في خضم الأزمة... إنفانتينو يصل إلى كولومبيا لحضور تنصيب رئيسها الجديد

وصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو، فجر الجمعة، إلى مدينة كالي الكولومبية، لحضور مراسم تنصيب رئيس البلاد الجديد، صاحب التوجه اليميني المتطرف، أبيلاردو دي لا إسبرييا، في خِضم أزمة تعصف بأعلى هيئة كُروية.

ووصل إنفانتينو مبتسماً إلى المطار، برفقة رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» الباراغوياني أليخاندرو دومينغيس، وفق صورٍ نشرها الاتحاد الكولومبي لكرة القدم.

تأتي هذه الزيارة في خضم أزمة يعيشها «فيفا» تسبَّب فيها مشروع مثير للجدل، جرى التخلي عنه في نهاية المطاف، كان يهدف إلى فتح باب الهيئة المُشرفة على كرة القدم العالمية أمام الاستثمارات الخاصة.

وقبل 8 أشهر من انتهاء ولايته وإجراء انتخابات جديدة في مارس (آذار) 202 بالعاصمة المغربية الرباط، بات موقف رئيس «فيفا» محط تشكيك، ولا سيما من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا»، الذي أبقى، الخميس، على تهديده بمقاطعة «كأس العالم»، رغم تراجع «فيفا» عن المشروع.

وسيحضر إنفانتينو مراسم تنصيب الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييا، المقررة عند الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينيتش).

ويُعد إسبرييا، الذي انتُخب رئيساً في 21 يونيو (حزيران) الماضي، رمزاً لليمين المتشدد، وحليفاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب المقرَّب من إنفانتينو.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، من المقرر أن يقوم رئيس «فيفا» بزيارة إلى مجمع رياضي، في إطار مهرجان لكرة القدم مخصص للأطفال.