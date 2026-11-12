مغذيات ومكملات تساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم

هناك مغذيات معينة يمكن أن تساعد في تعزيز امتصاص الكالسيوم في الجسم. فالحصول على ما يكفي من فيتامين «د» والمغنيسيوم يضمن أن يتمكن الكالسيوم من أداء وظيفته بفعالية.

ما هي المغذيات التي تعزز امتصاص الكالسيوم؟

فيتامين «د»

فيتامين «د» ضروري لامتصاص الكالسيوم في الأمعاء. ومن دونه، لا يستطيع الكالسيوم أداء وظيفته بفعالية. وعدم الحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين «د» يمكن أن يؤدي إلى ضعف العظام وزيادة خطر الكسور، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول مكملات الكالسيوم وفيتامين «د» معاً قد يساعد في تحسين كثافة المعادن في العظام لدى كبار السن. ومع ذلك، من الأفضل دائماً السعي للحصول على ما يكفي من هذه المغذيات من الطعام أولاً.

المغنيسيوم

يساعد المغنيسيوم الجسم على استخدام الكالسيوم وامتصاصه. فهو يلعب دوراً في نقل الكالسيوم عبر أغشية الخلايا، ويساعد جسمك على تحويل فيتامين «د» إلى شكله النشط، وهو أمر مهم لامتصاص الكالسيوم وصحة العظام.

كيف تحصل على ما يكفي من فيتامين «د»؟

يمكن إنتاج فيتامين «د» في الجسم من خلال التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، لكن لا تزال هناك حاجة إلى فيتامين «د» إضافي من النظام الغذائي لضمان تلبية الاحتياجات. وتتراوح احتياجات البالغين من فيتامين «د» بين 600 و800 وحدة دولية (IU) يومياً.

تشمل المصادر الغذائية لفيتامين «د»: الأسماك (التراوت، السلمون، السردين، والتونة) المشروم، البيض، الحليب، والحبوب المدعمة بفيتامين «د».

ورغم أن اتباع نهج يعتمد على الطعام أولاً هو الأفضل دائماً، فقد تحتاج إلى تناول مكملات فيتامين «د» إذا كنت تعاني من نقص فيه. وتشمل الفئات الأكثر عرضة لخطر النقص: المصابين بعدم تحمل اللاكتوز، والمصابين بحساسية الحليب، ومن يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً، وأي شخص لديه تعرض محدود لأشعة الشمس، والأشخاص ذوي البشرة الداكنة، لأن الميلانين يحجب أشعة الشمس فوق البنفسجية من النوع B، وهي ضرورية لتصنيع فيتامين «د»، والأشخاص الذين لديهم امتصاص محدود للدهون (داء كرون، التليف الكيسي، وسوء امتصاص الدهون) أو امتصاص محدود لفيتامين «د» في الأمعاء (تاريخ من استئصال الأمعاء أو جراحة تحويل مسار المعدة).

تتوفر مكملات فيتامين «د» في شكلين: فيتامين «د 2» وفيتامين «د 3». وكلا الخيارين يرفع مستويات فيتامين «د» في المصل. ومع ذلك، فإن فيتامين «د 3» يرفع مستويات المصل بدرجة أكبر ويحافظ على تلك المستويات لفترة أطول.

كيف تحصل على ما يكفي من المغنيسيوم؟

المغنيسيوم مغذٍّ أساسي. وتتراوح احتياجات البالغين بين 310 و420 مليغراماً يومياً.

تشمل المصادر الغذائية للمغنيسيوم:

البذور: بذور اليقطين وبذور الشيا.

المكسرات: اللوز والكاجو والفول السوداني وزبدة الفول السوداني.

الخضراوات: السبانخ والبروكلي والجزر.

البقوليات: الفاصولياء السوداء وفول الصويا والفاصولياء الحمراء.

الحبوب الكاملة: الأرز البني والحبوب المدعمة والشوفان وخبز القمح الكامل.

الفواكه: الموز والأفوكادو والتفاح.

يتوفر المغنيسيوم في شكل مكملات كأكسيد المغنيسيوم أو سترات المغنيسيوم أو كلوريد المغنيسيوم. ويُستخدم المغنيسيوم أيضاً في بعض الأدوية الأخرى، مثل الملينات أو مضادات الحموضة.

لماذا الكالسيوم مهم وكيف تحصل عليه؟

الكالسيوم هو المعدن الأكثر وفرة في الجسم. وهو مهم للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك: بنية العظام والأسنان وقوتها، وظيفة العضلات والأعصاب، وظيفة الأوعية الدموية، وإطلاق بعض الهرمونات.

يحتاج معظم البالغين إلى 1000 - 1200 مغ يومياً. ويمكن العثور على الكالسيوم:

بشكل طبيعي في بعض الأطعمة (مثل حليب البقر والزبادي والجبن والسردين والسلمون والخضراوات الورقية الخضراء).

مضافاً إلى بعض الأطعمة (مثل حليب النبات المدعم بالكالسيوم وعصير البرتقال وحبوب الإفطار).

متوفراً كمكملات (غالباً ككربونات الكالسيوم أو سترات الكالسيوم).

من قد يحتاج إلى مكملات الكالسيوم؟

ينبغي دائماً مناقشة المكملات مع طبيبك حتى تتمكنا من تقييم الفوائد والمخاطر معاً، بما يتناسب مع احتياجاتك الخاصة. ويمكن لمقدم الرعاية الصحية أو اختصاصي التغذية المسجل مساعدتك في تحديد المكمل الأنسب لك والتوصية بالجرعة المناسبة.