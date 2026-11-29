يعاني كثيرون خلال فصل الشتاء الاستيقاظ من النوم مع الشعور بجفاف الفم أو التهاب الحلق وصعوبة البلع، ويعتقد البعض أن هذه الأعراض ترتبط بالطقس البارد أو الإصابة بنزلات البرد والعدوى الموسمية؛ لكن أسبابها قد تكون متعددة، بداية من انخفاض رطوبة الهواء وصولاً إلى بعض المشكلات الصحية واضطرابات التنفس أثناء النوم.

وفي هذا السياق، قال الدكتور توشار تايال، مدير قسم الطب الباطني بمستشفى «سي كي بيرلا» في مدينة غوروغرام الهندية، لموقع «أونلي ماي هيلث» إن ظروف الشتاء قد تجعل الجهاز التنفسي أكثر عرضة للجفاف والتهيج؛ خصوصاً لدى الأشخاص الذين يقضون فترات طويلة داخل أماكن مغلقة تعتمد على التدفئة أو تفتقر إلى التهوية الجيدة.

لماذا يزداد جفاف الفم والحلق في الشتاء؟

انخفاض الرطوبة

أوضح تايال أن أحد أبرز أسباب جفاف الفم والحلق خلال الشتاء هو انخفاض نسبة الرطوبة في الهواء؛ إذ يحتوي الهواء البارد في الخارج عادة على كمية أقل من الرطوبة، بينما تؤدي أجهزة التدفئة داخل المنازل إلى خفضها بصورة أكبر.

وعندما يتنفس الأشخاص هواءً جافاً ساعات طويلة أثناء النوم، تتبخر الرطوبة من بطانة الفم والحلق، ما يؤدي إلى الشعور بالجفاف أو الالتصاق وصعوبة البلع فور الاستيقاظ، إلى جانب زيادة الرغبة في شرب الماء.

انخفاض استهلاك السوائل

ومن العوامل الأخرى التي قد تسهم في ظهور هذه الأعراض انخفاض استهلاك السوائل، إذ تشير دراسة منشورة في دورية «بلوس وان» العلمية إلى أن الشعور بالعطش قد يتراجع خلال فصل الشتاء مقارنة بالصيف، رغم استمرار الجسم في فقدان الماء من خلال التنفس والتعرق والوظائف الحيوية الطبيعية.

وقد يؤدي نقص السوائل إلى انخفاض إفراز اللعاب، وبالتالي زيادة الإحساس بجفاف الفم.

التنفس من الفم

يُعد التنفس من الفم من الأسباب الشائعة أيضاً لجفاف الفم والحلق في الشتاء؛ إذ تعمل الأنف بصورة طبيعية على تنقية الهواء وتدفئته وترطيبه قبل وصوله إلى الجهاز التنفسي السفلي، لكن انسداد الممرات الأنفية نتيجة الحساسية أو احتقان الجيوب الأنفية أو نزلات البرد أو بعض المشكلات التشريحية قد يدفع الشخص إلى التنفس من الفم خلال النوم.

ويؤدي مرور الهواء مباشرة عبر أنسجة الفم إلى زيادة فقدان الرطوبة، ما يسبب الجفاف والتهاب الحلق عند الاستيقاظ.

كما قد يعاني الأشخاص المصابون بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم الأعراض نفسها نتيجة التنفس المتكرر أو المطول من الفم.

متى يكون التهاب الحلق مؤشراً على الإصابة بعدوى؟

لا يعني الاستيقاظ مع جفاف الحلق بالضرورة وجود عدوى فيروسية أو بكتيرية؛ إذ يمكن أن تتسبب الحساسية الموسمية والغبار المنزلي والتلوث ودخان السجائر والجفاف والتنفس من الفم في ظهور أعراض مشابهة.

لكن إذا صاحب التهاب الحلق ارتفاع في درجة الحرارة أو آلام بالجسم أو سعال مستمر أو تورم في الغدد الليمفاوية أو صعوبة شديدة في البلع، فقد يكون الأمر مرتبطاً بعدوى أو مشكلة صحية أخرى تستدعي الفحص الطبي.

وحذَّر تايال من استخدام المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، موضحاً أن معظم حالات التهاب الحلق البسيطة تكون فيروسية أو غير ناتجة عن عدوى، وبالتالي لا تحتاج إلى هذه الأدوية.