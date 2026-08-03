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صحتك

كيف يؤثر نقص الحديد على الذاكرة ووظائف الدماغ؟

نقص الحديد قد يسبب تعباً وضعفاً عاماً يؤثران على توازن الجسم (بِكساباي)
نقص الحديد قد يسبب تعباً وضعفاً عاماً يؤثران على توازن الجسم (بِكساباي)
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كيف يؤثر نقص الحديد على الذاكرة ووظائف الدماغ؟

نقص الحديد قد يسبب تعباً وضعفاً عاماً يؤثران على توازن الجسم (بِكساباي)
نقص الحديد قد يسبب تعباً وضعفاً عاماً يؤثران على توازن الجسم (بِكساباي)

يمكن أن يسبب نقص الحديد أعراضاً مثل التعب والصداع التي تؤثر على صحتك العامة، وحتى قد يؤدي إلى «ضبابية الدماغ» وضعف الذاكرة. إن التعرف على هذه العلامات أمر حيوي للحفاظ على صحتك.

الحديد ضروري لتكوين الهيموغلوبين، وهو بروتين موجود في كريات الدم الحمراء ينقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم وأعضائه.

عندما تنخفض مستويات الحديد في الجسم، يضعف توصيل الأكسجين إلى الأعضاء مثل الدماغ والعضلات؛ ما يؤدي إلى إرهاق جسدي وذهني، وانخفاض الطاقة، وضعف عام.

وهناك أدلة كبيرة، وفقاً لموقع «ساينس دايركت»، على أن الحديد مهم أيضاً للوظائف العصبية والنمو. إن الأساس البيولوجي للتأخرات النمائية السلوكية والمعرفية التي تلاحظ لدى الرضع المصابين بنقص الحديد ليس مفهومة بالكامل، لكن الاحتمالات تشمل: تشوهات في استقلاب الناقلات العصبية، وانخفاض في تكوّن الميالين (الغلاف الواقي المحيط بالألياف العصبية الذي يسمح بالتواصل العصبي السريع والفعال)، وتغيرات في استقلاب الطاقة في الدماغ.

يلعب الحديد أدواراً حيوية في الجسم، منها:

إنتاج واستقلاب الناقلات العصبية الدماغية السيروتونين والدوبامين والنورإبينفرين، وتخليق الميالين، ونقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع الأعضاء، بما في ذلك الدماغ، وإنتاج الطاقة والحمض النووي (المادة الوراثية).

ويشير موقع «فيري ويل هيلث» إلى أنه عندما تكون مخازن الحديد منخفضة داخل الدماغ، يحدث خلل في العمليات السابق ذكرها؛ وهذا قد يؤدي إلى تغيرات عاطفية ومعرفية متنوعة، مثل:

  • انخفاض المزاج أو الاكتئاب.
  • انخفاض ملحوظ في الاهتمام أو المتعة بجميع الأنشطة أو تقريباً جميعها (انعدام التلذذ).
  • التوتر العصبي.
  • سرعة الانفعال.
  • ضعف الانتباه، والاستدلال، والقدرة على التركيز أو التحديق.
  • عدم القدرة على التفكير بوضوح، ويشار إلى هذه الحالة أحياناً بـ«ضبابية الدماغ».
  • صعوبة تعلم مواد جديدة وفقدان الذاكرة (النسيان).

نقص الحديد لدى البالغين ووظائف الدماغ

تم إجراء عدد محدود من الدراسات، وفقاً لموقع «ساينس دايركت»؛ لتحديد ما إذا كان نقص الحديد خلال فترات الحياة غير النمائية يرتبط بتغيرات في السلوك والإدراك ووظائف الدماغ.

أظهرت الدراسات التي أُجريت على المراهقين المصابين بنقص الحديد دون فقر الدم وجود تغيرات في الوظائف المعرفية يمكن أن تعزى إلى نقص مخزون الحديد وليس إلى فقر الدم.

عند إجراء اختبارات محددة للانتباه، يؤدي المراهقون المصابون بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد أداءً أقل من أقرانهم الذين لديهم مخزون كاف من الحديد، كما يستجيبون للعلاج بالحديد.

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