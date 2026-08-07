الياباني تومياسو إلى «كريستال بالاس»

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب الدولي الياباني تاكيهيرو تومياسو.

وقال النادي، عبر موقعه الرسمي، إن تومياسو (27 عاماً) ينضم إلى الفريق بعد فترة تجريبية ناجحة، ليصبح ثاني صفقات المدرب بيير ساغ، هذا الصيف، بعد أوسكار مينجويزا.

ويجيد تومياسو اللعب في مركز المدافع الجانبي أو قلب الدفاع، ولديه خبرة سابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أمضى 4 سنوات مع «آرسنال».

وقضى اللاعب النصف الثاني من الموسم الماضي مع «أياكس أمستردام» الهولندي، وكان ضِمن تشكيلة المنتخب الياباني المشارِكة في «كأس العالم 2026»، هذا الصيف.

وقال رئيس النادي ستيف باريش: «يتمتع تاكيهيرو بخبرة واسعة في أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية والدولية».

وأضاف: «يُسعدنا انضمام لاعب بمستواه إلى النادي، ونعتقد أنه سيكون إضافة قيّمة للفريق».

وقال تومياسو: «أنا متحمس لبدء مسيرتي مع الفريق، هذا النادي يمر بفترة ذهبية، فقد فاز بـ3 ألقاب في موسمين. هذا هو المكان الذي أردت أن أكون فيه».