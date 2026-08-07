الأرجنتيني ماستانتونو معاراً من «ريال مدريد» لـ«فيورنتينا»

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل، قادماً من ريال مدريد الإسباني.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإيطالي أن ماستانتونو، المولود في عام 2007، تدرَّج في فئات الناشئين بريفر بليت الأرجنتيني، وشارك للمرة الأولى مع الفريق وهو بعُمر 16 عاماً، وشارك في 64 مباراة وسجل 10 أهداف.

وأضاف أن لاعبه الجديد انضم، في الموسم الماضي، إلى ريال مدريد، وشارك 35 مباراة بكل البطولات، الموسم الماضي، مسجلاً 3 أهداف.

ويُعد ماستانتونو أصغر لاعب في تاريخ المنتخب الأرجنتيني يشارك مع الفريق، وسبق له خوض 4 مباريات دولية.