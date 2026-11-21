كشفت دراسة جديدة، امتدت على مدى 15 عاماً، عن أن النوم لمدة تسع ساعات أو أكثر يومياً قد يكون علامة تحذيرية لدى البالغين المصابين بأمراض القلب، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

ووفقاً لباحثين من الصين وجامعة جورجيا الجنوبية، يرتبط النوم لهذه المدة بزيادة خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 50 في المائة، مقارنة بالنوم لمدة تتراوح بين سبع وثماني ساعات.

وتشير الدراسة إلى أن النوم لفترات طويلة قد يكون مؤشراً على وجود مشكلات صحية كامنة لدى هؤلاء المرضى.

وتشمل هذه المشكلات الاكتئاب، واضطرابات التنفس أثناء النوم، والالتهابات، والوهن، والإصابة بحالتين صحيتين مزمنتين أو أكثر، فضلاً عن الأعباء المرتبطة بتناول الأدوية.

وكتب الباحثون: «بالنسبة إلى الأشخاص المصابين بالفعل بأمراض القلب والأوعية الدموية، قد تكتسب هذه الحالات أهمية خاصة، إذ يمكن أن تشير إلى تدهور الحالة الصحية، وهو أمر قد لا تعكسه بصورة كاملة عوامل الخطر السريرية التقليدية».

ووفقاً للدراسة، فإن سؤال البالغين عن عادات نومهم قد يساعد في تحديد مرضى القلب الذين ربما يحتاجون إلى مزيد من التقييم الطبي.

وأوضح الباحثون: «على عكس العديد من مؤشرات الخطر التقليدية لأمراض القلب والأوعية الدموية، يمكن تقييم مدة النوم بسرعة، ومن دون إجراءات جراحية، وبتكلفة ضئيلة للغاية، سواء في البيئات السريرية أو المجتمعية».

واستند البحث إلى بيانات شملت أكثر من 3200 شخص بالغ، جُمعت من «المسح الوطني للمقابلات الصحية» لعام 2004، إذ سُئل المشاركون عن عدد الساعات التي يقضونها في النوم خلال فترة تمتد إلى 24 ساعة.

وأشار الباحثون أيضاً إلى أن دراسات سابقة ربطت النوم لفترات طويلة بزيادة خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 30 في المائة، سواء لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو غير المصابين بها.

وأوضحوا أن هذا التفاوت يشير إلى أن النوم لفترات طويلة قد يكون مؤشراً أقوى على المخاطر الصحية لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب.

وتُعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إذ يتوفى شخص واحد بسبب هذه الأمراض كل 34 ثانية.

ويمكن أن يسهم الحصول على قسط من النوم يتراوح بين سبع وتسع ساعات ليلاً في تعزيز صحة القلب من خلال خفض ضغط الدم، وتقليل الالتهابات الضارة، وتخفيف التوتر.

مع ذلك، فقد ارتبط الإفراط في النوم بزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة، بما في ذلك حالات تُعد من عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب، مثل السمنة والسكري.