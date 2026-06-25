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صحتك

استشارات: عسر الهضم ... العضلات والغدة الدرقية

استشارات: عسر الهضم ... العضلات والغدة الدرقية
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استشارات: عسر الهضم ... العضلات والغدة الدرقية

استشارات: عسر الهضم ... العضلات والغدة الدرقية

عسر الهضم

* أعاني من عسر الهضم رغم عدم تشخيص الطبيب وجود أي مرض لدي في الجهاز الهضمي... لماذا؟

- هذا ملخص أسئلتك عن إجراء الطبيب لك عدداً من الفحوصات ذات النتائج المُطمئنة حول صحة الجهاز الهضمي لديك، واستمرار معاناتك من تكرار نوبات عسر الهضم.

وبداية، إن هذا أمر شائع. وتختلف أعراض عسر الهضم بين الناس، ومنها الشعور بالشبع المبكر أثناء تناول وجبة الطعام، أو الشعور بتخمة الامتلاء الشديد والسريع قبل إنهاء تناول وجبة الطعام رغم عدم أكل الكثير خلالها، أو استمرار ذلك الإحساس بالامتلاء لمدة طويلة وغير معتادة، أو الشعور بعدم الراحة أو بحرقة في أعلى البطن بعد تناول وجبة الطعام، أو ربما بألم أو حُرقة خفيفة في المنطقة الواقعة فيما بين أسفل عظم الصدر والسرة، أو الإحساس بانتفاخ أو الإحساس المزعج بالضيق في الجزء العلوي من البطن. ووفق ما تشير إليه مصادر طب الجهاز الهضمي، فإنه في غالب الحالات، تنشأ أعراض عسر الهضم نتيجة تفاعل معقد بين عوامل أربعة، وهي:

- زيادة الحساسية العصبية المعوية.

- تأخر إفراغ المعدة وتخمتها بوجبة الطعام.

- ضعف تقبل المعدة للطعام ولو كان بكمية قليلة.

- وجود أحد الاضطرابات النفسية مثل القلق النفسي.

وتذكر أن من أهم الأسباب الشائعة لعُسر الهضم هو تناول الطعام بسرعة بالغة، أو تناول وجبات طعام كبيرة، أو تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو الشحوم أو الغنية بالتوابل الحارة، أو تناول قدر كبير من الكافيين أو الشوكولاته أو المشروبات الغازية، أو تدني شرب الماء بما يكفي حاجة الجسم، أو التدخين، أو التوتر النفسي أو القلق. وهناك أسباب أخرى مرضية يتعرّف عليها الطبيب عن المتابعة لديه.وقد يُصيب عسر الهضم 1 من بين كل 4 أشخاص في كل عام. ولكن يتم تشخيص 3 أشخاص من كل 4 منهم بعسر الهضم «الوظيفي»، أي الذي ليس ناجماً عن مرض «عضوي» في أحد أجزاء الجهاز الهضمي.والأساس في التغلب على هذه المشكلة هو إعطاء الراحة للجهاز الهضمي كي يقوم بعملية هضم الطعام، وبالتالي يشعر المرء بالراحة بعد تناول وجبات الطعام. وإعطاء الراحة للجهاز الهضمي للقيام بوظائفه تعتمد على أمرين:

- تناول الطعام بطريقة وبمكونات صحية وبطهي صحي.

- تمتع الجهاز الهضمي بصحة جيدة تمكنه من القيام بمهامه.

ولذا فإن المهم هو القيام بالبداية الصحيحة، أي تناول الطعام بحجم معتدل، وعبر فترة زمنية وجيزة فيما بين كل لقمة وأخرى، ومضغ الطعام جيداً في الفم، وإعطاء راحة للسان كي يدفع كتلة الطعام إلى الحلق لبلعها، وكذلك راحة للسان المزمار كي يمنع دخول الطعام إلى القصبة الهوائية ويوجه دفعه نحو المريء. وهنا تقوم الغدد اللعابية في الفم بإنتاج اللعاب، الذي يرطب الطعام كي ينتقل بسهولة أكبر عبر المريء إلى المعدة. وبهذا تصبح بعد ذلك عملية الهضم تلقائية، حيث يتولى الدماغ توجيه عضلات المريء لتبدأ بدفع الطعام نحو المعدة، وعندما يصل الطعام إلى نهاية المريء، ترتخي الحلقة العضلية العاصرة في أسفل المريء لتسمح بمرور الطعام إلى المعدة. ثم تمزج عضلات المعدة الطعام مع عصارات المعدة الهاضمة، وتستمر في ذلك ما بين 40 دقيقة إلى 4 ساعات (وفق نوعية مكونات وجبة الطعام). ثم تقوم المعدة بإفراغ محتوياته ببطء إلى الأمعاء الدقيقة. وبالتالي يشعر المرء بالراحة أثناء وبعد تناول وجبة الطعام، ولا يعاني في الغالب من عسر الهضم.ورغم كل ما تقدم عن الاضطراب «الوظيفي» المتسبب بعسر الهضم، فلا يجدر إهمال البحث عن الأسباب الأخرى لعسر الهضم ذات العلاقة باضطرابات وظيفية أو مرضية في أجزاء الجهاز الهضمي نفسه، التي تتطلب معالجة خاصة بكل منها. ومنها:

- متلازمة القولون العصبي. وهي سبب شائع جداً لعُسر الهضم.

- التهاب المعدة.

- قروح أجزاء من الجهاز الهضمي (المريء، والمعدة، والقولون)

- وجود العدوى بالبكتيريا الملوية البوابية (جرثومة المعدة) ذات العلاقة بالتهابات وقروح المعدة.

- حصوات المرارة.

- الإمساك المزمن أو المتكرر.

- إضافة إلى مرض السكري، وكسل أو زيادة نشاط الغدة الدرقية

العضلات والغدة الدرقية

* رغم معالجتي لكسل الغدة الدرقية لا أزال أشكو من ضعف العضلات... ما السبب؟

- هذا ملخص أسئلتك. ولاحظ معي أن الغدة الدرقية، التي تقع أمام القصبة الهوائية في الرقبة، تلعب دوراً أساسياً في نشاط خلايا الجسم جميعها، وذلك عبر إفرازها هرمونات الغدة الدرقية. ويمكن أن تُسبب أمراض الغدة الدرقية آلاماً وضعفاً في العضلات، ما يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية. وفي حالات كسل الغدة الدرقية، ينخفض مستوى نشاط كثير من العمليات في خلايا الجسم، والعضلات والمفاصل من بينها. وبالتالي قد يحصل ضعف قوة العضلات وتيبس في حركة المفاصل، ما يزيد الأمور تعقيداً في نشاط تحريك العضلات، ومدى كفاءة قوتها، وتشنج العضلات وعدم ارتياحها. وفي بعض الحالات ترتفع في الدم نسبة إنزيمات العضلات، في مؤشر على تلف وتمزق الخلايا العضلية. وهذه الاضطرابات العضلية تُسمى «اعتلال العضلات في قصور الغدة الدرقية». وقد تظهر على هيئة:

- ضعف في عضلات الجزء المركزي من الجسم (بالفخذين والكتفين)، وهذا قد يُصعّب القيام بأنشطة مثل صعود الدرج أو تمشيط الشعر.

- قد يؤثر ضعف العضلات على البلع والتنفس.

- تشنجات عضلية.

- وفي حالات نادرة، تضخم العضلات، ما يؤدي إلى تيبس وضعف وألم ملحوظ.

- وفي حالات نادرة تحلل أنسجة العضلات التي يرافقها ارتفاع مستويات إنزيم الكرياتين كيناز، الذي يُكتشف عن طريق فحص الدم. والكرياتين كيناز هو إنزيم يُفرز في الدم عند إصابة العضلات. ومع ذلك، لا تتناسب المستويات المرتفعة دائماً مع شدة الألم العضلي.

ولا يُعرف السبب الدقيق لاعتلال العضلات الناجم عن كسل الغدة الدرقية، لكن بعض الخبراء يعتقدون أن نقص هرمون الثيروكسين، الذي يُلاحظ في كسل الغدة الدرقية، يؤدي إلى إصابة العضلات وضعف وظائفها. ويتم تشخيص اعتلال العضلات الناتج عن كسل الغدة الدرقية بناءً على الأعراض والفحص الإكلينيكي والفحوصات التشخيصية. وقد يطلب الطبيب من المريض إجراء فحص دم لقياس مستوى إنزيم الكرياتين كيناز. كما قد يوصي الطبيب بإجراء فحوصات أخرى، مثل تخطيط كهربائية العضل، حيث يستخدم هذا الفحص إبراً لقياس الإشارات الكهربائية في خلايا العضلات والخلايا العصبية أثناء نشاطها وراحتها. وربما يتطلب الأمر أخذ خزعة عينة من نسيج العضلات. وهو إجراء جراحي بسيط يتم فيه استئصال عينة صغيرة من العضلة لفحصها مجهرياً. وهذا الإجراء آمن. وقد تُجرى للمريض خزعة إذا كانت الأعراض شديدة ولم يكن التشخيص واضحاً بناءً على الفحوصات المتقدمة الذكر.ويُعد علاج اختلال توازن الغدة الدرقية أساسياً لتخفيف هذه الأعراض العضلية، مع العلم أن التحسن قد يستغرق وقتاً، إذْ غالباً ما يؤدي العلاج التعويضي لهرمون الغدة الدرقية، إلى تحسين الأعراض. وفي حين قد تبدأ التشنجات والتصلب العضلي في التناقص في غضون أسابيع، فإن قوة العضلات عادة ما تستغرق عدة أشهر للتحسن.

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الأرق المزمن... العلاجات السلوكية النفسية قبل الأدوية المنومة

عند التعامل مع «الأرق المزمن» واضطرابات الاستغراق في النوم الصحي، يختلف الأشخاص بين فئة تتعامل مع الأمر «كيفما اتُّفق»، فتلجأ إلى البحث عن أدوية تسهيل النوم.

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الرمان... فاكهة خارقة تتمتع بفوائد صحية عالية

الرمان له دور فعال في علاج نقص الحديد (أ.ف.ب)
الرمان له دور فعال في علاج نقص الحديد (أ.ف.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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الرمان... فاكهة خارقة تتمتع بفوائد صحية عالية

الرمان له دور فعال في علاج نقص الحديد (أ.ف.ب)
الرمان له دور فعال في علاج نقص الحديد (أ.ف.ب)

يُطلق على الرمان «الفاكهة الخارقة» لغناه بمضادات الأكسدة التي تُساعد على حماية خلايا الجسم من التلف، والحدّ من الالتهابات، ودعم صحة القلب والدماغ. ويُعدّ البونيكالاجين، وهو مضاد أكسدة فريد من نوعه، المكون الرئيسي في الرمان، ويُعتقد أنه يُسهم في العديد من فوائده الصحية.

وكما أفاد تقرير، نشر الأربعاء، على موقع «فيري ويل هيلث»، يُعدّ البونيكالاجين مضاد أكسدة فريداً من نوعه، حيث تشير الأبحاث إلى أنه قد يُساعد على خفض ضغط الدم، وتحسين مستويات الكوليسترول، ودعم صحة الأمعاء، والحدّ من الالتهابات. فعند تناوله، يتحول البونيكالاجين إلى مركب يُسمى «يوروليثين أ»، يُساعد على الحدّ من الالتهابات، وإصلاح تلف الخلايا، وتعزيز توصيل الطاقة إليها.

وكان فريق بحثي بقيادة فينكاتاكريشنا راو جالا، الأستاذ المشارك في قسم علم الأحياء الدقيقة والمناعة ومركز براون للسرطان بجامعة لويفيل الأميركية قد اكتشف كيف يُفعّل المستقلب الميكروبي الطبيعي «يوروليثين أ»، الذي تُنتجه بكتيريا الأمعاء بعد هضم أطعمة مثل الرمان، مساراً وقائياً في الأمعاء قد يُساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء عبر إطلاق الكمية المناسبة من الجزيئات المرتبطة بالحفاظ على وظيفة الأمعاء الطبيعية والمساعدة في إصلاح بطانة الأمعاء، وتقوية الحاجز المعوي، وزيادة إنتاج المخاط الواقي، وتعزيز الدفاعات المضادة للميكروبات، وفق دراستهم، المنشورة الثلاثاء، في دورية «نيتشر».

حبات من الرمان (أ.ب)

وأضاف التقرير أن الرمان يحتوي أيضاً على الإيلاجيتانينات، وهي فئة واسعة من البوليفينولات تُطلق في أثناء عملية الهضم مركباً يُسمى حمض الإيلاجيك، الذي تُحوله بكتيريا الأمعاء إلى «يوروليثين أ»، ثم ينتشر مضاد الأكسدة هذا في مجرى الدم لحماية ودعم الدماغ والقلب والكبد والكليتين والبنكرياس والعضلات.

وبالإضافة إلى ما سبق، يحتوي الرمان أيضاً على الأنثوسيانينات، وهي أصباغ قابلة للذوبان في الماء تُعطي الرمان لونه الأحمر القوي، وهي تنتمي إلى مجموعة من البوليفينولات تُعرف باسم الفلافونويدات، التي تتميز بتأثيرات قوية مضادة للأكسدة.

وأوضح التقرير أنه عند تناول الرمان بانتظام، قد يُساعد الأنثوسيانين في خفض ضغط الدم عن طريق حماية الأوعية الدموية من الإجهاد التأكسدي، والوقاية من داء السكري من النوع الثاني أو علاجه عن طريق تقليل مقاومة الأنسولين، وكذلك تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين عن طريق خفض الكوليسترول الضارّ ورفع مستويات الكوليسترول النافع.

وتساعد الأنثوسيانينات أيضاً على الوقاية من سرطان الجلد عن طريق حجب الأشعة فوق البنفسجية عن سطح الجلد، وكذلك الحفاظ على الوظائف الإدراكية لدى كبار السن أو المصابين بالخرف. ويوجد الأنثوسيانين في الرمان بتركيز أعلى في القشرة، ولكن يُمكن الحصول عليه أيضاً من عصير الرمان.

وتكشف دراسات علمية أن للرمان دوراً محتملاً في دعم امتصاص الحديد وتحسين مؤشرات الدم، ما يجعله عنصراً غذائياً مهماً ضمن النظام الغذائي للأشخاص الذين يعانون نقص هذا المعدن الحيوي.

مضادات الأكسدة الأخرى

وتساعد مضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في الرمان على مكافحة الإجهاد التأكسدي وتوفير العديد من الفوائد الصحية الأخرى.

ويبقى السؤال هو: ما أفضل طريقة للحصول على مضادات الأكسدة من الرمان؟ ويجيب التقرير بأن أفضل طريقة للحصول على أكبر قدر من مضادات الأكسدة من الرمان هي شرب عصير الرمان المعصور على البارد والمُعدّ من الثمرة كاملةً؛ القشرة والبذور واللب الأبيض.

وللحفاظ على القيمة الغذائية للرمان، ينصح التقرير بأن يُحفظ العصير في الثلاجة عند درجة حرارة تتراوح بين 35 و40 درجة فهرنهايت، ويُستهلك خلال 24 إلى 72 ساعة.

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التغذية أميركا
صحتك

الأرق المزمن... العلاجات السلوكية النفسية قبل الأدوية المنومة

الأرق المزمن... العلاجات السلوكية النفسية قبل الأدوية المنومة
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الأرق المزمن... العلاجات السلوكية النفسية قبل الأدوية المنومة

الأرق المزمن... العلاجات السلوكية النفسية قبل الأدوية المنومة

عند التعامل مع «الأرق المزمن» واضطرابات الاستغراق في النوم الصحي، يختلف الأشخاص بين فئة تتعامل مع الأمر «كيفما اتُّفق»، فتلجأ مباشرةً إلى البحث عن أدوية تسهيل النوم وتعتمد على تناولها كحل للمشكلة، وفئة أخرى تبحث عن الحلول المفيدة على المدى البعيد، التي تتعامل مع المشكلة وفق الأدلة العلمية لتعيد التوازن الشامل إلى السلوكيات الصحية اليومية، والنوم من أهمها.

وضمن عدد ديسمبر (كانون الأول) المقبل من «مجلة طب النوم الإكلينيكي Journal of Clinical Sleep Medicine»، سيتم نشر الإرشادات التوجيهية للممارسة الإكلينيكية الصادر عن الأكاديمية الأميركية لطب النوم (AASM) حول العلاج المركّب لاضطراب الأرق (Insomnia) المزمن لدى البالغين. وللأهمية الإكلينيكية لمعالجة حالات الأرق المزمن، أصدرت مجلة طب النوم الإكلينيكي نشراً مبكراً للإرشادات الطبية الجديدة على موقعها الإلكتروني في 14 أبريل (نيسان) الماضي.

والدليل الإرشادي الجديد يُقدّم توصيات بشأن الجمع بين علاجات الأرق المزمن التي تتضمن كلاً من العلاجات السلوكية النفسية (CBT- I) والعلاجات الدوائية المتاحة اليوم، لعلاج اضطراب الأرق المزمن لدى البالغين.

إرشادات حول الأرق

والأرق حالة شائعة، حيث تُشير الأكاديمية الأميركية لطب النوم إلى أن ما بين 30 و35 في المائة من البالغين يُعانون من أعراض أرق عابرة. وبينما يُعاني 20 في المائة منهم من أرق قصير الأمد يستمر لأقل من 3 أشهر، فإن 10 في المائة أخرى منهم تُعاني من اضطراب أرق مزمن (يحدث 3 مرات على الأقل أسبوعياً لمدة 3 أشهر على الأقل). وتشير بعض الدراسات إلى أن ما يصل إلى 75 في المائة البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر، يُعانون من أعراض الأرق.

وقد تشمل أعراض الأرق ما يلي:

- صعوبة النوم.

- صعوبة الاستمرار في النوم.

- الاستيقاظ مبكراً جداً.

ويُؤدي الأرق إلى التعب ويُعوق قدرة الشخص على أداء مهامه اليومية بكفاءة. وقد يكون سبباً أو نتيجة لمشكلات صحية أخرى، ويمكن أن يُصيب أي شخص.

وقال الدكتور دانيال ج. بويس، أستاذ الطب النفسي في جامعة بيتسبرغ، والباحث الرئيسي في وضع هذه التوصيات الحديثة: «العلاج السلوكي المعرفي للأرق (CBT- I) وحده هو العلاج الأولي الأكثر فاعلية للأرق. ومع ذلك، قد يُوفر استخدام الأدوية مع العلاج السلوكي المعرفي للأرق فائدة طفيفة لبعض النتائج المُحددة، مثل إجمالي وقت النوم. وتهدف هذه التوصيات إلى دعم اتخاذ قرارات مدروسة تُركز على المريض بدلاً من اتباع نهج واحد يناسب الجميع».

واستناداً إلى الأدلة العلمية المتوفرة اليوم، تضمنت الإرشادات الجديدة للأكاديمية الأميركية لطب النوم النقاط المهمة التالية:

- استخدام العلاج المُركّب، الذي يجمع بين العلاج السلوكي المعرفي للأرق والأدوية، بدلاً من استخدام الأدوية وحدها، نظراً لما يُظهره ذلك من تحسّن ملحوظ في نتائج النوم الرئيسية لدى المرضى.

- حذرت الإرشادات من استخدام العلاج المُركّب (المتضمن تناول أدوية تسهيل النوم «sleeping pills» من البداية) بدلاً من العلاج السلوكي المعرفي للأرق وحده، إذ غالباً ما يُحقق العلاج السلوكي النفسي وحده تحسّناً ملحوظاً ومستداماً دون المخاطر الإضافية المرتبطة بالعلاج الدوائي.

- شددت التوصيات على أهمية المشاركة في اتخاذ القرار، مع مراعاة قيم المريض وأهداف العلاج وتفضيلاته، عند اختيار استراتيجية علاج الأرق.

«العلاج السلوكي المعرفي للأرق»

ووفق توضيحات الأكاديمية الأميركية لطب النوم وجمعية طب النوم السلوكي (SBSM) فإن «العلاج السلوكي المعرفي للأرق» هو برنامج منظم قائم على الأدلة، مصمَّم لعلاج اضطرابات النوم المزمنة من خلال معالجة الأفكار والعادات والروتينات التي تعوق النوم. ويُوصى به على نطاق واسع كخط علاج أول للأرق، وغالباً ما يُفضّل على أدوية النوم.

ويستغرق العلاج السلوكي المعرفي للأرق عادةً من 6 إلى 8 جلسات، إما مع معالج مرخَّص وإما من خلال برامج رقمية. ويركز على مجالين أساسيين:

- العلاج السلوكي Behavioral Therapy: إعادة بناء دوافع النوم الصحية وتدريب الدماغ على ربط السرير بالنوم (وليس القلق أو الإحباط).

- العلاج المعرفي Cognitive Therapy: تحديد وتغيير الأفكار السلبية أو المقلقة أو غير الواقعية المتعلقة بالنوم والتي تُبقي الشخص مستيقظاً.وتركز خطة العلاج السلوكي المعرفي للأرق النموذجية على عدة تقنيات رئيسية، تشمل:

- التحكم في المحفزات Stimulus Control: تعلم قواعد صارمة بشأن ضبط بيئة غرفة النوم. وعلى سبيل المثال، يجب استخدام السرير للنوم والجماع فقط. وإذا لم يستطع الشخص النوم خلال 20 دقيقة من وجوده على السرير، فعليه أن ينهض من السرير ولا يعود إليه إلا عندما يشعر بالتعب والرغبة في النوم.

- تقييد النوم Sleep Restriction: التقليل المؤقت من الوقت الذي يقضيه الشخص في السرير ليتناسب مع مقدار النوم الفعلي الذي يحصل عليه، مما يعزز دافعه الطبيعي للنوم. ومع تحسن كفاءة النوم، يزداد وقت البقاء في السرير تدريجياً.

- إعادة البناء المعرفي Cognitive Restructuring: يساعد المعالجون على مواجهة القلق المرتبط بالنوم لدى الشخص وحلقات التفكير السلبية عنده (مثل: «إذا لم أنم الليلة، فسيكون غداً سيئاً»)، واستبدال معتقدات أكثر عقلانية وهدوءاً بها.

- «نظافة النوم» Sleep Hygiene: إرشادات حول كيفية تأثير النظام الغذائي والكحول والكافيين والتمارين الرياضية ووقت استخدام الشاشات، على كفاءة عمل الساعة البيولوجية وجودة النوم لدى الشخص.

- التدريب على الاسترخاء Relaxation Training: تقنيات مثل العمل على استرخاء العضلات التدريجي والتخيل الموجه والتنفس العميق لتهدئة التوتر الجسدي والذهني قبل النوم.

وعلى عكس الحبوب المنومة - التي غالباً ما تُخفي الأعراض فقط- يوفر العلاج السلوكي المعرفي للأرق تحسينات مستدامة وطويلة الأمد لأنه يعلم الشخص مهارات إدارة عادات النوم بشكل مستقل.

وما تجدر ملاحظته أن سبب التوصية الإكلينيكية بالعلاج السلوكي المعرفي للأرق بوصفه خياراً علاجياً أولياً بديلاً عن التوجه المباشر لتناول الحبوب المنومة، هو أنه يُدرّب الدماغ على النوم بشكل طبيعي. ويحقق الأهداف التالية:

- تقديم نتائج دائمة: بينما تُؤتي الحبوب المنومة مفعولها فقط في أثناء تناولها، يُرسّخ العلاج السلوكي المعرفي للأرق عادات مستدامة طويلة الأمد. وعادةً ما يستمر التحسّن لفترة طويلة بعد انتهاء العلاج، مما يمنع الانتكاسات.

- لا آثار جانبية ولا إدمان: قد تُسبّب الأدوية المنومة الشعور المتواصل بالنعاس في أثناء النهار (مما قد يُخلّ بالقدرات الذهنية في أثناء العمل الوظيفي أو قيادة السيارة)، ومشكلات في الذاكرة، والإدمان، وأعراض الانسحاب Withdrawal Symptoms (عند التوقف عن تناولها نتيجة عدم توفرها)، واختلال التوازن (مما قد يسبب حوادث السقوط والإصابات الناجمة عنه). أما العلاج السلوكي المعرفي للأرق فهو خالٍ تماماً من الأدوية وليس له أي آثار جانبية جسدية ضارة.

- يعالج السبب الجذري: فالأدوية تُخفي الأعراض فقط. أما العلاج السلوكي المعرفي للأرق فيعالج الأفكار السلبية المتكررة (كالقلق من قلة النوم) والسلوكيات (مثل قضاء وقت طويل مستيقظاً في السرير) التي تغذي الأرق المزمن.

علاج الأرق بـ«تقييد النوم»

يميل بعض الأشخاص المصابين بالأرق المزمن إلى البقاء في السرير لفترات طويلة خلال ليلة مُملة من قلة النوم. وهذا بدوره يُصعّب عليهم النوم في الوقت المناسب أو النوم طوال الليل.

ويهدف علاج الأرق بـ«تقييد النوم Sleep Restriction Therapy» إلى كسر هذه الحلقة واستعادة أنماط النوم الصحية لدى الأشخاص المصابين بالأرق المزمن. وغالباً ما يكون ضمن مكونات العلاج السلوكي المعرفي للأرق (CBT- I)، والذي يستخدم مزيجاً من الأساليب لمعالجة السلوكيات وأنماط التفكير التي تؤدي إلى اضطراب النوم المزمن.

وعلاج تقييد النوم هو عملية متعددة المراحل، تمتد لعدة أسابيع، حيث يتم في البداية تقييد الوقت الذي يقضيه الشخص في السرير ليلاً، ثم زيادة هذا الوقت تدريجياً. وتهدف هذه العملية إلى زيادة كفاءة النوم -أي نسبة الوقت الذي يقضيه الشخص نائماً إلى الوقت الذي يقضيه في السرير مستيقظاً- وضمان حصوله على القدر الكافي من النوم. ويجب على المشاركين في علاج تقييد النوم الاحتفاظ بمفكرة نوم والالتزام بدقة بجداول النوم المحددة في العلاج.

وعلى الرغم من أن علاج تقييد النوم يُصمَّم خصيصاً لمعالجة المشكلات الفردية وتلبية الاحتياجات الفردية، فإنه يتبع نفس الخطوات الأربع بغض النظر عن الشخص الذي يستخدمه. وهذه الخطوات الأربع هي:

• الخطوة 1: استخدم مفكرة نوم لتسجيل إجمالي وقت النوم (TST) والوقت الذي تقضيه في السرير (TIB) يومياً لمدة أسبوع إلى أسبوعين. ثم، احسب كفاءة النوم بقسمة متوسط إجمالي وقت النوم على متوسط الوقت الذي تقضيه في السرير وضرب الناتج في 100. وعلى سبيل المثال، إذا كنت تنام بمعدل 6.5 ساعة في الليلة ولكنك تبقى في السرير بمعدل 9 ساعات في الليلة، فإن كفاءة نومك هي 72 في المائة. إذا كانت كفاءة نومك أقل من 85 في المائة، فانتقل إلى الخطوة التالية.

• الخطوة 2: حدد وقت نوم واستيقاظ يُبقيك في السرير لمتوسط إجمالي وقت النوم المحسوب في الخطوة 1. وعلى سبيل المثال، إذا كنت تنام في المتوسط 6.5 ساعة في الليلة، فيمكنك تحديد وقت نومك الساعة 11:30 مساءً ووقت استيقاظك الساعة 6 صباحاً. وإذا كنت تنام أقل من ست ساعات في المتوسط، فخطِّط للبقاء في السرير لمدة ست ساعات. وخلال الأسبوع اللاحق، التزم تماماً بجدول النوم هذا. انهض من السرير عند رنين المنبه، ولا تأخذ قيلولة خلال النهار. ودوّن ملاحظاتك في مفكرة النوم خلال هذه الفترة.

• الخطوة 3: استخدم مفكرة النوم لحساب متوسط إجمالي وقت النوم، ومتوسط وقت النوم في السرير، وكفاءة النوم للأسبوع الماضي. ستحدد نتائجك خطوتك التالية:

- كفاءة النوم (أقل من 85 في المائة): إذا كانت كفاءة نومك ضمن هذا النطاق ولا تشعر بالنعاس، فعدّل وقت نومك أو استيقاظك لتقليل وقت نومك في السرير بمقدار 15 دقيقة. وعلى سبيل المثال، يمكنك النوم في الساعة 11:45 مساءً بدلاً من 11:30 مساءً، والاستيقاظ في الساعة 6 صباحاً.

- كفاءة النوم (85 - 90 في المائة): إذا كانت كفاءة نومك ضمن هذا النطاق، فحافظ على جدول نومك.

- كفاءة النوم (أكثر من 90 في المائة): إذا كانت كفاءة نومك ضمن هذا النطاق، ولا تشعر بأنك حصلت على قسط كافٍ من النوم، فعدّل جدول نومك لتمنح نفسك 15 دقيقة إضافية في السرير. على سبيل المثال، يمكنك النوم في الساعة 11:15 مساءً بدلاً من 11:30 مساءً، والاستيقاظ في الساعة 6 صباحاً. والتزم بهذا الجدول بدقة، وسجّل ملاحظاتك في مفكرة النوم للأسبوع المقبل.

• الخطوة 4: كرر الخطوة 3 حتى تشعر بالراحة التامة طوال اليوم وتكون راضياً عن جودة نومك.

* استشارية في الباطنية

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تحذيرات طبية من مخاطر التصفح المستمر لمقاطع الفيديو القصيرة

تحذيرات طبية من مخاطر التصفح المستمر لمقاطع الفيديو القصيرة
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تحذيرات طبية من مخاطر التصفح المستمر لمقاطع الفيديو القصيرة

تحذيرات طبية من مخاطر التصفح المستمر لمقاطع الفيديو القصيرة

كشفت دراسة حديثة لباحثين من جامعة بايرويت University of Bayreuth في ألمانيا، ونُشرت في النصف الأول من شهر يونيو (حزيران) الحالي، في «المجلة الأوربية للطب النفسي للأطفال والمراهقين» (The journal European Child & Adolescent Psychiatry)، عن المخاطر المترتبة على التصفح المستمر لمقاطع الفيديو القصيرة؛ لأنها تزيد من قلة الانتباه والتوتر في المراهقين والشباب.

آثار صحية سلبية

حذَّرت الدراسة، من خطورة التعامل باستهانة مع الآثار الصحية الخطيرة لمشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة على الأطفال والمراهقين، خاصة مع الزيادة الكبيرة في أعداد المراهقين الذين يشاهدون هذه المقاطع على مستوى العالم، وفي خلال عام 2023، كان أكثر من ربع مستخدمي منصة «تيك توك» تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، وذلك على الرغم من القيود العمرية لهذه التطبيقات.

فحص الباحثون ما يزيد على 1500 مجموعة من البيانات، تم أخذها من 42 دراسة حول العالم، تناولت تأثير الوسائط الرقمية على الأطفال، في الفترة من عام 2015 إلى عام 2025، حيث تعكس هذه الفترة الزمنية ظهور منصات الفيديوهات القصيرة واسعة النطاق. وضمت تلك الدراسات نحو 47 ألف مشارك، وكان متوسط أعمارهم نحو 16.8 سنة تقريباً، وتناولت هذه الدراسات الأطراف المختلفة التي تستخدم الوسائط الرقمية سواء الأطفال أو الآباء، في المنازل والمدارس والنوادي وأماكن تجمعات الشباب.

شملت الدراسات، الفحوص التشخيصية المختلفة، التي رصدت التأثير العضوي لهذه الفيديوهات على بنية المخ والجهاز العصبي، خاصة كهربائية المخ عن طريق رسم المخ (EEG)، بالإضافة إلى رصد نشاط المخ عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).

وركزت الدراسة بشكل أساسي، على ثلاثة مكونات لمعرفة سبب تعلق المراهقين بهذه الفيديوهات، وهذه المكونات، شملت «السرعة» و«التمرير اللانهائي» و«تنسيق الخوارزميات شديد التخصص»؛ لأن سرعة عرض المحتوى ترتبط بضعف الذاكرة المستقبلية، أما تنسيق الخوارزميات المتخصص فيؤدي إلى التعلق، وإهدار الوقت، والتمرير اللانهائي يضمن استمرارية الاستخدام لعدم وجود إشارات التوقف الطبيعية، وهو نمط تصميم يطيل جلسات المستخدم.

ثبَّت الباحثون جميع العوامل التي يمكن أن تؤثر في النتيجة النهائية، مثل الجنس، والعمر، والبلد الذي أُجريت فيه كل دراسة، المنصة المحددة التي تم فحصها، والخلفية الثقافية للمشاركين، ومستوى تعليمهم.

وأظهرت النتائج، أن الاستخدام المكثف وغير المنظم للفيديوهات القصيرة، يرتبط بمجموعة من الآثار الصحية السلبية، زيادة طفيفة إلى متوسطة في قلة الانتباه، والاندفاع وضعف ضبط النفس، وانخفاض متوسط في الذاكرة العاملة، وارتفاع متوسط في مستويات القلق، والاكتئاب، والتوتر، وزيادة ملحوظة في أعراض الإدمان.

وقال الباحثون، إن تعبير «الاستخدام المكثف» يطلق على تصفح الفيديوهات القصيرة لمدة أربع ساعات أو أكثر يومياً، في حين يشير تعريف «الاستخدام غير المنظم» إلى تصفح الفيديوهات القصيرة دون اتباع روتين محدد؛ ما يسبب خللاً في أوقات النوم أو فترات الراحة.

مخاطر الفيديوهات القصيرة

وقد تضاعفت معدلات الإدمان الشديد من المرحلة الإعدادية إلى الثانوية، وتضاعفت ثلاث مرات في الجامعة حيث بلغت نسبتها 53 في المائة، وربما يكون ذلك بسبب الضغط الأكاديمي، واستخدم الباحثون تعبير «غير مدمن» لمن يقضون أقل من ساعة واحدة يومياً، «مدمن بشكل طفيف» من ساعة إلى ساعتين يومياً، و«مدمن بشكل حاد» أكثر من 3 ساعات يومياً.

تأتي أهمية هذه الدراسة، من أنها تُعدّ من أوليات الدراسات المعنية بدراسة مخاطر تصميم الفيديوهات القصيرة، على الوظائف العصبية والمعرفية والعاطفية لدى المراهقين، حيث تبحث إذا كان تصميم هذه الفيديوهات تحديداً وليس محتواها فقط، هو المسؤول الأساسي عن مخاطرها الصحية.

أكدت الدراسة، وجود فرق كبير واختلاف جوهري، بين تصميم الفيديوهات القصيرة وبين تصميم بقية المواد المرئية الأخرى، مثل التلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي التقليدية وحتى مواقع الفيديو التي تعرض مادة طويلة أو متوسطة الطول؛ لأن هذه المواد تشبه المادة الفيلمية العادية وتحتاج متابعتها إلى فترة طويلة وتركيز.

في المقابل، تتميز المنصات التي تقوم بعرض الفيديوهات القصيرة، بمحتوى سريع التغير، في معظم الأحوال لا يتعدى نصف دقيقة؛ ما يحفز نظام المكافأة في المخ خلال وقت قصير جداً، وأيضاً تختلف هذه الفيديوهات المتتابعة، في امتلاكها تنظيماً خوارزمياً معيناً يصنع تفضيلات شخصية للغاية؛ ما يجعل المراهق يفضلها على أي محتوى آخر، على عكس معظم الوسائط الرقمية التقليدية.

ونصحت الدراسة، بضرورة التعامل مع هذه الفيديوهات بشكل مختلف تماماً، عن التوصيات العامة التي تنصح بتقليل وقت الشاشات فقط، بدون تقديم بدائل عملية للمراهقين. وعلى سبيل المثال، فالمراهق الذي يتابع منافسة رياضية على الإنترنت، يمكن أن تمتد إلى ساعة أو ساعة ونصف الساعة، لا يختلف عن أي مراهق، يتابع مادة درامية على التلفزيون إلا في نوعية الوسيط المستخدم، في حين المراهق المتابع لهذه الفيديوهات يشاهد ما يقرب من مائة فيديو خلال الساعة الواحدة.

وتكون الاستجابة للفيديوهات القصيرة في مرحلتي الطفولة والمراهقة، أكبر على المستوى العاطفي؛ لأن آليات معالجة نظام المكافأة، وتنظيم الانتباه، والتحكم الذاتي لا تزال في طور النمو، لأن للتعرض المتكرر لمحتوى سريع التغير، يغير حساسية المكافأة، والانتباه، والتفاعل بمرور الوقت.

حددت الدراسة أيضاً، آليات لوقاية المراهقين من هذه المخاطر، من خلال توفير بيئة اجتماعية داعمة، وروتين للتعامل الرقمي محدد وثابت؛ لأن الإفراط في التحفيز السمعي البصري في المراحل المبكرة من العمر يمكن أن يُعيد تشكيل السلوك وبنية المخ.

* استشاري طب الأطفال

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