وقف حقن إنقاص الوزن قد يُضاعف خطر النوبات القلبية لدى مرضى السكري

كشفت دراسة علمية حديثة أن المصابين بداء السكري من النوع الثاني الذين يتوقفون عن استخدام حقن إنقاص الوزن قد يواجهون ضعف خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الوفاة، مقارنةً بأولئك الذين يستمرون في استخدامها.

وحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، فقد قام الباحثون بتحليل السجلات الطبية الإلكترونية لأكثر من 80 ألف مريض بالسكري من النوع الثاني، من أكثر من 300 عيادة لعلاج السكري في جميع أنحاء إيطاليا.

وتلقّى جميع المرضى حقن إنقاص الوزن التي تنتمي إلى فئة محفزات مستقبلات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1، مثل أوزمبيك وويغوفي.

واستمر عدد من المرضى في تناول هذه الأدوية لنحو 3 سنوات في المتوسط، في حين توقف الآخرون بعدما يزيد قليلاً على عام واحد.

ووجد الفريق أن خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الوفاة لأي سبب كان أعلى بنحو الضعف لدى مَن توقفوا عن العلاج مقارنة بمن استمروا فيه.

فقد سُجلت نحو 4 سكتات دماغية أو نوبات قلبية لكل 100 شخص سنوياً بين من توقفوا عن العلاج، مقابل حالتين لكل 100 شخص بين من استمروا.

وبين من توقفوا عن العلاج، بدا الخطر أعلى لدى من كانوا لا يزالون يعانون السمنة.

وتُعرف هذه الأدوية بفوائدها المحتملة لصحة القلب، إذ تُشير دراسات سابقة إلى قدرتها على تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الأوعية الدموية، فضلاً عن أن فقدان الوزن المصاحب لاستخدامها يساعد غالباً على تحسين ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والالتهابات، وهي عوامل ترتبط بصحة القلب.

ورغم النتائج اللافتة، شدد الباحثون على ضرورة التعامل معها بحذر، مؤكدين أن الدراسة رصدية، أي أنها اعتمدت على متابعة وتحليل بيانات المرضى دون إجراء تجربة تتحكم في العوامل المؤثرة، وبالتالي لا يمكن الجزم بأن التوقف عن الأدوية هو السبب المباشر في زيادة المخاطر.

وأشار الفريق البحثي إلى أن الدراسة لم تُحدد أسباب توقف المرضى عن العلاج، والتي قد تشمل الآثار الجانبية أو ارتفاع التكلفة أو الضعف العام أو الإصابة بأمراض أخرى، مثل السرطان، كما لا يُستبعد أن يكون بعض المرضى الذين توقفوا عن تناول الأدوية يعانون بالفعل مشكلات صحية قبل التوقف.