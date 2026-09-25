عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:18 دقيقه
صحتك

دراسة: مكملات فيتامين «د» قد تسرّع التراجع الإدراكي عند تناولها بلا حاجة

يحتاج معظم البالغين إلى ما بين 600 و800 وحدة دولية من فيتامين «د» يومياً (بكسلز)
يحتاج معظم البالغين إلى ما بين 600 و800 وحدة دولية من فيتامين «د» يومياً (بكسلز)
TT
TT

دراسة: مكملات فيتامين «د» قد تسرّع التراجع الإدراكي عند تناولها بلا حاجة

يحتاج معظم البالغين إلى ما بين 600 و800 وحدة دولية من فيتامين «د» يومياً (بكسلز)
يحتاج معظم البالغين إلى ما بين 600 و800 وحدة دولية من فيتامين «د» يومياً (بكسلز)

أظهرت دراسة حديثة أن تناول مكملات فيتامين «د» لدى كبار السن الذين لديهم بالفعل مستويات كافية منه قد يرتبط بتراجع أسرع في بعض القدرات الإدراكية، إلا أن الباحثين شددوا على أن النتائج لا تثبت أن المكملات هي السبب المباشر، وفق ما نقله موقع «فيري ويل هيلث» الصحي.

وشملت الدراسة، المنشورة في دورية «بي إم جاي أوبن»، 5065 من كبار السن على مدى 6 سنوات، خضعوا لاختبارات للقدرات الإدراكية وأبلغوا عن استخدامهم مكملات فيتامين «د». وكان نحو 40 في المائة منهم يتناولون هذه المكملات بانتظام.

ارتباط لا يثبت السببية

وجد الباحثون أن استخدام المكملات بين الأشخاص الذين يحصلون على كمية كافية من فيتامين «د» من الغذاء والتعرّض للشمس ارتبط بأداء أسوأ في الذاكرة والانتباه وسرعة معالجة المعلومات.

لكن طبيب الأعصاب أوغوستو ميرافالي، الذي لم يشارك في الدراسة، حذّر من تفسير النتائج على أنها دليل على أن فيتامين «د» يضر الدماغ. ولم تحدد الدراسة جرعات المكملات التي تناولها المشاركون، كما أن طبيعتها القائمة على الملاحظة لا تسمح بإثبات علاقة سببية.

ومن المحتمل أيضاً وجود ما يُعرف بـ«السببية العكسية»، أي أن بعض الأشخاص الأكثر عرضة أصلاً للتراجع الإدراكي ربما لجأوا إلى تناول المكملات.

الجرعات المرتفعة لا توفر حماية مؤكدة

تنسجم النتائج مع دراسات سابقة لم تجد فائدة واضحة من الجرعات المرتفعة لدى الأشخاص الذين لا يعانون نقصاً في فيتامين «د». وأظهرت بيانات دراسة واسعة أن تناول 2000 وحدة دولية يومياً من هذا الفيتامين لم يبطئ فقدان الذاكرة لدى معظم البالغين ذوي المستويات الطبيعية.

كما خلصت تجربة فنلندية عام 2025 إلى أن تناول 1600 أو 3200 وحدة دولية يومياً لم يؤثر في خطر الإصابة بالخرف لدى من لديهم مستويات كافية من الفيتامين.

ما الكمية التي يحتاج إليها الجسم؟

يحتاج معظم البالغين إلى نحو 600 إلى 800 وحدة دولية من فيتامين «د» يومياً. وقد يحتاج الأشخاص الذين يعانون نقصاً مثبتاً إلى جرعات أعلى يحددها الطبيب.

وحذّر التقرير من تناول جرعات تتجاوز 10 آلاف وحدة دولية يومياً من دون إشراف طبي، إذ قد تؤدي المستويات المفرطة إلى تراكم الكالسيوم في الدم ومشكلات صحية أخرى.

ويشير الباحثون إلى أن الأدلة الحالية لا تدعم تناول فيتامين «د» بجرعات مرتفعة بهدف الوقاية من ألزهايمر أو التراجع الإدراكي لدى الأشخاص الذين لديهم مستويات كافية من هذا الفيتامين.

اقرأ أيضاً

تساعد أشعة الشمس الجسم على إنتاج فيتامين «د» (بيكسلز)

فيتامين «د»... هل تكفي شمس الشتاء لتعويضه؟

يسهم فيتامين «د» في تنظيم وظائف الجهاز المناعي (بيكساباي)

ماذا يحدث للجسم عند تناول فيتامين «د» يومياً؟

فيتامين «د» يُعرف بـ«فيتامين الشمس» (بيكسلز)

مكملات فيتامين «د» قد تحمل فوائد خفية لبعض الأشخاص

يُعدّ «فيتامين د» الموجود في الأسماك الدهنية أحد أكثر المصادر الغذائية الطبيعية تركيزاً لهذا العنصر الأساسي (أرشيفية - رويترز)

ما أفضل مصادر «فيتامين د»؟

مواضيع
الصحة نصائح نصائح صحية الفيتامينات الفيتامينات ألزهايمر دراسة

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

دليل الاستخدام الآمن للمبيض: إرشادات مهمة لتجنب المخاطر

صحتك المبيض (الكلور) يسبب حروقاً للجلد إذا كان بتركيز عالٍ (بيكسلز)

دليل الاستخدام الآمن للمبيض: إرشادات مهمة لتجنب المخاطر

يُعدّ المبيض (الكلور) من مواد التنظيف والتعقيم الفعّالة، لكنه في الوقت نفسه مادة قوية قد تسبب أضراراً للجلد والعينين والجهاز التنفسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك اضطرابات الغدة الدرقية وتأثيراتها على القلب
صحتك

اضطرابات الغدة الدرقية وتأثيراتها على القلب

تقع الغدة الدرقية Thyroid Gland، ذات شكل الفراشة، في مقدمة العنق. وتُفرز هرمونات تؤثر على جميع أعضاء الجسم.

د. حسن محمد صندقجي (الرياض)
صحتك «جودة التمريض»... شريك أساسي في ضمان نتيجة العلاج
صحتك

«جودة التمريض»... شريك أساسي في ضمان نتيجة العلاج

لنتخيل مريضين متقاربين في العمر والحالة الصحية، خضع كل منهما لعملية جراحية ناجحة.

د. عبد الحفيظ يحيى خوجة (جدة)
صحتك «اضطرابات النمو العصبي» وأثرها على الأداء الأكاديمي
صحتك

«اضطرابات النمو العصبي» وأثرها على الأداء الأكاديمي

كشفت ورقة بحثية حديثة، عن ضرورة تغيير الطريقة التي يتم التعامل بها مع آثار اضطرابات النمو العصبي على الأداء الأكاديمي للطلاب...

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
صحتك التعرض المباشر لأشعة الشمس قد يؤدي إلى تحلل بعض الأدوية وتقليل فاعليتها (بيكسلز)
صحتك

5 أماكن تجنّبْ تخزين أدويتك فيها أثناء السفر

عند الاستعداد للسفر، ينشغل معظمنا بتجهيز الملابس وحجز تذاكر السفر وترتيب الأمتعة، وقد لا نُولي الطريقة التي نحمل بها أدويتنا ونحفظها اهتماماً كافياً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك

دليل الاستخدام الآمن للمبيض: إرشادات مهمة لتجنب المخاطر

المبيض (الكلور) يسبب حروقاً للجلد إذا كان بتركيز عالٍ (بيكسلز)
المبيض (الكلور) يسبب حروقاً للجلد إذا كان بتركيز عالٍ (بيكسلز)
TT
TT

دليل الاستخدام الآمن للمبيض: إرشادات مهمة لتجنب المخاطر

المبيض (الكلور) يسبب حروقاً للجلد إذا كان بتركيز عالٍ (بيكسلز)
المبيض (الكلور) يسبب حروقاً للجلد إذا كان بتركيز عالٍ (بيكسلز)

يُعدّ المبيض (الكلور) من مواد التنظيف والتعقيم الفعّالة، لكنه في الوقت نفسه مادة قوية قد تسبب أضراراً للجلد والعينين والجهاز التنفسي، كما قد تتسبب في إتلاف بعض الأسطح والأقمشة إذا استُخدمت بطريقة غير صحيحة. لذلك، من المهم معرفة الحالات التي يمكن استخدامه فيها، والاحتياطات التي ينبغي اتباعها لتجنب مخاطره، وفقاً لموقع «ويب ميد».

لا تستخدمه طوال الوقت

يُعدّ المبيض مادة قوية للغاية؛ لذا يُفضّل استخدامه عند الحاجة، مثل تبييض الملابس أو تنظيف آثار سوائل الجسم، كالدم أو القيء أو الفضلات.

كما أنه وسيلة فعّالة لتعقيم الأسطح التي يكثر لمسها، مثل مقابض الأبواب، وأسطح الطاولات، ومفاتيح الإضاءة. واحرص دائماً على تخفيف المبيض بالماء وفق النسب الموصى بها، وعدم استخدامه بتركيز أعلى من اللازم.

لا تخلطه مع الأمونيا

تجنّب خلط المبيض مع الأمونيا؛ لأن هذا الخلط يؤدي إلى تكوّن غاز سام يُعرف باسم الكلورامين، وقد يلحق الضرر بأنسجة العينين والحلق والأنف والرئتين، كما قد يسبب مشكلات في التنفس.

لا تضع كمية زائدة من المنظف مع الغسيل

لا تسكب المبيض مباشرة على الملابس، ولا تستخدم كمية تتجاوز المقدار الموصى به؛ فقد يؤدي ذلك إلى تلف الأقمشة.

ويُعدّ المبيض وسيلة فعّالة لإزالة البقع، لكنه لا يصلح للاستخدام مع جميع أنواع الأقمشة؛ فهو غير مناسب لأقمشة السباندكس (الألياف المطاطية)، أو الصوف، أو الحرير، أو الجلد.

لذلك، احرص دائماً على قراءة الملصق المرفق بالملابس لمعرفة تعليمات الغسيل الصحيحة والتأكد من إمكانية استخدام المبيض عليها.

لا تنظف هاتفك باستخدام المبيض

قد يتسبب المبيض في إتلاف الطبقة الواقية للشاشة، والمصممة لمقاومة بصمات الأصابع.

وقد يكون استخدام المناديل المبللة بالكحول أو بمادة معقمة مقبولاً، ولكن يُنصح بالتحقق من إرشادات الشركة المصنّعة لهاتفك للتأكد من المواد المناسبة لتنظيفه.

ومهما كانت المادة التي تستخدمها للتنظيف، احرص على عدم وصول أي رطوبة إلى فتحات الهاتف.

احرص على حماية نفسك

يمكن للمبيض (الكلور) أن يسبب حروقاً للجلد إذا كان بتركيز عالٍ، كما أن أبخرته قد تسبب تهيجاً للعينين والرئتين.

لذلك، يُنصح بارتداء نظارات واقية، وكمامة، وقفازات، بالإضافة إلى تغطية القدمين وارتداء ملابس ذات أكمام طويلة وسراويل، مع الحرص على العمل في مكان جيد التهوية.

وتذكّر أن المبيض قد يترك بقعاً على الملابس؛ لذا تجنّب ارتداء أي ملابس تحبها أو تعزّ عليك أثناء استخدامه.

تجنّب خلطه مع الأحماض

يتصاعد غاز الكلور عند خلط المبيض (الكلور) مع الأحماض، مثل الخل أو منظفات المصارف.

ويُعدّ استنشاق كميات كبيرة من هذا الغاز أمراً خطيراً؛ إذ قد يسبب السعال أو الأزيز، كما قد يؤدي إلى الشعور بالحرقان في العينين والأنف والحلق.

لذلك، لا تخلط المبيض مع الخل أو أي منظفات أو مواد أخرى ما لم تكن متأكداً من أن خلطها آمن.

لا تستخدمه على المعادن

المبيض مادة أكّالة، ويمكن أن يتسبب في تآكل الأسطح المعدنية أو إتلافها.

لذلك، تجنّب استخدامه على النحاس، أو الفولاذ المقاوم للصدأ (الستانلس ستيل)، أو الألومنيوم، أو غيرها من المعادن.

كذلك، لا تستخدم المبيض لإزالة الصدأ، ولا سيما الصدأ الموجود على الأقمشة؛ لأن استخدامه قد يجعل البقعة دائمة وثابتة.

ابدأ بالتنظيف بالماء والصابون

لا يستطيع المبيض اختراق الغبار والأوساخ بفاعلية؛ ويعود ذلك جزئياً إلى أن طبقة كثيفة من الأوساخ يمكن أن تعمل على حماية الجراثيم.

لذلك، ابدأ بتنظيف السطح بالماء والصابون لإزالة الأوساخ أولاً، ثم غطِّ السطح بالكامل بمحلول المبيض بحيث يبدو مبللاً بوضوح، واتركه ليجف في الهواء.

لا تستخدمه على الطعام

لا بأس باستخدام مزيج من المبيض والماء لتنظيف أدوات المائدة أو بعض الأسطح، مثل أسطح العمل في المطبخ، وفق الإرشادات المناسبة للاستخدام.

لكن لا تغسل الفواكه والخضروات بالمبيض؛ إذ يكفي غسلها وفركها جيداً تحت الماء الجاري.

اقرأ أيضاً

المكنسة الكهربائية تعتبر من أفضل طرق تنظيف السجاد الكبير (بيكسلز)

من الثلاجة إلى الريموت والسجاد... جدول زمني لتنظيف أهم أغراض منزلك

شخص يحمل سماعات أذن «إيربودز» (رويترز)

بشكل صحيح وآمن... ما أفضل طريقة لتنظيف سماعات «إيربودز»؟

غسولات الفم التي تحتوي على بيروكسيد الهيدروجين تُخفف الألم وتساعد في شفاء القرح المستديرة (بيكسلز)

من تنظيف الجروح إلى تبييض الأسنان… ما أبرز استخدامات بيروكسيد الهيدروجين؟

مواضيع
الصحة نصائح صحية مشاكل صحية أميركا
صحتك

اضطرابات الغدة الدرقية وتأثيراتها على القلب

اضطرابات الغدة الدرقية وتأثيراتها على القلب
TT
TT

اضطرابات الغدة الدرقية وتأثيراتها على القلب

اضطرابات الغدة الدرقية وتأثيراتها على القلب

تقع الغدة الدرقية Thyroid Gland، ذات شكل الفراشة، في مقدمة العنق. وتُفرز هرمونات تؤثر على جميع أعضاء الجسم. وعلى وجه الخصوص، تؤدي هرمونات الغدة الدرقية دوراً أساسياً في وظائف القلب والأوعية الدموية. ونتيجة لذلك، قد يُسبب خلل الغدة الدرقية مشاكل تُشابه أعراض أمراض القلب أو تُفاقم أمراض القلب الموجودة.

وثمة أنواع مختلفة من اضطرابات عمل الغدة الدرقية؛ فهناك حالات يحصل فيها قصور (كسل) الغدة الدرقية عن إفراز هرمون الغدة الدرقية. وبالمقابل هناك حالات يحصل فيها فرط نشاط الغدة الدرقية وارتفاع إنتاج هرمون الغدة الدرقية. ولكل من القصور وفرط النشاط أنواع من الحالات المرضية.

قصور الغدة الدرقية

ووفق الإحصائيات الطبية في الولايات المتحدة، يُقدّر أن 12 في المائة من سكان الولايات المتحدة مصابون بأمراض الغدة الدرقية. ومعظمهم – نحو 90 في المائة - يُعانون من قصور الغدة الدرقية Hypothyroidism (كسل الغدة الدرقية). وعندما تنخفض مستويات هرمون الغدة الدرقية، تتباطأ جميع أجهزة الجسم، ما يُؤدي إلى ظهور مجموعة من الأعراض تشمل التعب، وزيادة الوزن، وعدم تحمل البرد، والإمساك، وجفاف الجلد.

ويؤثر قصور الغدة الدرقية على القلب والجهاز الدوري بعدة طرق. فنقص هرمون الغدة الدرقية يُبطئ معدل ضربات القلب ويُقلل مرونة الشرايين، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. كما يُبطئ انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية وظائف الكبد وعمليات الأيض، ما قد يزيد من نسبة الكوليسترول في الدم، وبالتالي يُسهم في تضيّق الشرايين وتصلبها.

ويقول أطباء جامعة هارفارد: «قد يكون ألم العضلات، وهو عرض آخر غير قلبي، ذا صلة أيضاً بكسل الغدة الدرقية. ولكنه بالإضافة إلى ذلك قد يكون أحد الآثار الجانبية لأدوية الستاتين الخافضة للكوليسترول، وهي حالة تُعرف باسم ألم العضلات المرتبط باليستاتين Statin - Related Myalgia. وفي الواقع، تشير الأبحاث إلى أن قصور الغدة الدرقية أكثر شيوعاً لدى الأشخاص الذين لا يتحملون الستاتين. في بعض الأحيان، يُساعد علاج قصور الغدة الدرقية في تخفيف ألم العضلات المرتبط باليستاتين».

ولتلخيص أهم تأثيرات قصور (كسل) نشاط الغدة الدرقية على القلب لدى مرضى شرايين أو صمامات أو عضلة القلب:

- بطء ضربات القلب: انخفاض معدل ضربات القلب في كل دقيقة.

- ضعف انقباض عضلة القلب: تدني قوة ضخ عضلة القلب.

- ارتفاع الكوليسترول: وتحديداً ارتفاع مستوى الكوليسترول الخفيف الضار في الدم، ما يؤدي إلى تصلب الشرايين وتضييقها.

- زيادة تجمع السوائل في داخل غشاء التامور المغلف للقلب.

ولتوضيح آليات حصول تلك التأثيرات السلبية، فإن قصور الغدة الدرقية يُؤثر على القلب بشكل أساسي عن طريق تقليل إنتاج هرمون الغدة الدرقية النشط T3، ما يؤدي بالعموم إلى تباطؤ عملية التمثيل الغذائي، وانخفاض قوة انقباض عضلة القلب Cardiac Contractility، وزيادة مقاومة الأوعية الدموية الجهازية Systemic Vascular Resistance. وفي التفاصيل، هناك آليات خلوية وجزيئية لحصول تلك التأثيرات السلبية، وكذلك هناك آليات وعائية وجهازية لحصولها.

* الآليات الخلوية والجزيئية الرئيسية التي من خلالها تُؤثر حالة قصور الغدة الدرقية على القلب وعمله تشمل:

- اضطراب دورة الكالسيوم Calcium Cycling: يؤدي انخفاض مستويات T3 إلى تقليل التعبير عن إنزيم ATPase للكالسيوم في الشبكة الساركوبلازمية، وهو بروتين أساسي يساعد خلايا عضلة القلب على الاسترخاء، وأيضاً التسبب بزيادة الفوسفولامبان الذي بدوره يُضعف استرخاء عضلة القلب (القوة الانبساطية) ويقلل امتلاء البطين.

- تغير البروتينات الانقباضية: يؤدي نقص هرمون الغدة الدرقية إلى انخفاض توفر سلسلة بروتينات الميوسين الثقيلة في خلايا عضلة القلب، ما يقلل من القوة الميكانيكية وسرعة انقباضات القلب.

- انخفاض استجابة مستقبلات بيتا الأدرينالية Beta - Adrenergic Responsiveness: يُقلل قصور الغدة الدرقية من عدد مستقبلات بيتا الأدرينالية في القلب Beta - Adrenergic Receptors، ما يجعل الأنسجة أقل استجابة للكاتيكولامينات (مثل الأدرينالين) التي تُحفز عادةً معدل ضربات القلب وقوة انقباضه.

* الآليات الوعائية والجهازية التي من خلالها تُؤثر حالة قصور الغدة الدرقية على القلب وعمله تشمل:

- اضطراب وظيفة البطانة الوعائية Endothelial Dysfunction: يُقلل نقص هرمون الغدة الدرقية من إنتاج أكسيد النيتريك البطاني Nitric Oxide، وهو جزيء يُساعد الأوعية الدموية على التوسع والاسترخاء.

- زيادة المقاومة الوعائية Vascular Resistance: يؤدي ضعف استرخاء العضلات الملساء الوعائية، بالإضافة إلى انخفاض توافر أكسيد النيتريك، إلى تصلب الشرايين وزيادة المقاومة الوعائية الجهازية، مما يرفع ضغط الدم الانبساطي.

- اضطراب شحوم الدم (تغيرات الكوليسترول): يؤدي انخفاض هرمون الغدة الدرقية إلى إبطاء وظائف الكبد واستقلاب الدهون، ما يرفع مستوى الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية في الدم، الأمر الذي يُعزز تصلب الشرايين.

- انخفاض النتاج القلبي Cardiac Output: ينتج عن انخفاض معدل ضربات القلب (بطء القلب)، وانخفاض كمية الدم التي يضخها القلب في كل نبضة Stroke Volume، وضعف امتلاء عضلة القلب في أثناء الانبساط، ما يُؤدي كله إلى انخفاض عام في النتاج القلبي.

فرط نشاط الغدة الدرقية

وبالنسبة للقلب والأوعية الدموية يُعدّ فرط نشاط الغدة الدرقية Hyperthyroidism، أو زيادة هرمون الغدة الدرقية، مشكلةً بتداعيات معاكسةً. وهي وإن كانت أقل شيوعاً بكثير؛ إذ تُصيب نحو 1 في المائة فقط من السكان، لكنها أيضاً قد تُلحق الضرر بالقلب.

وتشمل الأعراض الشائعة كلاً من: الأرق، وعدم تحمل الحرارة، والتعرق المفرط، وفقدان الوزن، والجوع الشديد، والإسهال، وآلام العضلات. كما تُسبب زيادة هرمون الغدة الدرقية تسارعاً وقوةً في ضربات القلب، وقد تُؤدي إلى اضطرابات في نظم القلب، مثل الرجفان الأذيني، وهو اضطراب في نظم إيقاع القلب في الأذينين. ولذا قد يُعاني بعض الأشخاص من خفقان القلب. وهو شعور بتسارع أو عدم انتظام أو رفرفة في ضربات القلب. كما قد يُعاني المصابون بفرط نشاط الغدة الدرقية من ارتفاع ضغط الدم. وفي حالة انسداد وتصلب شرايين القلب، قد يُؤدي اجتماع كل من زيادة قوة ضربات القلب مع ارتفاع ضغط الدم إلى ألم في الصدر أو ذبحة صدرية.

ولتلخيص أهم تأثيرات فرط نشاط الغدة الدرقية على القلب لدى مرضى شرايين أو صمامات أو عضلة القلب، نذكر منها:

- ارتفاع معدل ضربات القلب: يسبب تسارع ضربات القلب في أثناء الراحة على وجه الخصوص.

- زيادة كمية ضخ الدم: يعزز نتاج القلب وتدفق الدم.

- اضطراب إيقاع النظم القلبي: يحفز اضطرابات خطيرة في النظم القلبي مثل الرجفان الأذيني.

ولتوضيح آليات حصول تلك التأثيرات السلبية، فإن فرط نشاط الغدة الدرقية يُؤثر على القلب عن طريق زيادة كمية الدم التي يضخها القلب في النبضة الواحدة، وارتفاع معدل ضربات القلب، وزيادة قوة انقباض عضلة القلب. وهذه التأثيرات تحصل عبر مسارات خلوية جينومية Genomic Mechanisms وغير جينومية Nongenomic Mechanisms.

* تشمل الآليات الجينومية:

- نسخ الجينات: حيث يدخل هرمون الغدة الدرقية النشط الزائد إلى خلايا عضلة القلب ويرتبط بالمستقبلات النووية، ما يُغير من تعبير جينات مستهدفة محددة.

- زيادة إنتاج البروتينات: يزيد T₃ من إنتاج سلسلة الميوسين الثقيلة ألفا (ما يُحسّن سرعة الانقباض) ومضخة الكالسيوم في الشبكة الساركوبلازمية SERCA2، بينما يُقلل من الفوسفولامبان.

- تعزيز قوة الانقباض: تُحسّن هذه التغييرات من حركة الكالسيوم داخل الخلية، ما يجعل عضلة القلب تنقبض بقوة أكبر وتسترخي بسرعة أكبر.

* تشمل الآليات غير الجينومية:

- نشاط قنوات الأيونات: يعمل T₃ مباشرةً على غشاء الخلية لتغيير قنوات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم.

* وتشمل آليات غير جينومية:

- التغيرات الكهربائية: يؤدي ذلك إلى تسريع إزالة الاستقطاب الانبساطي في منطقة منظم ضربات القلب (العقدة الجيبية الأذينية)، مما يُقصر جهد الفعل ويرفع معدل ضربات القلب في أثناء الراحة.

- التأثيرات الوعائية والجهازية.

- انخفاض المقاومة Lowered Resistance: يُرخي هرمون الغدة الدرقية العضلات الملساء في الأوعية الدموية، ما يُخفض المقاومة الوعائية الجهازية وضغط الدم الانبساطي.

- حالة فرط الديناميكية Hyperdynamic State: يستشعر الجسم انخفاضاً في الضغط، فيزيد حجم الدم والنتاج القلبي، مما يُجبر القلب على العمل بجهد أكبر. قد يؤدي هذا الجهد الإضافي إلى مضاعفات مثل تسرع القلب، وتضخم البطين الأيسر، أو الرجفان الأذيني.

هرمونات الغدة الدرقية تؤدي دوراً أساسياً في وظائف القلب والأوعية الدموية

اضطرابات الغدة الدرقية... حالات من الكسل وأخرى من زيادة النشاط

وفق ما يذكره أطباء كليفلاند كلينك، ينقسم قصور الغدة الدرقية بشكل رئيسي إلى أربعة أنواع بناءً على الجزء المتأثر من نظام تنظيم الهرمونات في الجسم. والأنواع الرئيسية لقصور الغدة الدرقية هي: - قصور الغدة الدرقية الأولي Primary Hypothyroidism: وهو النوع الأكثر شيوعاً، حيث تتضرر الغدة الدرقية نفسها ولا تستطيع إنتاج كمية كافية من الهرمونات. وتُعد أمراض المناعة الذاتية، مثل داء هاشيموتو، السبب الرئيسي له.

- قصور الغدة الدرقية الثانوي Secondary Hypothyroidism: يحدث هذا النوع النادر عندما تفشل الغدة النخامية الخاملة في إرسال الهرمون المنبه للغدة الدرقية TSH إلى الغدة الدرقية.

- قصور الغدة الدرقية الثالثي Tertiary Hypothyroidism: يحدث هذا النوع النادر جداً عندما لا تنتج منطقة الوطاء في الدماغ كمية كافية من الهرمون المطلق للثيروتروبين TRH، ما يعيق عمل الغدة النخامية بشكل صحيح. (غالباً ما يُجمع النوعان الثانوي والثالثي معاً تحت مسمى قصور الغدة الدرقية المركزي).

- قصور الغدة الدرقية تحت السريري Subclinical Hypothyroidism: وهو شكل خفيف من قصور الغدة الدرقية، حيث تكون مستويات هرمون TSH مرتفعة قليلاً، بينما تبقى مستويات هرمونات الغدة الدرقية الأخرى طبيعية. غالباً ما يزول هذا النوع من قصور الغدة الدرقية تلقائياً. وبالمقابل، ووفق ما يشير إليه المعهد الوطني الأميركي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية عندما تُنتج الغدة الدرقية كمية من هرمون الغدة الدرقية تفوق حاجة الجسم. والأنواع الشائعة والأسباب تشمل:

- داء غريفز Graves' Disease: اضطراب مناعي ذاتي يهاجم فيه الجهاز المناعي الغدة الدرقية، ما يُجبرها على إنتاج كميات زائدة من الهرمونات؛ وهو السبب الأكثر شيوعاً لفرط نشاط الغدة الدرقية. - تضخم الغدة الدرقية Goiter العقدي السام أو متعدد العقد (داء بلامر Plummer's disease): حالة تتكون فيها كتل أو عُقيدات غير سرطانية على الغدة الدرقية وتبدأ بإنتاج كميات زائدة من الهرمونات بشكل تلقائي.

- الورم الغدي السام Toxic Adenoma: عُقيدة واحدة غير طبيعية مفرطة النشاط (نمو) داخل الغدة الدرقية تُفرز كمية زائدة من الهرمون. - التهاب الغدة الدرقية Thyroiditis: التهاب أو تورم في الغدة الدرقية يُؤدي إلى تسرب الهرمونات المُخزنة إلى مجرى الدم، مما يُسبب فرط نشاط مؤقتاً.

- فرط نشاط الغدة الدرقية تحت الاكلينيكي Subclinical Hyperthyroidism: شكل خفيف يتميز بانخفاض مستوى هرمون تحفيز الغدة الدرقية (TSH) في الدم، مع مستويات طبيعية لهرموني T3و T4. وهناك التصنيفات الوظيفية التي تشمل: - فرط نشاط الغدة الدرقية الأولي Primary Hyperthyroidism: ينشأ هذا الخلل مباشرةً داخل الغدة الدرقية نفسها، حيث تفرز هرمونات زائدة. - فرط نشاط الغدة الدرقية الثانوي Secondary Hyperthyroidism: شكل نادر ينتج عن خلل، مثل ورم حميد، في الغدة النخامية يؤدي إلى فرط إنتاج هرمون TSH.

- فرط نشاط الغدة الدرقية الناتج عن العلاج Iatrogenic Hyperthyroidism: ينتج عن تناول جرعات زائدة من أدوية هرمون الغدة الدرقية الخارجية (مثل ليفوثيروكسين).

اقرأ أيضاً

شاي الزنجبيل يقلل الالتهابات ويحسّن الدورة الدموية ويحسّن الغدة الدرقية (بيكسباي)

علامات مبكرة لمشاكل الغدة الدرقية يتجاهلها كثيرون

استشارات: عسر الهضم ... العضلات والغدة الدرقية

استشارات: عسر الهضم ... العضلات والغدة الدرقية

أونصة واحدة من الفستق المحمص تحتوي على 2 ميكروغرام من السيلينيوم (بكسلز)

لدعم المناعة والغدة الدرقية والخلايا... 19 طعاماً غنياً بالمعدن السحري السيلينيوم

أعراض تشير لأمراض الغدة الدرقية... تعرّف عليها

أعراض تشير لأمراض الغدة الدرقية... تعرّف عليها

مواضيع
الصحة السعودية
صحتك

«جودة التمريض»... شريك أساسي في ضمان نتيجة العلاج

«جودة التمريض»... شريك أساسي في ضمان نتيجة العلاج
TT
TT

«جودة التمريض»... شريك أساسي في ضمان نتيجة العلاج

«جودة التمريض»... شريك أساسي في ضمان نتيجة العلاج

لنتخيل مريضين متقاربين في العمر والحالة الصحية، خضع كل منهما لعملية جراحية ناجحة. خرج الاثنان من غرفة العمليات بحالة مستقرة وتلقيا العلاج المقرر، لكن الأيام التالية سلكت بهما مسارين مختلفين.

كان المريض الأول قليل الحركة ومعرضاً لإصابات الضغط (الجسدي)، المعروفة شائعاً بقرح الفراش. لم تُكتشف عوامل الخطورة لديه مبكراً، أو لم تُتخذ الإجراءات الوقائية بالفاعلية المطلوبة، فتأخرت بعض إجراءات الوقاية والمراقبة، وظهرت خلال إقامته إصابة لم تكن موجودة عند دخوله المستشفى، استدعت علاجاً إضافياً وأطالت إقامته.

أما المريض الآخر، فقد جرى تقييم عوامل الخطورة لديه مبكراً، مع مراقبة جلده وحركته واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، فغادر المستشفى من دون هذه المضاعفة.

هاتان الحالتان افتراضيتان للتوضيح، كما أن حدوث إصابات الضغط لا يعني دائماً وجود تقصير تمريضي؛ فهي تتأثر بحالة المريض ومرضه وحركته وتغذيته وتروية أنسجته وعوامل أخرى. لكن المقارنة تكشف جانباً مهماً في رحلة العلاج؛ فقد تنجح العملية الجراحية، ويكون الدواء صحيحاً، والخطة العلاجية سليمة؛ لكن النتيجة النهائية للمريض تعتمد أيضاً على ما يحدث في الساعات والأيام بين هذه القرارات الطبية. وهنا يؤدي التمريض دوره الأكثر حضوراً عند سرير المريض.

برنامج "ماجنت" للتميز

جودة الرعاية

تعرف «منظمة الصحة العالمية» جودة الرعاية بأنها الدرجة التي تزيد بها الخدمات الصحية المقدمة للأفراد والمجتمعات احتمال الوصول إلى النتائج الصحية المنشودة، بما يتفق مع المعرفة المهنية المبنية على الدليل. وتشمل أبعادها الأساسية أن تكون الرعاية فعالة وآمنة ومتمحورة حول الإنسان، وفي الوقت المناسب، وعادلة ومتكاملة وكفؤة.

وفي قلب هذه المنظومة يأتي التمريض؛ فبحكم قرب الممرض من المريض، فإنه يراقب حالته واستجابته للعلاج، ويساعد في الوقاية من المضاعفات، ويلتقط التغيرات التي قد تنذر بتدهورها. ومن هنا يمكن اختصار أحد أهم أدواره في ثلاث كلمات: المراقبة... الوقاية... الاستجابة.

• عندما تكون الدقائق مهمة. قد يبدأ تدهور المريض بتغير بسيط: اضطراب في مستوى الوعي، أو انخفاض في ضغط الدم، أو ارتفاع في معدل التنفس، أو شكوى جديدة تبدو عابرة. وبحكم وجوده المستمر بالقرب من المريض، قد يكون الممرض من أوائل أعضاء الفريق الصحي الذين يلتقطون هذه الإشارات. وتكتسب هذه المراقبة أهمية خاصة فيما يعرف طبياً بـ«الفشل في الإنقاذ» (Failure to Rescue)، وهو مؤشر يتعلق بوفاة المريض بعد حدوث مضاعفة خطيرة قابلة للعلاج.

وتدعم الدراسات أهمية هذا الدور؛ ففي دراسة نشرت عام 2024 في «International Journal of Nursing Studies» شملت أكثر من 63 ألف حالة دخول إلى المستشفى ونحو 30 ألف واقعة تدهور سريري، ارتبط كل مريض إضافي في عبء العمل لكل ممرض، بارتفاع احتمالية الوفاة داخل المستشفى خلال 30 يوماً بنحو 22 في المائة، كما ارتبط تفويت بعض أعمال مراقبة المرضى بارتفاع الخطر. ولا تعني هذه العلاقة أن عبء العمل وحده يحدد مصير المريض، لكنها تبرز أهمية الوقت المتاح للمراقبة في سلامته.

• هل يكفي أن يكون الممرض جيداً؟ ليس دائماً؛ فقد يكون الممرض مؤهلاً وذا خبرة، لكن عبء العمل المرتفع، أو ضعف التواصل والاستجابة للإنذارات السريرية، أو نقص الموارد والدعم، قد يحدّ من قدرته على تقديم الرعاية بالمستوى المطلوب. ومن هنا يبرز مفهوم «الرعاية التمريضية المفقودة» (Missed Nursing Care)؛ أي جوانب ضرورية من الرعاية تتأخر أو لا تنفذ بسبب ضغوط الوقت أو نقص الموارد وعوامل تنظيمية أخرى.

وتشير مراجعة منهجية نشرت عام 2025، إلى ارتباط الرعاية التمريضية المفقودة بأحداث سلبية، من بينها السقوط والعدوى وإصابات الضغط والأخطاء الدوائية، مع تفاوت الدراسات في تصميماتها وعدم إثباتها جميعاً علاقة سببية مباشرة. وهنا تظهر حقيقة مهمة: جودة التمريض مسؤولية الممرض، لكنها أيضاً مسؤولية النظام الذي يضعه عند سرير المريض.

• بيئة تصنع الجودة. لا تقاس البيئة التمريضية عالية الجودة بعدد الممرضين وحده؛ بل بتوافر العدد والمزيج المناسبين من المهارات والخبرات بما يتلاءم مع احتياجات المرضى. كما تقوم على الممارسة المبنية على الدليل، والتطوير والقيادة الداعمة، والتواصل الفعال وإشراك المريض وقياس النتائج.

ولا يكون الممرض في هذه البيئة مجرد منفذ للخطة العلاجية؛ بل يكون عضواً سريرياً يراقب ويقيّم وينبه ضمن نطاق ممارسته. كما تقتضي ثقافة السلامة اكتشاف المخاطر والإبلاغ عنها والتعلم منها، وتعديل الأنظمة بما يقلل احتمال تكرارها.

مؤشرات الرعاية التمريضية

• للجودة بصمة يمكن قياسها. لكن كيف نعرف أن ذلك ينعكس على المريض؟ هنا تظهر «المؤشرات الحساسة للرعاية التمريضية» (Nursing-sensitive indicators)، وهي مؤشرات تتأثر بجودة الرعاية التمريضية من دون أن يكون التمريض سببها الوحيد؛ مثل إصابات الضغط المكتسبة داخل المستشفى، والسقوط المصحوب بإصابات، وبعض مؤشرات العدوى المرتبطة بالرعاية.

وعندما تجمع المؤسسة هذه البيانات وتقارنها عبر الوحدات والفترات الزمنية والمعايير المرجعية، تبدأ الأنماط في الظهور. وهكذا تنتقل الجودة من انطباع إلى نتيجة قابلة للقياس.

• الجودة كما يقيسها النظام وكما يعيشها المريض. مع أهمية هذه المؤشرات، فإن الأرقام لا تروي وحدها قصة جودة الرعاية كاملة؛ فالمؤسسة قد تنظر إلى الجداول والمؤشرات، بينما يعيش المريض الجودة في تفاصيل يومية: أن يجد من يستمع إليه ويستجيب لألمه، وأن يشعر بالأمان، ويشارك في رعايته وفق احتياجاته وتفضيلاته، ويغادر المستشفى وهو يفهم كيف يعتني بنفسه.

فالجودة في النهاية لها وجهان متكاملان: ما تقوله البيانات، وما يعيشه المريض.

• من المعايير إلى «ماجنت». إذا كانت جودة التمريض بهذا التعقيد، فكيف تستطيع مؤسسة صحية أن تعرف أنها بنت بالفعل بيئة تسمح للممرض بتقديم هذا المستوى من الرعاية؟

هناك نماذج وأطر مختلفة للتقييم، ومن أشهرها عالمياً برنامج «ماجنت» (Magnet Recognition Program®) التابع لمركز الاعتماد الأميركي للتمريض (ANCC)، الذي يقيّم بيئة الممارسة والقيادة والتمكين المهني والابتكار، إلى جانب النتائج الفعلية القابلة للقياس. ويمنح البرنامج مستوى أعلى من التميز (Magnet with Distinction) للمؤسسات التي لا تكتفي بتحقيق متطلبات «Magnet»، وإنما تتجاوز حدود الأداء المطلوبة وفق معايير تستند إلى بيانات فعلية، من بينها الأداء المتميز في تجربة المرضى والمؤشرات الحساسة للتمريض.

وتشير مراجعات علمية إلى ارتباط مستشفيات «Magnet» بنتائج أفضل في عدد من المؤشرات؛ منها الوفيات ورضا المرضى والفشل في الإنقاذ والسقوط، لكن النتائج ليست متسقة في جميع المؤشرات. كما لا يمكن نسبة هذه الفروق إلى الاعتماد وحده؛ إذ قد تتمتع المؤسسات الحاصلة عليه أصلاً بموارد وبيئات عمل مختلفة.

وهنا لا تكمن قيمة الاعتماد في الاسم المعلق على الجدار، وإنما في السؤال الأهم: هل تستطيع المؤسسة إثبات جودة ممارساتها بنتائج مرضاها؟

التمريض يؤدي دوره الأكثر حضوراً عند سرير المريض بهدف تأمين رعاية فعالة وكفوءة وآمنة في الوقت المناسب

تجربة سعودية تحت الاختبار

من هذه الزاوية تكتسب تجربة سعودية حديثة أهميتها؛ فقد أعلن مركز «جونز هوبكنز أرامكو الطبي» (JHAH) في سبتمبر (أيلول) 2026، حصوله على «Magnet Recognition® with Distinction» عبر مرافقه الخمسة في الظهران ورأس تنورة والأحساء وبقيق والعضيلية، من خلال تقييم موحد للمنظومة الصحية. ووفق المركز، أصبح بذلك أول منظومة صحية متعددة المستشفيات خارج الولايات المتحدة تحقق هذا المستوى على امتداد جميع مرافقها.

ولعل الأكثر صلة بموضوع جودة التمريض ليس الاسم الذي حصل عليه المركز، وإنما ما خضع للقياس؛ فقد استند التقييم إلى بيانات الأداء السريري وتجربة المرضى على مدى 8 أرباع سنوية متتالية في وحدات الرعاية الداخلية والعيادات الخارجية. ووفق البيانات المنشورة، حققت جميع وحدات المرضى النزلاء المؤهلة أداءً أفضل من المعايير المرجعية الدولية في إصابات الضغط المكتسبة داخل المستشفى من المرحلة الثانية فما فوق، وإصابات الضغط المرتبطة بالأجهزة الطبية، وارتشاح السوائل من القساطر الوريدية الطرفية. كما حققت جميع وحدات العيادات الخارجية المؤهلة أداءً أفضل من المعايير المرجعية في السقوط المصحوب بإصابات، وحروق المرضى، والأخطاء الجراحية.

وهنا تعيدنا الأرقام إلى المريض الافتراضي الذي بدأنا به؛ فإصابات الضغط هي بالفعل أحد المؤشرات التي يمكن أن تكشف جانباً من جودة الرعاية المقدمة.

• التميز عبر منظومة كاملة. وفي قراءته للإنجاز، يربطه الدكتور هوارد بودولسكي، الرئيس التنفيذي لمركز «جونز هوبكنز أرامكو الطبي»، بالمعايير التي رسختها فرق العمل عبر مختلف أقسام المركز ومرافقه.

ويقول الدكتور بودولسكي: «هذا التقدير ليس إنجازاً استثنائياً فحسب؛ بل شهادة تقدير لجميع ممرضينا والزملاء الذين يدعمونهم يومياً في أداء رسالتهم. إن حصولنا على اعتماد (ماجنت بمرتبة التميز) عبر جميع مرافقنا يجسد المعايير الرفيعة التي رسختها فرقنا في جميع أقسام ومرافق المركز».

وتكتسب فكرة الاتساق أهمية خاصة في منظومة متعددة المواقع؛ فالجودة لا تقاس بوجود وحدة متميزة هنا أو فريق ناجح هناك، وإنما بقدرة النظام على تقديم مستوى متقارب من الرعاية والنتائج أينما تلقى المريض خدمته.

• الممرضون في قلب الإنجاز. ومن مستوى المنظومة إلى الممارسة اليومية، يضع الدكتور هاني عيّاد، رئيس التمريض في مركز «جونز هوبكنز أرامكو الطبي»، الممرضين أنفسهم في قلب هذا الإنجاز.

ويقول الدكتور عياد: «هذا الإنجاز هو أولاً وقبل كل شيء إنجاز لممرضينا، الذين كانت خبرتهم وقيادتهم والتزامهم تجاه المرضى الأساس الذي بُني عليه هذا النجاح. ويكتسب تحقيق هذا المستوى من التميز بصورة متسقة عبر منظومتنا الصحية بأكملها أهمية خاصة. وسنسعى للمحافظة على هذه المعايير من خلال مواصلة تطوير الكفاءات التمريضية والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمرضى والمجتمعات التي نخدمها».

وهنا تبرز مسألة لا تقل أهمية عن الوصول إلى معيار التميز: المحافظة عليه؛ فجودة التمريض لا تثبت في يوم التقييم وحده، وإنما في استمرار الممارسات والنتائج عندما يعود العمل إلى إيقاعه اليومي.

* استشاري طب المجتمع

اقرأ أيضاً

التمريض في السعودية.. نصف قرن من التقدم

التمريض في السعودية.. نصف قرن من التقدم

مواضيع
الصحة السعودية