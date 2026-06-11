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صحتك

5 طرق فعّالة لبناء القوة دون الحاجة إلى صالة رياضية

رجل يجري تمارين رياضية داخل منزله (بيكسلز)
رجل يجري تمارين رياضية داخل منزله (بيكسلز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

5 طرق فعّالة لبناء القوة دون الحاجة إلى صالة رياضية

رجل يجري تمارين رياضية داخل منزله (بيكسلز)
رجل يجري تمارين رياضية داخل منزله (بيكسلز)

يسعى كثيرون إلى بناء القوة البدنية والحفاظ على لياقتهم، لكنهم يعتقدون أن تحقيق ذلك يتطلب بالضرورة الاشتراك في صالة رياضية مجهزة. في الواقع، هذا الاعتقاد ليس دقيقاً تماماً؛ إذ يمكن، بقليل من الإبداع وبعض الأدوات البسيطة في أحيان كثيرة، الحصول على تمارين فعّالة تحقق فوائد مماثلة لتلك التي توفرها الصالات الرياضية، وذلك وفقاً لما أورده موقع «هيلث».

1. تمارين وزن الجسم

تشير الأبحاث إلى إمكانية بناء العضلات وتعزيز القوة من خلال تمارين تعتمد على وزن الجسم كمقاومة، مثل القرفصاء، والاندفاع، وتمارين الضغط، والبلانك.

ومن أبرز مزايا هذا النوع من التمارين أنه لا يتطلب معدات أو مساحة كبيرة، ما يتيح ممارسته في أي مكان، سواء في المنزل أو الحديقة أو حتى في غرفة الفندق.

ورغم ذلك، يُعدّ عدم القدرة على زيادة الأوزان تدريجياً، كما هو الحال في تمارين الأثقال، من أبرز التحديات المرتبطة بتمارين وزن الجسم. ومع ذلك، يبقى من الضروري الاستمرار في تحدي الجسم مع تطور مستواه، وهو ما يُعرف بمبدأ «التحميل التدريجي»، الذي يُعدّ أساساً لتحسين القوة بمرور الوقت.

2. الاستثمار في الأوزان الحرة (الدمبل)

بينما قد يجد البعض صفوف أجهزة الأثقال في الصالات الرياضية محفّزة، قد يشعر آخرون بالرهبة منها. وفي هذه الحالة، تُعدّ الأوزان الحرة، مثل الدمبل، خياراً عملياً وفعّالاً لبناء القوة في المنزل.

وتشير مراجعة بحثية أُجريت عام 2023 إلى عدم وجود فروق جوهرية في القوة أو زيادة الكتلة العضلية بين من استخدموا الأجهزة الرياضية ومن تدربوا بالأوزان الحرة.

ولمن يرغب في التدريب المنزلي باستخدام الدمبل، يُنصح بالاستثمار في مجموعة متنوعة من الأوزان (خفيفة، ومتوسطة، وثقيلة). ويمكن معرفة الوزن المناسب عندما يصبح إكمال آخر تكرارين في التمرين صعباً بشكل ملحوظ.

تتوفر برامج تدريب عديدة عبر الإنترنت، لكن يمكن البدء بسلسلة من التمارين الأساسية، مثل القرفصاء بالأوزان، والرفعة الميتة، والضغط العلوي. وتستهدف هذه التمارين مختلف مجموعات العضلات الرئيسية، التي يُفضّل تدريبها مرتين أسبوعياً على الأقل.

3. استخدام أحزمة المقاومة

على الرغم من فعالية الأوزان الحرة، فإنها قد تكون ثقيلة وصعبة النقل، كما أنها تشغل مساحة تخزين كبيرة، وقد لا تناسب بعض الفئات، مثل كبار السن أو المبتدئين. وهنا تبرز أحزمة المقاومة كبديل عملي ومناسب.

تتميز هذه الأحزمة بسهولة حملها، وانخفاض تكلفتها، وتوفرها بدرجات مختلفة من الشدّ. وبعضها مزوّد بمقابض أو أشرطة لاصقة لتسهيل الاستخدام، في حين يأتي بعضها الآخر على شكل شرائط مطاطية مرنة.

عند استخدام أحزمة المقاومة، تعمل العضلات على مقاومة قوة الشدّ الناتجة عن تمدد الحزام، وكلما زاد التمدد، زادت شدة التمرين. ويؤدي ذلك إلى تحقيق مكاسب في القوة مشابهة لتلك الناتجة عن استخدام الأثقال التقليدية.

وتتنوع طرق استخدامها؛ فعلى سبيل المثال، يمكن وضع الحزام فوق الركبتين والمشي جانبياً في وضعية القرفصاء لتقوية عضلات الساقين. كما يمكن أداء تمارين للجزء العلوي من الجسم وعضلات البطن من خلال تثبيت الحزام وسحبه أثناء أداء وضعيات مختلفة.

عند استخدام أحزمة المقاومة تعمل العضلات على مقاومة قوة الشدّ الناتجة عن تمدد الحزام (بيكسلز)

4. ممارسة التمارين في الأماكن المفتوحة

إذا كنت لا تفضل الصالات الرياضية، ولا ترغب في ممارسة التمارين داخل المنزل، فإن الحدائق العامة تمثل خياراً مثالياً؛ إذ تحتوي العديد منها على معدات رياضية خارجية مجانية وفعّالة.

وقد أظهرت إحدى الدراسات أن كبار السن الذين استخدموا هذه المعدات مرتين أسبوعياً لمدة شهرين، حققوا تحسناً ملحوظاً في القوة واللياقة البدنية.

غالباً ما تشمل هذه المساحات أجهزة تعتمد على وزن الجسم، مثل أجهزة المشي الهوائي (الشبيهة بالإليبتيكال)، وقضبان تمارين السحب أو الغطس، وأجهزة تقوية عضلات الجذع. وحتى في حال عدم توفر هذه المعدات، يمكن استغلال مرافق الملاعب بطرق مبتكرة، مثل استخدام قضبان التسلق لتمارين القبضة والكتفين والبطن، أو أداء تمارين الضغط مع رفع القدمين.

5. تجربة تمارين البيلاتس

يُعدّ البيلاتس على البساط من الأنظمة التدريبية التي تركز على تقوية عضلات الجذع، وتعزيز استقرار العمود الفقري، وتحسين التحكم في التنفس.

ولا يتطلب هذا النوع من التمارين سوى بساط مريح وبعض الأدوات البسيطة الاختيارية؛ ما يجعله خياراً مناسباً للتمرين في المنزل.

وقد أظهرت دراسات تحليلية أن ممارسة البيلاتس تسهم في تحسين قوة العضلات، خصوصاً لدى كبار السن، حيث لوحظ تحسن في قوة الأطراف السفلية، والتوازن، والمرونة، ومستوى اللياقة العامة.

وتشمل تمارين البيلاتس حركات أساسية، مثل لفّ الجذع وتمرين الدائرة بالساق الواحدة، وكلاهما يستهدف تقوية عضلات الجذع. وللمبتدئين، تتوفر العديد من البرامج التدريبية عبر الإنترنت التي تساعد على تعلُّم هذه التمارين تدريجياً، بغض النظر عن مستوى الخبرة.

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كيف تتناول بقايا الطعام بأمان؟ خبراء يوضحون القواعد الذهبية

تناول بقايا الطعام قد يكون محفوفاً بالمخاطر إذا لم يتم التعامل معها بطريقة سليمة (بيكسلز)
تناول بقايا الطعام قد يكون محفوفاً بالمخاطر إذا لم يتم التعامل معها بطريقة سليمة (بيكسلز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

كيف تتناول بقايا الطعام بأمان؟ خبراء يوضحون القواعد الذهبية

تناول بقايا الطعام قد يكون محفوفاً بالمخاطر إذا لم يتم التعامل معها بطريقة سليمة (بيكسلز)
تناول بقايا الطعام قد يكون محفوفاً بالمخاطر إذا لم يتم التعامل معها بطريقة سليمة (بيكسلز)

يُعدّ تناول بقايا الطعام من العادات الشائعة التي يلجأ إليها كثيرون، لما توفره من فوائد عملية مثل تقليل النفقات، واستثمار الأطعمة المتبقية بطرق مبتكرة، فضلاً عن دورها في الحدّ من هدر الغذاء. ورغم هذه المزايا، يغفل البعض عن جانب مهم يتمثل في المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بسوء التعامل مع هذه الأطعمة، وهو ما يدفع الخبراء إلى التحذير وشرح الأساليب الصحيحة لتناولها بأمان.

في الواقع، قد يكون تناول بقايا الطعام محفوفاً بالمخاطر إذا لم يتم التعامل معها بطريقة سليمة، إذ تتعرض هذه الأطعمة للبكتيريا الموجودة في البيئة المحيطة. وفي حال عدم تخزينها أو إعادة تسخينها بالشكل الصحيح، فإن ذلك قد يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، والذي قد يكون خطيراً في بعض الحالات، وفقاً لما أوردته صحيفة «إندبندنت».

ومع ذلك، لا يعني هذا ضرورة التوقف عن تناول بقايا الطعام، بل يمكن الاستفادة منها بأمان من خلال الالتزام بقواعد سلامة الغذاء واتباع الإرشادات الصحية المناسبة.

ما المدة المثلى لتبريد أو تجميد بقايا الطعام؟

توجد البكتيريا في كل مكان من حولنا، بما في ذلك المطابخ والأطعمة. وتتكاثر البكتيريا المسببة لفساد الطعام بسرعة كبيرة عند توفر الظروف المناسبة من غذاء ورطوبة ودرجة حرارة، إذ يمكن أن يتضاعف عدد بعضها خلال 20 دقيقة فقط.

لذلك، من الضروري وضع بقايا الطعام في الثلاجة في أسرع وقت ممكن، وبحد أقصى خلال ساعتين من تحضيرها. وتستند هذه التوصية إلى سرعة نمو البكتيريا في درجات الحرارة غير المبردة، حيث يصبح الطعام أقل أماناً كلما طالت مدة بقائه في درجة حرارة تتجاوز 5 درجات مئوية.

كما ينبغي التأكد من تغطية بقايا الطعام بإحكام، باستخدام الأغطية المحكمة أو الغلاف البلاستيكي، لمنع تعرضها للهواء، خصوصاً أن معظم مسببات الأمراض تحتاج إلى الأكسجين للنمو.

ما مدة صلاحية بقايا الطعام في الثلاجة؟

يجب حفظ الثلاجة في درجة حرارة تتراوح بين 0 و5 درجات مئوية، وهي درجة كفيلة بإبطاء نمو بكتيريا التسمم الغذائي.

ويُنصح بتناول بقايا الطعام خلال يومين كحد أقصى، لأن تركها لفترة أطول يمنح البكتيريا الضارة فرصة أكبر للتكاثر. ومن بين هذه البكتيريا «الليستيريا»، التي قد تسبب أعراضاً شبيهة بالإنفلونزا، وتمتاز بقدرتها على النمو حتى في درجات الحرارة المنخفضة داخل الثلاجة، مما يزيد من خطورتها مع مرور الوقت.

وفي حال عدم القدرة على استهلاك بقايا الطعام خلال هذه المدة، يُفضل تجميدها، حيث يمكن حفظها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر عند درجة حرارة -18 مئوية.

كيف يُعاد تسخين بقايا الطعام بشكل آمن؟

عند إعادة تسخين بقايا الطعام، يجب التأكد من تسخينها جيداً حتى تصل الحرارة إلى جميع أجزائها الداخلية. وإذا لم يكن الطعام ساخناً بالكامل، يُفضّل عدم تناوله.

ويُوصى بأن تصل درجة الحرارة الداخلية للطعام إلى 74 درجة مئوية على الأقل. أما بالنسبة للأطعمة السائلة مثل الحساء واليخنات والصلصات، فيُستحسن غليها جيداً مع التقليب لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق، لضمان القضاء على معظم البكتيريا وتعطيل السموم الحساسة للحرارة.

هل يمكن إعادة تسخين بقايا الطعام أكثر من مرة؟

لا يُنصح بإعادة تسخين بقايا الطعام أكثر من مرة، لأن كل عملية تسخين وتبريد متكررة تهيئ بيئة مناسبة لنمو البكتيريا الضارة. ومع تكرار هذه العملية، يصبح من الصعب على الحرارة القضاء على جميع الكائنات الدقيقة عند إعادة التسخين.

لذلك، إذا كنت تتوقع عدم استهلاك الكمية كاملة خلال يومين، فمن الأفضل تقسيم الطعام وتجميد الكمية الزائدة، بدلاً من إعادة تسخينها عدة مرات.

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صحتك

اكتشاف خلايا جديدة يختبئ فيها فيروس نقص المناعة البشرية

يأمل الباحثون أن يؤدي فهم هذه الخلايا الجديدة إلى تقريب العلماء من هدف طال انتظاره يتمثل في التوصل إلى علاج شافٍ لفيروس نقص المناعة البشرية (بيكسباي)
يأمل الباحثون أن يؤدي فهم هذه الخلايا الجديدة إلى تقريب العلماء من هدف طال انتظاره يتمثل في التوصل إلى علاج شافٍ لفيروس نقص المناعة البشرية (بيكسباي)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

اكتشاف خلايا جديدة يختبئ فيها فيروس نقص المناعة البشرية

يأمل الباحثون أن يؤدي فهم هذه الخلايا الجديدة إلى تقريب العلماء من هدف طال انتظاره يتمثل في التوصل إلى علاج شافٍ لفيروس نقص المناعة البشرية (بيكسباي)
يأمل الباحثون أن يؤدي فهم هذه الخلايا الجديدة إلى تقريب العلماء من هدف طال انتظاره يتمثل في التوصل إلى علاج شافٍ لفيروس نقص المناعة البشرية (بيكسباي)

كشفت دراسة صينية حديثة عن نوع جديد من الخلايا المناعية التي يستطيع فيروس نقص المناعة البشرية (إيدز) الاختباء داخلها في حالة خمول، ما يساعده على الإفلات من جهاز المناعة والعلاجات المتوافرة، ويُفسّر استمرار وجوده في الجسم حتى لدى المرضى الذين يخضعون للعلاج لسنوات طويلة، وفق تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسية.

ويعتمد الفيروس منذ المراحل الأولى للإصابة على تكوين ما يُعرف بـ«الخزانات الفيروسية»، وهي خلايا يحتفظ داخلها بمادته الوراثية من دون أن ينشط، ليعود إلى التكاثر سريعاً بمجرد توقف العلاج المضاد للفيروسات. وكان العلماء يعتقدون أن هذه الخزانات تقتصر أساساً على الخلايا اللمفاوية من نوع «CD4» وبعض الخلايا المناعية الأخرى مثل البلعميات.

غير أن الدراسة المنشورة في مجلة «ساينس ترانسليشونال ميديسين» Science Translational Medicine أظهرت أن الفيروس يمكنه أيضاً الاختباء داخل خلايا تحمل خصائص الخلايا اللمفاوية «CD8»، رغم أن الخلايا التي تحمل خصائص «CD8» لا تُعد عادةً هدفاً مباشراً لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية. والأكثر إثارة أن هذه الخلايا ليست أصلية، بل تنشأ نتيجة تحوّل بعض خلايا «CD4» المصابة إلى خلايا تشبه «CD8»، في ظاهرة تعكس مرونة أكبر للخلايا المناعية مما كان يُعتقد سابقاً.

وأثبت الباحثون، من خلال تجارب مخبرية وتحليل عيّنات من مصابين في الصين والولايات المتحدة، أن هذه الخلايا المحوّلة تحتوي على الفيروس الكامن، وأنها ترتبط وراثياً بالخلايا «CD4» التي انحدرت منها، ما يعزز فرضية تحوّلها بعد الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

ويرى العلماء أن هذا الاكتشاف قد يساهم في تطوير استراتيجيات علاجية جديدة تستهدف هذه الخلايا المستترة. ومن أبرز هذه المقاربات تقنية «الصدم والقتل» التي تهدف إلى تنشيط الفيروس الكامن ثم القضاء عليه، أو استراتيجية «التثبيط والإقفال» التي تسعى إلى إبقاء الفيروس خاملاً بشكل دائم حتى من دون الحاجة إلى علاج مستمر.

ويأمل الباحثون أن يؤدي فهم هذه الخلايا الجديدة إلى تقريب العلماء من هدف طال انتظاره، يتمثل في التوصل إلى علاج شافٍ لفيروس نقص المناعة البشرية.

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صحتك

4 إضافات تفسد فوائد قهوة الصباح

السكر يُعد من أكثر الإضافات شيوعاً في القهوة لكنه قد يكون من أكثرها ضرراً على المدى الطويل (بيكسلز)
السكر يُعد من أكثر الإضافات شيوعاً في القهوة لكنه قد يكون من أكثرها ضرراً على المدى الطويل (بيكسلز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

4 إضافات تفسد فوائد قهوة الصباح

السكر يُعد من أكثر الإضافات شيوعاً في القهوة لكنه قد يكون من أكثرها ضرراً على المدى الطويل (بيكسلز)
السكر يُعد من أكثر الإضافات شيوعاً في القهوة لكنه قد يكون من أكثرها ضرراً على المدى الطويل (بيكسلز)

يُعدّ فنجان القهوة الصباحي طقساً يومياً لا غنى عنه لدى كثيرين، فهو يمنح دفعة من النشاط والتركيز لبدء اليوم. ورغم ما تحمله القهوة من فوائد صحية محتملة، فإن هذه الفوائد قد تتراجع أو تختفي تماماً حسب ما نضيفه إليها. فبعض المكونات الشائعة قد تحوّل هذا المشروب البسيط إلى مصدر لسعرات حرارية زائدة أو مواد قد تؤثر سلباً في الصحة.

لذلك، لا يتعلق الأمر بالقهوة نفسها بقدر ما يتعلق بطريقة تحضيرها. وفيما يلي أربعة مكونات يُفضَّل تجنب إضافتها إلى قهوتك، إلى جانب بعض البدائل الصحية، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث»:

1. السكر

يُعدّ السكر من أكثر الإضافات شيوعاً في القهوة، لكنه قد يكون من أكثرها ضرراً على المدى الطويل. فقد أشار تحليل بحثي أُجري عام 2023 إلى أن إضافة ملعقة صغيرة واحدة فقط من السكر يومياً إلى القهوة ترتبط بزيادة تدريجية في الوزن على مدى أربع سنوات.

ولا يقتصر تأثير السكر على زيادة الوزن فحسب، بل يُحفّز أيضاً الالتهابات في الجسم، مما قد يؤدي إلى تلف الأنسجة، ويرفع خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

للحد من استهلاك السكر، يُنصح بتحضير القهوة في المنزل للتحكم في الكميات المضافة، ويمكن استبداله بنكهات طبيعية مثل القرفة أو جوزة الطيب لمنح القهوة مذاقاً لطيفاً دون إضافة سعرات حرارية.

2. المُحلّيات الصناعية

قد تبدو المُحلّيات الصناعية خياراً مناسباً لمن يرغب في تقليل السعرات الحرارية، لكنها ليست بالضرورة بديلاً صحياً. فمكونات مثل السكرالوز والأسبارتام لا تحتوي على سعرات تُذكر، لكن تأثيراتها الصحية طويلة المدى لا تزال موضع نقاش.

ورغم أنها لا ترفع مستويات السكر في الدم بالطريقة نفسها التي يفعلها السكر العادي، فإنها قد تُسهم في تعزيز الالتهابات داخل الجسم. كما قد تواجه بعض أجهزة الهضم صعوبة في التعامل معها، مما قد يؤدي إلى أعراض مزعجة مثل الانتفاخ والغازات.

بدلاً من ذلك، يمكن إضافة بضع قطرات من خلاصة الفانيليا للحصول على نكهة خفيفة دون سعرات، أو التدرج في تقليل الاعتماد على المُحلّيات حتى الاعتياد على طعم القهوة دون إضافات.

3. الحليب كامل الدسم

يلجأ كثيرون إلى إضافة الحليب لتخفيف مرارة القهوة، لكن نوع الحليب يلعب دوراً مهماً في تحديد قيمتها الغذائية. وتشير بعض الأبحاث إلى أن بروتينات الحليب قد تتفاعل مع مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة، مما يؤثر في قدرة الجسم على امتصاص هذه المركبات المفيدة.

وبناءً على ذلك، قد يؤدي استخدام الحليب كامل الدسم إلى تقليل الاستفادة من مضادات الأكسدة التي تُعرف بها القهوة. وللحفاظ على التوازن، يمكن اختيار الحليب خالي الدسم أو البدائل النباتية غير المحلاة.

4. الدهون المشبعة

رغم غرابتها، انتشرت في السنوات الأخيرة فكرة إضافة الزبدة، خصوصاً المستخلصة من أبقار تتغذى على العشب، إلى القهوة، فيما يُعرف بـ«القهوة المضادة للرصاص»، خصوصاً بين متبعي حميات مثل الكيتو.

ورغم أن الهدف من هذه الإضافة هو زيادة الشعور بالشبع وتوفير الطاقة، فإنها تؤدي في الواقع إلى زيادة استهلاك الدهون المشبعة، وهو ما قد يرفع مستويات الكوليسترول في الدم، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقد أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون القهوة السوداء، أو القهوة منخفضة الدهون المشبعة والسكر، كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب أو لأي سبب آخر مقارنةً بغيرهم.

في النهاية، تبقى القهوة مشروباً مفيداً إذا استُهلكت باعتدال وبأبسط مكوناتها. فكلما اقتربت من شربها دون إضافات، زادت فرص استفادتك من خصائصها الصحية، دون تحميلها بما قد يُفقدها هذه الميزة.

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