سامر حنا: «جائزة المونو» ستُغيّر تاريخ المسرح في لبنان

أتت «جائزة المونو للمسرح» بعد طول انتظار لتمنح رواد المسرح اللبناني التقدير الذي يستحقونه. وتقف وراء هذا الحدث مديرة «مسرح المونو»، جوزيان بولس، التي أصرّت على إطلاق الدورة الأولى من «جائزة المونو المسرحية»، رغم الأوضاع الميدانية والاقتصادية غير المستقرّة في لبنان.

ومن المسرحيين الذين حازوا جائزة مميّزة، الكاتب والمخرج والممثل سامر حنا، الذي يُعدّ من أبرز صنّاع المسرح الغنائي والموسيقي الشباب. وقد حصد جائزته، التي تحمل اسم شارل بطرس نجيم، عن عمله المسرحي «عالهوى سوا». وكان قد ترشّح لجائزتَي «أفضل نص أصلي» و«أفضل تصميم صوت وموسيقى». أما مسرحية «البيت بيتك»، فكانت من أحدث أعماله الميوزيكال، ولعب بطولتها طوني أبو جودة وألين لحود.

ويشير حنا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنَّ أسماء الفائزين بقيت حتى اللحظة الأخيرة طي الكتمان، وأنه عندما أُعلن عن فوزه بالجائزة فوجئ وارتبك. ويتابع: «تأثرت كثيراً بهذه المبادرة وبكيت عندما اعتليت المسرح. فكانت مفاجأة جميلة، لا سيما أنها تأتي من خارج إطار الجوائز الكلاسيكية. فهي، مثل تلك التي فاز بها كميل سلامة، (جائزة المونو التقديرية للمسيرة المهنية الاستثنائية)، وجائزة أنجو ريحان عن (أفضل مسرحية)، جاءت استثنائية».

«البيت بيتك» من أحدث أعماله في المسرح الغنائي (سامر حنا)

ويرى حنا أنّ هذا الحدث أعاد إلى المسرحيين مكانتهم الطبيعية على الساحة الفنية. ويضيف: «لطالما شعرنا كأننا أيتام يُنظر إلينا بشفقة، في ظل غياب أي تقدير للممثل، وحتى للمخرج والتقني المسرحي. جاءت هذه المبادرة لتعطي كلّ صاحب حق حقه. وكما حظي المخرج والكاتب بالتقدير، نال العامل في الإضاءة والكومبارس وغيرهما الفرصة ذاتها. وأعتقد أنّ هذه الجائزة ستغيّر تاريخ المسرح في لبنان، وتزيد من عنصر المنافسة في القطاع المسرحي، فتولَّد عندنا مزيداً من الشغف والحماسة لتقديم الأفضل».

ويوضح أنّ المشهد العام للعمل المسرحي سيتأثر إيجاباً بالمبادرة، وسيحض الناس أكثر فأكثر على ارتياد المسرح والتعرُّف إلى العاملين فيه.

ويرى أنه منذ عام 2019، تاريخ تخرّجه في أكاديمية الفنون، شَعَرَ أكثر من مرة بالإحباط والخذلان: «كانت أحلامنا كبيرة، ولكن أوضاع البلد غير المستقرّة تعيدنا إلى واقع مغاير. لكن في السنتين الأخيرتين لمسنا تطوّراً كبيراً في المسرح اللبناني ونسبة الإقبال عليه. واليوم، ولشدّة الطلب على عرض مسرحيات في (المونو)، فقد أُعلن أنّ مسرحه محجوز حتى عام 2029».

وكانت جوزيان بولس قد استحدثت تطبيقاً إلكترونياً تدعو فيه مَن يرغب في عرض مسرحيته إلى التسجيل. فتلقت 40 طلباً، اختارت منها 12 فقط لتتاح لهم هذه الفرصة. ويوضح سامر حنا: «جاءت الاختيارات على خلفية حبكة النصّ الجيّدة ومدى جذبه للناس، وبناءً عليه اختُصر العدد».

يرى في مبادرة «المونو» انطلاق فصل جديد في تاريخ الخشبة اللبنانية (سامر حنا)

ويرى أنّ عدد المسارح قلَّ في لبنان، وبات من الصعب إيجاد خشبة مجهّزة بالمستوى المطلوب لتلبية حاجات هذا القطاع. ويستطرد: «بعض المسارح تقع في مناطق غير آمنة، وأخرى يمكن أن يتوقّف العرض فيها بين لحظة وأخرى بسبب حدث يشعل الشارع وتعمّه التظاهرات. فالمسرح يتأثر بشكل مباشر بأوضاع البلاد، ولذلك كان موقع (المونو) الأنسب لحياده عن وسط العاصمة وأطرافها».

وكان حنا قد حصل أيضاً مع جائزته على مبلغ مالي قيمته 2500 دولار. ويقول: «سأضعه بتصرّف الشركة التي أملكها، (جوك بوكس) للإنتاج المسرحي. وهناك عمل جديد أستعد لتقديمه في يناير (كانون الثاني) المقبل، من كتابتي وإخراجي. وهو أيضاً من نوع الميوزيكال».

ويتناول في مسرحيته الجديدة قصة امرأة في الخمسين وصلت إلى مرحلة اكتئاب في حياتها لعدم تقديرها من شريكها وأولادها ومحيطها. فيظهر لها كائن غريب يعرض عليها تحقيق 4 من أمنياتها، لتتلوّن المسرحية بعمل يمزج بين الواقع والحلم. ويوضح: «أحب هذا النوع من القصص الذي يأخذنا في رحلة بين الواقع والخيال».

ويختم حديثه متوجهاً إلى جيل الناشئين الراغبين في دخول المجال المسرحي: «تمسّكوا بأحلامكم، والأهم اختاروا الأشخاص الذين يمكن الوثوق بهم. لا تستسلموا للمصاعب التي ستواجهكم، ومع فريق قوي ستحقّقون أهدافكم».