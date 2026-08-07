هل تناول فيتامينات متعددة يومياً مفيد لصحتك؟

يتناول الملايين الفيتامينات المتعددة يومياً، لكن الأبحاث تظهر أنها لا تقدم فوائد ملموسة للحد من مخاطر الأمراض المزمنة لدى معظم البالغين الأصحاء الذين يتبعون نظاماً غذائياً متوازناً. وقد تكون مفيدة لفئات معينة مثل؛ الحوامل، أو كبار السن، أو من يعانون من قيود غذائية أو نقص في العناصر الغذائية.

ما هي حدود الفيتامينات المتعددة؟

رغم أن الفيتامينات المتعددة قد توفر فوائد صحية للبعض، إلا أنها ليست حلاً مضموناً لتحسين الصحة للجميع. هناك بعض الأسباب التي قد تجعل الفيتامينات المتعددة لا تحقق الفوائد الصحية التي يأمل الكثيرون في الحصول عليها:

امتصاص العناصر الغذائية يختلف من شخص لآخر

لا يمتص جسمك جميع العناصر الغذائية في الفيتامينات المتعددة بالتساوي، وتؤثر عوامل مثل العمر، والحالات الصحية، والنظام الغذائي على مدى كفاءة امتصاص الجسم لكل عنصر، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

المبالغة في تقدير تأثير الفيتامينات المتعددة

يعتمد كثير من الناس على الفيتامينات المتعددة لتعويض ما ينقص نظامهم الغذائي، لكنها لا يمكن أن تحل محل فوائد النظام الغذائي المتوازن الغني بالعناصر الغذائية.

الوقاية المحدودة من الأمراض المزمنة

تظهر الدراسات أن الفيتامينات المتعددة ليس لها تأثير يذكر على أمراض القلب، أو السرطان، أو التراجع المعرفي المرتبط بالعمر لدى الشخص السليم العادي.

تفاعلات الفيتامينات مع الأدوية

قد تتفاعل بعض العناصر الغذائية الموجودة في الفيتامينات المتعددة مع بعض الأدوية الموصوفة، مما قد يتداخل مع امتصاص هذه الأدوية وفاعليتها.

بالنسبة لمعظم الناس، فإن النظام الغذائي المتوازن الغني بالأطعمة الكاملة يقدم فوائد صحية أكثر موثوقية من الفيتامينات المتعددة وحدها.

متى تكون الفيتامينات المتعددة ضارة؟

يعد تناول الفيتامينات المتعددة القياسية التي تحتوي على مستويات غذائية قريبة من الكميات اليومية الموصى بها أمراً آمناً بشكل عام لمعظم الناس. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يسبب ضرراً.

قد يؤدي تناول فيتامينات متعددة تحتوي على كميات عالية من بعض العناصر الغذائية، وخاصة الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل A و D و E و K، إلى التسمم. فعلى سبيل المثال، قد يسبب الإفراط في تناول فيتامين A الصداع، والدوار، والغثيان، والتقيؤ، وتشوش الرؤية.

قد تتداخل بعض العناصر الغذائية، مثل فيتامين K أو الكالسيوم، مع الأدوية الموصوفة مثل مميعات الدم أو بعض المضادات الحيوية (مثل التتراسيكلين)، مما يقلل من فاعليتها أو يزيد من آثارها الجانبية.

يجب على الأشخاص الذين يدخنون (أو لديهم تاريخ في التدخين) وكذلك الأشخاص الذين لديهم تاريخ في التعرض للأسبستوس، تجنب الفيتامينات المتعددة التي تحتوي على جرعات عالية من البيتا-كاروتين أو فيتامين A، حيث يرتبط ذلك بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة والوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

والإفراط في تناول فيتامين A الجاهز (وليس البيتا-كاروتين) قد يزيد من خطر التشوهات الخلقية. يجب على الحوامل تحديد تناول فيتامين A بما لا يتجاوز 3 آلاف ميكروغرام يومياً.

ويجب على الأشخاص المصابين بأمراض الكلى أو الكبد المزمنة تجنب الفيتامينات المتعددة دون استشارة مقدم الرعاية الصحية؛ إذ يمكن لأمراض الكلى والكبد أن تضعف قدرة الجسم على معالجة والتخلص من الفيتامينات والمعادن الزائدة.

ما هي الفوائد المحتملة لتناول الفيتامينات المتعددة يومياً؟

على الرغم من الجدل الدائر حول فاعليتها، فإن الفيتامينات المتعددة تقدم فوائد صحية لفئات وحالات معينة. ورغم أنها ليست بديلاً عن النظام الغذائي المتوازن، إلا أنها يمكن أن تشكل عاملاً مساعداً للأشخاص ذوي الاحتياجات الغذائية الخاصة أو الذين يجدون صعوبة في تلبيتها من خلال الطعام وحده.

معالجة نقص العناصر الغذائية

يمكن للفيتامينات المتعددة أن تساعد في استعادة المستويات المثلى للأشخاص الذين يعانون من نقص معين في الفيتامينات بسبب سوء التغذية، أو أنماط الأكل المقيدة، أو الحالات الطبية التي تضعف امتصاص العناصر الغذائية.

دعم الحمل والرضاعة الطبيعية

تُعد الفيتامينات المتعددة الخاصة بالحمل والتي تحتوي على حمض الفوليك والحديد وعناصر غذائية رئيسية أخرى أمراً حيوياً لحمل صحي وللتقليل من خطر الاضطرابات الخلقية.

تعزيز صحة كبار السن

يمكن أن تؤثر الشيخوخة على امتصاص بعض العناصر الغذائية، مثل فيتامين B12. ويمكن للفيتامينات المتعددة أن تساعد في الوقاية من أوجه القصور الغذائي لدى كبار السن.

النظم الغذائية النباتية أو الخالية من اللحوم

قد تفتقر النظم الغذائية النباتية إلى بعض العناصر الغذائية، مثل فيتامين B12 أو الحديد، مما يجعل الفيتامينات المتعددة مفيدة لتلبية الاحتياجات اليومية.

على ماذا تحتوي الفيتامينات المتعددة؟

تقدّم الفيتامينات المتعددة مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها جسمك لأداء وظائفه على النحو الأمثل. تختلف المحتويات والكميات الدقيقة باختلاف العلامة التجارية والمنتج. كما تصمم تركيبات مختلفة لفئات محددة، مثل الفيتامينات المتعددة الخاصة بالحمل، أو الخلطات المخصصة لكبار السن، أو الخيارات النباتية.

هل يجب عليك تناول الفيتامينات المتعددة؟

يعتمد قرار تناول الفيتامينات المتعددة على نظامك الغذائي، وعمرك، وصحتك العامة. فبالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن تكون مكملاً قيماً لسد الفجوات الغذائية، بينما قد تكون بالنسبة لآخرين غير ضرورية أو حتى ضارة.

إذا كنت تتبع نظاماً غذائياً متوازناً وغنياً بالأطعمة الكاملة مثل الفواكه، والخضراوات، والحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون، فمن المرجح أن تلبي معظم احتياجاتك الغذائية دون الحاجة إلى فيتامينات متعددة.