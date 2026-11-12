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صحتك

متعَب لكنك عاجز عن النوم؟ 6 أسباب قد تفسّر هذه المفارقة

القيلولة الطويلة أو تلك التي تأخذها بوقت متأخر من بعد الظهر قد تزيد الوقت الذي تحتاج إليه للاستغراق في النوم ليلاً (بيكسلز)
القيلولة الطويلة أو تلك التي تأخذها بوقت متأخر من بعد الظهر قد تزيد الوقت الذي تحتاج إليه للاستغراق في النوم ليلاً (بيكسلز)
TT
TT

متعَب لكنك عاجز عن النوم؟ 6 أسباب قد تفسّر هذه المفارقة

القيلولة الطويلة أو تلك التي تأخذها بوقت متأخر من بعد الظهر قد تزيد الوقت الذي تحتاج إليه للاستغراق في النوم ليلاً (بيكسلز)
القيلولة الطويلة أو تلك التي تأخذها بوقت متأخر من بعد الظهر قد تزيد الوقت الذي تحتاج إليه للاستغراق في النوم ليلاً (بيكسلز)

في بعض الأيام، قد تشعر بإرهاق شديد طيلة النهار، مهما تناولت من القهوة. ومع ذلك، فما إن تأوي إلى فراشك حتى تجد نفسك في كامل يقظتك. فهل يبدو لك هذا الشعور مألوفاً؟

هناك أسباب متعددة قد تفسر شعورك بالنعاس خلال النهار، مقابل عجزك عن النوم ليلاً. وبمجرد تحديد السبب، يمكنك اتخاذ خطوات عملية تساعدك على تحسين جودة نومك، وفق موقع «هيلث لاين».

1- القيلولة... هل تأخذها أم تتجنبها؟

القيلولة ليست ضارة في حد ذاتها، بل على العكس، قد توفر فوائد صحية كثيرة. لكن اتباع عادات غير مناسبة عند أخذ القيلولة قد يجعلك مستيقظاً في الوقت الذي يفترض أن تنعم فيه بنوم عميق ومريح.

وتشير الأبحاث إلى أن القيلولة الطويلة، أو تلك التي تأخذها في وقت متأخر من بعد الظهر، قد تزيد الوقت الذي تحتاج إليه للاستغراق في النوم ليلاً، وتؤدي إلى تراجع جودة النوم وكثرة الاستيقاظ خلال الليل.

لذلك؛ حاولْ ألا تتجاوز مدة قيلولتك 20 دقيقة وفي الأقصى 30، واحرص على أخذها في الموعد نفسه يومياً، حتى يعتادها جسمك ويصبح مستعداً لها.

2- القلق وتأثيره في النوم

من الصعب الاستغراق في نوم هادئ عندما يكون ذهنك منشغلاً بالأفكار.

ولذلك؛ فليس مستغرباً أن تُعدّ اضطرابات النوم أحد الأعراض المستخدمة في تشخيص بعض اضطرابات القلق، التي تُعد بدورها من عوامل الخطر الشائعة للإصابة بالأرق.

وقد يؤدي القلق أيضاً إلى زيادة حالة اليقظة والانتباه؛ مما يجعل الاستغراق في النوم أصعب ويؤخر موعده.

3- الاكتئاب واضطرابات النوم

وفق مراجعة علمية نُشرت عام 2019، فإن من يصلون إلى 90 في المائة من الأشخاص الذين شُخّصت إصابتهم بالاكتئاب يعانون من اضطرابات تؤثر في جودة نومهم. ومن بين الحالات التي رُصدت لدى هؤلاء: الأرق، والخدار (نوبات النوم المفاجئ)، واضطرابات التنفس خلال النوم، و«متلازمة تململ الساقين».

وتتسم العلاقة بين الاكتئاب ومشكلات النوم بالتعقيد؛ إذ يبدو أن كلاً منهما قد يسهم في اضطراب الإيقاع اليومي للجسم، المعروف بالساعة البيولوجية.

كما قد تؤثر عوامل أخرى في هذه العلاقة المتبادلة، من بينها الالتهابات، والتغيرات في كيمياء الدماغ، والعوامل الوراثية.

4- الكافيين وتأثيره في جودة النوم

يبلغ متوسط «عمر النصف» للكافيين نحو 5 ساعات، وهو الوقت الذي يحتاج إليه الجسم للتخلص من نصف الكمية المستهلكة منه.

وتشير الأبحاث إلى أن تناول 400 ملليغرام من الكافيين قبل النوم بـ6 ساعات أو أقل، قد يؤدي إلى تراجع ملحوظ في جودة النوم.

وإذا كنت معتاداً تناول المشروبات المحتوية الكافيين، فحاول التوقف عنها قبل موعد نومك بما بين 4 و6 ساعات.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت تخطط للذهاب إلى الفراش في الـ10 مساءً، فإن الـ4 عصراً تُعدّ موعداً مناسباً للتوقف عن شرب القهوة.

5- استخدام الشاشات قبل النوم

يسهم الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكومبيوترات المحمولة وشاشات التلفاز في تثبيط إنتاج هرمون الميلاتونين خلال ساعات المساء؛ مما يقلل الشعور بالنعاس.

لذلك؛ فقد يكون من المفيد التوقف عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل موعد النوم بساعتين.

ويمكنك أيضاً التفكير في ارتداء نظارات مخصصة لحجب الضوء الأزرق خلال الفترة المسائية.

6- اضطرابات نوم أخرى

قد تتسبب بعض اضطرابات النوم، مثل انقطاع النفس خلال النوم و«متلازمة تململ الساقين»، في شعورك بالنعاس ليلاً، من دون أن يصاحب ذلك بالضرورة إحساس بالتعب الجسدي.

ففي حالة انقطاع النفس خلال النوم، يتوقف التنفس بصورة متكررة أو يصبح سطحياً للغاية، قبل أن يعود إلى طبيعته مجدداً.

أما «متلازمة تململ الساقين»، فتسبب شعوراً بعدم الارتياح في الساقين، يدفع المصاب إلى الرغبة المستمرة في تحريكهما.

وتُعدّ «متلازمة تأخر مرحلة النوم (DSPS)» اضطراباً آخر يرتبط بخلل في إيقاع الساعة البيولوجية للجسم.

وتنتشر هذه المتلازمة بصورة أكبر بين الشباب؛ إذ تتراوح نسبة الإصابة بها في هذه الفئة بين 7 و16 في المائة، مقارنة بنحو واحد في المائة بين البالغين.

ويمكن لهذه الاضطرابات أن تؤثر في النوم خلال الليل؛ مما يؤدي بدوره إلى الشعور بالنعاس خلال النهار.

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البيض المسلوق أم المخفوق... أيهما أفضل لضغط الدم؟

طريقة تحضير البيض قد تلعب دوراً في تأثيره على صحة القلب وضغط الدم (بيكسلز)
طريقة تحضير البيض قد تلعب دوراً في تأثيره على صحة القلب وضغط الدم (بيكسلز)
TT
TT

البيض المسلوق أم المخفوق... أيهما أفضل لضغط الدم؟

طريقة تحضير البيض قد تلعب دوراً في تأثيره على صحة القلب وضغط الدم (بيكسلز)
طريقة تحضير البيض قد تلعب دوراً في تأثيره على صحة القلب وضغط الدم (بيكسلز)

يُعد البيض من الأطعمة الغنية بالبروتين والعناصر الغذائية المهمة، لكن طريقة تحضيره والإضافات المستخدمة معه قد تلعب دوراً في تأثيره على صحة القلب وضغط الدم.

أيهما أفضل لضغط الدم؟

وفقاً لتقرير نشره موقع «هيلث» العلمي، يتميز البيض المسلوق بأنه لا يحتاج إلى إضافة دهون أثناء الطهي، بينما قد يُحضر البيض المخفوق باستخدام الزبدة أو الجبن أو الملح المضاف، وهي إضافات قد تسهم في زيادة ضغط الدم.

ومع ذلك، هذا لا يعني استبعاد البيض المخفوق، فهو وسيلة سهلة لإضافة الخضراوات -مثل السبانخ والطماطم- التي توفر البوتاسيوم. ويساعد البوتاسيوم الجسم على التخلص من الصوديوم، مما يسهم في خفض ضغط الدم.

كيف تجعل البيض خياراً أفضل لضغط الدم؟

تحتوي البيضة الكبيرة بشكل طبيعي على نحو 65 ملليغراماً من الصوديوم. وتأتي كمية كبيرة إضافية من الصوديوم من الملح المضاف، أو الإضافات الأخرى، أو الأطعمة التي تُقدم بجانب البيض.

ولتقليل نسبة الصوديوم، تجنب إضافة الملح واستعض عنه بالأعشاب أو التوابل أو الفلفل الأسود. كما يُنصح بالحد من الأطعمة الغنية بالصوديوم التي غالباً ما تُقدم مع البيض، مثل اللحم المقدد، والنقانق، والجبن، وبعض أنواع الصلصات.

وإذا كنت تفضل البيض المخفوق، جرب طهيه باستخدام كمية قليلة من زيت الزيتون بدلاً من الزبدة.

أما بالنسبة للبيض المسلوق، فيمكنك إضافة البابريكا، أو مسحوق الثوم، أو الفلفل الأسود، أو غيرها من التوابل الخالية من الملح لإضفاء نكهة إضافية.

ما هي فوائد البيض المسلوق مقارنة بالبيض المخفوق؟

يتشابه النوعان في القيمة الغذائية الأساسية، إذ يوفر كلاهما البروتين وفيتامين «ب 12» والسيلينيوم والكولين، وهي عناصر مهمة لصحة الجسم.

وتحتوي البيضة الكبيرة الواحدة على نحو 6 غرامات من البروتين، الذي يساعد على الشعور بالشبع ويدعم صحة العضلات.

وعند تحضير البيض المخفوق دون إضافة الزبدة أو الزيت أو مكونات أخرى، تكون قيمته الغذائية متقاربة للغاية مع البيض المسلوق، بينما قد ترتفع سعراته الحرارية قليلاً عند استخدام الدهون أثناء الطهي.

ويتميز البيض المسلوق بسهولة تحضيره مسبقاً وحمله خارج المنزل، ما يجعله خياراً عملياً للإفطار أو الوجبات الخفيفة، في حين يتميز البيض المخفوق بإمكانية تنويع مكوناته.

مواضيع
الصحة طعام أطعمة صحية التغذية ضغط الدم العالم
صحتك

متعَب لكنك عاجز عن النوم؟ 6 أسباب قد تفسّر هذه المفارقة

القيلولة الطويلة أو تلك التي تأخذها بوقت متأخر من بعد الظهر قد تزيد الوقت الذي تحتاج إليه للاستغراق في النوم ليلاً (بيكسلز)
القيلولة الطويلة أو تلك التي تأخذها بوقت متأخر من بعد الظهر قد تزيد الوقت الذي تحتاج إليه للاستغراق في النوم ليلاً (بيكسلز)
TT
TT

متعَب لكنك عاجز عن النوم؟ 6 أسباب قد تفسّر هذه المفارقة

القيلولة الطويلة أو تلك التي تأخذها بوقت متأخر من بعد الظهر قد تزيد الوقت الذي تحتاج إليه للاستغراق في النوم ليلاً (بيكسلز)
القيلولة الطويلة أو تلك التي تأخذها بوقت متأخر من بعد الظهر قد تزيد الوقت الذي تحتاج إليه للاستغراق في النوم ليلاً (بيكسلز)

في بعض الأيام، قد تشعر بإرهاق شديد طيلة النهار، مهما تناولت من القهوة. ومع ذلك، فما إن تأوي إلى فراشك حتى تجد نفسك في كامل يقظتك. فهل يبدو لك هذا الشعور مألوفاً؟

هناك أسباب متعددة قد تفسر شعورك بالنعاس خلال النهار، مقابل عجزك عن النوم ليلاً. وبمجرد تحديد السبب، يمكنك اتخاذ خطوات عملية تساعدك على تحسين جودة نومك، وفق موقع «هيلث لاين».

1- القيلولة... هل تأخذها أم تتجنبها؟

القيلولة ليست ضارة في حد ذاتها، بل على العكس، قد توفر فوائد صحية كثيرة. لكن اتباع عادات غير مناسبة عند أخذ القيلولة قد يجعلك مستيقظاً في الوقت الذي يفترض أن تنعم فيه بنوم عميق ومريح.

وتشير الأبحاث إلى أن القيلولة الطويلة، أو تلك التي تأخذها في وقت متأخر من بعد الظهر، قد تزيد الوقت الذي تحتاج إليه للاستغراق في النوم ليلاً، وتؤدي إلى تراجع جودة النوم وكثرة الاستيقاظ خلال الليل.

لذلك؛ حاولْ ألا تتجاوز مدة قيلولتك 20 دقيقة وفي الأقصى 30، واحرص على أخذها في الموعد نفسه يومياً، حتى يعتادها جسمك ويصبح مستعداً لها.

2- القلق وتأثيره في النوم

من الصعب الاستغراق في نوم هادئ عندما يكون ذهنك منشغلاً بالأفكار.

ولذلك؛ فليس مستغرباً أن تُعدّ اضطرابات النوم أحد الأعراض المستخدمة في تشخيص بعض اضطرابات القلق، التي تُعد بدورها من عوامل الخطر الشائعة للإصابة بالأرق.

وقد يؤدي القلق أيضاً إلى زيادة حالة اليقظة والانتباه؛ مما يجعل الاستغراق في النوم أصعب ويؤخر موعده.

3- الاكتئاب واضطرابات النوم

وفق مراجعة علمية نُشرت عام 2019، فإن من يصلون إلى 90 في المائة من الأشخاص الذين شُخّصت إصابتهم بالاكتئاب يعانون من اضطرابات تؤثر في جودة نومهم. ومن بين الحالات التي رُصدت لدى هؤلاء: الأرق، والخدار (نوبات النوم المفاجئ)، واضطرابات التنفس خلال النوم، و«متلازمة تململ الساقين».

وتتسم العلاقة بين الاكتئاب ومشكلات النوم بالتعقيد؛ إذ يبدو أن كلاً منهما قد يسهم في اضطراب الإيقاع اليومي للجسم، المعروف بالساعة البيولوجية.

كما قد تؤثر عوامل أخرى في هذه العلاقة المتبادلة، من بينها الالتهابات، والتغيرات في كيمياء الدماغ، والعوامل الوراثية.

4- الكافيين وتأثيره في جودة النوم

يبلغ متوسط «عمر النصف» للكافيين نحو 5 ساعات، وهو الوقت الذي يحتاج إليه الجسم للتخلص من نصف الكمية المستهلكة منه.

وتشير الأبحاث إلى أن تناول 400 ملليغرام من الكافيين قبل النوم بـ6 ساعات أو أقل، قد يؤدي إلى تراجع ملحوظ في جودة النوم.

وإذا كنت معتاداً تناول المشروبات المحتوية الكافيين، فحاول التوقف عنها قبل موعد نومك بما بين 4 و6 ساعات.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت تخطط للذهاب إلى الفراش في الـ10 مساءً، فإن الـ4 عصراً تُعدّ موعداً مناسباً للتوقف عن شرب القهوة.

5- استخدام الشاشات قبل النوم

يسهم الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكومبيوترات المحمولة وشاشات التلفاز في تثبيط إنتاج هرمون الميلاتونين خلال ساعات المساء؛ مما يقلل الشعور بالنعاس.

لذلك؛ فقد يكون من المفيد التوقف عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل موعد النوم بساعتين.

ويمكنك أيضاً التفكير في ارتداء نظارات مخصصة لحجب الضوء الأزرق خلال الفترة المسائية.

6- اضطرابات نوم أخرى

قد تتسبب بعض اضطرابات النوم، مثل انقطاع النفس خلال النوم و«متلازمة تململ الساقين»، في شعورك بالنعاس ليلاً، من دون أن يصاحب ذلك بالضرورة إحساس بالتعب الجسدي.

ففي حالة انقطاع النفس خلال النوم، يتوقف التنفس بصورة متكررة أو يصبح سطحياً للغاية، قبل أن يعود إلى طبيعته مجدداً.

أما «متلازمة تململ الساقين»، فتسبب شعوراً بعدم الارتياح في الساقين، يدفع المصاب إلى الرغبة المستمرة في تحريكهما.

وتُعدّ «متلازمة تأخر مرحلة النوم (DSPS)» اضطراباً آخر يرتبط بخلل في إيقاع الساعة البيولوجية للجسم.

وتنتشر هذه المتلازمة بصورة أكبر بين الشباب؛ إذ تتراوح نسبة الإصابة بها في هذه الفئة بين 7 و16 في المائة، مقارنة بنحو واحد في المائة بين البالغين.

ويمكن لهذه الاضطرابات أن تؤثر في النوم خلال الليل؛ مما يؤدي بدوره إلى الشعور بالنعاس خلال النهار.

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الصحة نصائح صحية مشاكل صحية النوم أميركا
صحتك

تحليل دم قد يُساعد في الكشف المبكر عن سرطان المبيض

امرأة تُعالَج من السرطان (أرشيفية - رويترز)
امرأة تُعالَج من السرطان (أرشيفية - رويترز)
TT
TT

تحليل دم قد يُساعد في الكشف المبكر عن سرطان المبيض

امرأة تُعالَج من السرطان (أرشيفية - رويترز)
امرأة تُعالَج من السرطان (أرشيفية - رويترز)

توصّلت دراسة علمية حديثة إلى اكتشاف إشارة جزيئية في الدم قد تُساعد على رصد التغيرات الدقيقة التي تسبق الإصابة بسرطان المبيض، في خطوة قد تُمثل تطوراً مهماً نحو الكشف المبكر عن المرض، الذي غالباً ما يُكتشف بعد انتشاره بالفعل.

وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد أشار الباحثون إلى أن جهود الكشف المبكر عن سرطان المبيض ركَّزت لعقود على محاولة رصد الأورام الصغيرة، أما هم فقرروا أن يركزوا على رصد العلامات الجزيئية المبكرة التي تسبق ظهور السرطان.

وقال راجان غوغنا، قائد الدراسة والباحث بمعهد هوغ لأبحاث السرطان في ولاية كاليفورنيا الأميركية: «لقد طرحنا سؤالاً مختلفاً تماماً: ماذا لو تمكنا من تحديد العلامات الجزيئية التحذيرية الأولى، قبل حتى أن يتطور السرطان الغازي؟».

وأوضح الباحثون أن سرطان المبيض قد يبدأ بتغيرات مجهرية في البطانة الداخلية لقناتي فالوب، وتُعرف هذه التغيرات باسم «السرطان الظهاري الأنبوبي المصلي».

وكشفت الدراسة أن النساء المصابات بهذه التغيرات لديهن مستويات مرتفعة في الدم من جزيء حمض نووي ريبي يُعرف باسم «تو-ستروما»، وهو ما أتاح للباحثين استخدامه بوصفه مؤشراً محتملاً للكشف عن هذه التغيرات المبكرة.

وعند قياس مستويات هذا الجزيء في عينات الدم، تمكن الاختبار من اكتشاف التغيرات السابقة للسرطان لدى 92.3 في المائة من النساء المصابات بها، كما نجح في تحديد 98.2 في المائة من النساء السليمات بصورة صحيحة.

ولم تقتصر النتائج على النساء المصابات بالتغيرات السابقة للسرطان، بل أظهرت الدراسة أهمية محتملة للاختبار لدى النساء اللاتي لديهن عوامل وراثية تزيد من خطر الإصابة بسرطان المبيض.

وأوضح الباحثون أن نحو 72 في المائة من النتائج الإيجابية لدى هذه الفئة قد تكون صحيحة، فيما اقتربت دقة النتائج السلبية من 100 في المائة، بما يُشير إلى قدرة الاختبار الواعدة على استبعاد وجود هذه التغيرات لدى النساء اللاتي تظهر لديهن نتيجة سلبية.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف يُمثل خطوة واعدة نحو تطوير وسائل أكثر دقة للكشف المبكر عن سرطان المبيض، ومساعدة النساء الأكثر عرضة للإصابة على اتخاذ قرارات وقائية تستند إلى معلومات بيولوجية أكثر وضوحاً.

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