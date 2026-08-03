ما الذي يكشفه لون اللسان عن صحتك؟

يمكن أن يكشف لون اللسان الكثير عن صحتك العامة. اللسان السليم يكون وردياً فاتحاً إلى داكن. لكن التغيرات الكبيرة في اللون قد تشير إلى وجود مشكلة صحية كامنة. معرفة العلامات التي يجب البحث عنها تساعدك على اكتشاف المشاكل مبكراً، وبالتالي الحصول على العلاج اللازم.

ما لون اللسان الطبيعي؟

لون اللسان الصحي هو اللون الوردي، على الرغم من أن الظلال المحددة قد تتراوح من الفاتح إلى الداكن. يحتوي اللسان الصحي ذو اللون الطبيعي أيضاً على نتوءات صغيرة على سطحه. هذه هي الحليمات. إنها تساعدك على التحدث والتذوق والمضغ والبلع.

ما اللون الذي لا ينبغي أن يكون عليه لسانك؟ أي لون لسان غير اللون الوردي يمكن أن يشير إلى حالة صحية كامنة، وفقا لما ذكره موقع «عيادة كليفلاند» المعني بالصحة.

يجب عليك إخبار مقدم الرعاية الصحية إذا كان لسانك: أبيض أو أصفر أو برتقالياً أو أحمر أو أسود أو أرجوانياً، وكذلك في حال كان رمادياً أو أخضر أو أزرق.

ماذا تعني الأسباب المحتملة لتغير لون اللسان؟

يمكن أن يشير لون اللسان إلى العديد من الأشياء المختلفة لأشخاص مختلفين. يجب عليك مراجعة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للتشخيص والعلاج.

ماذا يعني لون لسانك؟

ألوان اللسان المختلفة تعني أشياء مختلفة، وكل لون يمكن أن يشير إلى مجموعة واسعة من الحالات. ولهذا السبب من المهم رؤية مقدم الرعاية الصحية لإجراء تقييم. يمكنهم المساعدة في تحديد معنى لون لسانك وما إذا كنت بحاجة إلى علاج.

اللسان الأبيض: قد يظهر تغير لون اللسان الأبيض في خطوط أو أنماط شريطية أو بقع سميكة. اللسان الأبيض يمكن أن يشير إلى مرض القلاع الفموي، وهو عدوى فطرية. أو الحزاز المسطح الفموي، وهو حالة التهابية. الطلاوة، وهي حالة محتملة التسرطن.

اللسان الأصفر: يشير اللسان الأصفر إلى فرط نمو البكتيريا. وهذا عادة ما يكون بسبب سوء نظافة الفم. يمكن أيضاً أن يتغير لون اللسان للأصفر إذا كنت: تدخن، أو تعاني من الجفاف (جفاف الفم)، أو ربما لديك الصدفية، أو تتناول فيتامينات معينة، ويمكن أن يكون السبب أن لديك اليرقان (أقل شيوعاً).

اللسان البرتقالي: العديد من العوامل نفسها التي تسبب اللسان الأصفر تسبب اللسان البرتقالي أيضاً. السبب الأكثر شيوعاً هو سوء نظافة الفم. وقد ينتج اللسان البرتقالي أيضاً عن: جفاف الفم، وتناول مضادات حيوية معينة، وتناول بعض الأطعمة (خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين).

اللسان الأحمر: قد يشير مقدمو الرعاية الصحية إلى اللسان الأحمر باسم «لسان الفراولة». قد يشير اللسان ذو اللون الأحمر الفاتح إلى: الحساسية الغذائية أو الدوائية، الحمى القرمزية، ومرض الطلاوة الحمراء، وهي حالة محتملة التسرطن.

اللسان الرمادي: قد يصاب بعض الأشخاص ذوي اللسان الجغرافي بحدود رمادية بيضاء حول المناطق الحمراء الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة أجريت عام 2017 أن العديد من الأشخاص المصابين بالإكزيما يصابون بألسنة رمادية أو شاحبة.

اللسان الأسود: قد يتحول لسانك إلى اللون الأسود نتيجة لتراكم الكيراتين. والكيراتين هو بروتين موجود في شعرك وبشرتك وأظافرك. ويمكن للكيراتين وجزيئات الطعام والبقايا أن تلتصق بالحليمات (نتوءات صغيرة) على لسانك، ما يجعلها تبدو سوداء ومشعرة.

ويمكن أن ينتج اللسان الأسود المشعر عن:

سوء نظافة الفم، والتدخين، العلاج الإشعاعي، مرض السكري (أقل شيوعاً)، وفيروس نقص المناعة البشرية (أقل شيوعاً).

اللسان الأرجواني: وهو لون اللسان الأقل شيوعاً. وقد يشير إلى: ضعف الدورة الدموية، وبعض أمراض القلب، ومرض كاواساكي.

اللسان الأخضر: على غرار اللسان الأصفر، غالباً ما ينتج عن تراكم البكتيريا.

اللسان الأزرق: قد يشير إلى نقص الأكسجين في الدم، واضطرابات الدم. أمراض الأوعية الدموية، ونقص الأكسجين من رئتيك، وكذلك مرض كلوي. وإذا كان لديك لسان أزرق، يجب عليك الاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور. يعد انخفاض مستويات الأكسجين في الدم حالة خطيرة وتتطلب عناية طبية فورية.

كيف أتخلص من تغير لون اللسان؟

للتخلص من تغير لون اللسان ستحتاج إلى علاج الحالة الأساسية التي تسببت فيه. على سبيل المثال، إذا كان لديك لسان أبيض بسبب مرض القلاع الفموي، فمن المرجح أن يصف لك مقدم الخدمة دواءً مضاداً للفطريات. إذا كان لديك لسان أصفر كأثر جانبي للدواء، فقد يغير مقدم الخدمة الدواء الخاص بك. إذا كان لديك لسان أسود مشعر بسبب سوء نظافة الفم، فسيعمل طبيب أسنانك معك لتحسين تقنيات تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط.

بغض النظر عن لون لسانك، يمكن لمقدم الخدمة الخاص بك العمل معك لتحديد السبب الأساسي وتصميم خطة علاج شخصية.

كيف يمكنني الحفاظ على لون لسان صحي؟

لا يمكن دائماً الوقاية من تغير لون اللسان، خاصة إذا كان أحد أعراض حالة صحية كامنة. لكن يمكنك تقليل خطر تغير لون اللسان باتباع الإرشادات التالية:

نظف أسنانك مرتين على الأقل يومياً.

استخدم الخيط بين أسنانك مرة واحدة في اليوم.

نظف لسانك يومياً (باستخدام فرشاة أسنان أو مكشطة اللسان).

استخدم غسول الفم المضاد للبكتيريا والخالي من الكحول مرة واحدة يومياً.

لا تستخدم منتجات التبغ.

اشرب الكثير من الماء.

قم بزيارة طبيب أسنانك بانتظام لإجراء الفحوصات والتنظيفات.

متى تتصل بالطبيب لفحصك؟

إذا كنت تعاني من تغير لون اللسان الذي يستمر لفترة طويلة أو لا يتحسن مع تحسين نظافة الفم، فحدد موعداً مع مقدم الرعاية الصحية. يمكنهم تحديد ما إذا كان لديك حالة مرضية كامنة والتحدث معك حول خيارات العلاج الخاصة بك. وإذا كان لديك لسان أزرق، توجه للطوارئ فوراً.