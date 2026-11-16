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صحتك

لقاح الإنفلونزا ومرض ألزهايمر... دراسة تكشف ارتباطاً مفاجئاً

مرض ألزهايمر يرتبط عادةً بالتدهور التدريجي للذاكرة (أرشيفية - بيكسلز)
مرض ألزهايمر يرتبط عادةً بالتدهور التدريجي للذاكرة (أرشيفية - بيكسلز)
TT
TT

لقاح الإنفلونزا ومرض ألزهايمر... دراسة تكشف ارتباطاً مفاجئاً

مرض ألزهايمر يرتبط عادةً بالتدهور التدريجي للذاكرة (أرشيفية - بيكسلز)
مرض ألزهايمر يرتبط عادةً بالتدهور التدريجي للذاكرة (أرشيفية - بيكسلز)

تشير دراسة حديثة إلى وجود ارتباط بين تلقي لقاح الإنفلونزا عالي الجرعة وانخفاض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر لدى كبار السن؛ إذ أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر وتلقوا هذه الجرعة كانوا أقل عرضة للإصابة بالمرض مقارنة بمن تلقوا الجرعة القياسية.

وشملت الدراسة، التي قادها باحثون في جامعة تكساس للعلوم الصحية في هيوستن (UTHealth Houston)، نحو 200 ألف شخص من كبار السن. وأشارت نتائجها، المنشورة في مجلة «نيورولوجي» (Neurology)، إلى ارتباط الجرعة العالية بانخفاض خطر الإصابة بألزهايمر بنسبة تقارب 55 في المائة.

وتطرح هذه النتائج احتمال أن تكون لقوة الاستجابة المناعية التي يحفزها اللقاح صلة بصحة الدماغ، لكنها لا تثبت أن التطعيم يمنع الإصابة بألزهايمر أو يؤخر ظهور أعراضه.

كيف بدأت فكرة الدراسة؟

جاءت فكرة البحث بعد حوار بين الطبيب بول شولز، أستاذ طب الأعصاب في كلية «ماكغفرن» للطب التابعة لمركز «يو تي هيلث هيوستن»، ومسؤولين في قطاع الصحة العامة، اطلعوا على أبحاث سابقة أجراها فريقه بشأن العلاقة بين اللقاحات ومرض ألزهايمر.

وخلال مناقشة النتائج، طرح المسؤولون تساؤلاً بشأن ما إذا كانت الجرعات المختلفة من لقاح الإنفلونزا قد ترتبط بمستويات متفاوتة من خطر الإصابة بالمرض.

وقال شولز، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن مسؤولي الصحة العامة طلبوا منه مناقشة أبحاث الفريق، ثم سألوه عما إذا كانت هناك فروق مرتبطة باختلاف جرعات اللقاح، مضيفاً أنه لم يفهم السؤال في البداية.

لماذا تُستخدم الجرعة العالية لكبار السن؟

مع التقدم في العمر، تتراجع كفاءة الجهاز المناعي تدريجياً في التعرف على العدوى ومكافحتها، وهو ما قد يجعل الإنفلونزا أكثر خطورة على كبار السن.

ولمواجهة هذا التراجع، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر بتلقي أحد أنواع لقاحات الإنفلونزا المعززة، ومن بينها اللقاح عالي الجرعة.

ويحتوي هذا اللقاح على أربعة أضعاف كمية مستضدات الإنفلونزا الموجودة في الجرعة القياسية. والمستضدات هي مكونات اللقاح التي تحفز الجهاز المناعي على التعرف على الفيروس ومقاومته، وتهدف زيادة كميتها إلى تعزيز الاستجابة المناعية لدى كبار السن.

وقال شولز إنه لم يكن على علم سابقاً بتوفر هذه التركيبة الأعلى جرعة، مضيفاً: «لقد ذُهلت؛ فبصفتي طبيباً، لم أكن أعلم بوجود خيار ذي جرعة أعلى».

وتكتسب الوقاية من الإنفلونزا أهمية خاصة لدى المصابين بألزهايمر؛ إذ قد تشكل العدوى ومضاعفاتها مخاطر صحية جسيمة على الأشخاص الذين يعانون بالفعل من تراجع القدرات الإدراكية.

فرق كبير لدى 200 ألف مشارك

وللتحقق من العلاقة المحتملة، قام فريق البحث بتحليل بيانات ما يقرب من 200 ألف رجل وامرأة تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تلقوا جرعات عالية من لقاحات الإنفلونزا كان لديهم خطر أقل بكثير للإصابة بمرض ألزهايمر مقارنة بأولئك الذين تلقوا تركيبة الجرعة القياسية.

وأفاد الباحثون بأن التطعيم بجرعة قياسية من الإنفلونزا ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بألزهايمر بنسبة 40 في المائة، في حين ارتبط التطعيم بجرعة عالية بانخفاض بنسبة 55 في المائة تقريباً. وكان الارتباط واضحاً بشكل خاص بين النساء، اللاتي بدا أنهن شهدن انخفاضاً أكبر في خطر الإصابة بألزهايمر مع اللقاح الأقوى.

وتضاف هذه النتائج إلى الأدلة المتزايدة على وجود علاقة محتملة بين التطعيم ضد الإنفلونزا وصحة الدماغ. كما أنها تثير تساؤلات مهمة حول ما إذا كانت الاستجابة المناعية الناجمة عن التطعيم قد تؤثر على العمليات البيولوجية المرتبطة بمرض ألزهايمر.

دراسة سابقة ربطت لقاح الإنفلونزا بانخفاض خطر ألزهايمر

لم تكن العلاقة بين لقاح الإنفلونزا ومرض ألزهايمر محور البحث للمرة الأولى؛ ففي دراسة نُشرت عام 2022، وجد فريق بحثي بقيادة شولز أن تلقي لقاح الإنفلونزا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالمرض لدى البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.

وربطت الدراسة السابقة تلقي لقاحات الإنفلونزا المعطلة، التي تستخدم فيروسات لا تسبب عدوى الإنفلونزا، بانخفاض خطر الإصابة بألزهايمر بنسبة 40 في المائة.

لكن الباحثين لم يكونوا قد حددوا ما إذا كانت الجرعات الأعلى من اللقاح ترتبط بفوائد إضافية، وهو السؤال الذي سعت الدراسة الجديدة إلى بحثه.

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لقاح الإنفلونزا ومرض ألزهايمر... دراسة تكشف ارتباطاً مفاجئاً

مرض ألزهايمر يرتبط عادةً بالتدهور التدريجي للذاكرة (أرشيفية - بيكسلز)
مرض ألزهايمر يرتبط عادةً بالتدهور التدريجي للذاكرة (أرشيفية - بيكسلز)
TT
TT

لقاح الإنفلونزا ومرض ألزهايمر... دراسة تكشف ارتباطاً مفاجئاً

مرض ألزهايمر يرتبط عادةً بالتدهور التدريجي للذاكرة (أرشيفية - بيكسلز)
مرض ألزهايمر يرتبط عادةً بالتدهور التدريجي للذاكرة (أرشيفية - بيكسلز)

تشير دراسة حديثة إلى وجود ارتباط بين تلقي لقاح الإنفلونزا عالي الجرعة وانخفاض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر لدى كبار السن؛ إذ أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر وتلقوا هذه الجرعة كانوا أقل عرضة للإصابة بالمرض مقارنة بمن تلقوا الجرعة القياسية.

وشملت الدراسة، التي قادها باحثون في جامعة تكساس للعلوم الصحية في هيوستن (UTHealth Houston)، نحو 200 ألف شخص من كبار السن. وأشارت نتائجها، المنشورة في مجلة «نيورولوجي» (Neurology)، إلى ارتباط الجرعة العالية بانخفاض خطر الإصابة بألزهايمر بنسبة تقارب 55 في المائة.

وتطرح هذه النتائج احتمال أن تكون لقوة الاستجابة المناعية التي يحفزها اللقاح صلة بصحة الدماغ، لكنها لا تثبت أن التطعيم يمنع الإصابة بألزهايمر أو يؤخر ظهور أعراضه.

كيف بدأت فكرة الدراسة؟

جاءت فكرة البحث بعد حوار بين الطبيب بول شولز، أستاذ طب الأعصاب في كلية «ماكغفرن» للطب التابعة لمركز «يو تي هيلث هيوستن»، ومسؤولين في قطاع الصحة العامة، اطلعوا على أبحاث سابقة أجراها فريقه بشأن العلاقة بين اللقاحات ومرض ألزهايمر.

وخلال مناقشة النتائج، طرح المسؤولون تساؤلاً بشأن ما إذا كانت الجرعات المختلفة من لقاح الإنفلونزا قد ترتبط بمستويات متفاوتة من خطر الإصابة بالمرض.

وقال شولز، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن مسؤولي الصحة العامة طلبوا منه مناقشة أبحاث الفريق، ثم سألوه عما إذا كانت هناك فروق مرتبطة باختلاف جرعات اللقاح، مضيفاً أنه لم يفهم السؤال في البداية.

لماذا تُستخدم الجرعة العالية لكبار السن؟

مع التقدم في العمر، تتراجع كفاءة الجهاز المناعي تدريجياً في التعرف على العدوى ومكافحتها، وهو ما قد يجعل الإنفلونزا أكثر خطورة على كبار السن.

ولمواجهة هذا التراجع، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر بتلقي أحد أنواع لقاحات الإنفلونزا المعززة، ومن بينها اللقاح عالي الجرعة.

ويحتوي هذا اللقاح على أربعة أضعاف كمية مستضدات الإنفلونزا الموجودة في الجرعة القياسية. والمستضدات هي مكونات اللقاح التي تحفز الجهاز المناعي على التعرف على الفيروس ومقاومته، وتهدف زيادة كميتها إلى تعزيز الاستجابة المناعية لدى كبار السن.

وقال شولز إنه لم يكن على علم سابقاً بتوفر هذه التركيبة الأعلى جرعة، مضيفاً: «لقد ذُهلت؛ فبصفتي طبيباً، لم أكن أعلم بوجود خيار ذي جرعة أعلى».

وتكتسب الوقاية من الإنفلونزا أهمية خاصة لدى المصابين بألزهايمر؛ إذ قد تشكل العدوى ومضاعفاتها مخاطر صحية جسيمة على الأشخاص الذين يعانون بالفعل من تراجع القدرات الإدراكية.

فرق كبير لدى 200 ألف مشارك

وللتحقق من العلاقة المحتملة، قام فريق البحث بتحليل بيانات ما يقرب من 200 ألف رجل وامرأة تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تلقوا جرعات عالية من لقاحات الإنفلونزا كان لديهم خطر أقل بكثير للإصابة بمرض ألزهايمر مقارنة بأولئك الذين تلقوا تركيبة الجرعة القياسية.

وأفاد الباحثون بأن التطعيم بجرعة قياسية من الإنفلونزا ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بألزهايمر بنسبة 40 في المائة، في حين ارتبط التطعيم بجرعة عالية بانخفاض بنسبة 55 في المائة تقريباً. وكان الارتباط واضحاً بشكل خاص بين النساء، اللاتي بدا أنهن شهدن انخفاضاً أكبر في خطر الإصابة بألزهايمر مع اللقاح الأقوى.

وتضاف هذه النتائج إلى الأدلة المتزايدة على وجود علاقة محتملة بين التطعيم ضد الإنفلونزا وصحة الدماغ. كما أنها تثير تساؤلات مهمة حول ما إذا كانت الاستجابة المناعية الناجمة عن التطعيم قد تؤثر على العمليات البيولوجية المرتبطة بمرض ألزهايمر.

دراسة سابقة ربطت لقاح الإنفلونزا بانخفاض خطر ألزهايمر

لم تكن العلاقة بين لقاح الإنفلونزا ومرض ألزهايمر محور البحث للمرة الأولى؛ ففي دراسة نُشرت عام 2022، وجد فريق بحثي بقيادة شولز أن تلقي لقاح الإنفلونزا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالمرض لدى البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.

وربطت الدراسة السابقة تلقي لقاحات الإنفلونزا المعطلة، التي تستخدم فيروسات لا تسبب عدوى الإنفلونزا، بانخفاض خطر الإصابة بألزهايمر بنسبة 40 في المائة.

لكن الباحثين لم يكونوا قد حددوا ما إذا كانت الجرعات الأعلى من اللقاح ترتبط بفوائد إضافية، وهو السؤال الذي سعت الدراسة الجديدة إلى بحثه.

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مواضيع
الصحة السكتة الدماغية ألزهايمر دراسة
صحتك

ابتكار جوارب ذكية تقلل الإرهاق خلال المشي

الجوارب تضغط على مقدمة القدم لزيادة صلابة قوس القدم (رويترز)
الجوارب تضغط على مقدمة القدم لزيادة صلابة قوس القدم (رويترز)
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ابتكار جوارب ذكية تقلل الإرهاق خلال المشي

الجوارب تضغط على مقدمة القدم لزيادة صلابة قوس القدم (رويترز)
الجوارب تضغط على مقدمة القدم لزيادة صلابة قوس القدم (رويترز)

طوَّر باحثون جوارب تضغط على مقدمة القدم لزيادة صلابة قوس القدم -وهو الجزء الذي ينثني في أثناء المشي- وأثبتوا أن هذا الابتكار يقلل من الطاقة التي يبذلها الجسم مع كل خطوة، مما قد يساعد الأشخاص على المشي لفترات أطول وبجهد أقل.

وحسب موقع «ساينس آليرت» العلمي، فقد أجرى الباحثون التابعون لجامعة تكساس في أوستن تجربة شملت 12 مشاركاً من الأصحاء، بمتوسط عمر بلغ 28 عاماً، حيث طُلب منهم المشي على جهاز المشي الكهربائي لمدة 5 دقائق في جلسات مختلفة، مع مقارنة تأثير الجوارب المطورة بالجوارب التقليدية.

وأظهرت النتائج أن الجوارب الجديدة أسهمت في خفض معدل استهلاك الجسم للطاقة في أثناء المشي بنسبة 2 في المائة مقارنةً بالجوارب التقليدية.

وأوضح الباحثون في دراستهم أن الجوارب التي طوَّروها مارست ضغطاً أكبر على مقدمة القدم مقارنةً بالجوارب العادية. فقد صُممت الجوارب باستخدام شريط محكَم من النسيج حول مقدمة القدم، بهدف الحد من تمددها واتساعها في أثناء الحركة، وأظهرت التجارب أن هذه التقنية زادت صلابة قوس القدم بنسبة 65 في المائة، دون أن تمنع القدم من الانثناء والدفع خلال كل خطوة.

ورغم أن انخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 2 في المائة قد يبدو محدوداً، فإن الباحثين شبّهوا تأثيره بإزالة وزن يبلغ كيلوغرامين من حول الخصر، وهو فارق قد يكون ملحوظاً لدى الأشخاص الذين يمارسون المشي لمسافات طويلة أو التنزه في المناطق الجبلية.

ويرى الفريق أن الجوارب المطورة قد تتحول مستقبلاً إلى وسيلة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتحسين القدرة على المشي، وربما الجري، ومساعدة الأشخاص من مختلف مستويات القدرة الحركية على التنقل بسهولة أكبر.

مواضيع
الصحة مشاكل صحية أميركا
صحتك

هل يحمي النوم الجيد من الخرف لدى مرضى السكري والقلب؟

النوم الصحي قد يساعد في تعويض بعض العواقب الضارة التي تسببها الأمراض القلبية الأيضية للدماغ (بيكساباي)
النوم الصحي قد يساعد في تعويض بعض العواقب الضارة التي تسببها الأمراض القلبية الأيضية للدماغ (بيكساباي)
TT
TT

هل يحمي النوم الجيد من الخرف لدى مرضى السكري والقلب؟

النوم الصحي قد يساعد في تعويض بعض العواقب الضارة التي تسببها الأمراض القلبية الأيضية للدماغ (بيكساباي)
النوم الصحي قد يساعد في تعويض بعض العواقب الضارة التي تسببها الأمراض القلبية الأيضية للدماغ (بيكساباي)

لطالما عرف الخبراء أن أمراض القلب والأيض، مثل داء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف، لكن تشير الأبحاث الجديدة إلى أن النوم الصحي يمكن أن يقلل هذا الخطر.

وتشير دراسة جديدة أجراها معهد كارولينسكا لأبحاث الشيخوخة بمعهد كارولينسكا في ستوكهولم بالسويد إلى أن المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، أو أمراض القلب، أو الذين تعرضوا لسكتة دماغية، ممن يتمتعون بنوم جيد، يُظهرون وظائف إدراكية أفضل وحجماً دماغياً أكبر، مقارنةً بمن يعانون الحالات الصحية نفسها لكنهم لا يحظون بنوم جيد. ويعتقد الباحثون أن النوم الجيد قد يساعد في مواجهة الآثار السلبية التي تلحق الدماغ نتيجة هذه الحالات المَرضية.

«الأمراض القلبية الأيضية»

ترتبط أمراض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، والسكتات الدماغية، والتي تُعرف مجتمعة باسم «الأمراض القلبية الأيضية» (cardiometabolic diseases)، بزيادة خطر التدهور المعرفي والإصابة بالخرف. وقد بحثت الدراسة فيما إذا كان النوم الصحي قادراً على تخفيف هذه المخاطر. ونُشرت النتائج في دورية «جمعية القلب الأميركية» (Journal of the American Heart Association).

واستندت الدراسة إلى بيانات أكثر من 400 ألف شخص في منتصف العمر أو أكبر سناً، من قاعدة بيانات «البنك الحيوي» في المملكة المتحدة (UK Biobank)، من بينهم أكثر من 54 ألف شخص يعانون مرضاً قلبياً أيضياً واحداً على الأقل. كما توفرت صور بالرنين المغناطيسي (MRI) لأدمغة نحو 35 ألفاً من المشاركين. وجرى تقييم جودة النوم بناءً على خمسة عوامل أبلغ عنها المشاركون بأنفسهم، وهي: مدة النوم، والإيقاع اليوماوي (الساعة البيولوجية)، والأرق، والشخير، والنعاس أثناء النهار.

أداء أفضل في الاختبارات

أظهر المصابون بأمراض قلبية أيضية ممن يتمتعون بنوم جيد أداءً أفضل قليلاً في اختبارات الإدراك العام، والقدرة على حل المشكلات، وسرعة المعالجة الذهنية، مقارنةً بمن يعانون الحالات نفسها لكنهم يفتقرون إلى النوم الجيد. كما تبيَّن أن لديهم حجماً دماغياً إجمالياً أكبر بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى زيادة في حجم المادة الرمادية والمادة البيضاء بالدماغ. وكان الارتباط بين النوم وبنية الدماغ أكثر وضوحاً لدى الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني، أو أمراض القلب، أو الذين تعرضوا لسكتة دماغية، مقارنةً بغير المصابين بهذه الحالات.

وتُعد الأمراض القلبية الأيضية شائعة جداً بين كبار السن، وتُصنَّف ضِمن أبرز عوامل الخطر المؤكدة لتراجع الصحة الإدراكية والدماغية.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن النوم الصحي قد يساعد في تعويض بعض العواقب الضارة التي تُسببها الأمراض القلبية الأيضية للدماغ.

كيف يمكن للنوم الجيد أن يحمي الدماغ؟

لا تُثبت الدراسة أن النوم الجيد يُحسّن الإدراك لدى مرضى القلب والأيض، بل تُظهر وجود صلة بينهما، ولم يستكشف الباحثون سبب هذه الصلة، على الرغم من وجود بعض النظريات.

تقول الدكتورة أبيجيل دوف، عالمة الأوبئة العصبية: «قد يُقلل النوم الجيد الالتهاب الجهازي، وهو عامل رئيسي في شيخوخة الدماغ والوظائف الإدراكية». وتضيف أن الالتهاب الجهازي «يرتفع لدى المصابين بأمراض القلب والأيض».

وتُشير دوف إلى فرضية أخرى تتمحور حول الجهاز الليمفاوي الدماغي، وهو نظام تنظيف الدماغ من الفضلات، وينشط، بشكل رئيسي، أثناء النوم. وتوضح: «قد تؤدي قلة النوم إلى اضطرابات في عمليات تنظيف الدماغ الطبيعية من الفضلات، مما يسمح بتراكم المواد الضارة في الدماغ».

ويؤكد الدكتور كريستوفر وينتر، طبيب متخصص في طب النوم واختصاصي أعصاب ومؤلف كتاب «حل النوم: لماذا نومك مضطرب وكيفية إصلاحه»، ذلك فيقول: «نعلم أن النوم الكافي، عالي الجودة، والمنتظم في توقيته، له آثار صحية إيجابية كبيرة، كما أن قدرة الدماغ على التخلص من السموم والرواسب تتحسن، بشكل ملحوظ، مع النوم الجيد».

ويضيف الدكتور وينتر، الذي لم يشارك في البحث الجديد، أن النوم الجيد يرتبط أيضاً بتحسن ضغط الدم وصحة القلب، مما قد يؤثر بدوره على صحة الدماغ.

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