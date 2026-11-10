أطباق الأطفال الملونة قد تزيد خطر إصابتهم بالسرطان ومشكلات الكلى

قد تبدو الأطباق والأكواب البلاستيكية الملونة المخصصة للأطفال خياراً عملياً وآمناً، بفضل قدرتها على تحمل السقوط والصدمات ومقاومة الكسر، لكن دراسة المخاطر الصحية المرتبطة بمكوناتها أعادت إثارة القلق بشأن استخدامها، بعدما كشفت تقارير عن احتمالية تسبب مادة كيميائية تدخل في تصنيعها في الإصابة بالسرطان ومشكلات في الكلى والجهاز التناسلي.

وحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، تُعرف هذه المادة باسم الميلامين، وهي مركب كيميائي صناعي غني بالنيتروجين، يدخل في تصنيع أنواع من البلاستيك الصلب عند دمجه مع مادة الفورمالديهايد تحت درجات حرارة وضغط مرتفعين، لينتج عنهما بلاستيك خفيف الوزن ومتين، يصعب تعرضه للخدش أو التشقق أو الكسر.

وتحظى هذه المادة بشعبية واسعة في صناعة أدوات المائدة المخصصة للأطفال، نظراً لسهولة تشكيلها بألوان وتصميمات وأشكال متنوعة، فضلاً عن متانتها مقارنة بكثير من المواد الأخرى، كما تدخل في تصنيع الأكواب والأطباق والأوعية وأدوات الطعام ومواد تغليف الأغذية والطلاءات الصناعية.

لكن المخاوف الصحية ازدادت بشأن احتمالية انتقال الميلامين من الأدوات البلاستيكية إلى الأطعمة والمشروبات، وهو ما دفع عدداً من الدول، من بينها كندا ودول الاتحاد الأوروبي، إلى إعادة تقييم استخدامه في صناعة أدوات المائدة.

علاقة المادة بالسرطان

وتصنف الوكالة الدولية لأبحاث السرطان مادة الميلامين بوصفها «مادة يحتمل أن تكون مسرطنة للإنسان»، استناداً جزئياً إلى دراسات أُجريت على الحيوانات، رصدت ظهور أورام في المثانة البولية لدى ذكور الفئران التي تعرضت لجرعات مرتفعة من المادة لفترات طويلة.

ومع ذلك، أكدت الوكالة أن الأبحاث المتاحة لم تثبت وجود علاقة مباشرة بين التعرض للميلامين والإصابة بالسرطان لدى البشر، كما أوضحت وكالة حماية البيئة الأميركية أن الأدلة العلمية الحالية غير كافية لتحديد ما إذا كانت المادة تسبب السرطان للإنسان.

مخاطر أخرى

ولا تقتصر المخاطر المحتملة على السرطان، إذ ارتبط استهلاك الميلامين بمستويات مرتفعة بمشكلات خطيرة في الكلى، من بينها الفشل الكلوي.

كما تشير بعض الدراسات إلى أن التعرض المزمن لجرعات منخفضة قد يزيد احتمالات الإصابة بحصوات الكلى لدى الأطفال والبالغين.

ومن أبرز الوقائع التي كشفت خطورة هذه المادة، حادثة تلوث حليب الأطفال في الصين عام 2008، عندما أُضيف الميلامين إليه بصورة متعمدة، ما أثر على أكثر من 294 ألف طفل، وأدى إلى إصابة أعداد منهم بحصوات الكلى، بينما توفي ستة أطفال جراء الأزمة.

كما أثارت بعض الدراسات تساؤلات بشأن قدرة الميلامين على التأثير في النظام الهرموني للجسم، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات محتملة على وظائف المخ والصحة الإنجابية، إلا أن هذه التأثيرات لا تزال بحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد طبيعتها ومدى خطورتها.

الحد المسموح به

ورغم هذه المخاوف، لا تزال هيئة الغذاء والدواء الأميركية تسمح باستخدام الميلامين في بعض المنتجات الملامسة للأغذية، مشيرة إلى أن اختبارات أدوات المائدة المصنوعة منه أظهرت انتقال كميات صغيرة من المادة إلى الطعام والشراب، لكنها جاءت أقل بكثير من المستويات التي تعدها الإدارة سامة.

وحددت الهيئة الأميركية الحد اليومي المقبول لتناول الميلامين بنحو 0.063 ملليغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً.

وحذرت الهيئة من وضع الأطباق والأواني البلاستيكية في أفران الميكروويف، إلا إذا كُتب عليها صراحة أنها آمنة للاستخدام فيه، لأن درجات الحرارة المرتفعة قد تزيد من انتقال الميلامين إلى الطعام.

كما أظهرت الاختبارات أن الأطعمة والمشروبات الحمضية، مثل عصير البرتقال والأطعمة التي تحتوي على الطماطم، قد تؤدي إلى انتقال كميات أكبر من المادة مقارنة بالأطعمة الأقل حموضة.

مواد بديلة وعلامات تستحق الانتباه

وفي ظل هذه المخاوف، يمكن للأسر التي ترغب في تجنب التعرض للميلامين اختيار أدوات المائدة المصنوعة من مواد بديلة، مثل السيراميك والزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ.

ومن العلامات التي قد تشير إلى التسمم بالميلامين التهيج، وظهور دم في البول، وانخفاض كمية البول أو انقطاعه، وأعراض عدوى الكلى، وارتفاع ضغط الدم.

وتوصي هيئة الغذاء والدواء الأميركية بطلب الرعاية الطبية عند ظهور هذه الأعراض عقب الاشتباه في التعرض للمادة، خصوصاً أن بعض مضاعفاتها قد تتعلق بوظائف الكلى وتحتاج إلى تدخل طبي.