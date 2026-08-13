المشي 10 دقائق بعد الأكل... عادة بسيطة قد تساعد على خفض سكر الدم

قد يبدو المشي بعد تناول الطعام مجرد وسيلة خفيفة للحركة، لكنه قد يكون أكثر فائدة مما نتوقع، خصوصاً فيما يتعلق بسكر الدم. وتشير أبحاث إلى أن ممارسة نشاط بدني خفيف، مثل المشي، بعد الوجبة يمكن أن تحد من الارتفاع الذي يحدث في مستوى الغلوكوز بعد تناول الطعام.

واللافت أن الأمر لا يحتاج بالضرورة إلى تمرين طويل؛ فقد وجدت دراسة أن 10 دقائق من المشي المعتدل بعد كل وجبة ساعدت على خفض مستويات الغلوكوز بعد العشاء مقارنة بعدم ممارسة النشاط.

لماذا يساعد المشي بعد الأكل على الحد من ارتفاع سكر الدم؟

عند تناول الطعام، ولا سيما الوجبات الغنية بالكربوهيدرات، يتحول جزء من هذه الكربوهيدرات إلى غلوكوز، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

وعندما تبدأ العضلات في العمل أثناء المشي، فإنها تحتاج إلى الطاقة، ويمكنها استخدام الغلوكوز الموجود في الدم لتوفير جزء من هذه الطاقة. ونتيجة لذلك، قد يساعد تحريك العضلات بعد الوجبة على الحد من ارتفاع سكر الدم.

وتشير مراجعة منهجية وتحليل شمل ثماني تجارب عشوائية إلى أن ممارسة الرياضة بعد تناول الطعام كان لها تأثير أفضل على ارتفاع سكر الدم بعد الوجبة مقارنة بممارسة الرياضة قبل الأكل أو عدم ممارسة النشاط، كما كان توقيت النشاط قريباً من الوجبة عاملاً مؤثراً في الاستجابة.

10 دقائق قد تكون كافية لتقليل ارتفاع السكر

لا يعني ذلك أن المشي لمدة 10 دقائق يعادل ممارسة الرياضة لفترة أطول من حيث جميع الفوائد الصحية، لكنه قد يكون طريقة عملية للتعامل مع ارتفاع الغلوكوز بعد الوجبات.

وفي دراسة على بالغين أصحاء وغير نشطين بما يكفي، أدى المشي المعتدل لمدة 10 دقائق بعد كل وجبة، بدءاً بعد نحو 30 دقيقة من تناولها، إلى خفض مستويات الغلوكوز بعد العشاء مقارنة بعدم ممارسة الرياضة. وكانت الفائدة مشابهة تقريباً لما تحقق من جلسة واحدة استمرت 30 دقيقة بعد وجبة المساء.

وهذا يجعل المشي القصير خياراً بسيطاً يمكن إدراجه في الروتين اليومي، خصوصاً لمن يجدون صعوبة في تخصيص وقت طويل للتمارين.

الفائدة قد تكون أكبر بعد الوجبات الغنية بالكربوهيدرات

تزداد أهمية التحكم في الارتفاع الحاد لسكر الدم بعد تناول الوجبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات.

وأظهرت أبحاث أن المشي بعد وجبة عالية الكربوهيدرات يمكن أن يقلل من ذروة ارتفاع الغلوكوز مقارنة بالجلوس دون نشاط. وفي إحدى الدراسات، كان المشي أكثر فاعلية في تحسين استجابة سكر الدم بعد الوجبة من بعض أشكال النشاط الأخرى التي تمت مقارنتها.

لذلك، يمكن أن يكون المشي لمدة 10 دقائق بعد وجبة غنية بالكربوهيدرات، مثل وجبة تحتوي على الأرز أو المعكرونة أو الخبز، عادة مفيدة ضمن نمط حياة صحي.

لماذا يهم توقيت المشي؟

لا يتعلق الأمر بالحركة وحدها، بل بتوقيت الحركة بالنسبة إلى الوجبة.

فقد خلصت مراجعة علمية إلى أن ممارسة النشاط بعد تناول الطعام، خصوصاً عندما تكون قريبة من وقت الوجبة، تحقق تأثيراً أفضل على ارتفاع سكر الدم مقارنة بتأخير النشاط لفترة أطول أو ممارسته قبل تناول الطعام.

كما تشير بيانات الجمعية الأميركية للسكري إلى أن كسر فترات الجلوس الطويلة بنشاط خفيف يمكن أن يساعد على تحسين مستويات الغلوكوز بعد الوجبات.

ماذا تفعل إذا لم تستطع المشي بعد كل وجبة؟

يمكن تقسيم النشاط إلى فترات قصيرة بدلاً من محاولة تخصيص جلسة طويلة للرياضة.

فقد وجدت دراسة لدى أشخاص أكبر سناً معرضين لاضطراب تحمل الغلوكوز أن ثلاث جولات من المشي لمدة 15 دقيقة بعد الوجبات حسّنت التحكم في سكر الدم على مدار 24 ساعة، وكانت أكثر فاعلية في خفض سكر الدم بعد العشاء من جلسة واحدة طويلة من المشي في الصباح أو بعد الظهر.

وهذا يشير إلى أن الحركة القصيرة والمتكررة بعد الوجبات قد تكون استراتيجية عملية لتحسين التحكم في الغلوكوز.

هل المشي بعد الأكل يغني عن علاج السكري؟

لا. المشي بعد الوجبات يمكن أن يكون جزءاً من أسلوب حياة صحي، لكنه ليس بديلاً عن الإنسولين أو أدوية السكري أو الخطة العلاجية التي يحددها الطبيب.

وتشير الأدلة إلى أن النشاط البدني المنتظم، بما في ذلك المشي، يمكن أن يساعد على تحسين التحكم في سكر الدم، لكن تأثيره يعتمد على الحالة الصحية للشخص وشدة النشاط وتوقيته ونمطه الغذائي.

الخلاصة

قد تكون 10 دقائق فقط من المشي بعد تناول الطعام خطوة بسيطة تساعد على الحد من ارتفاع سكر الدم بعد الوجبة، خصوصاً عندما تأتي الحركة قريباً من وقت تناول الطعام. وتزداد أهمية هذه العادة ضمن نمط حياة متكامل يشمل التغذية المتوازنة والنشاط البدني المنتظم.

وبدلاً من الجلوس مباشرة بعد تناول الطعام، قد يكون المشي الخفيف لمدة 10 دقائق عادة صغيرة ذات فائدة كبيرة لسكر الدم.