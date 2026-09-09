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يوميات الشرق

نمط حياة في الأربعينات يطيل العمر ويجلب السعادة

نمط الحياة الصحي يطيل العمر ويحافظ على القدرات الوظيفية (زولت بودنار- بيكسلز)
نمط الحياة الصحي يطيل العمر ويحافظ على القدرات الوظيفية (زولت بودنار- بيكسلز)
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نمط حياة في الأربعينات يطيل العمر ويجلب السعادة

نمط الحياة الصحي يطيل العمر ويحافظ على القدرات الوظيفية (زولت بودنار- بيكسلز)
نمط الحياة الصحي يطيل العمر ويحافظ على القدرات الوظيفية (زولت بودنار- بيكسلز)

أظهرت نتائج دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة هلسنكي في فنلندا أن اتباع نمط حياة صحي في منتصف العمر لا يُسهم في إطالة العمر فحسب، بل يعزّز أيضاً السعادة وجودة الحياة في الشيخوخة.

وسعت الدراسة، المنشورة في «المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية»، إلى معرفة مدى ارتباط انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في منتصف العمر بالوهن ونوعية الحياة والسعادة والرفاهية في الشيخوخة. وكشفت عن أن الرجال الذين انخفضت لديهم مخاطر الإصابة بهذه الأمراض في الأربعينات من أعمارهم حافظوا، مع تقدّمهم في السن، على قدراتهم الوظيفية وسعادتهم وجودة حياتهم بصورة أفضل من غيرهم.

وقال البروفسور الفخري تيمو ستراندبيرغ، من كلية الطب في جامعة هلسنكي، الذي ترأس الدراسة، في بيان صدر الثلاثاء: «يُقال عادةً إن الإنسان إما أن يعيش حياة قصيرة ممتعة، وإما أن يعيش حياة طويلة تعيسة. وتشير هذه الدراسة إلى أن أنماط الحياة الصحية يمكن أن تضيف سنوات إلى حياة الإنسان، مع الحفاظ على قدراته الوظيفية».

وتابع الباحثون ما يقرب من 2700 رجل فنلندي لأكثر من 50 عاماً، حتى نهاية حياتهم. وبدأت المتابعة في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، عندما كان الرجال يتمتعون بصحة جيدة، وكان متوسط أعمارهم 42 عاماً.

وقاس الباحثون خمسة عوامل تؤثر في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، هي: التدخين، ومؤشر كتلة الجسم، وضغط الدم، والكوليسترول، وسكر الدم. ووجدوا أنه كلما كانت هذه المؤشرات أفضل، ارتفع متوسط أعمار الرجال. ومن بين الرجال الذين سجلوا نتائج إيجابية في العوامل الخمسة جميعها، بلغ 42 في المائة سن التسعين، مقارنةً بـ7 في المائة فقط ممن سجلوا نتائج سلبية فيها جميعاً.

ولم تقتصر الدراسة على قياس متوسط العمر المتوقع؛ ففي عام 2007، عندما بلغ متوسط أعمار المشاركين 79 عاماً، سُئلوا عن قدراتهم الوظيفية وسعادتهم وجودة حياتهم، كما جرى تقييم مستوى الوهن لديهم. ومن بين الذين سجلوا نتائج إيجابية في العوامل الخمسة جميعها في سن مبكرة، لم تتجاوز نسبة الوهن في الشيخوخة 2 في المائة. وسجلت هذه المجموعة أيضاً مستويات أعلى من السعادة والراحة النفسية مقارنةً بغيرها. أما الذين سجلوا نتائج سلبية في العوامل جميعها، فقد عانى ربعهم من الوهن.

وقال ستراندبيرغ: «يمكن قياس مؤشر كتلة الجسم، والتدخين، والكوليسترول، وضغط الدم، وسكر الدم، والتعامل معها. وإذا تعذّر ذلك من خلال تغيير نمط الحياة، فيمكن اللجوء إلى أدوية آمنة وغير مكلفة في الغالب». وأكد بساطة المؤشرات المستخدمة في الدراسة وإمكان تطبيقها في الحياة اليومية، موضحاً أن ما يميّز الدراسة هو مدتها الطويلة؛ إذ جرت متابعة المشاركين طوال حياتهم.

وأشار ستراندبيرغ إلى أن «هذا الموضوع لطالما أثار اهتمامنا، في حين لم يبدأ يحظى بالاهتمام في كثير من الأماكن إلا مؤخراً. وتكمن قوة هذه الدراسة في المتابعة التي امتدت حتى نهاية العمر».

ومع ازدياد نسبة كبار السن في المجتمع، تزداد الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية. ووفقاً لستراندبيرغ، تقدّم نتائج الدراسة دافعاً جديداً للتعامل مع عوامل الخطر مبكراً، قبل ظهور المشكلات الصحية.

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يوميات الشرق

هل يفقد الدواء فعاليته إذا تُرك في مكان حار؟

ينصح عادة بحفظ الكثير من الأدوية في درجة حرارة تقل عن 25 مئوية (بكسلز)
ينصح عادة بحفظ الكثير من الأدوية في درجة حرارة تقل عن 25 مئوية (بكسلز)
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هل يفقد الدواء فعاليته إذا تُرك في مكان حار؟

ينصح عادة بحفظ الكثير من الأدوية في درجة حرارة تقل عن 25 مئوية (بكسلز)
ينصح عادة بحفظ الكثير من الأدوية في درجة حرارة تقل عن 25 مئوية (بكسلز)

قد تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على الأدوية أكثر مما يعتقد كثيرون، إذ يمكن أن يؤدي تعرضها للحرارة إلى تغير خصائصها وتراجع فاعليتها، وفي بعض الحالات قد يجعل استخدامها غير آمن.

وتُعد الأدوية أكثر حساسية للحرارة مما قد يعتقد البعض. ويُنصح عادة بحفظ كثير منها في درجة حرارة تقل عن 25 مئوية، ويفضل بين 15 و25 درجة، بينما تحتاج أدوية أخرى إلى التبريد بين درجتين و8 درجات، وفقاً لتعليمات التخزين المدونة على العبوة.

وعندما تتجاوز الحرارة 25 درجة مئوية، قد يبدأ التركيب الكيميائي لبعض الأدوية في التحلل، ما يؤثر في فاعليتها. كما يمكن للحرارة الشديدة أن تؤدي إلى انفصال مكونات الكريمات، وتبخر السوائل أو ذوبان الكبسولات.

وتحذر هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية من أن الحرارة قد تؤثر في الأقراص وأجهزة الاستنشاق والإنسولين وغيرها من العلاجات الشائعة.

السيارة والنافذة... أماكن يجب تجنبها

غالباً ما تتعرض الأدوية للحرارة في أماكن يومية تبدو عادية. وتُعد السيارات من أسوأ الأماكن لتخزينها، إذ يمكن أن تتجاوز درجة الحرارة داخل سيارة متوقفة 40 درجة مئوية في يوم حار.

كما يُنصح بعدم ترك الأدوية بالقرب من النوافذ، لأن أشعة الشمس المباشرة يمكن أن ترفع حرارتها إلى مستويات أعلى بكثير من درجة حرارة الغرفة.

ولا يُعد الحمام مكاناً مناسباً أيضاً، بسبب الرطوبة والتغيرات السريعة في درجات الحرارة. وينطبق الأمر بدرجة مماثلة على بعض الأماكن في المطبخ.

ويشكل التعرض المستمر للحرارة الخطر الأكبر. فقد تتحمل بعض الأدوية ارتفاعاً مؤقتاً في درجة الحرارة، لكن استمرار الحرارة المرتفعة لأيام يزيد احتمال تحلل مكوناتها وفقدان فاعليتها.

كيف تحمي أدويتك في الطقس الحار؟

يُنصح بحفظ الأدوية في أبرد مكان مناسب داخل المنزل، بعيداً عن أشعة الشمس والرطوبة، مع الالتزام دائماً بدرجات الحرارة المحددة على العبوة. ويمكن استخدام ميزان حرارة للغرفة للتأكد من ظروف التخزين.

وخلال موجات الحر، قد يساعد إغلاق الستائر والنوافذ واستخدام المراوح أو أجهزة التكييف في إبقاء الغرفة أكثر برودة.

أما أثناء السفر، فيمكن وضع الأدوية التي تحتاج إلى الحماية من الحرارة في حقائب أو حافظات عازلة مناسبة. لكن ينبغي عدم وضعها مباشرة بجانب أكياس الثلج، لأن التجميد قد يضر بعض الأدوية بقدر ما تفعل الحرارة.

ويجب تجنب ترك الأدوية داخل سيارة متوقفة، حتى لفترة تبدو قصيرة.

كيف تعرف أن الدواء تضرر من الحرارة؟

هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى تعرض الدواء للتلف. فقد تصبح الأقراص طرية أو مفتتة أو يتغير لونها، بينما قد تصبح السوائل عكرة أو تظهر فيها بلورات.

وقد تبدو أجهزة الاستنشاق ساخنة أو تعطي جرعات أضعف من المعتاد. وبالنسبة إلى مستخدمي الإنسولين وأدوية «GLP-1» مثل «أوزمبيك»، قد تكون الارتفاعات غير المبررة في مستويات السكر مؤشراً يستدعي التحقق من سلامة الدواء.

وفي حال ملاحظة أي تغير في شكل الدواء أو طريقة عمله، يُنصح بعدم افتراض أنه تالف أو صالح للاستخدام، بل مراجعة الصيدلي لمعرفة ما إذا كان ينبغي استبداله.

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أوزمبيك
يوميات الشرق

روبرت باتنسون لـ«الشرق الأوسط»: المخاطرة تُخرِج الممثل من خانة الأمان

روبرت باتنسون ومخرج «برايمتايم» لانس أوبنهايم (أ.ب)
روبرت باتنسون ومخرج «برايمتايم» لانس أوبنهايم (أ.ب)
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روبرت باتنسون لـ«الشرق الأوسط»: المخاطرة تُخرِج الممثل من خانة الأمان

روبرت باتنسون ومخرج «برايمتايم» لانس أوبنهايم (أ.ب)
روبرت باتنسون ومخرج «برايمتايم» لانس أوبنهايم (أ.ب)

«الشرق الأوسط» في مهرجان فينيسيا (5)

في فيلمه الجديد، يؤدي روبرت باتنسون ما يمكن وصفه بأنه ثاني دور لشخصية سلبية هذا العام.

الأول كان دوره في «الأوديسة»، وقد أدَّاه ببراعة جعلته موضع اهتمام لافت، لاعباً دور أنطينوس الذي يطمح إلى احتلال مقعد المملكة عبر الزواج من بينيلوبي (آن هاثاواي)، قبل عودة زوجها أوديسيوس (مات ديمون) بعد غياب سنوات.

روبرت باتنسون على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا (د.ب.أ)

وفي «برايمتايم»، يُقدّم شخصية مختلفة، لكنها تحمل القدر نفسه من الشوائب. فهو كريس هانسن، مضيف البرنامج التلفزيوني الإخباري الذي يسعى في سبيل تحقيق سبق إعلامي بكل الوسائل الممكنة، بما فيها استغلال قضية مُحقّة، هي الاعتداء جنسياً على القاصرين، المعروف بـ«البيدوفيليا». النية سليمة، لكن الوسيلة ليست كذلك. وهذا لا ينطبق على شخصية باتنسون فحسب، بل على الطريقة التي عالج بها المخرج لانس أوبنهايم الفيلم، قاصداً رسم خط موازٍ للحكاية. فهو، بدوره، يريد استغلال الموضوع أكثر من البحث فيه.

يتميّز باتنسون (40 سنة) بالشجاعة عند اختيار أدواره. ويكفي أنه انتبه إلى خطورة الاستمرار في أداء أدوار نمطية ضمن سلسلة من الأفلام النمطية؛ فقرَّر الابتعاد عنها رغم نجاحها. وهي خطوة ربما لم يجرؤ كثيرون على اتخاذها؛ لأن تلك الأفلام كانت بمنزلة منجم للنجاح، وكانت مغادرتها تنطوي على مخاطرة.

ففي عام 2008، كان أحد الوجوه الشابة التي شاركت في سلسلة «توايلايت» (Twilight)، التي تنتمي إلى أفلام الزومبي، لكنها انفردت بتصوير أبطالها الشباب، ومن بينهم باتنسون، على نحو رومانسي. وبعد أربعة أجزاء حققت له إعجاب الجمهور والشهرة، قرَّر البحث عن مشروعات درامية جادة مع مخرجين مميِّزين وذوي شهرة في المحافل العالمية.

وأدّى ذلك إلى تعاونه مرتين مع المخرج الكندي ديفيد كروننبرغ؛ الأولى عام 2012 من خلال فيلم «كوزموبوليس»، والأخرى بعد عامين في «خرائط إلى النجوم» (Maps to the Stars).

باتنسون في «تينيت» (وورنر)

وظهر كذلك تحت إدارة فيرنر هرتزوغ في «ملكة الصحراء» عام 2015، وتنوَّعت بعد ذلك أدواره والشخصيات التي أدَّاها تحت إدارة مخرجين من وزن جيمس غراي في «المدينة المفقودة زد» (The Lost City of Z)، وكلير دوني في «حياة سامية» (High Life)، وروبرت إيغرز في «المنارة» (The Lighthouse)، وكريستوفر نولان في «تينيت» (Tenet).

خطة مدروسة

* ثمَّة أسئلة كثيرة ووقت قليل، لكنني أود أن أبدأ بفيلمك الأخير «برايمتايم». هل تردَّدت في قبول هذا الدور الذي قد لا يعجب جمهورك؟

- لماذا تعتقد أنه قد لا يعجب جمهوري؟

* هذا بالطبع ليس أمراً مؤكداً، لكنه احتمال قائم لأن الشخصية داكنة، وتمتزج فيها النيات الطيبة بالمصلحة الخاصة.

- نعم، صحيح، لكن هذا ما يجعل الدور جذاباً. بوصفك ممثلاً، عليك أن تختار إما المخاطرة وإما البقاء في خانة الأمان. بالنسبة إليّ، وأنت أخبرتني قبل المحادثة بأنك شاهدت كثيراً من أفلامي، لن أتمكن من الاستمرار في المهنة طويلاً إذا اخترت فقط ما يُفترض أن يكون فيلماً يلقى نجاحاً جماهيرياً. هناك من يفعل ذلك وينجح، وهناك من يفعله ويفشل. المخاطرة هي الخروج من هذا الترتيب المسبق.

روبرت باتنسون في مشهد من فيلم «برايمتايم» (A24 - أ.ب)

* لا شك في ذلك. نلاحظ أن عدداً من الممثلين حاولوا تغيير الأدوار التي لعبوها في سلاسل سينمائية وفشلوا؛ ما دفعهم إلى البقاء في تلك الأفلام. هل...

- (مقاطعاً) أفهم ذلك. أعتقد أنهم تأخروا في محاولة الخروج، وربما لم تكن اختياراتهم البديلة موفّقة.

* لكنك مرتبط بسلاسل، وستعود إلى أداء دور باتمان في جزء ثانٍ، وسنراك قبل نهاية العام في «كثبان 3» (Dune 3).

- كانت خطتي، عندما قررت التوقف عن «توايلايت»، أن أسعى إلى التنويع. لم يكن هدفي عدم العودة إلى أفلام السلاسل أو تجنّبها. هدفي الدائم هو أداء كثير من الأدوار المختلفة؛ لأن هذا هو دور الممثل. عندما مثّلت شخصية باتمان، كنت أدرك أنني سأعود إليها. مرَّت على ذلك الجزء 5 سنوات حتى الآن، والجزء الثاني لن يُعرض قبل عام 2028... وهذه فرصة رائعة للظهور في أفلام مختلفة.

* لكن قيل إنك رفضت بطولة «باتمان 2» عندما عُرضت عليك.

- هذا ما قيل، لكنه غير صحيح.

* هل صحيح أنك كنت تتحاشى الصحافة والإعلام كثيراً في بداياتك؟

- نعم. لم أكن أدري ماذا أقول. كانت فترة مجنونة، في الحقيقة.

* تقصد فترة نجاحك الأولى في أفلام «توايلايت»؟

- نعم.

في غرفة مغلقة

روبرت باتنسون كما ظهر في «الأوديسة» (يونيفرسال)

* دورك في «الأوديسة» يثير الإعجاب. في جوهره، هو دور رجل يريد استغلال الفرصة للزواج من الملكة، على أمل أن يصبح أكثر نفوذاً. أعتقد أن الجمهور أحب هذا الدور الجديد عليك؟

- نظرت إلى هذا الدور على أنه فرصة لتقديم شخصية تثير التساؤلات، رغم أنها ليست شخصية غامضة. ناقشت الموضوع مع كريس (كريستوفر نولان)، واتفقنا على أن الوضوح هو السبيل الصحيح لتقديم شخصية أنطينوس. عليها أن تبقى كذلك أمام الجمهور، لكن ليس أمام المرأة التي يريد الزواج منها. وكان عليَّ أيضاً أن أجعله شخصية محبوبة، لا عدائية أو مبتذلة.

* «الأوديسة» هو ثاني فيلم لك تحت إدارة كريستوفر نولان، بعد «تينيت» عام 2020. كيف كانت جولتك الأولى معه؟

- كانت ممتازة وغريبة في الوقت نفسه. ممتازة لأن الدور أعجبني، وأدَّيته باندفاع وقناعة لا بدَّ منهما لأي ممثل في أي عمل، كما أنني نفّذت معظم المشاهد الخطرة بنفسي.

* هل صحيح أنه لم يكن مسموحاً لك إلّا قراءة المشاهد الخاصة بدورك؟

- نعم، صحيح. كانت هناك سرية؛ لأنه فيلم يعتمد على الألغاز. وإذا تسرّبت معلومات عنه إلى الإعلام، فَقدَ الفيلم عنصرَي الغموض والمفاجأة. أُدخلت غرفة مغلقة لقراءة دوري، لكنني لم أكن الوحيد الذي طُلب منه ذلك. فلم يُسمح، مثلاً، لمايكل كين بأن يقرأ سوى المشاهد التي يظهر فيها.

* ماذا نتوقّع أن نشاهد في «كثبان 3» حين يصل إلى دور العرض في منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل؟

- (يضحك) لا أنوي الإجابة عن هذا السؤال. لا أستطيع إلا أن أقول: مزيداً من المغامرات في ذلك العالم الفانتازي الغريب. حين شاهدت الجزء الثاني من السلسلة، فوجئت به؛ لأنني لم أكن على علم كامل بما أتوقعه. وأعتقد أنه الشعور نفسه هذه المرة أيضاً.

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يوميات الشرق

«حنظلة» يعود إلى بيروت... رحلة الأمس في وجع اليوم

4 ممثلين يحملون رحلةً أثقل من خطواتها (صوَر المُخرج)
4 ممثلين يحملون رحلةً أثقل من خطواتها (صوَر المُخرج)
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«حنظلة» يعود إلى بيروت... رحلة الأمس في وجع اليوم

4 ممثلين يحملون رحلةً أثقل من خطواتها (صوَر المُخرج)
4 ممثلين يحملون رحلةً أثقل من خطواتها (صوَر المُخرج)

يعود «حنظلة» إلى الخشبة اللبنانية محمَّلاً بنحو نصف قرن من الأسئلة التي وضعها الكاتب المسرحي السوري سعد الله ونّوس في طريق رجل اختار السلامة أسلوباً للعيش، فوجد نفسه ذات يوم وسط ما أمضى حياته يتفاداه. في «رحلة حنظلة»، التي أعدَّها وأخرجها جو رميا، لا نشعر بالزمن الفاصل بين ولادة النصّ واللحظة اللبنانية الراهنة. ثمة إنسان ما زال يمشي بمحاذاة الحائط، يُساوم على القليل ليُحافظ على ما تبقَّى، ويُتقن التكيُّف إلى درجة تصعب معها معرفة متى ينتهي الصبر ويبدأ الخضوع.

بعد عروضها على خشبة «مسرح المونو» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تحطُّ المسرحية في «مسرح دوار الشمس»، وقد سبقتها إليه الجوائز التي حصدتها قبل أسابيع في الدورة الأولى من «جوائز المونو». نال جو رميا جائزتَي «أفضل إخراج» و«أفضل اقتباس»، وحصلت بيا خليل على جائزة «اكتشاف العام». وهي جوائز تبدو عند مُشاهدة العمل متّصلة بما أُنجز على الخشبة أكثر ممّا أنها أوسمة مُلحَقة به. هناك بناء يعرف كيف يجمع عناصره فيمنح النصّ المكتوب قبل عقود حياةً معاصرة من دون أن يُثقله بمحاولات تحديث متكلَّفة.

بعض السجون تترك أبوابها مفتوحة (صوَر المُخرج)

يأخذ رميا عن ونّوس رجلاً خرج من السجن بعدما دفع ثمن حرّيته، ليكتشف أنّ ما ينتظره في الخارج امتداد لِما تركه خلف القضبان. «حنظلة» خسر زوجته وعمله، وتتوالى أمامه الوقائع كأنّ العالم قرَّر أن ينتزع منه المُسلَّمات التي عاش عليها؛ واحدةً تلو أخرى. إلى جانبه يظهر «حرفوش» العارف بممرات هذا العالم ومَكْره، فتتحرّك الرحلة بين الاثنين فيما يتبدّل المحيط وتبقى آليات الإخضاع مُتشابهة.

كتب ونّوس «رحلة حنظلة من الغفلة إلى اليقظة» مستنداً إلى نصّ لبيتر فايس، وأعاد صياغته داخل مشروعه المسرحي المُنشغِل بالسُّلطة والوعي ومسؤولية الفرد. قيمة «حنظلة» أنه لم يولَد بطلاً. إنه الرجل الذي درَّب نفسه على النجاة. يعرف كيف يتفادى الاصطدام، ويظنّ أنّ النأي بنفسه عن الشأن العام كفيل بإبقائه بعيداً عن الأذى. حين يصل الأذى إليه؛ تبدأ الرحلة.

يلتقط وسام بتديني هذا التكوين النفسي للشخصية من داخل الجسد. «حنظلة» لديه مُنحني الحضور قبل أن يكون مُنحني الظهر. في وقفته وتردُّده ونظرته التي تتأخَّر عن استيعاب الحدث، تتكوَّن شخصية أمضت زمناً طويلاً في تصغير نفسها كي تمرَّ بأمان. لا يقفز بتديني بـ«حنظلة» نحو الوعي، ويترك الصدمات تعمل فيه بالتراكُم. بذلك تصبح الشخصية إنساناً يمكن التعرُّف إليه قبل أن تصبح حاملةً لفكرة.

وسام بتديني يُلبس «حنظلة» انحناءاته (صوَر المُخرج)

يُقابله كارلوس أنطونيوس الذي يأخذ «حرفوش» إلى مساحة أدائية مُغايرة. يتحكّم في إيقاعه ويمنح الراوي حرارة الشارع وخبرته. يملك خفّة تسمح له بإيصال المرارة من دون أن تتحوّل الشخصية إلى منبر. تنشأ بين الممثلَيْن ثنائية مفيدة للعرض؛ أحدهما لا يزال داخل المتاهة، والآخر يعرف بعض خرائطها.

بيا خليل، التي استحقّت عن العمل جائزة «اكتشاف العام»، تتحرّك بين الشخصيات والنبرات بمرونة تحفظ لكلّ ظهور مَلْمَحه. التحوّل لديها لا يعتمد على تغيير الشكل وحده، إذ يتبدَّل الإيقاع الجسدي وطريقة احتلال الخشبة وفق الشخصية. أما علي منهد، فيستفيد العرض من تعدُّد أدواره في تكوين وجوه مختلفة للسُّلطة والمجتمع. يتغيَّر الشخص ويبقى شيء من الآلية التي يُواجهها «حنظلة» ثابتة، بينما يتمكّن النظام دائماً من العثور على وجه جديد يؤدّي الوظيفة.

كلّ هذه الويلات و«حنظلة» أمضى عمره طالباً السترة (صوَر المُخرج)

هذه الجماعيّة في الأداء من أسباب تماسُك العرض. حتى الفواصل بين المَشاهد، حيث كثيراً ما ينكشف خلل العرض، تدخُل في صُلب لغته. السجن يُفسِح مكانه لفضاء آخر، والمكان يتغيَّر بسرعة تكاد تُشبه السرعة التي تُبدِّل بها المؤسّسات أقنعتها أمام «حنظلة».

وللكوميديا وظيفة دقيقة. يضحك الجمهور على اختلال المواقف، وعلى «حنظلة» الذي يُحاول تطبيق منطقه البريء في عالم تحكمه قواعد ملوَّثة. شيئاً فشيئاً يصبح الضحك مَوْضع ريبة. اللبناني يعرف جيداً هذه الآلية. لقد حوَّل أزماته إلى نكات، وصاغ للانهيار قاموساً ساخراً، وتعلَّم أن يُخفّف ثقل العجز بالتهكُّم. قدرةٌ مثل هذه تُساعده على الاحتمال، وقد تجعله أيضاً يعتاد ما يحدث.

«حنظلة» و«حرفوش»... غفلة تمشي إلى جوار المعرفة (صوَر المُخرج)

تحتفظ «رحلة حنظلة» بقيمتها رغم السنوات. النصّ مُحكَم في انتقاله بين الخاص والعام، والإعداد اللبناني يُقرّبه من الواقع الحالي من غير أن يُفقده روح ونّوس، والإخراج يضبط الحركة والإيقاع والتحوّلات، فيما يمنح الممثلون الأفكارَ أجساداً وطبائعَ ودرجات متفاوتة من الوعي والخوف والمراوغة، حتى يصعب فصل «حنظلة» الآتي من ونّوس عن الرجل الذي يمكن أن نُصادفه اليوم خارج باب المسرح.

تنتهي الرحلة وقد خسر «حنظلة» كثيراً ممّا كان يظنّه أماناً، وربح ما يصعب العيش بعده كما كان قبله. لقد رأى. ومَن يرَ مرّة، فلا يعود قادراً على الاحتماء بالغفلة.

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