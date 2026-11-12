تحليل دم قد يُساعد في الكشف المبكر عن سرطان المبيض

توصّلت دراسة علمية حديثة إلى اكتشاف إشارة جزيئية في الدم قد تُساعد على رصد التغيرات الدقيقة التي تسبق الإصابة بسرطان المبيض، في خطوة قد تُمثل تطوراً مهماً نحو الكشف المبكر عن المرض، الذي غالباً ما يُكتشف بعد انتشاره بالفعل.

وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد أشار الباحثون إلى أن جهود الكشف المبكر عن سرطان المبيض ركَّزت لعقود على محاولة رصد الأورام الصغيرة، أما هم فقرروا أن يركزوا على رصد العلامات الجزيئية المبكرة التي تسبق ظهور السرطان.

وقال راجان غوغنا، قائد الدراسة والباحث بمعهد هوغ لأبحاث السرطان في ولاية كاليفورنيا الأميركية: «لقد طرحنا سؤالاً مختلفاً تماماً: ماذا لو تمكنا من تحديد العلامات الجزيئية التحذيرية الأولى، قبل حتى أن يتطور السرطان الغازي؟».

وأوضح الباحثون أن سرطان المبيض قد يبدأ بتغيرات مجهرية في البطانة الداخلية لقناتي فالوب، وتُعرف هذه التغيرات باسم «السرطان الظهاري الأنبوبي المصلي».

وكشفت الدراسة أن النساء المصابات بهذه التغيرات لديهن مستويات مرتفعة في الدم من جزيء حمض نووي ريبي يُعرف باسم «تو-ستروما»، وهو ما أتاح للباحثين استخدامه بوصفه مؤشراً محتملاً للكشف عن هذه التغيرات المبكرة.

وعند قياس مستويات هذا الجزيء في عينات الدم، تمكن الاختبار من اكتشاف التغيرات السابقة للسرطان لدى 92.3 في المائة من النساء المصابات بها، كما نجح في تحديد 98.2 في المائة من النساء السليمات بصورة صحيحة.

ولم تقتصر النتائج على النساء المصابات بالتغيرات السابقة للسرطان، بل أظهرت الدراسة أهمية محتملة للاختبار لدى النساء اللاتي لديهن عوامل وراثية تزيد من خطر الإصابة بسرطان المبيض.

وأوضح الباحثون أن نحو 72 في المائة من النتائج الإيجابية لدى هذه الفئة قد تكون صحيحة، فيما اقتربت دقة النتائج السلبية من 100 في المائة، بما يُشير إلى قدرة الاختبار الواعدة على استبعاد وجود هذه التغيرات لدى النساء اللاتي تظهر لديهن نتيجة سلبية.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف يُمثل خطوة واعدة نحو تطوير وسائل أكثر دقة للكشف المبكر عن سرطان المبيض، ومساعدة النساء الأكثر عرضة للإصابة على اتخاذ قرارات وقائية تستند إلى معلومات بيولوجية أكثر وضوحاً.