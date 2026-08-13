تناول المشروبات المحلاة في الصغر يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم لاحقاً

كشفت دراسة حديثة أن تناول عصائر الفاكهة والمشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر في مرحلة الطفولة قد يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم في مرحلة البلوغ.

وبحسب موقع «فيري ويل هيلث» العلمي، فقد تابعت الدراسة أكثر من 25 ألف شخص تراوحت أعمارهم بين 9 و16 عاماً، مع رصد أنظمتهم الغذائية وحالتهم الصحية ونمط حياتهم لمدة وصلت إلى 25 عاماً.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين اعتادوا تناول حصتين أو أكثر يومياً من المشروبات المحلاة بالسكر، باستثناء عصائر الفاكهة، كانوا أكثر عرضة، بنسبة 52 في المائة، للإصابة بارتفاع ضغط الدم في مرحلة البلوغ، مقارنةً بمن كانوا يتناولون أقل من ثلاث حصص أسبوعياً.

أما عصائر الفاكهة، فقد ارتبط تناول نحو حصة ونصف الحصة يومياً منها بارتفاع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 35 في المائة، مقارنةً بمن تناولوا حصة واحدة أو أقل أسبوعياً.

وقال فرانك هو، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة وأستاذ الطب بجامعة هارفارد ورئيس قسم التغذية في كلية هارفارد للصحة العامة: «كان الارتباط أقوى وأكثر اتساقاً بالنسبة للمشروبات المحلاة بالسكر مقارنة بعصائر الفاكهة، لكن تناول عصائر الفاكهة بانتظام ليس صحياً أيضاً».

وتوصل الباحثون إلى أن استبدال حصة واحدة يومياً (نحو 225 ملليلتراً)، من المشروبات المحلاة بالسكر بخيارات أكثر صحة قد يسهم في خفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، إذ ارتبط استبدال الحليب بها بانخفاض الخطر بنسبة 13في المائة، وبالماء بنسبة 9 في المائة، بينما حققت الفاكهة الكاملة أكبر انخفاض، بنسبة 22 في المائة.

ويرتبط تأثير هذه المشروبات بارتفاع سريع في مستويات السكر والإنسولين في الدم، كما أن الفركتوز الموجود فيها قد يؤدي إلى خفض مستويات أكسيد النيتريك، وهي مادة تساعد الأوعية الدموية على الحفاظ على مرونتها وتدفق الدم بصورة طبيعية، وعندما تنخفض مستوياتها، قد تصبح الشرايين أكثر تيبساً، ما قد يساهم في ارتفاع ضغط الدم.

كما أن المشروبات السكرية غنية بالسعرات الحرارية، والإفراط فيها قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، وهما من العوامل المعروفة بارتباطها بارتفاع ضغط الدم.

لكن، على الرغم من ذلك، يرى الباحثون أنه ليس من الضروري تجنب المشروبات السكرية تماماً، ولكن ينبغي مراقبة كمية استهلاكها.

كما أوصى فريق الدراسة باتخاذ عدة خطوات لتقليل خطر ارتفاع ضغط الدم، أبرزها الحفاظ على وزن صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي.