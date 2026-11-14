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صحتك

المغنيسيوم أم الزنك... أيهما يساعدك في النوم بشكل أفضل؟

الموز من الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم (أرشيفية - بيكساباي)
الموز من الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم (أرشيفية - بيكساباي)
TT
TT

المغنيسيوم أم الزنك... أيهما يساعدك في النوم بشكل أفضل؟

الموز من الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم (أرشيفية - بيكساباي)
الموز من الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم (أرشيفية - بيكساباي)

إذا كنت تواجه الأرق أو صعوبة في النوم، أو تستيقظ شاعراً بأنك لم تحصل على قسط كافٍ من الراحة، فقد تتساءل عما إذا كان تناول أحد المكملات الغذائية يمكن أن يساعدك. ويُعدّ المغنيسيوم والزنك من الخيارات الشائعة، لأن كلاً من المعدنين يؤدي دوراً في تنظيم الجسم للنوم.

لكن هل يتفوق أحدهما على الآخر؟ لا تزال نتائج الأبحاث متباينة، وقد تتوقف الفائدة التي يوفرها كل منهما جزئياً على مدى حصول الجسم على كميات كافية منهما في الأساس. وفيما يلي ما تحتاج إلى معرفته عن دور المغنيسيوم والزنك في النوم، وما تنبغي مراعاته قبل تجربة أي منهما.

المغنيسيوم والنوم

المغنيسيوم معدن يحتاج إليه الجسم للقيام بالعديد من الوظائف، من بينها تنظيم النوم. ويساعد هذا المعدن في تحسين النوم بطرق عدة، منها:

- تنظيم إنتاج وإفراز الهرمونات والناقلات العصبية المرتبطة بالتوتر والنوم، مثل الميلاتونين وحمض غاما أمينوبوتيريك (GABA).

- تعزيز الاسترخاء في الجسم من خلال تهدئة الجهاز العصبي وخفض مستويات التوتر والقلق.

- مساعدة العضلات في الاسترخاء بعد انقباضها، ما يسهم أيضاً في تحقيق الراحة البدنية.

وأظهرت أبحاث أن المغنيسيوم يمكن أن يحسن النوم بطرق عدة؛ منها المساعدة في النوم لفترات أطول، وتسريع الخلود إلى النوم، وتحسين جودته بشكل عام. ويظهر ذلك بشكل خاص لدى الأشخاص الذين يعانون انخفاض مستويات المغنيسيوم لديهم. ومع ذلك، تشير دراسات أيضاً إلى أن المغنيسيوم قد لا يكون مفيداً للجميع، لا سيما الأشخاص الذين لديهم مستويات طبيعية منه.

الزنك والنوم

الزنك معدن يؤدي أيضاً دوراً في تنظيم النوم؛ فهو يساعد في إنتاج وتنظيم هرموني السيروتونين والميلاتونين المرتبطين بالنوم والمزاج. وهناك أيضاً أدلة على أن الزنك يؤثر في دورة النوم واليقظة في الدماغ من خلال تأثيره على حمض غاما أمينوبوتيريك.

وأظهرت دراسات أن الأشخاص الذين يتناولون مكملات الزنك أو يتبعون أنظمة غذائية غنية به، أفادوا بأنهم يخلدون إلى النوم بسرعة أكبر، ويشعرون بانتعاش أكثر بعد النوم العميق، ويلمسون تحسناً عاماً في جودة نومهم. كما أن الأشخاص الذين لديهم مستويات طبيعية أو مرتفعة من الزنك أكثر ميلاً إلى الإبلاغ عن تمتعهم بنوم صحي، وحصولهم على ما بين 7 و9 ساعات من النوم كل ليلة.

أيهما أفضل للنوم؟

يؤدي كل من المغنيسيوم والزنك أدواراً مختلفة في العمليات البيولوجية التي تؤثر في النوم؛ فالمغنيسيوم يساعد في الاسترخاء البدني والنفسي، بينما يرتبط الزنك بدرجة أكبر بتحسين النوم العميق وتنظيم دورة النوم واليقظة، على نحو يشبه دور الميلاتونين.

وعلى الرغم من أن الدراسات أظهرت أن كلاً من المعدنين يمكن أن يساعد في الخلود إلى النوم بسرعة أكبر، فإن أي دراسة لم تقارن بينهما بشكل مباشر حتى الآن.

ومن الأفضل فهم طبيعة المشكلة التي تؤثر في نومك لتحديد المعدن الذي قد يكون الأنسب لك؛ فإذا كنت تجد صعوبة في الاسترخاء أو الخلود إلى النوم، فقد يكون المغنيسيوم الخيار الأفضل. أما إذا لم تكن تواجه مشكلة في النوم، لكنك لا تشعر بالراحة الكافية عند الاستيقاظ، فقد يكون الزنك أكثر فائدة.

ويمكن أن يساعدك أيضاً معرفة ما إذا كانت مستويات المغنيسيوم أو الزنك لديك منخفضة في اختيار المكمل الأنسب. وتتراوح المستويات الطبيعية للمغنيسيوم لدى البالغين بين 0.75 و0.95 ملليمول لكل لتر من الدم، بينما يتراوح المستوى الطبيعي للزنك بين 80 و120 ميكروغراماً لكل ديسيلتر من الدم.

ويمكن لمقدم الرعاية الصحية التحقق من هذه المستويات من خلال فحوصات الدم المعتادة. وإذا تبين أن مستوى المغنيسيوم أو الزنك لديك منخفض، فيمكن التفكير في تناول مكمل غذائي أو إدراج أطعمة غنية بأحد المعدنين في النظام الغذائي.

الآثار الجانبية المحتملة للمغنيسيوم والزنك

تُعدّ مكملات المغنيسيوم آمنة عند تناولها بالجرعات الموصى بها. وترتبط معظم الآثار الجانبية المبلغ عنها بمشكلات في الجهاز الهضمي، منها الغثيان والإسهال وتقلصات المعدة.

ويبلغ الحد الأعلى المسموح به لتناول المغنيسيوم من المكملات الغذائية لدى البالغين 350 ملليغراماً يومياً. وقد تؤدي الجرعات المرتفعة جداً إلى آثار جانبية خطيرة، مثل انخفاض ضغط الدم واضطراب ضربات القلب.

ويُعدّ الزنك أيضاً آمناً عند تناوله بالجرعات الموصى بها. وتشمل آثاره الجانبية المحتملة الغثيان والقيء وآلام المعدة. أما الجرعات المرتفعة جداً فقد تؤدي إلى مشكلات في وظائف الجهاز المناعي، وتقلل كمية الحديد في الجسم.

ويبلغ الحد الأعلى المسموح به لتناول الزنك لدى البالغين 40 ملليغراماً يومياً، وقد تزيد الجرعات التي تتجاوز هذا المقدار من خطر التعرض للآثار الجانبية المذكورة.

ويُعدّ تناول المغنيسيوم والزنك معاً آمناً، لكن كليهما قد يسبب آثاراً جانبية في الجهاز الهضمي. لذلك، إذا كنت تتناولهما معاً، فمن المهم الانتباه إلى ظهور أي آثار جانبية، والتفكير في الاكتفاء بأحدهما إذا لاحظت حدوثها.

وسائل أخرى للمساعدة في النوم

يؤدي النوم دوراً مهماً في الصحة العامة. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون الأرق أو مشكلات أخرى في النوم، قد تساعد مكملات غذائية أخرى أيضاً في تحسين الراحة، ومن أمثلتها الميلاتونين، و«إل-ثيانين» (L-theanine)، والكرز الحامض، وجذر الناردين.

ويمكن أيضاً اتخاذ خطوات لتحسين النوم من دون أدوية أو مكملات غذائية. ومن النصائح المتعلقة بنمط الحياة:

- الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في الموعد نفسه كل يوم.

- ممارسة الرياضة بانتظام، مع تجنب التمارين قبل موعد النوم مباشرة.

- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

- وضع روتين مريح قبل النوم والالتزام به يومياً.

- الحد من استخدام الشاشات والأجهزة الإلكترونية أو تجنبها لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل النوم.

- الحفاظ على هدوء غرفة النوم وبرودتها في جميع الأوقات.

- الحد من تناول الكافيين أو تجنبه خلال فترة ما بعد الظهر والمساء.

- الحد من تناول الوجبات الكبيرة والمشروبات الكحولية قبل النوم أو تجنبها.

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تمارسها كل يوم دون أن تنتبه... 6 عادات قد تزيد الالتهابات في جسمك

التوتر المستمر سواء أكان ناجماً عن ضغوط العمل أم العلاقات الشخصية يؤدي إلى زيادة الالتهابات في الجسم (بيكسلز)
التوتر المستمر سواء أكان ناجماً عن ضغوط العمل أم العلاقات الشخصية يؤدي إلى زيادة الالتهابات في الجسم (بيكسلز)
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تمارسها كل يوم دون أن تنتبه... 6 عادات قد تزيد الالتهابات في جسمك

التوتر المستمر سواء أكان ناجماً عن ضغوط العمل أم العلاقات الشخصية يؤدي إلى زيادة الالتهابات في الجسم (بيكسلز)
التوتر المستمر سواء أكان ناجماً عن ضغوط العمل أم العلاقات الشخصية يؤدي إلى زيادة الالتهابات في الجسم (بيكسلز)

قد تُسهم بعض العادات اليومية، مثل الجلوس لفترات طويلة أو عدم الحصول على نوم جيد، في زيادة الالتهابات في الجسم بصورة تدريجية وغير ملحوظة، ما يرفع خطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، ويساعد فهم تأثير هذه العادات على إجراء تغييرات بسيطة لحماية الصحة على المدى الطويل، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

1. الجلوس لفترات طويلة

يرتبط نمط الحياة الخامل بزيادة الالتهابات المزمنة؛ إذ يؤدي الجلوس لفترات طويلة، سواء خلف مكتب العمل أو أثناء التنقل، إلى إبطاء الدورة الدموية وتحفيز إفراز مواد كيميائية مسببة للالتهاب.

كما قد يؤدي الخمول إلى اضطراب عمليات معالجة الغلوكوز والدهون في الجسم، ما يُسهم بمرور الوقت في تفاقم الالتهابات.

وتُشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة يومياً في الجلوس غالباً ما تكون لديهم مستويات أعلى من مؤشرات الالتهاب مقارنة بمن يتحركون بانتظام.

لذلك، قد يساعد النهوض للمشي لفترات قصيرة أو ممارسة تمارين التمدد كل 30 إلى 60 دقيقة على الحد من هذه الالتهابات.

2. وضعية الجسم غير الصحيحة

قد يؤدي اتخاذ وضعيات غير صحيحة للجسم، مثل الانحناء أو التراخي أثناء الجلوس خلف المكتب، إلى إجهاد العضلات والمفاصل، ما قد يُسبب التهابات طفيفة وآلاماً مستمرة مع مرور الوقت، حتى في المفاصل السليمة.

كما أن البقاء في وضعية واحدة لفترات طويلة يحد من الحركة، ويؤدي إلى اختلال التوازن العضلي؛ إذ قد تصبح بعض العضلات مشدودة ومجهدة بصورة مفرطة، في حين تضعف عضلات أخرى.

ويؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على المفاصل والأنسجة، ما قد يسهم في حدوث التهابات مزمنة وآلام، خصوصاً في الرقبة والكتفين والظهر.

3. عدم الحصول على نوم كافٍ

يؤدي النوم دوراً حيوياً في دعم وظائف الجهاز المناعي، إذ يمنح الجسم فرصة للتعافي وتنظيم مستويات الالتهاب.

ومن العادات التي قد تؤثر سلباً في جودة النوم:

- عدم انتظام مواعيد النوم.

- استخدام الشاشات في ساعات متأخرة من الليل.

- تناول كميات كبيرة من الكافيين في وقت متأخر من اليوم.

وقد يؤدي الحرمان المتكرر من النوم الكافي إلى زيادة إنتاج الجسم للمواد الكيميائية المسببة للالتهاب، فضلاً عن ارتفاع مستويات هرمون «الكورتيزول»، المعروف بهرمون التوتر، والمرتبط بالالتهابات.

وتُظهر الدراسات أن البالغين الذين ينامون أقل من 6 ساعات ليلاً غالباً ما تكون لديهم مستويات مرتفعة من «البروتين المتفاعل» (C-reactive protein - CRP)، وهو أحد المؤشرات الشائعة لوجود التهاب في الجسم.

النوم يؤدي دوراً حيوياً في دعم وظائف الجهاز المناعي (بيكسلز)

4. التوتر المزمن

قد يؤدي التوتر المستمر، سواء أكان ناجماً عن ضغوط العمل أم العلاقات الشخصية أم المشكلات المالية، إلى زيادة الالتهابات في الجسم.

فالتوتر المزمن ينشّط استجابة «الكر والفر» (fight-or-flight response)، ما يؤدي إلى إفراز مستمر لهرمونات التوتر، مثل الكورتيزول. ومع مرور الوقت، قد تؤدي المستويات المرتفعة من هذا الهرمون إلى إضعاف جهاز المناعة وزيادة الالتهابات.

ورغم أن الجميع يشعرون بالتوتر من وقت إلى آخر، فإن استمراره لفترات طويلة قد يؤثر سلباً في الحياة اليومية ويضر بالصحة.

ومن أبرز علامات التوتر المزمن:

- آلام وأوجاع في الجسم.

- تغيرات في الشهية أو أنماط النوم.

- صداع متكرر.

5. الإفراط في تناول السكر

قد يؤدي استهلاك كميات كبيرة من السكر المضاف إلى زيادة الالتهابات؛ إذ يتسبب في ارتفاع سريع لمستويات السكر في الدم، ما يحفّز على إفراز مواد كيميائية مسببة للالتهاب.

كما أن الارتفاعات المتكررة في مستويات السكر في الدم قد تلحق الضرر بالأوعية الدموية، وتزيد خطر الإصابة بمقاومة الإنسولين والسكري من النوع الثاني، وكلاهما يرتبط بالالتهابات.

ومن أبرز المصادر الشائعة للسكر المضاف:

- المشروبات السكرية، مثل المشروبات الغازية والقهوة المحلّاة.

- الوجبات الخفيفة والحلويات المعلّبة.

- حبوب الإفطار المحلّاة.

وقد يؤدي الإفراط في استهلاك السكر أيضاً إلى اختلال توازن البكتيريا في الأمعاء، ما يسهم بدوره في زيادة الالتهابات.

استهلاك كميات كبيرة من السكر المضاف قد يؤدي إلى زيادة الالتهابات (بيكسلز)

6. اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة فائقة المعالجة

غالباً ما تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على كربوهيدرات مكررة وسكريات مضافة ودهون غير صحية ومواد مضافة صناعية.

وعادةً ما تكون هذه الأطعمة فقيرة بالألياف والعناصر الغذائية المهمة، بما فيها مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الالتهابات.

وقد تؤدي الكربوهيدرات المكررة وبعض أنواع الدهون، مثل الدهون المتحولة وبعض الدهون المشبعة، إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم وإضعاف استجابة الجسم للإنسولين، ما يُسهم في حدوث التهابات مزمنة منخفضة الدرجة.

كما قد تؤثر الأطعمة فائقة المعالجة سلباً في صحة الأمعاء، من خلال تقليل أعداد البكتيريا النافعة وإضعاف الحاجز المعوي، ما يسهّل تسرب المواد الضارة إلى مجرى الدم ويحفّز حدوث الالتهابات.

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صحتك

المغنيسيوم أم الزنك... أيهما يساعدك في النوم بشكل أفضل؟

الموز من الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم (أرشيفية - بيكساباي)
الموز من الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم (أرشيفية - بيكساباي)
TT
TT

المغنيسيوم أم الزنك... أيهما يساعدك في النوم بشكل أفضل؟

الموز من الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم (أرشيفية - بيكساباي)
الموز من الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم (أرشيفية - بيكساباي)

إذا كنت تواجه الأرق أو صعوبة في النوم، أو تستيقظ شاعراً بأنك لم تحصل على قسط كافٍ من الراحة، فقد تتساءل عما إذا كان تناول أحد المكملات الغذائية يمكن أن يساعدك. ويُعدّ المغنيسيوم والزنك من الخيارات الشائعة، لأن كلاً من المعدنين يؤدي دوراً في تنظيم الجسم للنوم.

لكن هل يتفوق أحدهما على الآخر؟ لا تزال نتائج الأبحاث متباينة، وقد تتوقف الفائدة التي يوفرها كل منهما جزئياً على مدى حصول الجسم على كميات كافية منهما في الأساس. وفيما يلي ما تحتاج إلى معرفته عن دور المغنيسيوم والزنك في النوم، وما تنبغي مراعاته قبل تجربة أي منهما.

المغنيسيوم والنوم

المغنيسيوم معدن يحتاج إليه الجسم للقيام بالعديد من الوظائف، من بينها تنظيم النوم. ويساعد هذا المعدن في تحسين النوم بطرق عدة، منها:

- تنظيم إنتاج وإفراز الهرمونات والناقلات العصبية المرتبطة بالتوتر والنوم، مثل الميلاتونين وحمض غاما أمينوبوتيريك (GABA).

- تعزيز الاسترخاء في الجسم من خلال تهدئة الجهاز العصبي وخفض مستويات التوتر والقلق.

- مساعدة العضلات في الاسترخاء بعد انقباضها، ما يسهم أيضاً في تحقيق الراحة البدنية.

وأظهرت أبحاث أن المغنيسيوم يمكن أن يحسن النوم بطرق عدة؛ منها المساعدة في النوم لفترات أطول، وتسريع الخلود إلى النوم، وتحسين جودته بشكل عام. ويظهر ذلك بشكل خاص لدى الأشخاص الذين يعانون انخفاض مستويات المغنيسيوم لديهم. ومع ذلك، تشير دراسات أيضاً إلى أن المغنيسيوم قد لا يكون مفيداً للجميع، لا سيما الأشخاص الذين لديهم مستويات طبيعية منه.

الزنك والنوم

الزنك معدن يؤدي أيضاً دوراً في تنظيم النوم؛ فهو يساعد في إنتاج وتنظيم هرموني السيروتونين والميلاتونين المرتبطين بالنوم والمزاج. وهناك أيضاً أدلة على أن الزنك يؤثر في دورة النوم واليقظة في الدماغ من خلال تأثيره على حمض غاما أمينوبوتيريك.

وأظهرت دراسات أن الأشخاص الذين يتناولون مكملات الزنك أو يتبعون أنظمة غذائية غنية به، أفادوا بأنهم يخلدون إلى النوم بسرعة أكبر، ويشعرون بانتعاش أكثر بعد النوم العميق، ويلمسون تحسناً عاماً في جودة نومهم. كما أن الأشخاص الذين لديهم مستويات طبيعية أو مرتفعة من الزنك أكثر ميلاً إلى الإبلاغ عن تمتعهم بنوم صحي، وحصولهم على ما بين 7 و9 ساعات من النوم كل ليلة.

أيهما أفضل للنوم؟

يؤدي كل من المغنيسيوم والزنك أدواراً مختلفة في العمليات البيولوجية التي تؤثر في النوم؛ فالمغنيسيوم يساعد في الاسترخاء البدني والنفسي، بينما يرتبط الزنك بدرجة أكبر بتحسين النوم العميق وتنظيم دورة النوم واليقظة، على نحو يشبه دور الميلاتونين.

وعلى الرغم من أن الدراسات أظهرت أن كلاً من المعدنين يمكن أن يساعد في الخلود إلى النوم بسرعة أكبر، فإن أي دراسة لم تقارن بينهما بشكل مباشر حتى الآن.

ومن الأفضل فهم طبيعة المشكلة التي تؤثر في نومك لتحديد المعدن الذي قد يكون الأنسب لك؛ فإذا كنت تجد صعوبة في الاسترخاء أو الخلود إلى النوم، فقد يكون المغنيسيوم الخيار الأفضل. أما إذا لم تكن تواجه مشكلة في النوم، لكنك لا تشعر بالراحة الكافية عند الاستيقاظ، فقد يكون الزنك أكثر فائدة.

ويمكن أن يساعدك أيضاً معرفة ما إذا كانت مستويات المغنيسيوم أو الزنك لديك منخفضة في اختيار المكمل الأنسب. وتتراوح المستويات الطبيعية للمغنيسيوم لدى البالغين بين 0.75 و0.95 ملليمول لكل لتر من الدم، بينما يتراوح المستوى الطبيعي للزنك بين 80 و120 ميكروغراماً لكل ديسيلتر من الدم.

ويمكن لمقدم الرعاية الصحية التحقق من هذه المستويات من خلال فحوصات الدم المعتادة. وإذا تبين أن مستوى المغنيسيوم أو الزنك لديك منخفض، فيمكن التفكير في تناول مكمل غذائي أو إدراج أطعمة غنية بأحد المعدنين في النظام الغذائي.

الآثار الجانبية المحتملة للمغنيسيوم والزنك

تُعدّ مكملات المغنيسيوم آمنة عند تناولها بالجرعات الموصى بها. وترتبط معظم الآثار الجانبية المبلغ عنها بمشكلات في الجهاز الهضمي، منها الغثيان والإسهال وتقلصات المعدة.

ويبلغ الحد الأعلى المسموح به لتناول المغنيسيوم من المكملات الغذائية لدى البالغين 350 ملليغراماً يومياً. وقد تؤدي الجرعات المرتفعة جداً إلى آثار جانبية خطيرة، مثل انخفاض ضغط الدم واضطراب ضربات القلب.

ويُعدّ الزنك أيضاً آمناً عند تناوله بالجرعات الموصى بها. وتشمل آثاره الجانبية المحتملة الغثيان والقيء وآلام المعدة. أما الجرعات المرتفعة جداً فقد تؤدي إلى مشكلات في وظائف الجهاز المناعي، وتقلل كمية الحديد في الجسم.

ويبلغ الحد الأعلى المسموح به لتناول الزنك لدى البالغين 40 ملليغراماً يومياً، وقد تزيد الجرعات التي تتجاوز هذا المقدار من خطر التعرض للآثار الجانبية المذكورة.

ويُعدّ تناول المغنيسيوم والزنك معاً آمناً، لكن كليهما قد يسبب آثاراً جانبية في الجهاز الهضمي. لذلك، إذا كنت تتناولهما معاً، فمن المهم الانتباه إلى ظهور أي آثار جانبية، والتفكير في الاكتفاء بأحدهما إذا لاحظت حدوثها.

وسائل أخرى للمساعدة في النوم

يؤدي النوم دوراً مهماً في الصحة العامة. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون الأرق أو مشكلات أخرى في النوم، قد تساعد مكملات غذائية أخرى أيضاً في تحسين الراحة، ومن أمثلتها الميلاتونين، و«إل-ثيانين» (L-theanine)، والكرز الحامض، وجذر الناردين.

ويمكن أيضاً اتخاذ خطوات لتحسين النوم من دون أدوية أو مكملات غذائية. ومن النصائح المتعلقة بنمط الحياة:

- الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في الموعد نفسه كل يوم.

- ممارسة الرياضة بانتظام، مع تجنب التمارين قبل موعد النوم مباشرة.

- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

- وضع روتين مريح قبل النوم والالتزام به يومياً.

- الحد من استخدام الشاشات والأجهزة الإلكترونية أو تجنبها لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل النوم.

- الحفاظ على هدوء غرفة النوم وبرودتها في جميع الأوقات.

- الحد من تناول الكافيين أو تجنبه خلال فترة ما بعد الظهر والمساء.

- الحد من تناول الوجبات الكبيرة والمشروبات الكحولية قبل النوم أو تجنبها.

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صحتك

من الحساسية إلى ضبابية الدماغ... ما مخاطر العفن الأسود في المنزل؟

العفن الأسود قد يثير ردود فعل تحسسية ومشكلات في الجهاز التنفسي (بيكسلز)
العفن الأسود قد يثير ردود فعل تحسسية ومشكلات في الجهاز التنفسي (بيكسلز)
TT
TT

من الحساسية إلى ضبابية الدماغ... ما مخاطر العفن الأسود في المنزل؟

العفن الأسود قد يثير ردود فعل تحسسية ومشكلات في الجهاز التنفسي (بيكسلز)
العفن الأسود قد يثير ردود فعل تحسسية ومشكلات في الجهاز التنفسي (بيكسلز)

قد يكون مقززاً ومثيراً للاشمئزاز، وربما ينمو بالفعل في مكان ما داخل حمامك. يُعدّ العفن الأسود كابوساً لأصحاب المنازل؛ إذ يُعرف بصعوبة التخلص منه، وقد يتسبب في أضرار جسيمة ومكلفة للممتلكات، فضلاً عن ارتباطه بمجموعة واسعة من المشكلات الصحية، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

لكن إلى أي مدى ينبغي أن تشعر بالقلق حيال هذا الضيف غير المرغوب فيه؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته.

ما العفن الأسود؟

توجد أنواع عديدة من العفن، لكن عندما يتحدث الناس عن «العفن الأسود»، فإنهم يشيرون عادةً إلى فطر «ستاكي بوتريس شارتاروم» (Stachybotrys chartarum).

ويظهر هذا الفطر، الذي يتميز بلونه الأسود المائل إلى الأخضر، بصورة طبيعية في البيئة، ويتكاثر عن طريق أبواغ مجهرية تنتقل عبر الهواء. ويمكن لهذه الأبواغ أن تدخل المنزل من خلال الأبواب والنوافذ المفتوحة، أو أنظمة التهوية، أو حتى بالالتصاق بالحيوانات الأليفة والملابس والأحذية.

وبمجرد وصولها إلى داخل المنزل، يمكن أن يبدأ العفن في النمو والانتشار إذا توافرت الظروف المناسبة؛ إذ يزدهر في البيئات الدافئة التي تتسم بالرطوبة المستمرة، خصوصاً في الأماكن التي تحتوي على مادة «السليلوز»، وهي مادة عضوية توجد في ألواح الجدران والورق والخشب.

ولهذا السبب، غالباً ما يظهر العفن في المناطق المتضررة من المياه داخل المنازل، مثل الأقبية والحمامات وغرف الغسيل، وكذلك بالقرب من النوافذ التي تعاني من تسرب المياه.

هل العفن الأسود خطير؟

وفقاً لعيادة «كليفلاند»، قد يتسبب العفن الأسود في مشكلات صحية، لكنه ليس بالضرورة أكثر خطورة من أنواع العفن الأخرى الموجودة في المنازل.

فمثل غيره من الفطريات، يمكن أن يثير العفن الأسود ردود فعل تحسسية ومشكلات في الجهاز التنفسي. كما يستطيع بعض أنواعه، ومنها فطر «ستاكي بوتريس شارتاروم»، إنتاج سموم فطرية، وهي مواد سامة طبيعية قد تكون ضارة عند تناولها بكميات كبيرة.

لكن قدرة العفن على إنتاج السموم لا تعني بالضرورة أن التعرض له يؤدي إلى التسمم.

فحتى الآن، لم يثبت العلماء أن التعرض المعتاد للعفن داخل المنازل يؤدي إلى إنتاج كميات كافية من السموم الفطرية للتسبب في تسمم مزمن يؤثر في الجسم بأكمله، وهو ما يُنسب غالباً إلى ما يُعرف باسم «متلازمة العفن الأسود السام».

ما الأعراض الجسدية التي قد يسببها العفن الأسود؟

قد لا يسبب التعرض للعفن أي مشكلات ملحوظة لدى بعض الأشخاص، بينما قد يعاني آخرون من حكة واحمرار في العينين، واحتقان الأنف، والتهاب الحلق، والسعال، والصفير أثناء التنفس، والطفح الجلدي، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويُعدّ المصابون بالربو أو حساسية العفن أو ضعف جهاز المناعة أكثر عرضة للمضاعفات، التي قد تشمل الإصابة بعدوى فطرية في بعض الحالات.

كذلك، قد يعاني الأشخاص الذين يتعرضون لكميات كبيرة من العفن، مثل المزارعين الذين يتعاملون مع التبن المتعفن، من ردود فعل صحية أكثر حدة.

هل يمكن أن يسبب العفن الأسود أعراضاً نفسية؟

هنا تصبح الصورة أقل وضوحاً.

فقد أفاد أشخاص يعيشون أو يعملون في مبانٍ رطبة ينتشر فيها العفن، بأنهم يعانون من التعب والصداع والقلق والاكتئاب، إلى جانب مشكلات إدراكية، من بينها «ضبابية الدماغ» وصعوبة التركيز.

ووجد بعض الدراسات التي أُجريت على الحيوانات أن الفئران التي تعرضت لجرعات مرتفعة من أبواغ فطر «ستاكي بوتريس» (Stachybotrys)، عانت من التهاب في الدماغ، واضطرابات في الذاكرة، وسلوكيات تشبه القلق.

ومع ذلك، تشير منظمات طبية كبرى إلى عدم وجود دراسات بشرية مضبوطة تثبت أن مستويات العفن الموجودة عادةً داخل المباني تنتج كميات كافية من السموم الفطرية (mycotoxins)، تستطيع عبور الحاجز الدموي الدماغي وإحداث أضرار عصبية.

لكن هناك تفسيرات أخرى محتملة للأعراض النفسية التي يبلغ عنها الأشخاص الذين يتعرضون للعفن.

فعلى سبيل المثال، قد تؤدي الحساسية المستمرة واحتقان الجيوب الأنفية ونوبات الربو إلى اضطرابات في النوم، مما يترك المصابين في حالة من الإرهاق والتهيج وتشوش التفكير.

كذلك، فإن التعامل مع منزل ينتشر فيه العفن، والقلق بشأن آثاره الصحية المحتملة، ومحاولة تحديد أسباب الأعراض الغامضة، قد يشكل عبئاً نفسياً كبيراً، مما قد يؤدي إلى تفاقم اضطرابات الصحة النفسية الموجودة مسبقاً، أو يسهم في ظهور اضطرابات جديدة.

ووفقاً لـ«معهد علوم الأعصاب» (Neuroscience Institute)، فإن «هذا العامل المسبب للتوتر المزمن قد يؤدي إلى زيادة حدة القلق وأعراض الاكتئاب، وهو ما قد يمهد بدوره لظهور الذهان لدى الأفراد الأكثر عرضة للإصابة به».

وإضافة إلى ذلك، قد تحتوي المباني الرطبة على مهيجات أخرى، مثل البكتيريا وعث الغبار، التي يمكن أن تسهم بدورها في الإصابة بالصداع وظهور أعراض صحية أخرى.

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