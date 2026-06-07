تمارين بسيطة لتفادي انسداد الشرايين

يؤكد أطباء القلب أن الدورة الدموية السليمة تُعد ركيزة أساسية لصحة الجسم، إذ يتولى الدم نقل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى مختلف الأعضاء والعضلات، بما يضمن أداءها لوظائفها بكفاءة.
ويشير الدكتور فينسنت فارغيز، اختصاصي أمراض القلب في مركز «ديبورا» للقلب والرئة بالولايات المتحدة، إلى أن أي اضطراب في تدفق الدم نتيجة تراكم الترسبات أو انسداد الشرايين قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وقد يصل الأمر في الحالات الشديدة إلى فقدان أحد الأطراف.
من جانبها، توضح الدكتورة كايتلين هيكس، جرّاحة الأوعية الدموية في مستشفى جونز هوبكنز الأميركية، أن من أبرز مؤشرات ضعف الدورة الدموية في الساقين ما يُعرف بـ«العرج المتقطع»، وهو ألم يظهر في عضلات الساق أو الأرداف أثناء المشي ويختفي عند الراحة، ما قد يشير إلى وجود مشكلة تستدعي التقييم الطبي.
وترى الدكتورة ميستي همفريز، رئيسة قسم جراحة الأوعية الدموية في المركز الطبي بجامعة كاليفورنيا ديفيس، أن تحسين الدورة الدموية يبدأ من تبني نمط حياة صحي، وفي مقدمة ذلك ممارسة النشاط البدني بانتظام؛ فالمشي يساعد على تعزيز عودة الدم من الساقين إلى القلب، من خلال انقباض عضلات الساق، كما يساهم في توسيع الشرايين وتحسين تدفق الدم في أنحاء الجسم. لذلك، ينصح الخبراء بالمشي لمدة لا تقل عن 30 دقيقة عدة مرات أسبوعياً، أو ممارسة أنشطة بدنية معتدلة، مثل ركوب الدراجة والتمارين الهوائية، لما لها من أثر مباشر في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.
ويشدد الخبراء أيضاً على أهمية تجنب الجلوس لفترات طويلة؛ إذ تؤدي قلة الحركة إلى إبطاء الدورة الدموية وتجمع الدم في الأطراف السفلية، ما قد يسبب الشعور بالتعب أو الألم. لذا يُنصح بتغيير وضعية الجلوس بصورة منتظمة، وأخذ فترات قصيرة من الحركة أو الوقوف أثناء ساعات العمل، حتى وإن اقتصر الأمر على المشي لبضع دقائق داخل المنزل أو المكتب.
ولا تقل التغذية الصحية أهمية عن النشاط البدني؛ إذ إن الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات يمد الجسم بمركبات تساعد على إنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركب يسهم في استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. وتشمل الأطعمة الغنية بهذه المركبات الخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب، إلى جانب الشمندر والبروكلي والحمضيات والبطيخ والرمان. ويؤكد الأطباء أن تنوع ألوان الطعام في الوجبات اليومية غالباً ما يعكس غناه بالعناصر الغذائية المفيدة.
وفي الوقت نفسه، يلعب الحفاظ على ترطيب الجسم دوراً مهماً في دعم الدورة الدموية؛ إذ يؤدي الجفاف إلى زيادة لزوجة الدم وتقليل كفاءة تدفقه. ولهذا يُنصح بشرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم، مع اعتبار لون البول مؤشراً عملياً على مستوى الترطيب؛ حيث يدل اللون الفاتح عادة على حصول الجسم على حاجته من السوائل.
كما يحذر الأطباء من التدخين باعتباره أحد أبرز العوامل المسببة لتلف الأوعية الدموية، إذ يساهم في تراكم الترسبات داخل الشرايين، ويرفع خطر الإصابة بأمراض الشرايين الطرفية. وفي المقابل، يساعد الإقلاع عن التدخين على الحد من هذا الضرر وتحسين تدفق الدم بصورة ملحوظة.
ويؤكد الخبراء كذلك أن التحكم في ضغط الدم ومستويات السكر يمثل عاملاً أساسياً للحفاظ على صحة الدورة الدموية، لأن ارتفاعهما المستمر قد يؤدي إلى إتلاف جدران الأوعية الدموية وزيادة احتمالات التصلب والانسداد.