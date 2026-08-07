مان سيتي يرفض عرضاً من برشلونة لضم رودري

رفض مانشستر سيتي الإنجليزي عرضاً من برشلونة الإسباني للتخلي عن لاعب وسطه الدولي رودري، المتوّج مؤخراً مع إسبانيا بكأس العالم لكرة القدم، وفق ما أفادت تقارير الجمعة.

وأشارت التقارير إلى أن سيتي رفض العرض الأول المقدم من برشلونة، والبالغ 38.5 مليون جنيه إسترليني (52 مليون دولار).

ويبقى عام على انتهاء عقد ابن الثلاثين عاماً مع سيتي، وقد ارتبط اسمه بقوة بالعودة إلى بلاده.

ويُعتقد أن سيتي يطالب بقرابة 68 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن رودري الذي اختير أفضل لاعب في كأس العالم الأخيرة التي أُقيمت في أميركا الشمالية.

واعتُبر ريال مدريد الوجهة الأكثر ترجيحاً للاعب، لكن يبدو الآن أن غريمه برشلونة في موقع جيد لحسم الصفقة.

وانضم رودري إلى مانشستر سيتي عام 2019 قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني؛ إذ أحرز العديد من الألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا عام 2023، تحت قيادة مدربه السابق مواطنه بيب غوارديولا.

كما تُوّج مع بلاده بكأس أوروبا 2024، في العام الذي أحرز فيه أيضاً جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، قبل أن تتسبب إصابة خطيرة في الركبة بإبعاده عن معظم موسم 2024-2025.