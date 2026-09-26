من خفض الكوليسترول إلى دعم صحة الكلى... 7 استخدامات محتملة للفحم النشط

يُعرف الفحم النشط، أو الكربون المنشط، بقدرته على امتصاص بعض المواد والغازات، وهو ما جعله يُستخدم في عدد من التطبيقات الطبية والصحية. ويُعد علاج بعض حالات التسمم والجرعات الزائدة من أبرز استخداماته الطبية، فيما تشير بعض الأبحاث إلى أنه قد يسهم أيضاً في دعم صحة الجهاز الهضمي والجلد والكلى.

ومع ذلك، فإن الأدلة العلمية على كثير من هذه الاستخدامات لا تزال محدودة، كما أن فاعلية الفحم النشط تختلف باختلاف الغرض من استخدامه وطريقة تناوله، وفقاً لموقع «هيلث».

1. قد يساعد في تخفيف الغازات والانتفاخ

يمكن للفحم النشط امتصاص الغازات، ما قد يساعد في تخفيف الانتفاخ وتقليل تراكم الغازات في الأمعاء.

ماذا يقول العلم؟وجدت دراسة أُجريت عام 2020 وشملت 52 بالغاً أن الفحم النشط قلل من كمية الغازات التي تعيق وضوح صور الموجات فوق الصوتية. ومع ذلك، فإن صغر حجم عينة الدراسة يحد من إمكانية تعميم نتائجها.

2. قد يساعد في علاج الإسهال

قد يساعد الفحم النشط في علاج «إسهال المسافرين»، وهو نوع من الإسهال يحدث نتيجة تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة.

ماذا يقول العلم؟ وجدت مراجعة علمية أُجريت عام 2018 أن الفحم النشط ساعد في الوقاية من الإسهال من خلال إزالة بعض الأدوية والبكتيريا المسببة للمشكلات الهضمية. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد مدى فعاليته في هذا المجال.

وينصح الخبراء بعدم إعطاء الفحم النشط للأشخاص الذين يعانون من الجفاف والإسهال، ولا سيما الأطفال؛ إذ قد يؤدي استخدامه إلى تفاقم فقدان السوائل، كما يمكن أن يمتص بعض العناصر الغذائية والإنزيمات والمضادات الحيوية.

3. قد يساعد في التئام الجروح

استُخدم الفحم النشط لعلاج الجروح منذ قرون، ويُعتقد أن قدرته على امتصاص البكتيريا قد تساعد في توفير بيئة أكثر ملاءمة لالتئام الجروح. ورغم أن بعض الأبحاث في هذا المجال تبدو واعدة، فإن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد فعاليته.

ماذا يقول العلم؟ وجدت دراسة أُجريت عام 2016 أن الضمادات المحتوية على الفحم النشط ساعدت في علاج قرح الساق بفعالية أكبر مقارنة بالضمادات المضادة للميكروبات على مدى أربعة أسابيع.

كما أظهرت دراسة أُجريت عام 2022 أن الضمادات المحتوية على الفحم قللت من حجم الجروح بسرعة أكبر مقارنة بضمادات الرغوة الفضية.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الدراسات استخدمت ضمادات طبية متخصصة تحتوي على الفحم النشط، وليس مسحوق الفحم العادي.

4. قد يساعد في تبييض الأسنان

يُعد الفحم النشط مكوناً شائعاً في بعض منتجات تبييض الأسنان، ويُسوَّق على أساس قدرته على إزالة بعض التصبغات والبقع عن سطح الأسنان.

ماذا يقول العلم؟ وجدت مراجعة أُجريت عام 2023 وشملت 11 دراسة أدلة متضاربة بشأن فعالية الفحم النشط في تبييض الأسنان.

وتشير بعض الأدلة إلى أن الفحم النشط قد يزيل بقع الأسنان بفعالية أكبر مقارنة ببعض المكونات الأخرى، في حين وجدت دراسات أخرى أنه غير فعال في هذا الجانب.

إضافة إلى ذلك، يتميز الفحم النشط بطبيعته الكاشطة، ما قد يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان عند استخدامه لفترات طويلة، ولذلك ينبغي توخي الحذر عند استخدام المنتجات التي تحتوي عليه.

5. قد يخفض مستويات الكوليسترول

يستخدم بعض الأشخاص الفحم النشط بهدف خفض مستويات الكوليسترول، إلا أن الأدلة العلمية التي تدعم هذا الاستخدام لا تزال محدودة.

ماذا يقول العلم؟ بحثت دراسة أُجريت عام 2022 على الحيوانات تأثيرات الفحم النشط في فئران تعاني من السمنة وتتبع نظاماً غذائياً عالي الدهون.

وأظهرت النتائج زيادة في نشاط بعض إنزيمات الكبد، وهي بروتينات مسؤولة عن تكسير الكوليسترول، كما وجد الباحثون ارتفاعاً في مستويات الكوليسترول في فضلات الفئران.

6. قد يساعد في التخلص من رائحة الجسم

على غرار منتجات تبييض الأسنان، يُستخدم الفحم النشط بشكل شائع في بعض مزيلات الروائح، إذ يُعتقد أنه قادر على امتصاص البكتيريا والسموم المرتبطة برائحة الجسم.

ومع ذلك، لا توجد دراسات كافية تبحث في فعالية الفحم النشط عند استخدامه مكوناً في مزيلات الروائح، ولذلك لا يمكن تأكيد مدى فاعليته لهذا الغرض استناداً إلى الأدلة المتاحة حالياً.

7. قد يدعم صحة الكلى

قد يساهم الفحم النشط في دعم صحة الكلى، ولا سيما في ظل بعض الاضطرابات المرتبطة بتراكم الفضلات في الجسم.

وتؤدي الإصابة بأمراض الكلى المزمنة (CKD) إلى تراجع وظائف الكلى، ما يزيد من خطر تراكم الفضلات في الدم، وقد يسهم في حدوث الالتهابات.

ويُعتقد أن قدرة الفحم النشط على امتصاص بعض المواد قد يكون لها دور في تقليل تراكم بعض الفضلات، إلا أن الأدلة المتعلقة بفائدته في دعم صحة الكلى لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث لتحديد مدى فعاليته وسلامة استخدامه.