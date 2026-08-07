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صحتك

هل تناول فيتامينات متعددة يومياً مفيد لصحتك؟

بعض الفيتامينات والمكملات لا ينبغي تناولها على معدة فارغة (رويترز)
بعض الفيتامينات والمكملات لا ينبغي تناولها على معدة فارغة (رويترز)
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هل تناول فيتامينات متعددة يومياً مفيد لصحتك؟

بعض الفيتامينات والمكملات لا ينبغي تناولها على معدة فارغة (رويترز)
بعض الفيتامينات والمكملات لا ينبغي تناولها على معدة فارغة (رويترز)

يتناول الملايين الفيتامينات المتعددة يومياً، لكن الأبحاث تظهر أنها لا تقدم فوائد ملموسة للحد من مخاطر الأمراض المزمنة لدى معظم البالغين الأصحاء الذين يتبعون نظاماً غذائياً متوازناً. وقد تكون مفيدة لفئات معينة مثل؛ الحوامل، أو كبار السن، أو من يعانون من قيود غذائية أو نقص في العناصر الغذائية.

ما هي حدود الفيتامينات المتعددة؟

رغم أن الفيتامينات المتعددة قد توفر فوائد صحية للبعض، إلا أنها ليست حلاً مضموناً لتحسين الصحة للجميع. هناك بعض الأسباب التي قد تجعل الفيتامينات المتعددة لا تحقق الفوائد الصحية التي يأمل الكثيرون في الحصول عليها:

امتصاص العناصر الغذائية يختلف من شخص لآخر

لا يمتص جسمك جميع العناصر الغذائية في الفيتامينات المتعددة بالتساوي، وتؤثر عوامل مثل العمر، والحالات الصحية، والنظام الغذائي على مدى كفاءة امتصاص الجسم لكل عنصر، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

المبالغة في تقدير تأثير الفيتامينات المتعددة

يعتمد كثير من الناس على الفيتامينات المتعددة لتعويض ما ينقص نظامهم الغذائي، لكنها لا يمكن أن تحل محل فوائد النظام الغذائي المتوازن الغني بالعناصر الغذائية.

الوقاية المحدودة من الأمراض المزمنة

تظهر الدراسات أن الفيتامينات المتعددة ليس لها تأثير يذكر على أمراض القلب، أو السرطان، أو التراجع المعرفي المرتبط بالعمر لدى الشخص السليم العادي.

تفاعلات الفيتامينات مع الأدوية

قد تتفاعل بعض العناصر الغذائية الموجودة في الفيتامينات المتعددة مع بعض الأدوية الموصوفة، مما قد يتداخل مع امتصاص هذه الأدوية وفاعليتها.

بالنسبة لمعظم الناس، فإن النظام الغذائي المتوازن الغني بالأطعمة الكاملة يقدم فوائد صحية أكثر موثوقية من الفيتامينات المتعددة وحدها.

متى تكون الفيتامينات المتعددة ضارة؟

يعد تناول الفيتامينات المتعددة القياسية التي تحتوي على مستويات غذائية قريبة من الكميات اليومية الموصى بها أمراً آمناً بشكل عام لمعظم الناس. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يسبب ضرراً.

قد يؤدي تناول فيتامينات متعددة تحتوي على كميات عالية من بعض العناصر الغذائية، وخاصة الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل A و D و E و K، إلى التسمم. فعلى سبيل المثال، قد يسبب الإفراط في تناول فيتامين A الصداع، والدوار، والغثيان، والتقيؤ، وتشوش الرؤية.

قد تتداخل بعض العناصر الغذائية، مثل فيتامين K أو الكالسيوم، مع الأدوية الموصوفة مثل مميعات الدم أو بعض المضادات الحيوية (مثل التتراسيكلين)، مما يقلل من فاعليتها أو يزيد من آثارها الجانبية.

يجب على الأشخاص الذين يدخنون (أو لديهم تاريخ في التدخين) وكذلك الأشخاص الذين لديهم تاريخ في التعرض للأسبستوس، تجنب الفيتامينات المتعددة التي تحتوي على جرعات عالية من البيتا-كاروتين أو فيتامين A، حيث يرتبط ذلك بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة والوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

والإفراط في تناول فيتامين A الجاهز (وليس البيتا-كاروتين) قد يزيد من خطر التشوهات الخلقية. يجب على الحوامل تحديد تناول فيتامين A بما لا يتجاوز 3 آلاف ميكروغرام يومياً.

ويجب على الأشخاص المصابين بأمراض الكلى أو الكبد المزمنة تجنب الفيتامينات المتعددة دون استشارة مقدم الرعاية الصحية؛ إذ يمكن لأمراض الكلى والكبد أن تضعف قدرة الجسم على معالجة والتخلص من الفيتامينات والمعادن الزائدة.

ما هي الفوائد المحتملة لتناول الفيتامينات المتعددة يومياً؟

على الرغم من الجدل الدائر حول فاعليتها، فإن الفيتامينات المتعددة تقدم فوائد صحية لفئات وحالات معينة. ورغم أنها ليست بديلاً عن النظام الغذائي المتوازن، إلا أنها يمكن أن تشكل عاملاً مساعداً للأشخاص ذوي الاحتياجات الغذائية الخاصة أو الذين يجدون صعوبة في تلبيتها من خلال الطعام وحده.

معالجة نقص العناصر الغذائية

يمكن للفيتامينات المتعددة أن تساعد في استعادة المستويات المثلى للأشخاص الذين يعانون من نقص معين في الفيتامينات بسبب سوء التغذية، أو أنماط الأكل المقيدة، أو الحالات الطبية التي تضعف امتصاص العناصر الغذائية.

دعم الحمل والرضاعة الطبيعية

تُعد الفيتامينات المتعددة الخاصة بالحمل والتي تحتوي على حمض الفوليك والحديد وعناصر غذائية رئيسية أخرى أمراً حيوياً لحمل صحي وللتقليل من خطر الاضطرابات الخلقية.

تعزيز صحة كبار السن

يمكن أن تؤثر الشيخوخة على امتصاص بعض العناصر الغذائية، مثل فيتامين B12. ويمكن للفيتامينات المتعددة أن تساعد في الوقاية من أوجه القصور الغذائي لدى كبار السن.

النظم الغذائية النباتية أو الخالية من اللحوم

قد تفتقر النظم الغذائية النباتية إلى بعض العناصر الغذائية، مثل فيتامين B12 أو الحديد، مما يجعل الفيتامينات المتعددة مفيدة لتلبية الاحتياجات اليومية.

على ماذا تحتوي الفيتامينات المتعددة؟

تقدّم الفيتامينات المتعددة مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها جسمك لأداء وظائفه على النحو الأمثل. تختلف المحتويات والكميات الدقيقة باختلاف العلامة التجارية والمنتج. كما تصمم تركيبات مختلفة لفئات محددة، مثل الفيتامينات المتعددة الخاصة بالحمل، أو الخلطات المخصصة لكبار السن، أو الخيارات النباتية.

هل يجب عليك تناول الفيتامينات المتعددة؟

يعتمد قرار تناول الفيتامينات المتعددة على نظامك الغذائي، وعمرك، وصحتك العامة. فبالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن تكون مكملاً قيماً لسد الفجوات الغذائية، بينما قد تكون بالنسبة لآخرين غير ضرورية أو حتى ضارة.

إذا كنت تتبع نظاماً غذائياً متوازناً وغنياً بالأطعمة الكاملة مثل الفواكه، والخضراوات، والحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون، فمن المرجح أن تلبي معظم احتياجاتك الغذائية دون الحاجة إلى فيتامينات متعددة.

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سحب دراسة مثيرة للجدل حول الوفيات الزائدة خلال جائحة «كوفيد-19»

ممرض يحضِّر جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)
ممرض يحضِّر جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)
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سحب دراسة مثيرة للجدل حول الوفيات الزائدة خلال جائحة «كوفيد-19»

ممرض يحضِّر جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)
ممرض يحضِّر جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)

​سُحبت دراسة مثيرة للجدل كانت تحلل الوفيات الزائدة خلال جائحة «كوفيد-19»، وكانت قد قوبلت بانتقادات واسعة النطاق كونها عززت الشكوك بشأن اللقاحات، وفق ما أعلن الأربعاء ناشر المجلة البريطانية التي صدرت فيها الورقة البحثية.

وذكرت مجموعة «بي إم جاي» في بيان، أن الدراسة التي نشرت في دورية «بي إم جاي للصحة العامة» عام 2024 سُحبت «بسبب معلومات مضللة حول أسباب الوفاة ومحدودية العمل الأصلي الذي أجراه معدُّوها».

وكانت الدراسة تشير إلى أن عدد الوفيات الزائدة في الغرب بقي مرتفعاً بشكل غير طبيعي، حتى بعد انتهاء ذروة أزمة «كوفيد-19».

سيدتان تبكيان في ذكرى وفاة والدة إحداهما بسبب «كوفيد» عند الجدار التذكاري لضحايا الوباء في لندن (رويترز)

وتم الاستشهاد بهذه الدراسة في كثير من المقالات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي المناهضة للقاحات، والتي ادَّعت زوراً أن الورقة البحثية ربطت بشكل مباشر بين هذه الوفيات الزائدة وبين لقاحات «كوفيد».

ورغم أن الدراسة لم تُظهر صلة من هذا القبيل، فإنها خلصت إلى أن «معدلات الوفيات الزائدة بقيت مرتفعة في العالم الغربي لثلاث سنوات متتالية، رغم تطبيق تدابير الاحتواء واستخدام لقاحات (كوفيد-19)».

وأثار هذا اللبس انتقادات واسعة للورقة البحثية؛ إذ اتهم بعض الباحثين معدّيها بتوفير ذرائع لهجمات لا تستند إلى أساس ضد لقاحات «كوفيد» التي ثبت أنها أنقذت ملايين الأرواح منذ عام 2020.

كما أثيرت تساؤلات حول المنهجية المستخدمة في الدراسة لحساب الوفيات الزائدة.

وكانت مجموعة «بي إم جاي» التي تنشر أيضاً «بريتيش ميديكل جورنال» المرموقة، أعلنت سابقاً أنها تُجري تحقيقاً بشأن هذه الدراسة.

وكان قد صدر بيان يعرب عن القلق بشأن الورقة البحثية في عام 2024، إلا أن مجموعة «بي إم جاي» قررت، بعد إجراء تحقيق، سحب الدراسة بالكامل، وهو ما يمثل أقصى درجات التبرؤ العلمي من الأوراق البحثية.

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السعودية تسجّل مستحضراً لعلاج «الورم النقوي» لدى البالغين

جهود سعودية مستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى الخيارات العلاجية الحديثة (واس)
جهود سعودية مستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى الخيارات العلاجية الحديثة (واس)
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السعودية تسجّل مستحضراً لعلاج «الورم النقوي» لدى البالغين

جهود سعودية مستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى الخيارات العلاجية الحديثة (واس)
جهود سعودية مستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى الخيارات العلاجية الحديثة (واس)

اعتمدت «هيئة الغذاء والدواء» السعودية تسجيل مستحضر «زينبكسوس» (إيبردوميد)، لعلاج المرضى البالغين المصابين بالورم النقوي المتعدد الناكس أو المقاوم للعلاج، بصفته علاجاً إضافياً إلى «داراتوموماب» و«ديكساميثازون»، وذلك كأول جهة رقابية في العالم تُسجِّله.

ويُعدّ الورم النقوي المتعدد أحد سرطانات الدم التي تنشأ في خلايا البلازما داخل نخاع العظم، ما قد يؤدي إلى فقر الدم، وانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، وضعف المناعة، فضلاً عن اضطراب وظائف الكلى وتلف العظام.

وأفادت الهيئة بأن المستحضر سبق تعيينه ضمن «برنامج الأدوية الواعدة»؛ في خطوة تعكس جهودها لتسهيل وصول العلاجات النوعية إلى المرضى داخل المملكة.

وأضافت أن المستحضر ينتمي إلى مجموعة علاجية حديثة تُعرف بـ«مُعدِّلات إنزيم ليغاز سيريبلون E3»، إذ يعمل على تحفيز تكسير البروتينات التي تسهم في بقاء خلايا الورم النقوي المتعدد ونموها، ويعزز قدرة الجهاز المناعي على مهاجمة هذه الخلايا.

وأوضحت «الغذاء والدواء» أن الموافقة على تسجيل المستحضر جاءت استناداً إلى نتائج دراسة سريرية محورية من المرحلة الثالثة، شملت مرضى الورم النقوي المتعدد الناكس أو المقاوم للعلاج.

وحسب الهيئة، أظهرت النتائج أن استخدام «إيبردوميد» علاجاً إضافياً إلى جانب «داراتوموماب» و«ديكساميثازون» حقَّق تحسناً ذا دلالة إحصائية مقارنة بالعلاج المقارن.

وأشارت البيانات السريرية إلى أن أبرز الأعراض الجانبية للمستحضر تمثلت في انخفاض عدد بعض خلايا الدم، ما قد يزيد خطر الإصابة بالعدوى أو فقر الدم، إضافة إلى الدوخة والغثيان والطفح الجلدي.

وشدَّدت «الغذاء والدواء» على ضرورة استخدام المستحضر تحت إشراف طبي متخصص، مع متابعة الحالة السريرية ونتائج فحوصات الدم بشكل منتظم، وفقاً للنشرة المعتمدة.

ويُجسِّد هذا الاعتماد التزام الهيئة بدعم الابتكار في القطاع الصحي، وتوفير خيارات علاجية حديثة للمرضى، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، تماشياً مع مستهدفات «برنامج تحول القطاع الصحي»، أحد برامج «رؤية السعودية 2030».

وأكدت الهيئة أن «برنامج تعيين الأدوية الواعدة» يُعنى بالتي أنهت مراحل الدراسات السريرية، وأظهرت فاعلية وسلامة واعدة وأثراً علاجياً واضحاً في علاج الأمراض الخطيرة.

وأبانت أن البرنامج يسهم في تسريع وصول العلاجات النوعية للمرضى، وتوسيع الخيارات العلاجية المتاحة، وتمكين إتاحة الأدوية المبتكرة خلال فترة زمنية قصيرة، بما يتوافق مع مستهدفات «برنامج تحول القطاع الصحي».

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صحتك

تخطي وجبة واحدة... ماذا يحدث لمستوى السكر في الدم؟

تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر بالدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني (بيكسلز)
تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر بالدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني (بيكسلز)
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تخطي وجبة واحدة... ماذا يحدث لمستوى السكر في الدم؟

تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر بالدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني (بيكسلز)
تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر بالدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني (بيكسلز)

قد يبدو تخطي وجبة من حين إلى آخر أمراً عابراً لا يترك تأثيراً واضحاً على الصحة، لكن تكرار ذلك، ولا سيما تخطي وجبة الإفطار، قد يؤثر في قدرة الجسم على تنظيم مستوى السكر في الدم. وتختلف هذه التأثيرات من شخص إلى آخر، تبعاً للعادات الغذائية والأهداف الصحية والنظام الغذائي المتّبع بشكل عام.

ووفقاً لموقع «هيلث»، فإن فهم العلاقة بين توقيت تناول الوجبات ومستوى السكر في الدم يمكن أن يساعد على اتخاذ خيارات غذائية أكثر وعياً، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في مستوى السكر أو المصابين بداء السكري.

ماذا يحدث عند تخطي وجبة؟

يمكن أن يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى زيادة صعوبة تنظيم الجسم لمستوى السكر في الدم على مدار اليوم.

وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أُجريت عام 2019 على شباب أصحاء أن تخطي وجبة الإفطار أدى إلى ارتفاع ملحوظ في مستوى السكر في الدم بعد تناول وجبة الغداء، مقارنةً بالأشخاص الذين تناولوا وجبة الإفطار.

وقد يؤدي تخطي وجبة الإفطار أيضاً إلى إضعاف استقلاب الجلوكوز والتسبب في تقلبات غير طبيعية في مستوى السكر في الدم، كما ارتبط هذا السلوك بزيادة خطر الإصابة بمقدمات السكري وداء السكري من النوع الثاني.

وفي السياق نفسه، وجدت دراسة أُجريت عام 2020 أن تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

ولا يقتصر تأثير تخطي الوجبات على وجبة الإفطار؛ إذ يمكن أن يؤثر تخطي وجبتي الغداء أو العشاء أيضاً في مستوى السكر في الدم. ومع ذلك، لا يبدو أن تأثير تخطي هاتين الوجبتين كبيراً بالقدر نفسه الذي قد يحدث عند تخطي وجبة الإفطار.

ما الفرق بين الصيام المتقطع وتخطي إحدى الوجبات؟

من المهم التمييز بين تخطي الوجبات بصورة عشوائية وبين الصيام المتقطع؛ إذ إن الصيام المتقطع يُعد نظاماً غذائياً منظماً يتضمن الامتناع عن تناول السعرات الحرارية لفترة زمنية محددة. وعند تطبيقه بصورة صحيحة، يمكن أن يساعد الصيام المتقطع على تحسين مستوى السكر في الدم.

وقد يساعد اتباع نظام التغذية المقيّدة زمنياً (TRF) المبكر، الذي يتضمن تناول الطعام خلال فترة زمنية محددة من اليوم ثم الصيام خلال الفترة المتبقية، على تحسين مستوى السكر في الدم.

وتشير بعض الدراسات إلى أن أنظمة الصيام عموماً قد تكون أكثر فاعلية من الحميات الغذائية التقليدية في خفض مستوى السكر في الدم. في المقابل، وجدت دراسات أخرى أن الحميات الغذائية التقليدية قد تكون فعالة بالقدر نفسه.

ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم كيفية تأثير الأنواع المختلفة من أنظمة الصيام في مستوى السكر في الدم، ومدى فاعليتها في التحكم به.

ما الذي يمكنك فعله بدلاً من تخطي الوجبات؟

إذا كنت تشعر بالقلق بشأن التحكم في مستوى السكر في الدم، فمن الأفضل التحدث مع مقدّم الرعاية الصحية لوضع خطة مناسبة لحالتك واحتياجاتك الخاصة.

وعلى الرغم من أن تفويت الوجبات من حين إلى آخر لن يؤثر بشكل كبير في مستوى السكر في الدم، فإن الالتزام بجدول منتظم لتناول الطعام يظل خياراً أفضل قدر الإمكان، ولا سيما بالنسبة إلى الأشخاص المصابين بداء السكري.

وفيما يلي بعض النصائح التي قد تساعد على الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم:

تناول فطوراً غنياً بالبروتين والألياف: يمكن أن يساعد بدء اليوم بوجبة فطور مشبعة وغنية بالبروتين والألياف ومناسبة للتحكم في مستوى السكر في الدم على الحفاظ على مستوياته ضمن المعدل الطبيعي.

تناول الكربوهيدرات مع البروتين والألياف: يساعد الجمع بين الكربوهيدرات والبروتين والألياف على إبطاء عملية الهضم، مما قد يساهم في الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم طوال اليوم.

حافظ على نمط غذائي يومي منتظم: تشير بعض الأبحاث إلى أن حصر فترة تناول الطعام في أقل من 12 ساعة يومياً قد يكون أفضل للصحة العامة، بما في ذلك المساعدة على تنظيم مستوى السكر في الدم.

تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرةً: يرتبط تناول الطعام في وقت متأخر من الليل بضعف التحكم في مستوى السكر في الدم، كما قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية، ومنها داء السكري.

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