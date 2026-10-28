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صحتك

من الدُوار إلى الحازوقة… 6 علامات غير متوقعة للسكتة الدماغية

ضعف الذراع يُعدّ من أكثر علامات السكتة الدماغية شيوعاً ومعرفةً (بيكسلز)
ضعف الذراع يُعدّ من أكثر علامات السكتة الدماغية شيوعاً ومعرفةً (بيكسلز)
TT
TT

من الدُوار إلى الحازوقة… 6 علامات غير متوقعة للسكتة الدماغية

ضعف الذراع يُعدّ من أكثر علامات السكتة الدماغية شيوعاً ومعرفةً (بيكسلز)
ضعف الذراع يُعدّ من أكثر علامات السكتة الدماغية شيوعاً ومعرفةً (بيكسلز)

لا تقتصر أعراض السكتة الدماغية على العلامات المعروفة، مثل تدلي أحد جانبي الوجه، وضعف الذراع، وصعوبة الكلام، بل قد تظهر بأشكال غير متوقعة يصعب ربطها بهذه الحالة الخطيرة. فحسب التقديرات، يعاني نحو شخص واحد من كل أربعة مصابين بسكتة دماغية من مجموعة مختلفة تماماً من الأعراض، قد تبدو للوهلة الأولى مؤشراً على مشكلات صحية أقل خطورة.

ويوضح الدكتور ماثيو غوسلر، الأستاذ المساعد في طب الأعصاب بمركز «وكسنر» الطبي التابع لجامعة ولاية أوهايو في كولومبوس، أن أعراض السكتة الدماغية «قد تختلف اختلافاً كبيراً تبعاً لموضع الإصابة في الدماغ»، وفقاً لموقع «إيفري داي هيلث».

وقد يصعب التمييز بين الأعراض الناجمة عن السكتة الدماغية وتلك المرتبطة بمشكلات صحية بسيطة. لكن عامل الوقت يظل حاسماً في مثل هذه الحالات؛ إذ يمكن للتدخل الطبي الفوري أن يقلل خطر تلف الدماغ والإصابة بإعاقات طويلة الأمد، بل قد ينقذ حياة المصاب.

الدوار الشديد والمفاجئ

قد يشعر الشخص عند تعرضه لنوبة دوار حادة بأن الغرفة تدور من حوله، إلى درجة يفقد معها قدرته على الحفاظ على توازنه.

ويقول طبيب القلب ديفيد ري، والذي يعمل في نيويورك: «وصف لي بعض المرضى ما شعروا به قائلين إنهم لم يتمكنوا من تثبيت الغرفة أو العالم من حولهم، أو إنهم عجزوا عن الحفاظ على توازنهم، وكانوا يميلون باستمرار نحو أحد الجانبين».

ويوضح غوسلر أن الدوار ينجم عادةً عن اضطراب في الأذن الداخلية، المسؤولة عن التوازن، لكنه قد يكون أحياناً نتيجة سكتة دماغية تصيب الجزء الخلفي من الدماغ، وتحديداً جذع الدماغ أو المخيخ.

ويضيف: «إذا شعرت بدُوار مفاجئ، فقد يكون ذلك مدعاة للقلق، خصوصاً إذا ترافق مع أعراض أخرى، مثل ازدواج الرؤية، أو ضعف التناسق الحركي في إحدى الذراعين أو الساقين، سواء في الجانب الأيمن أو الأيسر من الجسم».

الصداع المفاجئ والشديد (الصداع الرعدي)

يتميز هذا النوع من الصداع بألم شديد يظهر بصورة مفاجئة، وغالباً ما يبلغ ذروة حدته خلال 60 ثانية فقط.

ويقول الدكتور ري: «وصف جميع مرضاي تقريباً هذا النوع بأنه صداع مفاجئ وشديد للغاية، وأسوأ صداع اختبروه في حياتهم. وعادةً ما يكون الألم مُقعِداً، ومختلفاً تماماً عن أي صداع سبق أن تعرضوا له».

وقد يرتبط هذا الصداع، المعروف باسم «الصداع الرعدي» (Thunderclap Headache)، بنوع من السكتات الدماغية يُسمى «النزف تحت العنكبوتية»، ويحدث عندما يقع نزيف في المساحة الفاصلة بين الدماغ والأغشية الرقيقة المحيطة به التي توفر له الحماية.

ويشير ري إلى أن بعض الأشخاص قد يعتقدون أن ما يعانونه مجرد نوبة شديدة من الصداع النصفي (الشقيقة)، لكنه يحذر من تجاهل هذه الحالة، خصوصاً إذا صاحبها غثيان أو قيء أو خدر أو تصلب في الرقبة.

من جانبها، تؤكد الدكتورة أليكسيس سيمبكينز، مديرة أبحاث السكتات الدماغية في قسم الأعصاب بمركز «سيدارز-سيناي» الطبي في لوس أنجليس، أن الصداع الشديد لا يعني بالضرورة الإصابة بسكتة دماغية، لكنه يستدعي الحصول على رعاية طبية طارئة لاستبعاد هذا الاحتمال.

تغيرات مفاجئة في الرؤية

يوضح الدكتور ري أن التغيرات المفاجئة في الرؤية، سواء في عين واحدة أو كلتيهما، مثل ازدواج الرؤية أو تشوشها، تُعدّ من أعراض السكتة الدماغية التي كثيراً ما يجري تجاهلها.

وقد تنجم هذه الاضطرابات البصرية عن سكتة دماغية تصيب الجزء الخلفي من الدماغ أو جذع الدماغ. كما قد تكون نتيجة ما يُعرف بـ«سكتة العين» (Eye Stroke)، التي تحدث بسبب انسداد أحد الشرايين المغذية للعين.

ويؤدي هذا الانسداد إلى إعاقة تدفق الدم إلى العين؛ ما قد يتسبب في فقدان دائم للبصر إذا لم يُعالج على الفور.

الغثيان والقيء دون سبب واضح

قد ينجم الغثيان والقيء عن أسباب صحية متعددة، تتراوح بين العدوى المعوية والارتجاع الحمضي. ومع ذلك، فإن طبيعة ظهور هذين العرَضين قد تشير أحياناً إلى ارتباطهما بسكتة دماغية.

ويوضح الدكتور ري أنه في حالات السكتة الدماغية، «يظهر الغثيان والقيء بصورة مفاجئة، ويكونان شديدين ومستمرين دون توقف».

ويضيف أن هذه الأعراض قد تحدث من دون تقلصات أو آلام في أسفل البطن أو إسهال، ومن دون وجود سبب واضح يفسرها.

ومن العلامات التي قد تثير الشك أيضاً عدم تناول الشخص أطعمة يُشتبه في فسادها مؤخراً، وعدم ظهور أعراض مرضية على أي شخص آخر شاركه الطعام.

ويشير غوسلر إلى أنه عندما يكون الغثيان والقيء ناجمين عن سكتة دماغية، فإنهما غالباً ما يترافقان مع أعراض عصبية أخرى، مثل الضعف، واضطراب التناسق الحركي، والدوار، أو ازدواج الرؤية.

الفواق (الحازوقة) المستمر

يُعدّ الفواق، أو ما يُعرف بالحازوقة، من الحالات الشائعة التي تكون غير ضارة في معظم الأحيان. وغالباً ما يحدث نتيجة تناول وجبة كبيرة، أو شرب المشروبات الغازية، أو ابتلاع الهواء أثناء مضغ العلكة.

لكن استمرار الفواق لأيام من دون توقف قد يكون علامة نادرة على نوع من السكتات الدماغية التي تصيب جذع الدماغ، ويُعرف باسم «متلازمة والنبرغ» (Wallenberg Syndrome).

ويقول الدكتور ري: «ليست كل حالات الفواق تستدعي التوجه إلى قسم الطوارئ، لكن إذا استمر الفواق، فمن الضروري التأكد من عدم وجود مشكلات في التوازن، أو غثيان، أو دوار، أو صعوبة في البلع؛ لأن هذه الأعراض ترتبط أيضاً بمتلازمة والنبرغ».

فقدان التناسق الحركي وإسقاط الأشياء

يُعدّ ضعف الذراع من أكثر علامات السكتة الدماغية شيوعاً ومعرفةً، لكنه لا يظهر دائماً بصورة واضحة يسهل ملاحظتها.

ويوضح الدكتور ري أن «السكتة الدماغية الكبيرة قد تتسبب في ضعف ملحوظ في الذراع، في حين أن سكتة أصغر تصيب منطقة محددة من الدماغ قد تؤدي إلى صعوبة في تنسيق الحركات، حتى مع بقاء القوة العضلية طبيعية».

فعلى سبيل المثال، قد يواجه المصاب صعوبة في التعامل مع أزرار الملابس، أو يصطدم بالأشياء من حوله، أو يلاحظ تغيراً في طريقة مشيه.

ويؤكد غوسلر أن الظهور المفاجئ لصعوبة التحكم في الحركات أو فقدان التناسق الحركي، خصوصاً إذا اقتصر على جانب واحد من الجسم، يُعدّ علامة مثيرة للقلق، وقد يشير إلى الإصابة بسكتة دماغية.

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فحص العين قد يكشف عن خطر السكتة الدماغية قبل سنوات من حدوثها

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صحتك

من الدُوار إلى الحازوقة… 6 علامات غير متوقعة للسكتة الدماغية

ضعف الذراع يُعدّ من أكثر علامات السكتة الدماغية شيوعاً ومعرفةً (بيكسلز)
ضعف الذراع يُعدّ من أكثر علامات السكتة الدماغية شيوعاً ومعرفةً (بيكسلز)
TT
TT

من الدُوار إلى الحازوقة… 6 علامات غير متوقعة للسكتة الدماغية

ضعف الذراع يُعدّ من أكثر علامات السكتة الدماغية شيوعاً ومعرفةً (بيكسلز)
ضعف الذراع يُعدّ من أكثر علامات السكتة الدماغية شيوعاً ومعرفةً (بيكسلز)

لا تقتصر أعراض السكتة الدماغية على العلامات المعروفة، مثل تدلي أحد جانبي الوجه، وضعف الذراع، وصعوبة الكلام، بل قد تظهر بأشكال غير متوقعة يصعب ربطها بهذه الحالة الخطيرة. فحسب التقديرات، يعاني نحو شخص واحد من كل أربعة مصابين بسكتة دماغية من مجموعة مختلفة تماماً من الأعراض، قد تبدو للوهلة الأولى مؤشراً على مشكلات صحية أقل خطورة.

ويوضح الدكتور ماثيو غوسلر، الأستاذ المساعد في طب الأعصاب بمركز «وكسنر» الطبي التابع لجامعة ولاية أوهايو في كولومبوس، أن أعراض السكتة الدماغية «قد تختلف اختلافاً كبيراً تبعاً لموضع الإصابة في الدماغ»، وفقاً لموقع «إيفري داي هيلث».

وقد يصعب التمييز بين الأعراض الناجمة عن السكتة الدماغية وتلك المرتبطة بمشكلات صحية بسيطة. لكن عامل الوقت يظل حاسماً في مثل هذه الحالات؛ إذ يمكن للتدخل الطبي الفوري أن يقلل خطر تلف الدماغ والإصابة بإعاقات طويلة الأمد، بل قد ينقذ حياة المصاب.

الدوار الشديد والمفاجئ

قد يشعر الشخص عند تعرضه لنوبة دوار حادة بأن الغرفة تدور من حوله، إلى درجة يفقد معها قدرته على الحفاظ على توازنه.

ويقول طبيب القلب ديفيد ري، والذي يعمل في نيويورك: «وصف لي بعض المرضى ما شعروا به قائلين إنهم لم يتمكنوا من تثبيت الغرفة أو العالم من حولهم، أو إنهم عجزوا عن الحفاظ على توازنهم، وكانوا يميلون باستمرار نحو أحد الجانبين».

ويوضح غوسلر أن الدوار ينجم عادةً عن اضطراب في الأذن الداخلية، المسؤولة عن التوازن، لكنه قد يكون أحياناً نتيجة سكتة دماغية تصيب الجزء الخلفي من الدماغ، وتحديداً جذع الدماغ أو المخيخ.

ويضيف: «إذا شعرت بدُوار مفاجئ، فقد يكون ذلك مدعاة للقلق، خصوصاً إذا ترافق مع أعراض أخرى، مثل ازدواج الرؤية، أو ضعف التناسق الحركي في إحدى الذراعين أو الساقين، سواء في الجانب الأيمن أو الأيسر من الجسم».

الصداع المفاجئ والشديد (الصداع الرعدي)

يتميز هذا النوع من الصداع بألم شديد يظهر بصورة مفاجئة، وغالباً ما يبلغ ذروة حدته خلال 60 ثانية فقط.

ويقول الدكتور ري: «وصف جميع مرضاي تقريباً هذا النوع بأنه صداع مفاجئ وشديد للغاية، وأسوأ صداع اختبروه في حياتهم. وعادةً ما يكون الألم مُقعِداً، ومختلفاً تماماً عن أي صداع سبق أن تعرضوا له».

وقد يرتبط هذا الصداع، المعروف باسم «الصداع الرعدي» (Thunderclap Headache)، بنوع من السكتات الدماغية يُسمى «النزف تحت العنكبوتية»، ويحدث عندما يقع نزيف في المساحة الفاصلة بين الدماغ والأغشية الرقيقة المحيطة به التي توفر له الحماية.

ويشير ري إلى أن بعض الأشخاص قد يعتقدون أن ما يعانونه مجرد نوبة شديدة من الصداع النصفي (الشقيقة)، لكنه يحذر من تجاهل هذه الحالة، خصوصاً إذا صاحبها غثيان أو قيء أو خدر أو تصلب في الرقبة.

من جانبها، تؤكد الدكتورة أليكسيس سيمبكينز، مديرة أبحاث السكتات الدماغية في قسم الأعصاب بمركز «سيدارز-سيناي» الطبي في لوس أنجليس، أن الصداع الشديد لا يعني بالضرورة الإصابة بسكتة دماغية، لكنه يستدعي الحصول على رعاية طبية طارئة لاستبعاد هذا الاحتمال.

تغيرات مفاجئة في الرؤية

يوضح الدكتور ري أن التغيرات المفاجئة في الرؤية، سواء في عين واحدة أو كلتيهما، مثل ازدواج الرؤية أو تشوشها، تُعدّ من أعراض السكتة الدماغية التي كثيراً ما يجري تجاهلها.

وقد تنجم هذه الاضطرابات البصرية عن سكتة دماغية تصيب الجزء الخلفي من الدماغ أو جذع الدماغ. كما قد تكون نتيجة ما يُعرف بـ«سكتة العين» (Eye Stroke)، التي تحدث بسبب انسداد أحد الشرايين المغذية للعين.

ويؤدي هذا الانسداد إلى إعاقة تدفق الدم إلى العين؛ ما قد يتسبب في فقدان دائم للبصر إذا لم يُعالج على الفور.

الغثيان والقيء دون سبب واضح

قد ينجم الغثيان والقيء عن أسباب صحية متعددة، تتراوح بين العدوى المعوية والارتجاع الحمضي. ومع ذلك، فإن طبيعة ظهور هذين العرَضين قد تشير أحياناً إلى ارتباطهما بسكتة دماغية.

ويوضح الدكتور ري أنه في حالات السكتة الدماغية، «يظهر الغثيان والقيء بصورة مفاجئة، ويكونان شديدين ومستمرين دون توقف».

ويضيف أن هذه الأعراض قد تحدث من دون تقلصات أو آلام في أسفل البطن أو إسهال، ومن دون وجود سبب واضح يفسرها.

ومن العلامات التي قد تثير الشك أيضاً عدم تناول الشخص أطعمة يُشتبه في فسادها مؤخراً، وعدم ظهور أعراض مرضية على أي شخص آخر شاركه الطعام.

ويشير غوسلر إلى أنه عندما يكون الغثيان والقيء ناجمين عن سكتة دماغية، فإنهما غالباً ما يترافقان مع أعراض عصبية أخرى، مثل الضعف، واضطراب التناسق الحركي، والدوار، أو ازدواج الرؤية.

الفواق (الحازوقة) المستمر

يُعدّ الفواق، أو ما يُعرف بالحازوقة، من الحالات الشائعة التي تكون غير ضارة في معظم الأحيان. وغالباً ما يحدث نتيجة تناول وجبة كبيرة، أو شرب المشروبات الغازية، أو ابتلاع الهواء أثناء مضغ العلكة.

لكن استمرار الفواق لأيام من دون توقف قد يكون علامة نادرة على نوع من السكتات الدماغية التي تصيب جذع الدماغ، ويُعرف باسم «متلازمة والنبرغ» (Wallenberg Syndrome).

ويقول الدكتور ري: «ليست كل حالات الفواق تستدعي التوجه إلى قسم الطوارئ، لكن إذا استمر الفواق، فمن الضروري التأكد من عدم وجود مشكلات في التوازن، أو غثيان، أو دوار، أو صعوبة في البلع؛ لأن هذه الأعراض ترتبط أيضاً بمتلازمة والنبرغ».

فقدان التناسق الحركي وإسقاط الأشياء

يُعدّ ضعف الذراع من أكثر علامات السكتة الدماغية شيوعاً ومعرفةً، لكنه لا يظهر دائماً بصورة واضحة يسهل ملاحظتها.

ويوضح الدكتور ري أن «السكتة الدماغية الكبيرة قد تتسبب في ضعف ملحوظ في الذراع، في حين أن سكتة أصغر تصيب منطقة محددة من الدماغ قد تؤدي إلى صعوبة في تنسيق الحركات، حتى مع بقاء القوة العضلية طبيعية».

فعلى سبيل المثال، قد يواجه المصاب صعوبة في التعامل مع أزرار الملابس، أو يصطدم بالأشياء من حوله، أو يلاحظ تغيراً في طريقة مشيه.

ويؤكد غوسلر أن الظهور المفاجئ لصعوبة التحكم في الحركات أو فقدان التناسق الحركي، خصوصاً إذا اقتصر على جانب واحد من الجسم، يُعدّ علامة مثيرة للقلق، وقد يشير إلى الإصابة بسكتة دماغية.

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مراقبة الطيور تُساعد مرضى السكتة الدماغية على التعافي

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صحتك

ليست للنكهة فقط... 4 توابل قد تساعد على خفض سكر الدم

الزنجبيل يُستخدم للمساعدة على تخفيف الغثيان واضطرابات الجهاز الهضمي (بيكسلز)
الزنجبيل يُستخدم للمساعدة على تخفيف الغثيان واضطرابات الجهاز الهضمي (بيكسلز)
TT
TT

ليست للنكهة فقط... 4 توابل قد تساعد على خفض سكر الدم

الزنجبيل يُستخدم للمساعدة على تخفيف الغثيان واضطرابات الجهاز الهضمي (بيكسلز)
الزنجبيل يُستخدم للمساعدة على تخفيف الغثيان واضطرابات الجهاز الهضمي (بيكسلز)

لا تقتصر أهمية التوابل على منح الأطعمة نكهات مميزة، بل تمتد فوائدها إلى احتوائها على مضادات الأكسدة ومركبات طبيعية أخرى تعزز صحة الجسم. وتشير الدراسات إلى أن بعض أنواع التوابل قد تسهم في تنظيم مستويات السكر في الدم والحفاظ عليها ضمن المعدلات الصحية عند تناولها بانتظام، وفقاً لموقع «هيلث».

القرفة

تشير الدراسات إلى أن القرفة قد تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، من خلال تحسين قدرة الجسم على الاستفادة من الإنسولين، وتعزيز امتصاص الغلوكوز من مجرى الدم.

وفي دراسة أُجريت عام 2024، استخدم الباحثون جهازاً لمراقبة مستويات السكر في الدم على مدار اليوم، بهدف تقييم تأثير تناول القرفة عليها. وتناول المشاركون، الذين كانت مستويات السكر في دمهم أعلى من المعدل الطبيعي، 4 غرامات من القرفة يومياً على مدى أربعة أسابيع.

وأظهرت النتائج انخفاض مستويات السكر في الدم لدى المشاركين على مدار اليوم، إلى جانب تراجع حدة الارتفاعات المفاجئة في تلك المستويات.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تناول كميات كبيرة من القرفة أو استخدام مكملاتها الغذائية قد يتداخل مع أدوية السكري. لذا، يُنصح باستشارة مقدم الرعاية الصحية قبل البدء في تناول مكملات القرفة، خصوصاً لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو الذين يتناولون أدوية بانتظام.

القرفة قد تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم (بيكسلز)

الزنجبيل

يُستخدم الزنجبيل، سواء في صورته الطازجة أو بوصفه أحد التوابل، للمساعدة في تخفيف الغثيان واضطرابات الجهاز الهضمي. وتشير الأبحاث إلى أنه قد يؤدي أيضاً دوراً في تنظيم مستويات السكر في الدم.

وخلصت مراجعة بحثية أُجريت عام 2026 إلى أن الزنجبيل قد يساعد على خفض مستويات السكر في الدم في أثناء الصيام، وكذلك مستويات الهيموغلوبين السكري (HbA1c)، وهو مؤشر يعكس متوسط مستويات السكر في الدم خلال الشهرين إلى الأشهر الثلاثة السابقة.

وتناول المشاركون في الدراسات المشمولة بالمراجعة ما بين 1.6 و3 غرامات من الزنجبيل يومياً، لفترات تراوحت بين ثمانية أسابيع واثني عشر أسبوعاً.

في المقابل، قد تتسبب مكملات الزنجبيل في بعض الآثار الجانبية، لا سيما عند تناولها بجرعات مرتفعة، ومنها الشعور بعدم الارتياح في البطن، وحرقة المعدة، والإسهال. كما قد تتفاعل هذه المكملات مع الأدوية المضادة لتخثر الدم وأدوية السكري.

الكركم

يحتوي الكركم على مادة «الكركمين»، وهي مركب نشط بيولوجياً يمنحه لونه الأصفر المميز، ويرتبط بعديد من الفوائد الصحية.

وتشير بعض الدراسات إلى أن مكملات الكركمين قد تساعد على تحسين مستويات السكر في الدم خلال الصيام، إلى جانب مستويات الهيموغلوبين السكري (HbA1c). غير أن معظم هذه الدراسات ركَّز على مكملات الكركمين، وليس على الكركم المستخدم في إعداد الطعام.

وقد تساعد إضافة الفلفل الأسود إلى الكركم على تعزيز امتصاص الجسم للكركمين. وفي هذا السياق، أظهرت دراسة أُجريت عام 2024 أن إضافة غرام واحد من الفلفل الأسود وغرام واحد من الكركم إلى وجبة تحتوي على الكربوهيدرات أسهمت في خفض مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام. كما أظهرت الدراسة أن الفلفل الأسود وحده حقق النتيجة نفسها.

ومع ذلك، فإن تناول كميات كبيرة من الكركم أو مكملات الكركمين قد يؤدي إلى ظهور بعض الآثار الجانبية، من بينها الصداع، والطفح الجلدي، واضطرابات الجهاز الهضمي.

الكركم يحتوي على مادة «الكركمين» وهي مركب نشط بيولوجياً يمنحه لونه الأصفر المميز (بيكسلز)

الحلبة

تُستخدم الحلبة منذ القدم للمساعدة في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، وتخفيف آلام الدورة الشهرية، والمساهمة في ضبط مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

وتشير دراسات متعددة إلى أن الحلبة قد تساعد على خفض مستويات السكر في الدم، وإن كانت الجرعات المستخدمة ومدد تناولها تختلف من دراسة إلى أخرى.

وفي دراسة أُجريت عام 2019، وجد الباحثون أن تناول 5 غرامات من مسحوق الحلبة مرتين يومياً، لمدة ثمانية أسابيع، أدى إلى تحسن ملحوظ في مستويات السكر في الدم خلال الصيام، وكذلك مستويات الهيموغلوبين السكري (HbA1c)، مقارنةً بالمشاركين الذين تلقوا دواءً وهمياً.

ورغم هذه الفوائد المحتملة، قد يتسبب تناول الحلبة في بعض الآثار الجانبية، مثل الإسهال، والغثيان، وانخفاض مستويات السكر في الدم، فضلاً عن احتمال حدوث تفاعلات تحسسية.

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صحتك

هل يمكن تقليل تضخم البروستاتا دون جراحة؟

يساعد التقييم الطبي على تحديد العلاج المناسب لأعراض تضخم البروستاتا الحميد (بيكسلز)
يساعد التقييم الطبي على تحديد العلاج المناسب لأعراض تضخم البروستاتا الحميد (بيكسلز)
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هل يمكن تقليل تضخم البروستاتا دون جراحة؟

يساعد التقييم الطبي على تحديد العلاج المناسب لأعراض تضخم البروستاتا الحميد (بيكسلز)
يساعد التقييم الطبي على تحديد العلاج المناسب لأعراض تضخم البروستاتا الحميد (بيكسلز)

يرتبط تضخم البروستاتا الحميد بأعراض قد تربك الحياة اليومية، من ضعف تدفق البول إلى تكرار الاستيقاظ ليلاً للتبوّل. لكن ظهور هذه المشكلات لا يعني بالضرورة الحاجة إلى الجراحة.

ووفقاً للمعهد الوطني الأميركي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، قد تساعد تغييرات نمط الحياة على تخفيف أعراض تضخم البروستاتا الحميد، كما تشمل خيارات العلاج أدوية ترخي عضلات عنق المثانة والبروستاتا لتسهيل التبول، وأخرى تساعد على وقف نمو الغدة أو تقليل حجمها. ويراعي الطبيب شدة الأعراض وتأثيرها في جودة حياة المريض عند مناقشة خيارات العلاج.

كيف تساعد العادات اليومية؟

عندما تكون الأعراض خفيفة، قد يوصي الطبيب بالمراقبة الدورية وتعديل بعض العادات، مثل تقليل المشروبات قبل النوم، والحد من الكافيين، وممارسة النشاط البدني، وتجنّب حبس البول فترات طويلة.

وتستهدف هذه الخطوات تخفيف الأعراض، ولا تعني بالضرورة تقليل حجم البروستاتا. كما ينبغي مراجعة الأدوية المستخدَمة مع الطبيب؛ لأن بعض مستحضرات الزكام والحساسية قد تزيد صعوبة التبول.

أدوية مساعدة

تشمل الخيارات الدوائية «حاصرات ألفا»، مثل تامسولوسين، التي ترخي العضلات حول البروستاتا والمثانة لتسهيل التبوّل. وقد تسبب الدوخة أو اضطرابات القذف.

أما أدوية «مثبطات إنزيم 5-ألفا ريدكتاز»، مثل فيناستيرايد ودوتاستيرايد، فقد تساعد على تقليل حجم البروستاتا تدريجياً. ويحتاج مفعولها إلى وقت؛ فقد يستغرق فيناستيرايد حتى ستة أشهر ليظهر تأثيره الكامل. وقد يصف الطبيب أحد هذه الأدوية مع أحد حاصرات ألفا، وفق حالة المريض، مع متابعة الاستجابة والآثار الجانبية.

متى تجب مراجعة الطبيب؟

إذا بقيت الأعراض شديدة رغم العلاج، أو ظهرت مضاعفات، فقد يناقش الطبيب إجراءً علاجياً أو جراحة. ولا يعكس حجم البروستاتا وحده شدة المشكلة؛ فقد يسبب تضخم محدود أعراضاً مزعجة.

وتستوجب الصعوبة الشديدة في التبوّل أو ظهور دم في البول مراجعة طبية عاجلة. أما العجز التام والمفاجئ عن التبوّل، خصوصاً مع ألم أسفل البطن، فهو حالة طارئة تستلزم التوجه فوراً إلى الطوارئ، دون انتظار مفعول الأدوية.

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