عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:8 دقيقه
صحتك

تنميل الرجلين المتكرر... علامة قد تكشف نقص فيتامين ضروري للجسم

هناك عدد من حالات نقص الفيتامينات التي قد تسبب التنميل (بيكسلز)
هناك عدد من حالات نقص الفيتامينات التي قد تسبب التنميل (بيكسلز)
TT
TT

تنميل الرجلين المتكرر... علامة قد تكشف نقص فيتامين ضروري للجسم

هناك عدد من حالات نقص الفيتامينات التي قد تسبب التنميل (بيكسلز)
هناك عدد من حالات نقص الفيتامينات التي قد تسبب التنميل (بيكسلز)

قد يشعر كثيرون بوخز أو تنميل في القدمين أو اليدين بين الحين والآخر، وغالباً ما يكون ذلك نتيجة البقاء في وضعية واحدة لفترة طويلة، وهو أمر طبيعي يزول بمجرد تغيير الوضعية. لكن إذا أصبح هذا الإحساس يتكرر بصورة ملحوظة أو استمر لفترات أطول من المعتاد، فقد يكون مؤشراً على مشكلة صحية تستدعي الانتباه، من بينها نقص أحد الفيتامينات الأساسية لصحة الجهاز العصبي، وهو فيتامين «بي 6».

وقد يكون التنميل المتكرر ناتجاً عن اضطراب عصبي يُعرف باسم الاعتلال العصبي المحيطي؛ إذ يمكن أن يُسهم نقص فيتامين«بي 6» في الإصابة به. ويُعد هذا الفيتامين، إلى جانب فيتامينات «بي» الأخرى، مثل فيتامين «بي 12»، ضرورياً للحفاظ على صحة الأعصاب ووظائفها.

ما الذي يسبب التنميل في القدمين؟

الخدر الموضعي هو المصطلح الطبي الذي يُطلق على أي إحساس غير طبيعي يحدث نتيجة تعرض النهايات العصبية للضغط أو التلف. وقد يكون هذا الإحساس مؤلماً، مثل الشعور بالحرق أو الوخز، أو يقتصر على فقدان الإحساس والتنميل.

وفي كثير من الحالات، يكون الخدر مؤقتاً ويزول من تلقاء نفسه، خاصة عندما يكون سببه الضغط على أحد الأعصاب، كما يحدث عند الجلوس أو الاستلقاء في وضعية واحدة لفترة طويلة. أما إذا تكرر التنميل أو أصبح أكثر استمراراً، فقد يشير إلى تنميل مزمن، وهو ما قد يكون علامة على وجود مشكلة في الأعصاب.

ومن أبرز الأسباب المحتملة للتنميل المزمن:

- اضطرابات عصبية، مثل متلازمة غيلان-باريه، أو مشكلات تصيب الحبل الشوكي.

- بعض أنواع العدوى، مثل فيروس نقص المناعة البشرية، أو الهربس، أو العدوى ببكتيريا العطيفة الصائمية.

- الصدمات أو الإصابات التي تُلحق ضرراً بالأعصاب المجاورة.

- داء السكري، الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالاعتلال العصبي المحيطي.

كما أن هناك عدداً من حالات نقص الفيتامينات التي قد تسبب التنميل، ويُعد نقص فيتامين «بي 6» من أبرزها.

فيتامين «بي 6» (البيريدوكسين)

يُعد فيتامين «بي 6» من الفيتامينات التي تتطلب توازناً في مستوياتها؛ إذ إن نقصه أو الإفراط في تناوله قد يؤديان إلى ظهور أعراض عصبية، من بينها التنميل في الرجلين.

وعادةً ما يبدأ التنميل في القدمين، ثم قد يمتد إلى الساقين والذراعين. كما يشكو بعض الأشخاص من الشعور بالحرقة، بينما قد يؤدي نقص فيتامين «بي 6» لدى الرضع إلى حدوث نوبات صرع.

ويرتبط نقص فيتامين «بي 6» بعدة عوامل، من أبرزها:

- انخفاض تناول الأطعمة الغنية بفيتامين «بي 6» وسوء التغذية، وهو أمر شائع لدى الأشخاص الذين يفرطون في تناول الكحول.

- الخضوع لجلسات غسيل الكلى.

- بعض التفاعلات الدوائية، مثل استخدام دوائي الهيدرالازين أو الإيزونيازيد.

ويُعالج نقص فيتامين «بي 6» عادةً باستخدام المكملات الغذائية الفموية، وتتحسن الأعراض بعد تصحيح مستويات الفيتامين في الجسم.

ومع ذلك، فإن التنميل قد يحدث لأسباب صحية أخرى أيضاً؛ لذلك يُنصح باستشارة الطبيب لتحديد السبب بدقة ووضع العلاج المناسب.

اقرأ أيضاً

قلة حركة الأرجل تؤدي إلى تدهور القدرات العقلية

قلة حركة الأرجل تؤدي إلى تدهور القدرات العقلية

المصابون بانخفاض شديد في مستويات فيتامين «بي 6» قد يعانون من تقرحات بالفم وتشقق الشفاه (بيكسلز)

6 علامات مهمة تُنذر بنقص فيتامين «بي 6»

انخفاض مستويات فيتامين «بي 6» يرتبط بأعراض مثل الارتباك وضبابية الدماغ (بيكسيلز)

من تقلبات المزاج إلى الطفح الجلدي... ما أبرز علامات نقص فيتامين «بي 6»؟

مواضيع
الصحة نصائح صحية مشاكل صحية الفيتامينات أمراض لبنان

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ما تأثير تناول الخل قبل الطعام على مستويات السكر في الدم؟

صحتك تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الخل قبل الوجبات قد يساعد بشكل طفيف في تقليل ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الأكل (بيكسباي)

ما تأثير تناول الخل قبل الطعام على مستويات السكر في الدم؟

تشير دراسات إلى أن تناول الخل قبل الوجبات قد يخفف ارتفاع السكر بعد الأكل عبر إبطاء هضم الكربوهيدرات، لكنه ليس بديلاً عن العلاج أو النظام الغذائي الصحي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك كرة القدم قد تسهم في الحد من فقدان الكتلة العظمية (جامعة باث)
صحتك

كرة القدم تتفوق على رفع الأثقال لصحة العظام

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة سيميلويس في المجر أن المشي وتمارين رفع الأثقال وحدهما قد لا يكونان كافيين للحفاظ على قوة العظام.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
صحتك تجنب تناول وجبة دسمة خلال السهر قد يحد من ارتفاع ضغط الدم (بيكسلز)
صحتك

العشاء المتأخر... هل يهدد صحة قلبك؟

لا تقتصر صحة القلب على نوعية الطعام الذي نتناوله فحسب بل تمتد أيضاً إلى توقيت تناوله فقد باتت الأدلة تشير إلى أن الساعة البيولوجية للجسم تؤدي دوراً مهماً

«الشرق الأوسط» (بيروت)
صحتك يُفيد البابونغ في تنظيم مستوى السكر في الدم (بيكسباي)
صحتك

6 مشروبات يُنصح بتناولها قبل النوم لتحسين مستوى السكر في الدم

لا يوجد مشروب قادر على «إصلاح» مستوى السكر في الدم طوال الليل، إلا أن بعض المشروبات قد تساعد في دعم مستويات الجلوكوز الصحية من خلال تعزيز الترطيب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك التعرض المبكر للكيميائيات الأبدية يسبب التهاب الأمعاء المناعي
صحتك

التعرض المبكر للكيميائيات الأبدية يسبب التهاب الأمعاء المناعي

ضرورة الحد منها قبل الولادة وفي المراحل المبكرة من حياة الطفل

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)