مراقبة الطيور تُساعد مرضى السكتة الدماغية على التعافي

طوّر باحثون من جامعتي مونتانا وميشيغان الأميركيتين، برنامجاً علاجياً يرتكز على مراقبة الطيور لمساعدة مرضى السكتة الدماغية المصابين بالحبسة الكلامية على التعافي.

ووفق بحثهم المنشور في مجلة «فرونتيرز إن بيرد ساينس» يشارك الناجون من السكتة الدماغية في برنامج الحبسة الكلامية الشامل والمكثف، حيث يُقدم الباحثون في مجال الطيور، والخبراء في مجالات النطق واللغة، مجموعة من الأنشطة ترتكز على مراقبة الطيور من خلال برنامج «بيغ سكاي» للحبسة الكلامية.

بدأت الشراكة بين الجامعتين في عام 2021، وتطور هذا النشاط إلى تعاون مستمر بين الدكتورة فيكتوريا دريتز، عالمة بيئة الطيور في برنامج بيولوجيا الحياة البرية بجامعة ميشيغان، وجينا موسيك وكاثرين أوف، الباحثتين في كلية علوم النطق واللغة والسمع والعلوم المهنية، وهما خبيرتان في مجال إعادة تأهيل مرضى السكتة الدماغية وأبحاثها.

الحبسة الكلامية

ويعاني ثلث الناجين من السكتة الدماغية من الحبسة الكلامية، وغالباً ما يواجهون صعوبة في الكلام وفهم اللغة المنطوقة والقراءة والكتابة. والحبسة الكلامية هي اضطراب عصبي مكتسب، عادةً ما تكون حالة مزمنة تؤثر في اللغة والتواصل. ويمكن أن تؤثر سلباً على قدرة الأفراد على المشاركة في مجتمعاتهم، مما يؤدي إلى العزلة والاكتئاب.

ثبت علمياً أن مراقبة الطيور تحسن الصحة النفسية (بكسلز)

تقول أوف، المديرة المشاركة لبرنامج «بيغ سكاي» لعلاج الحبسة الكلامية في جامعة ميشيغان: «الحبسة الكلامية أشبه بسرقة الهوية. فالأشخاص المصابون بها لا يعانون من صعوبات فكرية، بل هم منغمسون في ذواتهم داخل عقولهم. يكمن التحدي في تغير وظائفهم اللغوية».

وأضافت في بيان، الجمعة، أن أنجع استراتيجيات إعادة التأهيل تجمع بين العلاج السريري وفرص المشاركة الفعّالة في الحياة اليومية.

مراقبة الطيور

ويُعد مركز علوم الطيور في جامعة ميشيغان رائداً على المستوى الوطني في مجال حماية الطيور والموارد الطبيعية. وتدير دريتز المركز الذي يتبنى البحث متعدد التخصصات ويتعاون مع منظمات محلية ووطنية ودولية لمواجهة تحديات الحفاظ على البيئة المعقدة. لكن التعاون الأكثر تميزاً، حسب دريتز، هو الشراكة مع اختصاصيي أمراض النطق واللغة، مما يعكس التزام جامعة ميشيغان بالتعلم متعدد التخصصات.

قالت دريتز: «إن مراقبة الطيور في مجموعات تدعم التفاعل من خلال التركيز المشترك خلال تجربة الطبيعة، وكلاهما ثبت أنه يحسن الصحة النفسية. إن تغريد الطيور وأصواتها، وحركاتها وإيقاعاتها الموسمية، ووجودها شبه الدائم في المناطق الحضرية والريفية، يجعلها متاحة ومثيرة للاهتمام».

وأضافت: «الطيور من الأشياء التي يمكنك متابعتها من أي مكان، بدءاً من الجلوس والتأمل أمام النافذة، وصولاً إلى رسم مسار لرؤية نوع فريد منها. يمكنك البدء من حيث أنت. ماذا يوجد في حديقتك الخلفية؟ هذا هو جوهر الأمر».

طيور في مانهاتن بمدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

ويعمل أفراد الفريق جنباً إلى جنب لدعم المشاركين في البرنامج من خلال أنشطة تتمحور حول الطيور، حيث يناقش الناجون من السكتة الدماغية ما يرونه، ويطرحون الأسئلة، ويساعد بعضهم بعضاً في استخدام المعدات، ويواصلون الحوار مع عائلاتهم لاحقاً.

قالت موسيك: «يعودون إلى منازلهم في كل ليلة ويتحدثون مع مقدمي الرعاية عن ذلك، مما يُشجع على استمرار الحوار».

ويُركز الفريق الآن على قياس النتائج، وتدريب الاختصاصيين، وتوسيع نطاق النموذج ليشمل برامج مماثلة تُفيد الناجين من السكتة الدماغية المصابين بالحبسة الكلامية في أماكن أخرى جديدة.