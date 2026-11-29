تخلص أودينيزي من المركز الأخير بفوزه الثمين على ضيفه فيورنتينا 1-0 الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

ويدين أودينيزي بفوزه الثاني فقط هذا الموسم بعد الأول على مضيفه مونتسا 3-2 في المرحلة الثانية في 29 أغسطس (آب) الماضي، إلى لاعب وسطه السلوفيني ساندي لوفريتش الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الثامنة.

صعد أودينيزي إلى المركز السابع عشر مؤقتا برصيد تسع نقاط بفارق الاهداف خلف فيورنتينا السادس عشر (د.ب.أ)

وصعد أودينيزي إلى المركز السابع عشر مؤقتا برصيد تسع نقاط، بفارق الاهداف خلف فيورنتينا السادس عشر.

واستغل صاحب الأرض تعادل فينيتسيا أمام ضيفه بولونيا 0-0، الجمعة، في افتتاح المرحلة، وخسارة بارما أمام مضيفه فروزينوني 0-3 السبت فتقدم بفارق نقطتين عن الأول الذي تراجع إلى المركز العشرين الأخير، وبفارق نقطة عن الثاني الذي تراجع إلى المركز التاسع عشر قبل الأخير.

ويتقدم أودينيزي بفارق نقطة واحدة عن ساسوولو الذي يستضيف نابولي لاحقاً.

ويلعب لاحقاً أيضاً روما مع مونتسا، وكومو مع يوفنتوس.

وتختتم المرحلة، الاثنين، بمباراتي ليتشي مع أتالانتا، وكالياري مع ميلان.