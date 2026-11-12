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صحتك

مغذيات ومكملات تساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم

الحليب من أفضل المشروبات لدعم صحة العظام وتقويتها لأنه غني بالكالسيوم والبروتين وفيتامين «د - D» (بيكسباي)
الحليب من أفضل المشروبات لدعم صحة العظام وتقويتها لأنه غني بالكالسيوم والبروتين وفيتامين «د - D» (بيكسباي)
TT
TT

مغذيات ومكملات تساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم

الحليب من أفضل المشروبات لدعم صحة العظام وتقويتها لأنه غني بالكالسيوم والبروتين وفيتامين «د - D» (بيكسباي)
الحليب من أفضل المشروبات لدعم صحة العظام وتقويتها لأنه غني بالكالسيوم والبروتين وفيتامين «د - D» (بيكسباي)

هناك مغذيات معينة يمكن أن تساعد في تعزيز امتصاص الكالسيوم في الجسم. فالحصول على ما يكفي من فيتامين «د» والمغنيسيوم يضمن أن يتمكن الكالسيوم من أداء وظيفته بفعالية.

ما هي المغذيات التي تعزز امتصاص الكالسيوم؟

فيتامين «د»

فيتامين «د» ضروري لامتصاص الكالسيوم في الأمعاء. ومن دونه، لا يستطيع الكالسيوم أداء وظيفته بفعالية. وعدم الحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين «د» يمكن أن يؤدي إلى ضعف العظام وزيادة خطر الكسور، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول مكملات الكالسيوم وفيتامين «د» معاً قد يساعد في تحسين كثافة المعادن في العظام لدى كبار السن. ومع ذلك، من الأفضل دائماً السعي للحصول على ما يكفي من هذه المغذيات من الطعام أولاً.

المغنيسيوم

يساعد المغنيسيوم الجسم على استخدام الكالسيوم وامتصاصه. فهو يلعب دوراً في نقل الكالسيوم عبر أغشية الخلايا، ويساعد جسمك على تحويل فيتامين «د» إلى شكله النشط، وهو أمر مهم لامتصاص الكالسيوم وصحة العظام.

كيف تحصل على ما يكفي من فيتامين «د»؟

يمكن إنتاج فيتامين «د» في الجسم من خلال التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، لكن لا تزال هناك حاجة إلى فيتامين «د» إضافي من النظام الغذائي لضمان تلبية الاحتياجات. وتتراوح احتياجات البالغين من فيتامين «د» بين 600 و800 وحدة دولية (IU) يومياً.

تشمل المصادر الغذائية لفيتامين «د»: الأسماك (التراوت، السلمون، السردين، والتونة) المشروم، البيض، الحليب، والحبوب المدعمة بفيتامين «د».

ورغم أن اتباع نهج يعتمد على الطعام أولاً هو الأفضل دائماً، فقد تحتاج إلى تناول مكملات فيتامين «د» إذا كنت تعاني من نقص فيه. وتشمل الفئات الأكثر عرضة لخطر النقص: المصابين بعدم تحمل اللاكتوز، والمصابين بحساسية الحليب، ومن يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً، وأي شخص لديه تعرض محدود لأشعة الشمس، والأشخاص ذوي البشرة الداكنة، لأن الميلانين يحجب أشعة الشمس فوق البنفسجية من النوع B، وهي ضرورية لتصنيع فيتامين «د»، والأشخاص الذين لديهم امتصاص محدود للدهون (داء كرون، التليف الكيسي، وسوء امتصاص الدهون) أو امتصاص محدود لفيتامين «د» في الأمعاء (تاريخ من استئصال الأمعاء أو جراحة تحويل مسار المعدة).

تتوفر مكملات فيتامين «د» في شكلين: فيتامين «د 2» وفيتامين «د 3». وكلا الخيارين يرفع مستويات فيتامين «د» في المصل. ومع ذلك، فإن فيتامين «د 3» يرفع مستويات المصل بدرجة أكبر ويحافظ على تلك المستويات لفترة أطول.

كيف تحصل على ما يكفي من المغنيسيوم؟

المغنيسيوم مغذٍّ أساسي. وتتراوح احتياجات البالغين بين 310 و420 مليغراماً يومياً.

تشمل المصادر الغذائية للمغنيسيوم:

  • البذور: بذور اليقطين وبذور الشيا.
  • المكسرات: اللوز والكاجو والفول السوداني وزبدة الفول السوداني.
  • الخضراوات: السبانخ والبروكلي والجزر.
  • البقوليات: الفاصولياء السوداء وفول الصويا والفاصولياء الحمراء.
  • الحبوب الكاملة: الأرز البني والحبوب المدعمة والشوفان وخبز القمح الكامل.
  • الفواكه: الموز والأفوكادو والتفاح.

يتوفر المغنيسيوم في شكل مكملات كأكسيد المغنيسيوم أو سترات المغنيسيوم أو كلوريد المغنيسيوم. ويُستخدم المغنيسيوم أيضاً في بعض الأدوية الأخرى، مثل الملينات أو مضادات الحموضة.

لماذا الكالسيوم مهم وكيف تحصل عليه؟

الكالسيوم هو المعدن الأكثر وفرة في الجسم. وهو مهم للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك: بنية العظام والأسنان وقوتها، وظيفة العضلات والأعصاب، وظيفة الأوعية الدموية، وإطلاق بعض الهرمونات.

يحتاج معظم البالغين إلى 1000 - 1200 مغ يومياً. ويمكن العثور على الكالسيوم:

  • بشكل طبيعي في بعض الأطعمة (مثل حليب البقر والزبادي والجبن والسردين والسلمون والخضراوات الورقية الخضراء).
  • مضافاً إلى بعض الأطعمة (مثل حليب النبات المدعم بالكالسيوم وعصير البرتقال وحبوب الإفطار).
  • متوفراً كمكملات (غالباً ككربونات الكالسيوم أو سترات الكالسيوم).

من قد يحتاج إلى مكملات الكالسيوم؟

ينبغي دائماً مناقشة المكملات مع طبيبك حتى تتمكنا من تقييم الفوائد والمخاطر معاً، بما يتناسب مع احتياجاتك الخاصة. ويمكن لمقدم الرعاية الصحية أو اختصاصي التغذية المسجل مساعدتك في تحديد المكمل الأنسب لك والتوصية بالجرعة المناسبة.

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مغذيات ومكملات تساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم

الحليب من أفضل المشروبات لدعم صحة العظام وتقويتها لأنه غني بالكالسيوم والبروتين وفيتامين «د - D» (بيكسباي)
الحليب من أفضل المشروبات لدعم صحة العظام وتقويتها لأنه غني بالكالسيوم والبروتين وفيتامين «د - D» (بيكسباي)
TT
TT

مغذيات ومكملات تساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم

الحليب من أفضل المشروبات لدعم صحة العظام وتقويتها لأنه غني بالكالسيوم والبروتين وفيتامين «د - D» (بيكسباي)
الحليب من أفضل المشروبات لدعم صحة العظام وتقويتها لأنه غني بالكالسيوم والبروتين وفيتامين «د - D» (بيكسباي)

هناك مغذيات معينة يمكن أن تساعد في تعزيز امتصاص الكالسيوم في الجسم. فالحصول على ما يكفي من فيتامين «د» والمغنيسيوم يضمن أن يتمكن الكالسيوم من أداء وظيفته بفعالية.

ما هي المغذيات التي تعزز امتصاص الكالسيوم؟

فيتامين «د»

فيتامين «د» ضروري لامتصاص الكالسيوم في الأمعاء. ومن دونه، لا يستطيع الكالسيوم أداء وظيفته بفعالية. وعدم الحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين «د» يمكن أن يؤدي إلى ضعف العظام وزيادة خطر الكسور، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول مكملات الكالسيوم وفيتامين «د» معاً قد يساعد في تحسين كثافة المعادن في العظام لدى كبار السن. ومع ذلك، من الأفضل دائماً السعي للحصول على ما يكفي من هذه المغذيات من الطعام أولاً.

المغنيسيوم

يساعد المغنيسيوم الجسم على استخدام الكالسيوم وامتصاصه. فهو يلعب دوراً في نقل الكالسيوم عبر أغشية الخلايا، ويساعد جسمك على تحويل فيتامين «د» إلى شكله النشط، وهو أمر مهم لامتصاص الكالسيوم وصحة العظام.

كيف تحصل على ما يكفي من فيتامين «د»؟

يمكن إنتاج فيتامين «د» في الجسم من خلال التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، لكن لا تزال هناك حاجة إلى فيتامين «د» إضافي من النظام الغذائي لضمان تلبية الاحتياجات. وتتراوح احتياجات البالغين من فيتامين «د» بين 600 و800 وحدة دولية (IU) يومياً.

تشمل المصادر الغذائية لفيتامين «د»: الأسماك (التراوت، السلمون، السردين، والتونة) المشروم، البيض، الحليب، والحبوب المدعمة بفيتامين «د».

ورغم أن اتباع نهج يعتمد على الطعام أولاً هو الأفضل دائماً، فقد تحتاج إلى تناول مكملات فيتامين «د» إذا كنت تعاني من نقص فيه. وتشمل الفئات الأكثر عرضة لخطر النقص: المصابين بعدم تحمل اللاكتوز، والمصابين بحساسية الحليب، ومن يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً، وأي شخص لديه تعرض محدود لأشعة الشمس، والأشخاص ذوي البشرة الداكنة، لأن الميلانين يحجب أشعة الشمس فوق البنفسجية من النوع B، وهي ضرورية لتصنيع فيتامين «د»، والأشخاص الذين لديهم امتصاص محدود للدهون (داء كرون، التليف الكيسي، وسوء امتصاص الدهون) أو امتصاص محدود لفيتامين «د» في الأمعاء (تاريخ من استئصال الأمعاء أو جراحة تحويل مسار المعدة).

تتوفر مكملات فيتامين «د» في شكلين: فيتامين «د 2» وفيتامين «د 3». وكلا الخيارين يرفع مستويات فيتامين «د» في المصل. ومع ذلك، فإن فيتامين «د 3» يرفع مستويات المصل بدرجة أكبر ويحافظ على تلك المستويات لفترة أطول.

كيف تحصل على ما يكفي من المغنيسيوم؟

المغنيسيوم مغذٍّ أساسي. وتتراوح احتياجات البالغين بين 310 و420 مليغراماً يومياً.

تشمل المصادر الغذائية للمغنيسيوم:

  • البذور: بذور اليقطين وبذور الشيا.
  • المكسرات: اللوز والكاجو والفول السوداني وزبدة الفول السوداني.
  • الخضراوات: السبانخ والبروكلي والجزر.
  • البقوليات: الفاصولياء السوداء وفول الصويا والفاصولياء الحمراء.
  • الحبوب الكاملة: الأرز البني والحبوب المدعمة والشوفان وخبز القمح الكامل.
  • الفواكه: الموز والأفوكادو والتفاح.

يتوفر المغنيسيوم في شكل مكملات كأكسيد المغنيسيوم أو سترات المغنيسيوم أو كلوريد المغنيسيوم. ويُستخدم المغنيسيوم أيضاً في بعض الأدوية الأخرى، مثل الملينات أو مضادات الحموضة.

لماذا الكالسيوم مهم وكيف تحصل عليه؟

الكالسيوم هو المعدن الأكثر وفرة في الجسم. وهو مهم للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك: بنية العظام والأسنان وقوتها، وظيفة العضلات والأعصاب، وظيفة الأوعية الدموية، وإطلاق بعض الهرمونات.

يحتاج معظم البالغين إلى 1000 - 1200 مغ يومياً. ويمكن العثور على الكالسيوم:

  • بشكل طبيعي في بعض الأطعمة (مثل حليب البقر والزبادي والجبن والسردين والسلمون والخضراوات الورقية الخضراء).
  • مضافاً إلى بعض الأطعمة (مثل حليب النبات المدعم بالكالسيوم وعصير البرتقال وحبوب الإفطار).
  • متوفراً كمكملات (غالباً ككربونات الكالسيوم أو سترات الكالسيوم).

من قد يحتاج إلى مكملات الكالسيوم؟

ينبغي دائماً مناقشة المكملات مع طبيبك حتى تتمكنا من تقييم الفوائد والمخاطر معاً، بما يتناسب مع احتياجاتك الخاصة. ويمكن لمقدم الرعاية الصحية أو اختصاصي التغذية المسجل مساعدتك في تحديد المكمل الأنسب لك والتوصية بالجرعة المناسبة.

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صحتك

أفضل مشروب بعد العشاء للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

اختبار نسبة السكر في الدم لمريض بالسكري (رويترز)
اختبار نسبة السكر في الدم لمريض بالسكري (رويترز)
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أفضل مشروب بعد العشاء للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

اختبار نسبة السكر في الدم لمريض بالسكري (رويترز)
اختبار نسبة السكر في الدم لمريض بالسكري (رويترز)

قال موقع «فيري ويل هيلث» إن مستوى السكر في الدم يرتفع عادةً بعد تناول الطعام، وتعتمد درجة هذا الارتفاع على نوع وكمية الأطعمة التي تناولتها، «ومع ذلك، فإن ما تشربه بعد وجبتك الرئيسية يمكن أن يؤثر أيضاً على مستوى السكر في دمك بعد العشاء».

ووفقاً للموقع، فإن الماء يظل الخيار الأمثل للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم بعد الوجبات، رغم وجود خيارات أخرى يمكن إدراجها ضمن روتينك اليومي.

ويُعدّ الماء الخيار الأمثل دون منازع للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم، سواء أكان بعد العشاء أم في أي وقت آخر من اليوم.

وتوصي «جمعية السكري الأميركية» بأن يختار المصابون بالسكري، وكذلك الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة به، الماءَ بدلاً من المشروبات الأخرى، كما تنصح هذه التوجيهات بالاستبدال بالمشروبات المحلاة بالسكر مثل العصائر والمشروبات الغازية، الماء أو المشروبات منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية منها تماماً.

وبشكل أكبر تحديداً، تؤكد التوجيهات أن الماء يجب أن يكون المشروب الأساسي. أما بالنسبة إلى من يرغبون في بديل آخر غير الماء العادي، فإن الخيار الأفضل التالي هو المشروبات الخالية من السعرات الحرارية.

ولجعل الماء أعلى جاذبية، يمكنك إضافة قطع من الفاكهة أو الخيار إليه، أو اختيار المياه الغازية أو المُنَكّهة الخالية من السعرات الحرارية، كما يمكنك إضافة أعشاب مثل النعناع، ​​أو تحضير مكعبات ثلج منكهة عن طريق وضع التوت في قوالب الثلج قبل تجميدها.

وقد ترغب أحياناً في تناول شيء آخر غير الماء. إليك بعض الخيارات الأخرى للمشروبات التي يمكن تناولها بعد العشاء، وتأثير كل منها على مستوى السكر في الدم:

الشاي

يمكن أن يكون الشاي خياراً جيداً بعد العشاء، ولكن يُنصح باختيار الأنواع غير المحلاة. تتوفر أصناف متنوعة من الشاي، سواء أكانت تحتوي الكافيين أم خالية منه، ويمكنك تناولها ساخنة أو باردة.

وتوخَّ الحذر بشأن ما تضيفه إلى الشاي (الأمر نفسه ينطبق على القهوة) فالسكر - حتى الأنواع التي تبدو طبيعية مثل العسل - يحتوي كربوهيدرات قد ترفع مستوى السكر في دمك.

وتوصي «الجمعية» باختيار أنواع الشاي الخالية من الكافيين، سواء أكان شاياً أسود أم أخضر أم ​​عشبياً أم بنكهة الفواكه، مع إمكانية إضافة مكعبات ثلج تحتوي قِطعاً من الفاكهة لإضفاء نكهة جديدة.

مشروبك المعتاد سواء القهوة والشاي يمكن أن يؤثر في صحة عظامك (رويترز)

القهوة

قد تحتوي مشروبات القهوة الجاهزة - سواء أكانت تلك التي تُباع في المقاهي أم المعبأة في زجاجات - كمياتٍ كبيرةً من السكر والكربوهيدرات التي ترفع مستوى السكر في الدم؛ ومع ذلك، فإنه يمكنك إعداد قهوتك بطريقة تجعلها منخفضة السعرات الحرارية وقليلة السكر.

ويمكنك تجربة القهوة السوداء السادة، وإضافة نكهات غير مُحلّاة - مثل القرفة أو جوزة الطيب - أو استخدام شرابٍ مُنكّهٍ خالٍ من السكر.

ويمكنك الاستمتاع بمشروبك ساخناً، أو بارداً مع الثلج، وإذا كنت تتناول القهوة بعد العشاء، فمن الأفضل اختيار النوع الخالي من الكافيين حتى لا يؤثر ذلك على جودة نومك.

الحليب وبدائله النباتية

يُعدّ الحليب مصدراً جيداً للبروتين والكالسيوم وفيتامين «د»، وهو مفيد لصحة العظام. يمكن لإضافة القليل من الحليب إلى الشاي أو القهوة أن يمنحهما نكهة مميزة وقواماً كريمياً، لكن إذا استخدمت كميات أكبر، فعليك الانتباه إلى السعرات الحرارية والكربوهيدرات، خصوصاً إذا كنت تراقب مستوى السكر في دمك.

وتوصي «الجمعية» باختيار الحليب قليل الدسم أو خالي الدسم، بشرط ألا يحتوي نكهات أو سكريات مضافة. وثمة خيار آخر يتمثل في اختيار الأنواع غير المُحلّاة من بدائل الحليب النباتية، مثل حليب الصويا أو اللوز أو الشوفان.

وقال الموقع إن هناك مشروبات ينبغي تجنبها للحفاظ على توازن مستوى السكر في الدم، مثل المشروبات الغازية، حيث تحتوي كميات كبيرة من السكر؛ مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم. أما المشروبات الغازية المخصصة للحِمْيات (الدايت)، فيمكن عَدّها خياراً أفضل، بشرط تناولها باعتدال.

وقد أظهرت الأبحاث أن الاعتماد على هذه المحليات بدلاً من السكر يمكن أن يقلل من تناول السعرات الحرارية والكربوهيدرات دون التأثير بشكل ملحوظ على مستويات السكر في الدم.

ومن البدائل الأخرى للمشروبات الغازية العادية: المياه الغازية المنكهة وغير المحلاة.

عصائر الفاكهة

لا تُعدّ عصائر الفاكهة خياراً مثالياً لتناولها بعد العشاء إذا كنت تسعى للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

ومع ذلك؛ فإذا كنت ترغب في الحصول على بعض النكهة دون التأثير المرتبط بالسكر، فيمكنك إضافة القليل من عصير الفاكهة إلى مياه غازية خالية من السعرات الحرارية.

وإذا قررت تناول عصير الفاكهة، فاختر عصيراً طبيعياً بنسبة 100 في المائة دون إضافة سكر، واكتفِ بكميات صغيرة. يُفضل أيضاً تناول العصير إلى جانب أطعمة تحتوي البروتين أو الدهون الصحية؛ للمساعدة على إبطاء ارتفاع مستوى السكر في الدم.

ومن الخيارات الممتازة الأخرى تناول الفاكهة الكاملة بدلاً من شرب عصيرها؛ إذ تسهم ألياف الفاكهة الكاملة في زيادة الشعور بالشبع وتساعد على ضبط مستويات سكر الدم.

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صحتك

انخفاض التستوستيرون وعمر الرجل... ماذا تكشف دراسة شملت 26 ألف شخص؟

ارتبط انخفاض مستويات التستوستيرون بارتفاع خطر الوفاة بالسرطان في تحليل شمل أكثر من 26 ألف رجل (بيكسلز)
ارتبط انخفاض مستويات التستوستيرون بارتفاع خطر الوفاة بالسرطان في تحليل شمل أكثر من 26 ألف رجل (بيكسلز)
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TT

انخفاض التستوستيرون وعمر الرجل... ماذا تكشف دراسة شملت 26 ألف شخص؟

ارتبط انخفاض مستويات التستوستيرون بارتفاع خطر الوفاة بالسرطان في تحليل شمل أكثر من 26 ألف رجل (بيكسلز)
ارتبط انخفاض مستويات التستوستيرون بارتفاع خطر الوفاة بالسرطان في تحليل شمل أكثر من 26 ألف رجل (بيكسلز)

ارتبط انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون في الدم بارتفاع خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 18 في المائة، وفق دراسة نشرتها مجلة «لانسيت هيلثي لونجيفيتي»، وشملت أكثر من 26 ألف رجل. وتشير النتيجة إلى أن مستويات الهرمون قد تساعد في فهم بعض المخاطر الصحية لدى الرجال مع التقدم في العمر.

ماذا تعني نسبة الـ18 في المائة؟

جمع الباحثون بيانات 11 دراسة تابعت الرجال لمدة خمس سنوات على الأقل. وقسّموا المشاركين إلى خمس مجموعات وفقاً لمستويات التستوستيرون، في بداية المتابعة. وعند مقارنة المستوى الوسطي في المجموعة الأدنى بنظيره في المجموعة الأعلى، كان خطر الوفاة بالسرطان أعلى بنسبة 18 في المائة، بعد أخذ عوامل مثل العمر والتدخين والسكري في الحسبان.

وبدأ خطر الوفاة بالسرطان يرتفع عند مستويات تقل عن 8.6 نانومول لكل لتر. أما خطر الإصابة بالسرطان فبدأ يرتفع عند مستويات أقل، دون 7.3 نانومول لكل لتر.

اعتمد الباحثون على قياسات التستوستيرون في الدم عند بدء المتابعة لدراسة علاقتها بخطر الإصابة بالسرطان والوفاة به (بيكسلز)

ماذا عن سرطان البروستاتا؟

لم يجد الباحثون ارتباطاً بين مستوى التستوستيرون واحتمال الإصابة بسرطان البروستاتا تحديداً. لكنهم رصدوا ارتفاعاً في خطر الإصابة به لدى الرجال الذين كانت لديهم مستويات أقل من الهرمون اللوتيني الذي يحفّز إنتاج التستوستيرون، أو من البروتين الذي يرتبط بالهرمونات الجنسية في الدم.

هل يفيد رفع مستوى التستوستيرون؟

تقترح الدراسة أن انخفاض التستوستيرون قد يكون مؤشراً يستحق مزيداً من البحث. وبما أن الباحثين تابعوا مستويات الهرمون والنتائج الصحية دون التدخل فيها، يبقى سبب الارتباط غير محسوم. ويظل أثر إعطاء التستوستيرون على خطر الوفاة بالسرطان سؤالاً يحتاج إلى دراسات أخرى.

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