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6 أنواع من المعكرونة قد تساعد على ضبط سكر الدم

تعد معكرونة العدس خياراً آخر غنياً بالبروتين والألياف (بيكسلز)
تعد معكرونة العدس خياراً آخر غنياً بالبروتين والألياف (بيكسلز)
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6 أنواع من المعكرونة قد تساعد على ضبط سكر الدم

تعد معكرونة العدس خياراً آخر غنياً بالبروتين والألياف (بيكسلز)
تعد معكرونة العدس خياراً آخر غنياً بالبروتين والألياف (بيكسلز)

ليست المعكرونة بالضرورة من الأطعمة الممنوعة على من يحاولون الحفاظ على استقرار مستوى سكر الدم، لكن نوع المعكرونة وطريقة تناولها يمكن أن يصنعا فرقاً كبيراً.

فالمعكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض المكرر تحتوي على نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات وقليل من الألياف، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم عند تناولها بمفردها.

في المقابل، توفر بعض الأنواع كميات كبرى من الألياف والبروتين، مما يساعد على إبطاء وصول الغلوكوز إلى الدم.

وفيما يلي أبرز أنواع المعكرونة التي يمكن أن تكون خياراً أفضل لمن يهتمون بتنظيم سكر الدم، حسبما نقل موقع «فيري ويل هيلث»:

المعكرونة المصنوعة من البقوليات

تشمل المعكرونة المصنوعة من البقوليات معكرونة الحمص والفاصوليا والترمس، وتمتاز باحتوائها على كميات مرتفعة نسبياً من البروتين والألياف مقارنةً بالمعكرونة البيضاء.

وتساعد هذه العناصر على إبطاء إطلاق الغلوكوز في مجرى الدم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أبطأ في مستوى السكر.

وتحتوي الحصة التي تزن نحو 56 غراماً على نحو 10 إلى 14 غراماً من البروتين، و5 إلى 12 غراماً من الألياف، إلى جانب نحو 20 إلى 35 غراماً من الكربوهيدرات، مع اختلاف القيم الغذائية من منتج إلى آخر.

معكرونة الإدامامي

الإدامامي هو فول الصويا غير الناضج الغني بالألياف والبروتين وعناصر غذائية أخرى.

وتوفر الحصة التي تزن نحو 56 غراماً من معكرونة الإدامامي نحو 24 غراماً من البروتين و11 غراماً من الألياف و20 غراماً من الكربوهيدرات، مما يجعلها من الخيارات الغنية بالبروتين والألياف التي قد تساعد على التحكم في سكر الدم.

معكرونة العدس

تعد معكرونة العدس خياراً آخر غنياً بالبروتين والألياف، سواء كانت مصنوعة من العدس الأحمر أو الأصفر. وتحتوي الحصة عادةً على نحو 12 إلى 14 غراماً من البروتين، و5 إلى 6 غرامات من الألياف، و30 إلى 35 غراماً من الكربوهيدرات.

المعكرونة الغنية بالبروتين

طرحت بعض الشركات أنواعاً من المعكرونة تجمع بين دقيق القمح القاسي، الذي يعرف غالباً بالسميد أو السمولينا، ومصادر نباتية للبروتين، مثل دقيق العدس والحمص أو بروتين البازلاء.

وقد توفر هذه الأنواع بروتيناً وأليافاً أكثر من المعكرونة البيضاء التقليدية، إلا أن محتواها الغذائي يختلف بصورة كبيرة بين المنتجات، لذلك من الأفضل مقارنة الملصقات الغذائية قبل اختيارها.

معكرونة الحبوب الكاملة

تُصنع معكرونة الحبوب الكاملة من دقيق القمح الكامل.

وتحتوي الحصة التي تزن نحو 56 غراماً على نحو 6 إلى 7 غرامات من الألياف، وهي كمية قد تساعد على إبطاء عملية الهضم والمساهمة في الحفاظ على استقرار سكر الدم بصورة أفضل.

معكرونة الخضراوات

رغم أنها ليست معكرونة بالمعنى التقليدي، فإنه يمكن استخدام شرائح الكوسة أو القرع العسلي بدائل منخفضة الكربوهيدرات في بعض الأطباق.

وتوفر هذه البدائل طريقة لخفض كمية الكربوهيدرات في الوجبة، وقد تكون مناسبة لمن يرغبون في تقليل تأثير المعكرونة على سكر الدم.

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فقر الدم عند الرجال... 6 علامات مبكرة تستدعي الانتباه

أعراض فقر الدم تختلف تبعاً لسببه وشدة الحالة (بيكسلز)
أعراض فقر الدم تختلف تبعاً لسببه وشدة الحالة (بيكسلز)
TT
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فقر الدم عند الرجال... 6 علامات مبكرة تستدعي الانتباه

أعراض فقر الدم تختلف تبعاً لسببه وشدة الحالة (بيكسلز)
أعراض فقر الدم تختلف تبعاً لسببه وشدة الحالة (بيكسلز)

قد يتطور فقر الدم لدى الرجال بصورة تدريجية، بحيث تبدأ أعراضه خفيفة وغير واضحة، ما يجعل من السهل نسبها إلى الإرهاق أو ضغوط الحياة اليومية وتجاهلها. لكن استمرار هذه الأعراض أو ازديادها قد يكون مؤشراً على وجود مشكلة صحية تستدعي التقييم الطبي.

يحدث فقر الدم عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة أو الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء والمسؤول عن حمل الأكسجين إلى مختلف أنحاء الجسم. وعندما تقل قدرة الدم على نقل الأكسجين بكفاءة، قد تحصل الأنسجة على كمية أقل مما تحتاج إليه، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى التعب والضعف وتراجع القدرة على ممارسة النشاط البدني، إلى جانب مجموعة أخرى من الأعراض التي قد تؤثر على الحياة اليومية.

وقد يلاحظ بعض الأشخاص تغيرات طفيفة فقط في مستويات الطاقة والنشاط، في حين يعاني آخرون انخفاضاً واضحاً في الطاقة والقدرة على التحمل. وتختلف شدة الأعراض وطبيعتها حسب سبب فقر الدم ومدى تقدمه.

ومن المهم الانتباه إلى أن الأعراض الأكثر شيوعاً لفقر الدم لا ترتبط بهذا المرض وحده؛ فالتعب وضيق التنفس والدوخة وشحوب البشرة، على سبيل المثال، يمكن أن تظهر أيضاً مع كثير من الحالات الطبية الأخرى. لذلك، لا تكفي الأعراض وحدها لتأكيد الإصابة بفقر الدم، لكنها في المقابل لا ينبغي أن تُهمل، خصوصاً إذا كانت جديدة أو مستمرة أو تزداد سوءاً مع مرور الوقت.

ما أبرز الأعراض؟

تختلف أعراض فقر الدم تبعاً لسببه وشدة الحالة. وقد يكون فقر الدم خفيفاً إلى درجة لا يسبب معها أي أعراض في البداية، لكن الأعراض تظهر عادةً لاحقاً، وقد تزداد حدتها مع تفاقم الحالة، وفقاً لـ«مايو كلينيك».

وفي بعض الحالات، قد يكون مرض آخر هو السبب الأساسي لفقر الدم، وقد يؤدي ذلك المرض إلى إخفاء أعراض فقر الدم أو جعلها أقل وضوحاً. وفي مثل هذه الحالات، قد يكشف الفحص الطبي الذي يُجرى بسبب مشكلة صحية أخرى عن وجود فقر الدم. كما أن بعض أنواع فقر الدم قد تكون لها أعراض تساعد على تحديد السبب الكامن وراءها.

وتشمل أبرز العلامات والأعراض المحتملة لفقر الدم ما يلي:

التعب: قد يشعر الشخص بإرهاق مستمر أو انخفاض في مستوى الطاقة، حتى مع الحصول على قدر كافٍ من الراحة.

الضعف: قد يظهر شعور عام بالوهن أو انخفاض القدرة على أداء الأنشطة المعتادة.

ضيق التنفس: قد يشعر الشخص بصعوبة في التنفس، خصوصاً أثناء ممارسة النشاط البدني، نتيجة انخفاض قدرة الدم على نقل الأكسجين.

شحوب أو اصفرار الجلد: قد يصبح الجلد أكثر شحوباً أو يميل إلى الاصفرار.

عدم انتظام ضربات القلب: قد يلاحظ الشخص تغيراً في نمط ضربات القلب أو شعوراً بخفقان أو عدم انتظامها.

الدوخة أو الدوار: قد يشعر الشخص بعدم الاتزان أو بخفة في الرأس، وقد تظهر هذه الأعراض بصورة خاصة عند الوقوف أو الحركة.

ألم في الصدر: يمكن أن يكون ألم الصدر أحد الأعراض المحتملة لفقر الدم.

برودة اليدين والقدمين: قد يشعر الشخص بأن أطرافه باردة بصورة متكررة أو غير معتادة.

الصداع: قد يظهر الصداع ضمن الأعراض المصاحبة لفقر الدم، إلى جانب الأعراض الأخرى.

متى تجب زيارة الطبيب؟

ينبغي تحديد موعد مع الطبيب إذا كنت تشعر بالتعب أو ضيق التنفس من دون معرفة سبب واضح لذلك، ولا سيما إذا كانت الأعراض مستمرة أو تتفاقم مع الوقت. ويمكن للطبيب إجراء التقييم والفحوص اللازمة لمعرفة ما إذا كان فقر الدم هو السبب، أو ما إذا كانت هناك مشكلة صحية أخرى تقف وراء هذه الأعراض.

ويُعد انخفاض مستوى بروتين الهيموجلوبين، الموجود في خلايا الدم الحمراء والمسؤول عن حمل الأكسجين، العلامة الرئيسية لفقر الدم. وقد يكتشف بعض الأشخاص انخفاض مستوى الهيموجلوبين لديهم عند محاولة التبرع بالدم. فإذا أُبلغت بأنك غير قادر على التبرع بالدم بسبب انخفاض مستوى الهيموجلوبين، فمن المهم تحديد موعد مع الطبيب لتقييم الحالة ومعرفة سبب انخفاضه.

وهناك أنواع كثيرة من فقر الدم، ولكل نوع أسبابه الخاصة. وقد يكون فقر الدم قصير الأمد أو طويل الأمد، كما يمكن أن تتراوح شدته بين الخفيفة والشديدة. وفي بعض الحالات، قد يكون فقر الدم علامة تحذيرية على وجود مرض أكثر خطورة، ولذلك فإن تحديد السبب الأساسي لا يقل أهمية عن علاج فقر الدم نفسه.

وتختلف طرق علاج فقر الدم حسب نوعه وسببه وشدة الحالة. وقد يشمل العلاج تناول المكملات الغذائية، أو الخضوع لإجراءات طبية، وفقاً لما يحدده الطبيب. كما يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن في الوقاية من بعض أنواع فقر الدم، خصوصاً الأنواع المرتبطة بنقص بعض العناصر الغذائية.

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صحتك

ما أفضل توقيت لشرب الشاي الأخضر لحرق الدهون؟

الشاي الأخضر يبرز بوصفه خياراً شائعاً لتعزيز حرق الدهون (رويترز)
الشاي الأخضر يبرز بوصفه خياراً شائعاً لتعزيز حرق الدهون (رويترز)
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ما أفضل توقيت لشرب الشاي الأخضر لحرق الدهون؟

الشاي الأخضر يبرز بوصفه خياراً شائعاً لتعزيز حرق الدهون (رويترز)
الشاي الأخضر يبرز بوصفه خياراً شائعاً لتعزيز حرق الدهون (رويترز)

مع ازدياد الاهتمام بالمشروبات الطبيعية التي قد تساعد في التحكم بالوزن، يبرز الشاي الأخضر بوصفه خياراً شائعاً لتعزيز حرق الدهون، بفضل احتوائه على الكافيين ومركبات الكاتيكين المضادة للأكسدة.

لكن هل يوجد توقيت مثالي لشربه لدعم حرق الدهون؟ تشير الأدلة العلمية إلى أن تناوله في أوقات معينة قد يزيد من فاعليته بشكل كبير.

قبل التمرين بـ30 إلى 60 دقيقة... التوقيت الأمثل

تشير تقارير علمية نشرها موقع «بب ميد PubMed»، إلى أن شرب الشاي الأخضر قبل التمرين بنحو 30 إلى 60 دقيقة، يعزز حرق الدهون بشكل كبير إذ قد تساعد الكافيين ومضادات الأكسدة الموجودة فيه على تعزيز استخدام الدهون كمصدر للطاقة.

في الصباح... خيار جيد لليقظة وزيادة معدل الأيض

يمكن تناول الشاي الأخضر صباحاً، خصوصاً لمن يرغبون في الاستفادة من محتواه المعتدل من الكافيين لدعم اليقظة والتركيز.

ويشير موقع «هارفارد هيلث» إلى أن الكافيين والكاتيكين الموجودين في الشاي الأخضر قد يسهمان في زيادة معدل الأيض وتعزيز فقدان الوزن، وإن كانت التأثيرات تختلف من شخص إلى آخر.

بين الوجبات... كجزء من نمط حياة صحي

حسب موقع «هيلث» العلمي، فإن تناول الشاي الأخضر بين الوجبات قد يكون خياراً مناسباً لمن يرغبون في دعم جهودهم لإنقاص الوزن ووسيلة بسيطة لإدراجه ضمن نمط حياة صحي.

الشاي الأخضر على معدة فارغة... ليس مناسباً للجميع

رغم أن بعض الأبحاث تشير إلى أن تناول مركبات الكاتيكين دون طعام قد يزيد امتصاصها، فإن ذلك لا يعني أن شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة هو الخيار الأفضل للجميع.

فقد يسبب الغثيان أو اضطراب المعدة لدى بعض الأشخاص، وفقاً لما نشره موقع «بب ميد PubMed». لذلك، إذا كان الشاي يسبب لك تهيجاً أو حموضة، فمن الأفضل تناوله بعد وجبة خفيفة.

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صحتك

10 أخطاء يرتكبها الأشخاص بعد تشخيص إصابتهم بارتفاع الكوليسترول

اختبار لقياس مستوى الكوليسترول (رويترز)
اختبار لقياس مستوى الكوليسترول (رويترز)
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10 أخطاء يرتكبها الأشخاص بعد تشخيص إصابتهم بارتفاع الكوليسترول

اختبار لقياس مستوى الكوليسترول (رويترز)
اختبار لقياس مستوى الكوليسترول (رويترز)

قد يأتي تشخيص ارتفاع الكوليسترول مفاجئاً، خاصة أن الحالة غالباً لا تسبب أعراضاً واضحة، وقد يكتشفها الشخص خلال تحليل دم روتيني. لكن تجاهلها أو التعامل معها بشكل خاطئ قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وفي تقرير نشره موقع «أونلي ماي هيلث»، حذّر الدكتور ديبانشو غوبتا، طبيب القلب التداخلي في مستشفى سارفودايا بمدينة غالاندهار في الهند، من مجموعة أخطاء شائعة ينبغي تجنبها بعد تشخيص ارتفاع الكوليسترول، مؤكداً أهمية المتابعة الطبية وتقييم عوامل الخطورة لدى كل شخص.

ومن أبرز هذه الأخطاء:

تجاهل المشكلة لأنك تشعر بأنك بخير

ارتفاع الكوليسترول غالباً لا يسبب أعراضاً، لذلك فإن الشعور بالصحة لا يعني عدم وجود خطر. ويجب التعامل مع التشخيص بوصفه فرصة لتقليل مخاطر أمراض القلب مستقبلاً.

التركيز على الكوليسترول الكلي فقط

لا يكفي النظر إلى رقم الكوليسترول الكلي، بل يجب تقييم الكوليسترول الضار والمفيد والدهون الثلاثية، إلى جانب العمر وضغط الدم والتدخين والسكري والتاريخ العائلي وأمراض القلب السابقة.

وقال الدكتور غوبتا: «اسأل طبيبك عما تعنيه نتائجك، بدلاً من محاولة تفسير رقم واحد بمعزل عن باقي المؤشرات».

التخلص من جميع الدهون في الطعام

تجنب الدهون، بشكل كامل، ليس الحل، إذ يعتمد الأمر على نوع الدهون. والأفضل التركيز على الدهون غير المشبعة الموجودة في المكسرات وبعض الزيوت والأسماك، مع تقليل الدهون المشبعة والأطعمة المصنّعة.

اتباع حمية قاسية لا يمكن الاستمرار عليها

التغييرات الغذائية الشديدة قد تُحقق نتائج مؤقتة، لكنها غالباً يصعب الحفاظ عليها. ويُنصَح بدلاً من ذلك بتغييرات بسيطة ومستدامة، مثل زيادة الخضراوات والحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالألياف وتقليل الدهون المشبعة.

اعتقاد أن الدواء يغني عن تغيير نمط الحياة

استخدام أدوية خفض الكوليسترول لا يعني إهمال النظام الغذائي والنشاط البدني.

فالحفاظ على وزن صحي، وممارسة الرياضة، والابتعاد عن التدخين، واتباع نظام غذائي صحي للقلب، كلها عناصر مهمة إلى جانب العلاج الدوائي عند الحاجة.

إيقاف الدواء من تلقاء نفسك

قد يتوقف البعض عن تناول أدوية خفض الكوليسترول بمجرد تحسن التحاليل أو بسبب الخوف من آثارها الجانبية.

وحذّر الدكتور غوبتا من ذلك قائلاً: «إذا شعرت بآثار جانبية محتملة، أو كانت لديك مخاوف بشأن دوائك، فتحدَّثْ إلى طبيبك أو الصيدلي، بدلاً من إيقافه بنفسك».

انتظار انخفاض الكوليسترول فوراً

لا تَظهر نتائج تغيير نمط الحياة أو العلاج الدوائي بالسرعة نفسها لدى الجميع، لذلك من الأفضل الالتزام بمواعيد الفحوصات التي يحددها الطبيب، بدلاً من إجراء تحاليل متكررة خلال فترات قصيرة والشعور بالإحباط.

تجاهل التاريخ العائلي

قد يكون ارتفاع الكوليسترول وراثياً وليس مرتبطاً فحسب بالنظام الغذائي ونمط الحياة، لذلك ينبغي إخبار الطبيب إذا كان أحد الأقارب المقرّبين يعاني ارتفاعاً شديداً في الكوليسترول أو أُصيبَ بأمراض القلب في سن مبكرة، فالتاريخ العائلي قد يؤثر على كيفية تقييم مستوى الكوليسترول لديك وإدارته.

اعتقاد أن طعاماً واحداً صحياً يقدر على حل المشكلة

رغم أن أطعمة مثل الشوفان والمكسرات قد تكون مفيدة، ضِمن نظام غذائي صحي، فإن تناول طعام واحد لن يعوّض نظاماً غذائياً غير متوازن. والأهم هو تحسين نمط الغذاء بالكامل وزيادة الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والدهون الصحية.

التعامل مع ارتفاع الكوليسترول كمشكلة مؤقتة

تحسُّن نتيجة التحليل لا يعني انتهاء المشكلة نهائياً، فإدارة الكوليسترول تهدف أساساً إلى خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

ولا يعني هذا اتباع نظام غذائي صارم أو القلق بشأن كل وجبة، بل يعني بناء عادات صحية مستدامة، والالتزام بالعلاج الموصوف، والمواظبة على الفحوصات الطبية الدورية.

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