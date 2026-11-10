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صحتك

احذر هذه الساعات الثلاث في يومك... خطر السكتة الدماغية يرتفع بنسبة 72 %

احذر هذه الساعات الثلاث في يومك... خطر السكتة الدماغية يرتفع بنسبة 72 %
TT
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احذر هذه الساعات الثلاث في يومك... خطر السكتة الدماغية يرتفع بنسبة 72 %

احذر هذه الساعات الثلاث في يومك... خطر السكتة الدماغية يرتفع بنسبة 72 %

قد تبدو ساعات الصباح الأولى، مع ازدحام المهام والاستعداد لبدء اليوم، مجرد فترة مزدحمة ومليئة بالتوتر، لكنها تمثل أيضاً وقتاً ترتفع فيه مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وحسب تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، فقد وجدت دراسة تحليلية شملت نحو 12 ألف مريض بالغ أصيبوا بسكتة دماغية، أن احتمال حدوث السكتة بين السادسة والتاسعة صباحاً يزيد بنسبة 72 في المائة، مقارنة بالساعات الـ21 المتبقية من اليوم.

وشملت الزيادة جميع أنواع السكتات التي تناولتها الدراسة، سواء الناجمة عن الجلطات الدموية أو النزيف، وحتى النوبات الإقفارية العابرة، المعروفة باسم «السكتات الدماغية الصغرى».

وتسير النوبات القلبية وفق نمط مشابه؛ إذ أظهر تحليل منفصل أنها أكثر احتمالاً بنسبة 40 في المائة للحدوث بين السادسة صباحاً والظهيرة، مقارنة ببقية ساعات اليوم.

ويُرجّح أن يكون السبب في ذلك أن الجسم يمر خلال الصباح بتغيرات بيولوجية متداخلة تهيئ لارتفاع المخاطر الصحية.

التغيرات الهرمونية وضغط الدم ترفع مخاطر السكتة صباحاً

خلال الساعات الأولى من الصباح، يبدأ مستوى هرمون الميلاتونين في الانخفاض، في حين يرتفع هرمون الكورتيزول، الذي يبلغ ذروته بعد الاستيقاظ بوقت قصير. وأثناء النوم، يميل ضغط الدم إلى الانخفاض بنحو 10 إلى 20 في المائة مقارنة بمستوياته خلال النهار، لكنه يبدأ بالارتفاع قبل الاستيقاظ بقليل. ومع النهوض والتحرك، يشهد ضغط الدم ارتفاعاً إضافياً؛ وهو ما يزيد احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

لكن تأثير الصباح لا يقتصر على ضغط الدم؛ إذ تتغير خصائص الدم نفسه أيضاً.

ففي عام 2011، وجد باحثون من مدينة بوسطن الأميركية أن إيقاع الساعة البيولوجية يدفع الصفائح الدموية، وهي أجزاء خلوية صغيرة تسهم في تكوين الجلطات، إلى زيادة قابليتها للتكتل خلال ساعات الصباح الباكر. كما أظهرت دراسة لاحقة أن أحد بروتينات الدم التي تمنع تحلل الجلطات يصل إلى أعلى مستوياته خلال الفترة الصباحية.

وتؤثر الساعة البيولوجية في وظائف تتجاوز تنظيم مستويات الطاقة والنشاط؛ فهي تتحكم في سلوك عدد كبير من خلايا الجسم وجزيئاته، بل وفي الجينات التي يجري التعبير عنها. وتساعد هذه التغيرات على تفسير سبب كون ساعات الصباح فترة أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية.

أعراض السكتة الدماغية التي قد لا ينتبه إليها كثيرون

تُعدّ السكتة الدماغية حالة طبية طارئة تحدث عندما لا يحصل جزء من الدماغ على كمية كافية من الدم، وغالباً ما يكون ذلك نتيجة انسداد مفاجئ في أحد الأوعية الدموية بسبب جلطة، أو تمزق أحد الأوعية وحدوث نزيف. وعندما يحدث ذلك، تبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق، وقد تظهر على المصاب أعراض مفاجئة، مثل ثقل الكلام أو صعوبة النطق، وتدلي أحد جانبي الوجه، وضعف أحد جانبي الجسم.

وهذه هي الأعراض الأكثر شيوعاً ومعرفة لدى كثيرين، لكن إحدى الدراسات وجدت أن نحو مريض واحد من كل سبعة أصيبوا بسكتة دماغية لم تظهر عليه أي من هذه العلامات.

وبدلاً من ذلك، عانى كثيرون من صعوبة مفاجئة في الحفاظ على التوازن أو فقدان البصر. وتكون هذه الأعراض أكثر شيوعاً عندما تتعرض الأوعية الدموية الموجودة في الجزء الخلفي من الدماغ للانسداد.

وللمساعدة في تذكر العلامات التحذيرية للسكتة الدماغية؛ توصي جمعية السكتات الدماغية الأميركية باستخدام اختصار «B.E.F.A.S.T»، الذي يشير إلى ست علامات أساسية:

- اختلال التوازن (Balance): صعوبة مفاجئة في الحفاظ على التوازن أو التنسيق الحركي.

- تغيرات العين (Eyes): اضطرابات مفاجئة في الرؤية أو فقدان البصر.

- تدلي الوجه (Face): ارتخاء أحد جانبي الوجه.

- ضعف الذراع (Arms): ضعف أو خدر مفاجئ في إحدى الذراعين.

- صعوبة الكلام (Speech): ثقل اللسان أو صعوبة التحدث وفهم الكلام.

- الوقت (Time): ضرورة الاتصال بالإسعاف فوراً.

ماذا يسأل أطباء الطوارئ عند الاشتباه في السكتة الدماغية؟

عندما يشتبه أطباء الطوارئ في إصابة شخص بسكتة دماغية، تكون الخطوة الأولى عادة إجراء تصوير للرأس، للمساعدة في تحديد موقع الإصابة ومدى انتشارها ونوعها. وبناءً على نتائج التصوير والتاريخ الطبي للمريض؛ يحدد الأطباء الأدوية أو الإجراءات العلاجية المناسبة.

وحتى وقت قريب، لم يكن الأطباء يلجأون عادة إلى إجراء تدخل ميكانيكي لإزالة الجلطة من الدماغ إذا مرّت أكثر من ست ساعات على بدء الأعراض. كما لم يكونوا يعطون دواءً يُعرف باسم منشط البلازمينوجين النسيجي (tPA)، للمساعدة في إذابة الجلطة، إذا تجاوزت المدة أربع ساعات ونصف الساعة منذ ظهور الأعراض.

وكان ذلك يعني أن شخصاً نام من دون أي أعراض، ثم استيقظ بعد ثماني ساعات مثلاً عاجزاً عن تحريك ساقه، قد يفوته الحصول على هذه العلاجات بسبب تجاوز النافذة الزمنية المحددة.

لكن في عام 2018، أظهرت نتائج تجارب سريرية عشوائية كبيرة عدة، أدلة قوية على فوائد تمديد الفترة الزمنية لإزالة الجلطات ميكانيكياً إلى ما بعد حد الساعات الست، إلى درجة دفعت الباحثين إلى إيقاف تلك التجارب مبكراً. ونتيجة لذلك؛ أصبح من الممكن اليوم إزالة الجلطات لدى بعض المرضى خلال فترة تصل إلى 24 ساعة من بدء السكتة الدماغية.

ومع ذلك، لا يزال دواء منشط البلازمينوجين النسيجي يُعطى عموماً ضمن نافذة زمنية لا تتجاوز أربع ساعات ونصف الساعة.

ولهذا السبب؛ يسأل أطباء الطوارئ المريض أو أحد أفراد أسرته عن آخر وقت شوهد فيه الشخص بحالة طبيعية ومن دون أعراض، وهي معلومة أساسية لتحديد خيارات العلاج المتاحة.

وبعد التعرض لسكتة دماغية ناجمة عن جلطة، يغادر كثير من المرضى المستشفى وهم يتناولون أدوية للوقاية من تكرار الإصابة، تشمل عادة جرعة منخفضة من الأسبرين أو دواء آخر مضاد لتخثر الدم، إلى جانب علاجات لضبط ضغط الدم والكوليسترول.

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وقف حقن إنقاص الوزن قد يُضاعف خطر النوبات القلبية لدى مرضى السكري

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تُعرف حقن إنقاص الوزن بفوائدها المحتملة لصحة القلب (أرشيفية - رويترز)
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وقف حقن إنقاص الوزن قد يُضاعف خطر النوبات القلبية لدى مرضى السكري

تُعرف حقن إنقاص الوزن بفوائدها المحتملة لصحة القلب (أرشيفية - رويترز)
تُعرف حقن إنقاص الوزن بفوائدها المحتملة لصحة القلب (أرشيفية - رويترز)

كشفت دراسة علمية حديثة أن المصابين بداء السكري من النوع الثاني الذين يتوقفون عن استخدام حقن إنقاص الوزن قد يواجهون ضعف خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الوفاة، مقارنةً بأولئك الذين يستمرون في استخدامها.

وحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، فقد قام الباحثون بتحليل السجلات الطبية الإلكترونية لأكثر من 80 ألف مريض بالسكري من النوع الثاني، من أكثر من 300 عيادة لعلاج السكري في جميع أنحاء إيطاليا.

وتلقّى جميع المرضى حقن إنقاص الوزن التي تنتمي إلى فئة محفزات مستقبلات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1، مثل أوزمبيك وويغوفي.

واستمر عدد من المرضى في تناول هذه الأدوية لنحو 3 سنوات في المتوسط، في حين توقف الآخرون بعدما يزيد قليلاً على عام واحد.

ووجد الفريق أن خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الوفاة لأي سبب كان أعلى بنحو الضعف لدى مَن توقفوا عن العلاج مقارنة بمن استمروا فيه.

فقد سُجلت نحو 4 سكتات دماغية أو نوبات قلبية لكل 100 شخص سنوياً بين من توقفوا عن العلاج، مقابل حالتين لكل 100 شخص بين من استمروا.

وبين من توقفوا عن العلاج، بدا الخطر أعلى لدى من كانوا لا يزالون يعانون السمنة.

وتُعرف هذه الأدوية بفوائدها المحتملة لصحة القلب، إذ تُشير دراسات سابقة إلى قدرتها على تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الأوعية الدموية، فضلاً عن أن فقدان الوزن المصاحب لاستخدامها يساعد غالباً على تحسين ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والالتهابات، وهي عوامل ترتبط بصحة القلب.

ورغم النتائج اللافتة، شدد الباحثون على ضرورة التعامل معها بحذر، مؤكدين أن الدراسة رصدية، أي أنها اعتمدت على متابعة وتحليل بيانات المرضى دون إجراء تجربة تتحكم في العوامل المؤثرة، وبالتالي لا يمكن الجزم بأن التوقف عن الأدوية هو السبب المباشر في زيادة المخاطر.

وأشار الفريق البحثي إلى أن الدراسة لم تُحدد أسباب توقف المرضى عن العلاج، والتي قد تشمل الآثار الجانبية أو ارتفاع التكلفة أو الضعف العام أو الإصابة بأمراض أخرى، مثل السرطان، كما لا يُستبعد أن يكون بعض المرضى الذين توقفوا عن تناول الأدوية يعانون بالفعل مشكلات صحية قبل التوقف.

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صحتك

علاج جديد لـ«متلازمة الشخص المتيبس» التي تعاني منها سيلين ديون

أيقونة الغناء العالمي الكندية سيلين ديون (أ.ف.ب)
أيقونة الغناء العالمي الكندية سيلين ديون (أ.ف.ب)
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TT

علاج جديد لـ«متلازمة الشخص المتيبس» التي تعاني منها سيلين ديون

أيقونة الغناء العالمي الكندية سيلين ديون (أ.ف.ب)
أيقونة الغناء العالمي الكندية سيلين ديون (أ.ف.ب)

حقق باحثون اختراقاً قد يكون بالغ الأهمية في مساعي إيجاد علاج لـ«متلازمة الشخص المتيبس» (Stiff Person Syndrome - SPS)، حيث نجحوا في تحسين الحالة الصحية لعدد من المصابين بهذا المرض النادر، ومساعدتهم على استعادة القدرة على ممارسة أنشطتهم اليومية، بعدما عانوا صعوبات شديدة في الحركة، وأداء أبسط المهام.

وبحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، تُعد «متلازمة الشخص المتيبس» أحد أمراض المناعة الذاتية النادرة التي تهاجم الجهاز العصبي المركزي، وتتسبب في تيبس شديد بالعضلات، وتشنجات مؤلمة قد تؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم، كما قد تؤدي إلى صعوبة المشي، وفقدان القدرة على ممارسة الحياة بصورة طبيعية، وتعاني منها المغنية الشهيرة سيلين ديون.

ويعتمد العلاج الجديد على تقنية العلاج بـ«الخلايا التائية ذات مستقبلات المستضد الخيمرية»، وهي تقنية استُخدمت بالفعل في علاج بعض أنواع السرطان، وتقوم على استخلاص نوع من الخلايا المناعية من جسم المريض، ثم إعادة تعديلها داخل المختبر لتصبح قادرة على استهداف الخلايا المسببة للمرض، والقضاء عليها.

وأظهرت التجارب التي أجراها فريق من أطباء الأعصاب في «مايو كلينك» بالولايات المتحدة تحسناً ملحوظاً لدى المرضى المشاركين، إذ تمكن بعضهم من استعادة القدرة على المشي، والعودة إلى العمل، وممارسة هواياتهم، بعد أن كانوا يعتمدون على مساعدة أسرهم في أداء المهام اليومية الأساسية.

وقالت الدكتورة أناستاسيا زكريدو، طبيبة الأعصاب والباحثة في «مايو كلينك» بمدينة روتشستر، والتي شاركت في الدراسة، إن أكثر ما لفت انتباه فريقها هو حجم التحسن الذي ظهر لدى بعض المرضى.

وأضافت: «مع العلاجات المتاحة حالياً قد نتمكن من تحسين الأعراض، لكننا نادراً ما نرى المرضى يستعيدون مستوى الأداء الذي كانوا عليه سابقاً. هذه النتائج الأولية مشجعة للغاية، والسؤال الأساسي الآن هو ما إذا كانت هذه التحسينات ستستمر بمرور الوقت».

من جانبه، قال الدكتور شون بيتوك، رئيس قسم طب الأعصاب في «مايو كلينك»، إن العلاج بـ«الخلايا التائية ذات مستقبلات المستضد الخيمرية» أحدث تحولاً بالفعل في علاج بعض أنواع السرطان، مشيراً إلى أن الباحثين بدأوا الآن اكتشاف إمكاناته في علاج أمراض المناعة الذاتية التي تصيب الجهاز العصبي.

وأضاف: «إن النتائج التي تحققت في علاج (متلازمة الشخص المتيبس) تمنح أملاً كبيراً، ليس فقط للأشخاص المصابين بهذا المرض، ولكن أيضاً للمرضى الذين يعانون حالات عصبية أخرى مرتبطة بالمناعة، ولا تتوافر لهم خيارات علاجية فعالة».

وتابع: «لا يزال أمامنا الكثير لنتعلمه، لكن هذا البحث يفتح مساراً جديداً ومثيراً في هذا المجال».

يذكر أن المغنية الكندية سيلين ديون أعلنت إصابتها بــ«متلازمة الشخص المتيبس» في ديسمبر (كانون الأول) 2022، موضحة في مقطع مصور نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المرض أثر على «كل جانب من جوانب حياتها اليومية»، بما في ذلك قدرتها على استخدام صوتها.

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صحتك

احذر هذه الساعات الثلاث في يومك... خطر السكتة الدماغية يرتفع بنسبة 72 %

احذر هذه الساعات الثلاث في يومك... خطر السكتة الدماغية يرتفع بنسبة 72 %
TT
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احذر هذه الساعات الثلاث في يومك... خطر السكتة الدماغية يرتفع بنسبة 72 %

احذر هذه الساعات الثلاث في يومك... خطر السكتة الدماغية يرتفع بنسبة 72 %

قد تبدو ساعات الصباح الأولى، مع ازدحام المهام والاستعداد لبدء اليوم، مجرد فترة مزدحمة ومليئة بالتوتر، لكنها تمثل أيضاً وقتاً ترتفع فيه مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وحسب تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، فقد وجدت دراسة تحليلية شملت نحو 12 ألف مريض بالغ أصيبوا بسكتة دماغية، أن احتمال حدوث السكتة بين السادسة والتاسعة صباحاً يزيد بنسبة 72 في المائة، مقارنة بالساعات الـ21 المتبقية من اليوم.

وشملت الزيادة جميع أنواع السكتات التي تناولتها الدراسة، سواء الناجمة عن الجلطات الدموية أو النزيف، وحتى النوبات الإقفارية العابرة، المعروفة باسم «السكتات الدماغية الصغرى».

وتسير النوبات القلبية وفق نمط مشابه؛ إذ أظهر تحليل منفصل أنها أكثر احتمالاً بنسبة 40 في المائة للحدوث بين السادسة صباحاً والظهيرة، مقارنة ببقية ساعات اليوم.

ويُرجّح أن يكون السبب في ذلك أن الجسم يمر خلال الصباح بتغيرات بيولوجية متداخلة تهيئ لارتفاع المخاطر الصحية.

التغيرات الهرمونية وضغط الدم ترفع مخاطر السكتة صباحاً

خلال الساعات الأولى من الصباح، يبدأ مستوى هرمون الميلاتونين في الانخفاض، في حين يرتفع هرمون الكورتيزول، الذي يبلغ ذروته بعد الاستيقاظ بوقت قصير. وأثناء النوم، يميل ضغط الدم إلى الانخفاض بنحو 10 إلى 20 في المائة مقارنة بمستوياته خلال النهار، لكنه يبدأ بالارتفاع قبل الاستيقاظ بقليل. ومع النهوض والتحرك، يشهد ضغط الدم ارتفاعاً إضافياً؛ وهو ما يزيد احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

لكن تأثير الصباح لا يقتصر على ضغط الدم؛ إذ تتغير خصائص الدم نفسه أيضاً.

ففي عام 2011، وجد باحثون من مدينة بوسطن الأميركية أن إيقاع الساعة البيولوجية يدفع الصفائح الدموية، وهي أجزاء خلوية صغيرة تسهم في تكوين الجلطات، إلى زيادة قابليتها للتكتل خلال ساعات الصباح الباكر. كما أظهرت دراسة لاحقة أن أحد بروتينات الدم التي تمنع تحلل الجلطات يصل إلى أعلى مستوياته خلال الفترة الصباحية.

وتؤثر الساعة البيولوجية في وظائف تتجاوز تنظيم مستويات الطاقة والنشاط؛ فهي تتحكم في سلوك عدد كبير من خلايا الجسم وجزيئاته، بل وفي الجينات التي يجري التعبير عنها. وتساعد هذه التغيرات على تفسير سبب كون ساعات الصباح فترة أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية.

أعراض السكتة الدماغية التي قد لا ينتبه إليها كثيرون

تُعدّ السكتة الدماغية حالة طبية طارئة تحدث عندما لا يحصل جزء من الدماغ على كمية كافية من الدم، وغالباً ما يكون ذلك نتيجة انسداد مفاجئ في أحد الأوعية الدموية بسبب جلطة، أو تمزق أحد الأوعية وحدوث نزيف. وعندما يحدث ذلك، تبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق، وقد تظهر على المصاب أعراض مفاجئة، مثل ثقل الكلام أو صعوبة النطق، وتدلي أحد جانبي الوجه، وضعف أحد جانبي الجسم.

وهذه هي الأعراض الأكثر شيوعاً ومعرفة لدى كثيرين، لكن إحدى الدراسات وجدت أن نحو مريض واحد من كل سبعة أصيبوا بسكتة دماغية لم تظهر عليه أي من هذه العلامات.

وبدلاً من ذلك، عانى كثيرون من صعوبة مفاجئة في الحفاظ على التوازن أو فقدان البصر. وتكون هذه الأعراض أكثر شيوعاً عندما تتعرض الأوعية الدموية الموجودة في الجزء الخلفي من الدماغ للانسداد.

وللمساعدة في تذكر العلامات التحذيرية للسكتة الدماغية؛ توصي جمعية السكتات الدماغية الأميركية باستخدام اختصار «B.E.F.A.S.T»، الذي يشير إلى ست علامات أساسية:

- اختلال التوازن (Balance): صعوبة مفاجئة في الحفاظ على التوازن أو التنسيق الحركي.

- تغيرات العين (Eyes): اضطرابات مفاجئة في الرؤية أو فقدان البصر.

- تدلي الوجه (Face): ارتخاء أحد جانبي الوجه.

- ضعف الذراع (Arms): ضعف أو خدر مفاجئ في إحدى الذراعين.

- صعوبة الكلام (Speech): ثقل اللسان أو صعوبة التحدث وفهم الكلام.

- الوقت (Time): ضرورة الاتصال بالإسعاف فوراً.

ماذا يسأل أطباء الطوارئ عند الاشتباه في السكتة الدماغية؟

عندما يشتبه أطباء الطوارئ في إصابة شخص بسكتة دماغية، تكون الخطوة الأولى عادة إجراء تصوير للرأس، للمساعدة في تحديد موقع الإصابة ومدى انتشارها ونوعها. وبناءً على نتائج التصوير والتاريخ الطبي للمريض؛ يحدد الأطباء الأدوية أو الإجراءات العلاجية المناسبة.

وحتى وقت قريب، لم يكن الأطباء يلجأون عادة إلى إجراء تدخل ميكانيكي لإزالة الجلطة من الدماغ إذا مرّت أكثر من ست ساعات على بدء الأعراض. كما لم يكونوا يعطون دواءً يُعرف باسم منشط البلازمينوجين النسيجي (tPA)، للمساعدة في إذابة الجلطة، إذا تجاوزت المدة أربع ساعات ونصف الساعة منذ ظهور الأعراض.

وكان ذلك يعني أن شخصاً نام من دون أي أعراض، ثم استيقظ بعد ثماني ساعات مثلاً عاجزاً عن تحريك ساقه، قد يفوته الحصول على هذه العلاجات بسبب تجاوز النافذة الزمنية المحددة.

لكن في عام 2018، أظهرت نتائج تجارب سريرية عشوائية كبيرة عدة، أدلة قوية على فوائد تمديد الفترة الزمنية لإزالة الجلطات ميكانيكياً إلى ما بعد حد الساعات الست، إلى درجة دفعت الباحثين إلى إيقاف تلك التجارب مبكراً. ونتيجة لذلك؛ أصبح من الممكن اليوم إزالة الجلطات لدى بعض المرضى خلال فترة تصل إلى 24 ساعة من بدء السكتة الدماغية.

ومع ذلك، لا يزال دواء منشط البلازمينوجين النسيجي يُعطى عموماً ضمن نافذة زمنية لا تتجاوز أربع ساعات ونصف الساعة.

ولهذا السبب؛ يسأل أطباء الطوارئ المريض أو أحد أفراد أسرته عن آخر وقت شوهد فيه الشخص بحالة طبيعية ومن دون أعراض، وهي معلومة أساسية لتحديد خيارات العلاج المتاحة.

وبعد التعرض لسكتة دماغية ناجمة عن جلطة، يغادر كثير من المرضى المستشفى وهم يتناولون أدوية للوقاية من تكرار الإصابة، تشمل عادة جرعة منخفضة من الأسبرين أو دواء آخر مضاد لتخثر الدم، إلى جانب علاجات لضبط ضغط الدم والكوليسترول.

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