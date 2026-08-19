6 أنواع من المعكرونة قد تساعد على ضبط سكر الدم

ليست المعكرونة بالضرورة من الأطعمة الممنوعة على من يحاولون الحفاظ على استقرار مستوى سكر الدم، لكن نوع المعكرونة وطريقة تناولها يمكن أن يصنعا فرقاً كبيراً.

فالمعكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض المكرر تحتوي على نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات وقليل من الألياف، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم عند تناولها بمفردها.

في المقابل، توفر بعض الأنواع كميات كبرى من الألياف والبروتين، مما يساعد على إبطاء وصول الغلوكوز إلى الدم.

وفيما يلي أبرز أنواع المعكرونة التي يمكن أن تكون خياراً أفضل لمن يهتمون بتنظيم سكر الدم، حسبما نقل موقع «فيري ويل هيلث»:

المعكرونة المصنوعة من البقوليات

تشمل المعكرونة المصنوعة من البقوليات معكرونة الحمص والفاصوليا والترمس، وتمتاز باحتوائها على كميات مرتفعة نسبياً من البروتين والألياف مقارنةً بالمعكرونة البيضاء.

وتساعد هذه العناصر على إبطاء إطلاق الغلوكوز في مجرى الدم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أبطأ في مستوى السكر.

وتحتوي الحصة التي تزن نحو 56 غراماً على نحو 10 إلى 14 غراماً من البروتين، و5 إلى 12 غراماً من الألياف، إلى جانب نحو 20 إلى 35 غراماً من الكربوهيدرات، مع اختلاف القيم الغذائية من منتج إلى آخر.

معكرونة الإدامامي

الإدامامي هو فول الصويا غير الناضج الغني بالألياف والبروتين وعناصر غذائية أخرى.

وتوفر الحصة التي تزن نحو 56 غراماً من معكرونة الإدامامي نحو 24 غراماً من البروتين و11 غراماً من الألياف و20 غراماً من الكربوهيدرات، مما يجعلها من الخيارات الغنية بالبروتين والألياف التي قد تساعد على التحكم في سكر الدم.

معكرونة العدس

تعد معكرونة العدس خياراً آخر غنياً بالبروتين والألياف، سواء كانت مصنوعة من العدس الأحمر أو الأصفر. وتحتوي الحصة عادةً على نحو 12 إلى 14 غراماً من البروتين، و5 إلى 6 غرامات من الألياف، و30 إلى 35 غراماً من الكربوهيدرات.

المعكرونة الغنية بالبروتين

طرحت بعض الشركات أنواعاً من المعكرونة تجمع بين دقيق القمح القاسي، الذي يعرف غالباً بالسميد أو السمولينا، ومصادر نباتية للبروتين، مثل دقيق العدس والحمص أو بروتين البازلاء.

وقد توفر هذه الأنواع بروتيناً وأليافاً أكثر من المعكرونة البيضاء التقليدية، إلا أن محتواها الغذائي يختلف بصورة كبيرة بين المنتجات، لذلك من الأفضل مقارنة الملصقات الغذائية قبل اختيارها.

معكرونة الحبوب الكاملة

تُصنع معكرونة الحبوب الكاملة من دقيق القمح الكامل.

وتحتوي الحصة التي تزن نحو 56 غراماً على نحو 6 إلى 7 غرامات من الألياف، وهي كمية قد تساعد على إبطاء عملية الهضم والمساهمة في الحفاظ على استقرار سكر الدم بصورة أفضل.

معكرونة الخضراوات

رغم أنها ليست معكرونة بالمعنى التقليدي، فإنه يمكن استخدام شرائح الكوسة أو القرع العسلي بدائل منخفضة الكربوهيدرات في بعض الأطباق.

وتوفر هذه البدائل طريقة لخفض كمية الكربوهيدرات في الوجبة، وقد تكون مناسبة لمن يرغبون في تقليل تأثير المعكرونة على سكر الدم.