقاً (بيكسلز)

ماذا يكشف فصلك المفضل عن شخصيتك؟

هل تؤدي شخصيتك دوراً في تحديد الفصل الذي تفضله؟ ربما! فلنتعرف إلى ما قد يكشفه فصلك المفضل عن سماتك الشخصية.

الربيع

في بعض أنحاء العالم، يمثل الربيع المرحلة التي تنحسر فيها أيام الشتاء القصيرة والمظلمة، لتفسح المجال أمام ارتفاع درجات الحرارة وعودة اللون الأخضر إلى الطبيعة.

وإذا كان الربيع فصلك المفضل، فقد تكون من الأشخاص الذين يتوقون إلى خوض تجارب جديدة، ويقدرون أجواء التجدد التي يحملها هذا الفصل بعد شتاء طويل وبارد.

الصيف

في مناطق كثيرة من العالم، يرتبط الصيف بالأيام الأطول والأكثر دفئاً وإشراقاً. وإذا كان الصيف فصلك المفضل، فقد يعكس ذلك حبك للخروج من المنزل وقضاء الوقت في ممارسة الأنشطة المفعمة بالحيوية. كما تمثل أشهر الصيف الدافئة فرصة مثالية للسفر.

وإذا كنت من عشاق الصيف، فربما تتمتع بشخصية اجتماعية ومنفتحة على الآخرين؛ إذ قد يصفك المحيطون بك بأنك شخص مفعم بالحيوية، وودود، وواثق بنفسه.

الخريف

عبّرت الكاتبة جورج إليوت، واسمها الحقيقي ماري آن إيفانز، عن حبها العميق لفصل الخريف بقولها: «يا له من خريف بديع! لقد ارتبطت روحي به ارتباطاً وثيقاً، ولو كنت طائراً لحلّقت حول العالم بحثاً عن فصول الخريف المتتالية».

ورغم أن البعض يرى في الربيع رمزاً للتجدد، فإن الخريف قد يمثل بدوره فرصة رائعة لبداية جديدة. فقد تجذبك ألوانه البرتقالية الزاهية وأجواؤه المائلة إلى البرودة، بما قد يعكس رغبتك المستمرة في التغيير. كما قد تدفعك العطلات المقبلة إلى التأمل في أحداث العام الماضي ووضع الخطط للعام المقبل.

الشتاء

إذا كانت أشهر الشتاء الباردة هي المفضلة لديك، فقد يشير ذلك إلى ميلك نحو الانطواء وتفضيل قضاء الوقت في المنزل.

فقد يكون ارتداء سترة دافئة والاسترخاء على الأريكة مع مشروب ساخن، بعيداً عن برودة الطقس في الخارج، الصورة المثالية بالنسبة إليك لقضاء فترة ما بعد الظهيرة.