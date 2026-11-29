شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «محورية دور البرلمان العربي في الحفاظ على وحدة الصف العربي، من أجل مواجهة التحديات والأزمات الراهنة، والحفاظ على الأمن القومي العربي».

وأكد «أهمية تعزيز دور البرلمان العربي في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأمة العربية، وبحث الحلول المستدامة لها».

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري، الأحد، في القاهرة، رئيس البرلمان العربي سعد بن صليب بن مطلق العتيبي، في حضور رئيس مجلس النواب هشام بدوي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي.

وبحسب إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية محمد الشناوي، فقد رحب الرئيس السيسي برئيس البرلمان العربي، وقدم التهنئة له على توليه منصبه بانتخابه رئيساً للبرلمان العربي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيراً إلى أن فوزه بالمنصب «يعكس ثقة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وقدرتها على الارتقاء بالعمل البرلماني العربي».

وأكد السيسي حرص مصر على تقديم جميع سبل الدعم لدفع دور البرلمان العربي، منوهاً في هذا السياق إلى «أهمية توسيع التعاون المؤسسي والفني بين البرلمان العربي ومجلس النواب المصري».

من جهته، ثمَّن رئيس البرلمان العربي الدعم الذي تقدمه مصر لدفع دور البرلمان العربي في مختلف المجالات، مؤكداً «أهمية الحفاظ على وتيرة التنسيق بين مصر والبرلمان العربي تحقيقاً للأهداف المشتركة»، كما أعرب عن تطلعه لمواصلة التعاون مع مجلس النواب المصري بـ«هدف تعميق التنسيق البرلماني القائم إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك».

وأكد العتيبي على ما ذكره الرئيس السيسي من «ضرورة توحيد الموقف العربي»، مشيراً إلى أن «التحديات الإقليمية الراهنة تتطلب توحيد الرؤى بين الدول العربية، بما يسهم في التغلب على التحديات، والحفاظ على أمن ومقدرات الدول العربية»، وأعرب «عن تقديره لما تبذله مصر من جهود من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وأمن جميع الدول العربية».

وزير الخارجية المصري تشاور الأحد مع رئيس البرلمان العربي لتعزيز العمل العربي المشترك (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

في غضون ذلك، التقى وزير الخارجية المصري، الأحد، رئيس البرلمان العربي، وذلك في إطار التشاور بشأن سبل تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير دور المؤسسات العربية في التعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

ووفق متحدث وزارة الخارجية المصرية نادر زكي، فقد أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء «اعتزاز مصر بالدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في دعم القضايا والمواقف العربية، وتعزيز حضور الصوت العربي في المحافل الإقليمية والدولية».

وشدد على «أهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن المصالح العربية، وتكثيف التنسيق بين البرلمان العربي ومؤسسات العمل العربي المشترك، بما يسهم في تعزيز التضامن العربي، وتوحيد المواقف إزاء التحديات الإقليمية والدولية».

لقاء عبد العاطي والعتيبي الأحد تناول تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

وبحسب متحدث «الخارجية» تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات، وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز التنسيق والتشاور العربي، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات، واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها».

وكذا «ضرورة مواصلة العمل المشترك لدعم منظومة العمل العربي، وتفعيل دور المؤسسات البرلمانية في مساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعوب العربية في التنمية والازدهار».