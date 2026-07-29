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توقيت تناول الطعام قد يحافظ على صحة الدماغ مع التقدم في العمر

توقيت تناول الوجبات يلعب دوراً كبيراً في تعزيز صحة الدماغ (رويترز)
توقيت تناول الوجبات يلعب دوراً كبيراً في تعزيز صحة الدماغ (رويترز)
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توقيت تناول الطعام قد يحافظ على صحة الدماغ مع التقدم في العمر

توقيت تناول الوجبات يلعب دوراً كبيراً في تعزيز صحة الدماغ (رويترز)
توقيت تناول الوجبات يلعب دوراً كبيراً في تعزيز صحة الدماغ (رويترز)

كشفت دراسة حديثة أن توقيت تناول الطعام قد يكون عاملاً مهماً في الحفاظ على وظائف الدماغ مع التقدم في العمر، مشيرة إلى أن حصر تناول الوجبات خلال فترة تتراوح بين 8 و9 ساعات يومياً، مع التوقف عن الأكل قبل النوم بأربع ساعات، قد يسهم في تحسين الذاكرة والقدرات الذهنية لدى كبار السن.

وحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، فقد شملت الدراسة 47 امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و79 عاماً، ويعانين من زيادة الوزن أو السمنة، وشاركن في برنامج لإنقاص الوزن استمر ستة أشهر.

وطُلب من جميع المشاركات خفض استهلاكهن اليومي من السعرات الحرارية بمقدار 500 سعرة، بينما التزمت 26 امرأة أيضاً بتناول جميع وجباتهن خلال فترة لا تتجاوز 9 ساعات يومياً، في حين واصلت المجموعة الأخرى تناول الطعام على مدار نحو 12 ساعة يومياً.

وكانت المشاركات في مجموعة تقييد وقت تناول الطعام يتناولن وجباتهن غالباً بين الساعة 10 صباحاً و6 مساءً، أي خلال نحو ثماني ساعات يومياً.

وأظهرت النتائج أن المجموعتين فقدتا الوزن نفسه تقريباً، بمتوسط بلغ نحو سبعة كيلوغرامات لكل مجموعة، إلا أن المشاركات اللاتي التزمن بتناول الطعام لفترة تتراوح بين 8 و9 ساعات يومياً حققن نتائج أفضل بشكل ملحوظ في اختبارات التخطيط المكاني وحل المشكلات.

كما ارتكبن عدداً أقل من الأخطاء في الاختبارات التي تقيس الذاكرة والتعلم، مقارنة بالمجموعة الأخرى.

وأشار الباحثون إلى أن السمنة تُعد من عوامل خطر التراجع المعرفي، إذ يسهم تراكم الدهون في زيادة الالتهابات التي قد تؤثر سلباً في صحة الدماغ، ولذلك فإن فقدان الوزن يساعد بالفعل في تقليل هذا الخطر.

لماذا يؤثر توقيت الطعام في الدماغ؟

يرى الباحثون أن تحسن وظائف الدماغ قد يرتبط بتفاعل عدة عوامل، من بينها توافق مواعيد تناول الطعام مع الساعة البيولوجية للجسم، وتقليل الالتهابات، وتحسين الصحة الأيضية والقدرة على حرق الدهون، إلى جانب تنشيط المسارات الحيوية المسؤولة عن استشعار العناصر الغذائية والاستجابة لها.

وأوضحوا أن هذه الدراسة كانت محدودة من حيث عدد المشاركين، مؤكدين الحاجة إلى دراسات أكبر للتحقق مما إذا كانت هذه الفوائد تنطبق على شرائح أوسع من السكان، وفهم الآليات التي تجعل توقيت تناول الطعام يؤثر في صحة الدماغ.

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الصحة مشاكل صحية طعام أطعمة صحية الشيخوخة العالم

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