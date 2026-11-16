لقاح الإنفلونزا ومرض ألزهايمر... دراسة تكشف ارتباطاً مفاجئاً

تشير دراسة حديثة إلى وجود ارتباط بين تلقي لقاح الإنفلونزا عالي الجرعة وانخفاض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر لدى كبار السن؛ إذ أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر وتلقوا هذه الجرعة كانوا أقل عرضة للإصابة بالمرض مقارنة بمن تلقوا الجرعة القياسية.

وشملت الدراسة، التي قادها باحثون في جامعة تكساس للعلوم الصحية في هيوستن (UTHealth Houston)، نحو 200 ألف شخص من كبار السن. وأشارت نتائجها، المنشورة في مجلة «نيورولوجي» (Neurology)، إلى ارتباط الجرعة العالية بانخفاض خطر الإصابة بألزهايمر بنسبة تقارب 55 في المائة.

وتطرح هذه النتائج احتمال أن تكون لقوة الاستجابة المناعية التي يحفزها اللقاح صلة بصحة الدماغ، لكنها لا تثبت أن التطعيم يمنع الإصابة بألزهايمر أو يؤخر ظهور أعراضه.

كيف بدأت فكرة الدراسة؟

جاءت فكرة البحث بعد حوار بين الطبيب بول شولز، أستاذ طب الأعصاب في كلية «ماكغفرن» للطب التابعة لمركز «يو تي هيلث هيوستن»، ومسؤولين في قطاع الصحة العامة، اطلعوا على أبحاث سابقة أجراها فريقه بشأن العلاقة بين اللقاحات ومرض ألزهايمر.

وخلال مناقشة النتائج، طرح المسؤولون تساؤلاً بشأن ما إذا كانت الجرعات المختلفة من لقاح الإنفلونزا قد ترتبط بمستويات متفاوتة من خطر الإصابة بالمرض.

وقال شولز، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن مسؤولي الصحة العامة طلبوا منه مناقشة أبحاث الفريق، ثم سألوه عما إذا كانت هناك فروق مرتبطة باختلاف جرعات اللقاح، مضيفاً أنه لم يفهم السؤال في البداية.

لماذا تُستخدم الجرعة العالية لكبار السن؟

مع التقدم في العمر، تتراجع كفاءة الجهاز المناعي تدريجياً في التعرف على العدوى ومكافحتها، وهو ما قد يجعل الإنفلونزا أكثر خطورة على كبار السن.

ولمواجهة هذا التراجع، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر بتلقي أحد أنواع لقاحات الإنفلونزا المعززة، ومن بينها اللقاح عالي الجرعة.

ويحتوي هذا اللقاح على أربعة أضعاف كمية مستضدات الإنفلونزا الموجودة في الجرعة القياسية. والمستضدات هي مكونات اللقاح التي تحفز الجهاز المناعي على التعرف على الفيروس ومقاومته، وتهدف زيادة كميتها إلى تعزيز الاستجابة المناعية لدى كبار السن.

وقال شولز إنه لم يكن على علم سابقاً بتوفر هذه التركيبة الأعلى جرعة، مضيفاً: «لقد ذُهلت؛ فبصفتي طبيباً، لم أكن أعلم بوجود خيار ذي جرعة أعلى».

وتكتسب الوقاية من الإنفلونزا أهمية خاصة لدى المصابين بألزهايمر؛ إذ قد تشكل العدوى ومضاعفاتها مخاطر صحية جسيمة على الأشخاص الذين يعانون بالفعل من تراجع القدرات الإدراكية.

فرق كبير لدى 200 ألف مشارك

وللتحقق من العلاقة المحتملة، قام فريق البحث بتحليل بيانات ما يقرب من 200 ألف رجل وامرأة تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تلقوا جرعات عالية من لقاحات الإنفلونزا كان لديهم خطر أقل بكثير للإصابة بمرض ألزهايمر مقارنة بأولئك الذين تلقوا تركيبة الجرعة القياسية.

وأفاد الباحثون بأن التطعيم بجرعة قياسية من الإنفلونزا ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بألزهايمر بنسبة 40 في المائة، في حين ارتبط التطعيم بجرعة عالية بانخفاض بنسبة 55 في المائة تقريباً. وكان الارتباط واضحاً بشكل خاص بين النساء، اللاتي بدا أنهن شهدن انخفاضاً أكبر في خطر الإصابة بألزهايمر مع اللقاح الأقوى.

وتضاف هذه النتائج إلى الأدلة المتزايدة على وجود علاقة محتملة بين التطعيم ضد الإنفلونزا وصحة الدماغ. كما أنها تثير تساؤلات مهمة حول ما إذا كانت الاستجابة المناعية الناجمة عن التطعيم قد تؤثر على العمليات البيولوجية المرتبطة بمرض ألزهايمر.

دراسة سابقة ربطت لقاح الإنفلونزا بانخفاض خطر ألزهايمر

لم تكن العلاقة بين لقاح الإنفلونزا ومرض ألزهايمر محور البحث للمرة الأولى؛ ففي دراسة نُشرت عام 2022، وجد فريق بحثي بقيادة شولز أن تلقي لقاح الإنفلونزا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالمرض لدى البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.

وربطت الدراسة السابقة تلقي لقاحات الإنفلونزا المعطلة، التي تستخدم فيروسات لا تسبب عدوى الإنفلونزا، بانخفاض خطر الإصابة بألزهايمر بنسبة 40 في المائة.

لكن الباحثين لم يكونوا قد حددوا ما إذا كانت الجرعات الأعلى من اللقاح ترتبط بفوائد إضافية، وهو السؤال الذي سعت الدراسة الجديدة إلى بحثه.