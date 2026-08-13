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صحتك

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام بالماء البارد يومياً؟

يُحسّن الاستحمام بالماء البارد وظائف الدماغ والجسم والمزاج(بيكساباي)
يُحسّن الاستحمام بالماء البارد وظائف الدماغ والجسم والمزاج(بيكساباي)
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ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام بالماء البارد يومياً؟

يُحسّن الاستحمام بالماء البارد وظائف الدماغ والجسم والمزاج(بيكساباي)
يُحسّن الاستحمام بالماء البارد وظائف الدماغ والجسم والمزاج(بيكساباي)

قد يكون الاستحمام بالماء البارد بمثابة تنبيه مفاجئ. ولكن ماذا لو كان لهذا الانتعاش البارد فوائد؟ وفقاً للخبراء والمتخصصين، قد يُحسّن الاستحمام بالماء البارد وظائف الدماغ والجسم والمزاج، حتى وإن لم يكن بنفس قوة الغطس المفاجئ في الماء البارد.

لماذا يُعدّ الاستحمام بالماء البارد مفيداً؟

لا يقتصر الاستحمام بالماء البارد على مجرد تحمّل البرد، بل قد يُحسّن الدورة الدموية والتركيز والمزاج، كما أنه طريقة أسهل لتجربة العلاج بالغمر في الماء البارد، وفقاً لما ذكره موقع «عيادة كليفلاند» المعني بالصحة.

ينصح الدكتورد كريستوفر بابيوش، طبيب الأسرة،بالتعوّد على هذه العادة تدريجياً؛ فالقفز مباشرةً في الماء المتجمد قد يكون قاسياً جداً على معظم الناس.

يقول: «من المنطقي جداً أن تتأقلم مع درجات الحرارة المنخفضة تدريجياً». جرّب خفض درجة الحرارة تدريجياً على مدى بضعة أيام. ابدأ بماء دافئ، ثم خفّضها تدريجياً حتى تقضي الدقائق الأخيرة تحت الماء البارد.

كم من الوقت يجب أن تبقى في الماء البارد؟

يقترح الدكتور بابيوش اتباع نفس الإرشادات العامة للاستحمام بالماء البارد: ابدأ بخمس دقائق وزد المدة تدريجياً حتى تصل إلى عشر دقائق كحد أقصى. ورغم أنه لا يوجد وقت مثالي للاستحمام، فإن الاستحمام بالماء البارد صباحاً قد يكون الحل الأمثل لتنشيط جسمك.

الاستحمام بالماء البارد ليس حلاً سحرياً، ولكنه قد يدعم جسمك بطرق أكثر مما تتخيل.

إليك بعض فوائده المحتملة:

تحسين الدورة الدموية:

هل تشعر بوخزة البرد عند ملامسة الماء البارد لبشرتك؟ إنها تنشط الدورة الدموية. يستجيب جسمك بإرسال الدم إلى أعضائك الحيوية لحمايتها، مما يحفز بدوره تدفق الدم بشكل عام.

تحسين الدورة الدموية يعني وصول الدم الغني بالأكسجين إلى حيث يحتاج إليه جسمك، مما يساعدك على التعافي بشكل أسرع بعد التمارين الرياضية، وقد يدعم حالات صحية مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

تحسين مظهر البشرة:

زيادة تدفق الدم الناتج عن الاستحمام بالماء البارد يساعد على تغذية بشرتك وتخليصها من السموم. وهذا يُحسّن صحة بشرتك ونضارتها.

قد يُساعد أيضاً على تضييق المسام مؤقتاً، مما يُساعد على منع دخول الأوساخ والزيوت، وقد يُقلل من حب الشباب أو انسداد المسام. يُعدّ رشّ الماء البارد على الوجه بعد التنظيف طريقة سريعة وسهلة لتجربة ذلك.

يزيد التركيز والصفاء الذهني

لا تُنشّط الاستحمام بالماء البارد الجسم فحسب، بل تُنعش الذهن أيضاً. تُحفّز تلك الصدمة الأولية موجة من اليقظة التي قد تُساعدك على الشعور بمزيد من الصفاء الذهني والتركيز.

تشير الأبحاث إلى أن الناس يشعرون بمزيد من النشاط والانتباه واليقظة بعد الغمر الكامل في الماء البارد. بالطبع، هذا يعني الغمر الكامل، ولكن قد يكون هناك تأثير عام للبرودة.

يُساعد على التعافي بعد التمرين

قد لا يُضاهي الاستحمام بالماء البارد حمام الثلج مثلاً، ولكنه قد يُساعد في تخفيف آلام العضلات. يقول الدكتور بابيوش: «يستخدم بعض الرياضيين التعرّض للبرودة بعد الرياضة للمساعدة في التعافي. بينما يمارس آخرون السباحة في الماء البارد بانتظام للاستفادة من فوائدها، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة».

يُعزز جهاز المناعة

قد يُساعدك الاستحمام بالماء البارد على تجنب الإصابة بنزلات البرد. يقول المؤيدون إن الاستحمام بالماء المثلج قد يُدرب جهاز المناعة عن طريق تنشيط استجابات التوتر التي تجعل الجسم أكثر مقاومة.

هل لهذه النظرية أساس من الصحة؟ ربما، وجدت دراسة أُجريت عام 2016 أن الأشخاص الذين استحموا بالماء البارد تغيبوا عن العمل أقل من أولئك الذين لم يفعلوا.

يُخفف الألم الموضعي

تماماً مثل كمادات الثلج، يُمكن أن يُساعد الاستحمام بالماء البارد على تخفيف حدة الألم. يجد بعض الأشخاص أن الماء البارد يُساعد في علاج الصداع، وآلام العضلات، وحتى لدغات الحشرات. مع أنه لا يُغني عن مسكنات الألم، إلا أنه قد يُوفر راحة مؤقتة، خاصةً بعد التمرين. لعلاج صداع التوتر، جرب الوقوف تحت دش في جو مظلم وماء بارد لتهدئة الأعصاب.

قد يزيد من معدل الأيض

يبذل جسمك جهداً أكبر للحفاظ على دفئه في الماء البارد، مما يعني زيادة مؤقتة في حرق السعرات الحرارية. قد يُساهم هذا الارتفاع الطفيف في معدل الأيض في تحقيق أهدافك الرياضية العامة، ولو بشكل بسيط.

لكن لا تتوقع خسارة كبيرة في الوزن من الاستحمام بالماء البارد وحده. يوضح الدكتور بابيوش قائلاً: «الاستحمام بالماء البارد ليس أفضل وسيلة لخسارة الوزن». اعتبره إضافة بسيطة، وليس استراتيجية.

مخاطر الاستحمام بالماء البارد

الاستحمام بالماء البارد ليس مناسباً للجميع. فبينما يُعد آمناً بشكل عام للأصحاء، إلا أن بعض الحالات الصحية قد تجعله محفوفاً بالمخاطر. ووفقاً للدكتور بابيوش، من المهم الاستماع إلى جسدك وتجنب تجاوز حدودك.

قد لا يكون الاستحمام بالماء البارد فكرة جيدة إذا كنت:

تعاني من أمراض القلب أو مشاكل في القلب. فالتعرض المفاجئ للبرد قد يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، مما قد يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب (اضطراب النظم).

تعاني من أعراض صدمة البرد. قد تشمل هذه الأعراض التوتر الشديد أو الخوف، أو ضيق التنفس، أو صعوبة التنفس، أو سرعة ضربات القلب، أو الدوار. في هذه الحالة، توقف عن الاستحمام واحرص على التدفئة.

تشعر بالإرهاق أو الدوار. بما أنك في بيئة منزلية مُتحكَّم بها، فمن السهل تعديل درجة حرارة الماء أو الخروج عند الحاجة.

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الموز مصدر غني بالبوتاسيوم ويلعب دوراً رئيسياً في إمداد الجسم بالطاقة (بكسلز)
TT
TT

الموز أم العنب... أيهما أفضل من حيث البوتاسيوم ومضادات الأكسدة؟

الموز مصدر غني بالبوتاسيوم ويلعب دوراً رئيسياً في إمداد الجسم بالطاقة (بكسلز)
الموز مصدر غني بالبوتاسيوم ويلعب دوراً رئيسياً في إمداد الجسم بالطاقة (بكسلز)

قال موقع «فيري ويل هيلث» إن الموز والعنب يُعدان غنيين بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم والعديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى. وأضاف أن الموز يحتوي على كميات أعلى من البوتاسيوم وفيتامين «ج» والسعرات الحرارية مقارنة بالعنب، إلا أن كل فاكهة تتميز بتركيبة مختلفة من مضادات الأكسدة.

وأوضح أن مضادات الأكسدة هي مواد توجد بشكل طبيعي في العديد من الفواكه والخضراوات، بما في ذلك الموز والعنب.

وتعمل هذه المواد على تحييد الجزيئات الضارة المعروفة بـ«الجذور الحرة»، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا وتساهم في حدوث الالتهابات والسرطان والأمراض المزمنة، وتتمتع العديد من الفيتامينات وبعض المعادن بخصائص مضادة للأكسدة.

العنب الأحمر والأخضر يحتوي على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة (بكسلز)

وتحتوي الأنواع المختلفة من العنب على تركيبات متفاوتة من مضادات الأكسدة، كما يختلف المحتوى من مضادات الأكسدة في الموز باختلاف درجات نضجه.

ويُنصح بالحصول على مضادات الأكسدة من خلال نظامك الغذائي عبر تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية الكاملة.

ورغم إمكانية المقارنة بين الموز والعنب من حيث محتواهما من مضادات أكسدة محددة، فإن الأهم هو تنويع النظام الغذائي والحصول على هذه المواد من الأطعمة الكاملة.

ويوفر كل من العنب والموز البوتاسيوم للجسم، وهو معدن مهم يؤدي وظائف متعددة؛ إذ يحتوي الموز على ضعف كمية البوتاسيوم الموجودة في العنب لكل كوب.

ومن غير المرجح إلى حد كبير أن تتعرض للضرر نتيجة تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم إذا كنت تتمتع بصحة جيدة. ولكن إذا كنت تعاني من مشاكل صحية معينة تمنع جسمك من موازنة مستويات المعادن، فيجب عليك توخي الحذر بشأن كمية البوتاسيوم التي تتناولها.

وقد تحتاج إلى مراقبة وتحديد كمية البوتاسيوم التي تتناولها إذا كنت تعاني من أمراض الكلى وفرط نشاط الغدة الجار درقية والسكري وفشل القلب وأمراض الكبد وأمراض الغدة الكظرية.

وإذا كانت لديك شكوك أو أسئلة حول المخاطر الصحية الخاصة بك، فاستشر الطبيب؛ إذ يمكنه مراجعة فحوصات الدم وتاريخك الصحي وتقديم توصيات مخصصة لحالتك.

ولفت الموقع إلى أن كلاً من العنب والموز يُعدان مصدرين للسعرات الحرارية حيث يستخدم جسمك السعرات الحرارية للحصول على الطاقة، ويخزن الفائض منها على شكل دهون.

وتأتي السعرات الحرارية في كلتا الفاكهتين بشكل أساسي من الكربوهيدرات، مع كمية قليلة من البروتين، ونسبة ضئيلة جداً من الدهون.

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أطعمة صحية الصحة أميركا
صحتك

درجة حرارة غرفة النوم قد تؤثر على الوزن!

تؤثر درجة حرارة الغرفة على جودة النوم وبالتالي على الوزن بشكل غير مباشر (بيكسلز)
تؤثر درجة حرارة الغرفة على جودة النوم وبالتالي على الوزن بشكل غير مباشر (بيكسلز)
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درجة حرارة غرفة النوم قد تؤثر على الوزن!

تؤثر درجة حرارة الغرفة على جودة النوم وبالتالي على الوزن بشكل غير مباشر (بيكسلز)
تؤثر درجة حرارة الغرفة على جودة النوم وبالتالي على الوزن بشكل غير مباشر (بيكسلز)

وجدت العديد من الدراسات أن الحرمان من النوم (أي عدم الحصول على قدر كافٍ من النوم)، أو النوم المضطرب، يرتبطان بزيادة الوزن، بسبب تأثير النوم على تنظيم الشهية، والطاقة.

تقول اختصاصية علم نفس النوم ميشيل دريروب إنه كقاعدة عامة يجب ضبط درجة حرارة غرفة النوم على 15 إلى 19 درجة مئوية، وأن تنظر إلى غرفة نومك على أنها «كهفك. يجب أن تكون باردة، ومظلمة، وهادئة لتعزيز نومك».

كيف تؤثر درجة الحرارة على النوم؟

جميعنا جربنا شعور الحصول على نوم مضطرب. نستيقظ في اليوم التالي ونحن نشعر بالخمول، وسوء المزاج، نتحرك ببطء، ونتطلع إلى اللحظة التي نغمض فيها أعيننا مجدداً لنحصل على قسط من الراحة.

هناك عدة عوامل يمكن أن تساهم في مشكلات النوم، أحدها هو درجة الحرارة، وفقاً لموقع «كليفلاند كلينك».

تشير دريروب إلى أنه «إذا أصبحت غرفة نومك ساخنة أو باردة بشكل غير مريح، فمن المرجح أن تستيقظ».

وأضافت: «لكن لماذا يحدث ذلك؟ تشير إحدى الدراسات إلى أن التعرض المفرط للحرارة أو البرودة يرتبط مباشرة بزيادة الاستيقاظ، وانخفاض نوم حركة العين السريعة (وهي المرحلة التي يحلم فيها الشخص). ويعد تنظيم الحرارة أمراً بالغ الأهمية للبقاء في مراحل النوم الترميمي، والموجات البطيئة، فهذه هي المراحل التي نحصل فيها على أكبر قدر من الراحة».

النوم في درجة حرارة مرتفعة

عندما ننام، تنخفض درجة حرارة جسمنا الأساسية كجزء من عملية بدء النوم، لذا قد تشعر بالرغبة في الدفء للشعور بالراحة تحت الأغطية. لكن إذا كانت درجة حرارة غرفة نومك مرتفعة جداً أو رطبة، فمن المرجح أن تعاني من مزيد من الأرق، وصعوبة أكبر في النوم، أو الاستمرار في النوم.

وأوضحت دريروب: «الحرارة عائق كبير لحركة العين السريعة خلال النوم». مع ارتفاع حرارة الغرفة، سترتفع درجة حرارة جسمك أيضاً، مما يؤدي إلى إبطال عملية بدء النوم بالكامل.

إذا كانت درجة حرارة غرفة نومك أعلى من 21 درجة مئوية، فهذا يعني أنها مرتفعة.

النوم في درجة حرارة منخفضة

على الجانب الآخر، فإن النوم في درجة حرارة منخفضة جداً له أيضاً سلبياته. قد لا يؤثر على دورات نومك بشكل جذري مثل النوم في درجة حرارة مرتفعة، لكنه قد يؤدي إلى مشكلات صحية أخرى.

وترى دريروب أنه «عندما نشعر بالبرودة، يدخل جسمنا في حالة تأهب قصوى لمحاولة تدفئتنا مرة أخرى». وتضيف أن الأوعية الدموية تنقبض، ويصبح التنفس سطحياً، مما يضع ضغطاً إضافياً على جهاز القلب والأوعية الدموية لإعادة تنظيم درجة حرارة الجسم.

إذا كانت درجة حرارة غرفة نومك أقل من 15 درجة مئوية، فهذا يعني أنها منخفضة جداً.

كيف تحافظ على درجة حرارة غرفة النوم المثالية؟

اتبع هذه النصائح للحصول على ليلة نوم هانئة: احتفظ بمروحة أو تكييف في غرفتك، بحيث إذا شعرت بارتفاع الحرارة، يكون من السهل تبريد بقية الغرفة. وتجنب تناول الكافيين أو الأطعمة الغنية بالسكر (التي يمكن أن تزيد من درجة حرارة جسمك).

ما الرابط بين جودة النوم وإنقاص الوزن؟

تشير الأبحاث إلى أن الحصول على مزيد من النوم يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن. أولئك الذين يحصلون على نوم أطول وبجودة أفضل يميلون إلى فقدان وزن أكبر، بينما يمكن أن يزيد النوم غير الكافي أو المتقطع من الشعور بالجوع.

قد يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى إضعاف تأثير خفض السعرات الحرارية. الأشخاص الذين لم يناموا جيداً وتناولوا سعرات حرارية أقل حققوا نجاحاً أقل في فقدان الوزن، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

تحسين جودة النوم

تؤثر جودة النوم الجيدة بشكل كبير على حرق السعرات الحرارية. فالنوم غير الكافي أو المتقطع يمكن أن يعيق كيفية استخدام جسمك للطعام للحصول على الطاقة، مما يؤثر على عملية التمثيل الغذائي.

يرتبط النوم بمقاومة الأنسولين (حيث لا تستجيب الخلايا للإنسولين لامتصاص الجلوكوز من الدم للحصول على الطاقة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم)، وقد يكون هذا مقدمة لحالة مقدمات السكري (وهي أن تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة بما يكفي لتكون أعلى من الطبيعي، ولكن ليست مرتفعة بما يكفي لتعتبر داء السكري من النوع الثاني).

قد يساعد النوم الجيد في دعم كل من عملية التمثيل الغذائي (الأيض) والميكروبيوم الصحي في الأمعاء (مجتمع الميكروبات في الأمعاء التي تساعد في الهضم).

قد تعني ليلة من عدم النوم حرق المزيد من السعرات الحرارية في ذلك اليوم بالذات. لكن الحرمان المزمن من النوم يؤثر على العديد من وظائف الجسم، وقد يؤدي إلى زيادة غير مقصودة في الوزن. وإذا كنت تحاول أيضاً إنقاص الوزن عن طريق خفض السعرات الحرارية اليومية، فإن قلة النوم قد تؤدي حتى إلى فقدان دهون أقل.

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النوم إنقاص الوزن الصحة
صحتك

ما تأثير توقيت ممارسة الرياضة على جودة النوم؟

ممارسة تمارين القرفصاء لمدة دقيقة أو أكثر بعد تناول الطعام تسهم في تقليل ارتفاع سكر الدم (رويترز)
ممارسة تمارين القرفصاء لمدة دقيقة أو أكثر بعد تناول الطعام تسهم في تقليل ارتفاع سكر الدم (رويترز)
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ما تأثير توقيت ممارسة الرياضة على جودة النوم؟

ممارسة تمارين القرفصاء لمدة دقيقة أو أكثر بعد تناول الطعام تسهم في تقليل ارتفاع سكر الدم (رويترز)
ممارسة تمارين القرفصاء لمدة دقيقة أو أكثر بعد تناول الطعام تسهم في تقليل ارتفاع سكر الدم (رويترز)

تُظهر الأبحاث أن ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أسرع والحصول على نوم أعمق، بينما يمكن أن يؤدي النوم الأفضل إلى تمارين أكثر فاعلية. وعلى الرغم من ذلك فإن الواقع غالباً ما يشهد تعارضاً بين الاثنين.

لسنواتٍ قال خبراء النوم إن أداء التمارين الرياضية قبل النوم لتجنب الاستيقاظ المبكر خطوة محفوفة بالمخاطر؛ لأن التمرين الشاق يرفع درجة حرارة الجسم الأساسية إلى جانب معدل ضربات القلب وضغط الدم، ويطلق الأدرينالين مع تثبيط إنتاج هرمون النوم «الميلاتونين» وكلها تغيرات قد تُبقيك مستيقظاً تماماً وغير قادر على النوم، وفقاً لمجلة «تايم».

لا تدع التمرين المتأخر يعطل نومك

إذا كان الوقت الوحيد المتاح لك لممارسة الرياضة هو قبل النوم بفترة قصيرة، فلا تفترض أن نومك محكوم عليه بالفشل. تقول إميلي كابوديلوبو، نائبة رئيس وحدة البحوث والخوارزميات والبيانات بشركة «هوب» المتخصصة في تكنولوجيا اللياقة البدنية والأجهزة القابلة للارتداء: «تأثير التمرين المزعج للنوم ليس كأنك (لن تحصل على نوم على الإطلاق)، بل هو أشبه بـ(نومك يصبح أقل كفاءة بقليل)».

وتشير كابوديلوبو إلى التفكير في تمرين مسائي شاق بوصفه يضعك على مسار نحو نوم مضطرب، لكن هناك الكثير مما يمكنك فعله لتغيير هذا المسار.

وتنصح طبيبة النوم شيري ماه، التي تُدرب رياضيين محترفين غالباً ما يضطرون لخوض مباريات مسائية، بممارسة تمارين التنفس بعد المباريات؛ لأنها تُنشط الجهاز العصبي السمبثاوي المسؤول عن «الراحة والهضم»، والذي يهيئ الجسم للنوم. كما تُوصي بتطوير روتين استرخاء مسائيّ يتضمن أنشطة مثل اليوغا الخفيفة، أو قراءة كتاب، أو كتابة اليوميات، مع خفض الإضاءة وتجنب الشاشات والأنشطة المحفزة الأخرى.

وتشير كابوديلوبو إلى أنه حتى لو أدى شيء مثل التأمل لمدة 10 دقائق إلى تأخير موعد النوم، فإن تهيئة الجسم لحالة من الهدوء يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أسرع بمجرد أن تستلقي بين الأغطية.

كما يمكن أن تكون وجبة ما بعد التمرين الصحية فكرة جيدة. إذا أحرقت كمية كبيرة من الغلوكوز لدرجة أنك تصبح في حالة من نقص الكربوهيدرات، ثم لم تعوّض الوقود، فسيضطر جسمك إلى الاستعانة بمخازن الدهون للحفاظ على نسبة السكر في الدم طوال الليل.

وتشير دراسة صغيرة، نُشرت في مجلة «طب الرياضة»، إلى أن بعض الأشخاص يمكنهم ممارسة التمارين المسائية ما داموا قد تجنبوا النشاط العنيف قبل ساعة على الأقل من موعد النوم.

ودرس الباحثون، وفقاً لموقع جامعة «هارفارد»، 23 دراسة قيّمت بدء النوم وجودته لدى بالغين أصحّاء أدّوا جلسة واحدة من التمارين المسائية، مقارنة ببالغين مماثلين لم يؤدّوها، ووجدوا أن التمارين المسائية لم تؤثر سلباً على النوم، بل بدت كأنها تساعد الأشخاص على النوم بشكل أسرع، وقضاء وقت أطول في النوم العميق. ومع ذلك فإن الذين مارسوا تمارين عالية الكثافة قبل أقل من ساعة من موعد النوم، استغرقوا وقتاً أطول للنوم، وكانت جودة نومهم أسوأ.

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